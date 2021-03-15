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Полпредом Башкирии назначен бывший ФСБшник

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Глава Башкирии Радий Хабиров назначил полномочным представителем республики при президенте России, заместителем премьер-министра правительства Умарпашу Ханалиева. Об этом глава объявил на сегодняшнем оперативном совещании. Указ о назначении подписан 12 апреля.

Полпредом Башкирии назначен бывший ФСБшник


«Очень хотим, чтобы представительство было точкой входа в республику инвестиций и обширных знакомств. Желаем вам успехов. Это очень ответственная работа. Я полагаю, что ваши компетенции, ваш жизненный путь позволит эту задачу выполнить», – отметил Радий Хабиров, представляя нового полпреда.

Умарпаша Ханалиев родился в 1951 году в Волжской области Киргизской ССР. Окончил Дагестанский государственный пединститут. Практически всю жизнь проработал в органах Федеральной службы безопасности. Принимал активное участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе, является героем России. В последнее время работал заместителем гендиректора компании «Глория Астра».

Коммерсант
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  • Эксперт
  •  
  • 1 | 12.04.2021, 12:08 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1363 | Комментарии: 70521 | Рейтинг: +11688,6
70-летний эфэсбэшник, остался не у дел, пенсии генеральской не хватает?!

Из википешки:
В 2003—2005 годах служил во 2-й Службе (по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом) ФСБ России. В 2005 году был направлен официальным представителем ФСБ России в Республике Казахстан, где ему за короткий период удалось наладить тесное, плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество между спецслужбами двух государств.

Избирался членом бюро Хасавюртовского райкома партии, депутатом районного совета народных депутатов.
Служил в центральном аппарате ФСБ России до увольнения в запас.
В настоящее время активно участвует в ветеранских движениях воинов и спецслужб России.
Живёт в Москве.
Генерал-майор.

Какие, бл-ядь, инвестиции?! Кремль приказал пристроить - вот и пристраивают.

В зам-полпреда у нас там еще и ночной волк...



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6

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  • Гость
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  • 2 | 12.04.2021, 13:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Почтенный возраст, почетная, денежная должность, никаких заморочек- хорошо!



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2

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  • Эксперт
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  • 3 | 12.04.2021, 13:54 | Автор: юнг
    Публикации: 168 | Комментарии: 40767 | Рейтинг: +5089,9
Этта что же получается? Тебя послушать, так наш башлыг прогнулся ?



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2

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  • Гость
  •  
  • 4 | 12.04.2021, 14:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 12.04.2021, 13:54 | Автор: юнг
Публикации: 168 | Комментарии: 40761 | Рейтинг: +5091,3

Этта что же получается? Тебя послушать, так наш башлыг прогнулся ?
==============
А то нет, попробовал бы не прогнуться - будет Фургал2 , а статей предостаточно в послужном списке любого прохиндея.



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3

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  • Эксперт
  •  
  • 5 | 12.04.2021, 14:22 | Автор: юнг
    Публикации: 168 | Комментарии: 40767 | Рейтинг: +5089,9
4 | 12.04.2021, 14:05 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 12.04.2021, 13:54 | Автор: юнг
Публикации: 168 | Комментарии: 40761 | Рейтинг: +5091,3

Этта что же получается? Тебя послушать, так наш башлыг прогнулся ?
==============
А то нет, попробовал бы не прогнуться - будет Фургал2 , а статей предостаточно в послужном списке любого прохиндея.

=====================================================
А спать-то как? Обоссанным и обгаженным ?
Неа. Я прожил жизнь и никогда не прогибался. И на митинги и на пикеты выходил. И никогда не брал . Помню, как Азат (нынешний проректор БГУ) уговаривал меня поставить зачет одному мудаку= "Он же наш спонсор !!!). Я послал его на хер, сказав- пусть придет и сдает как все. Поэтому засыпаю с "чувством глубокого удовлетворения ", так как в Инете ("препод глазами студентов") про меня написано- "Ю.Н.- единственный, кто не берет".



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6

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  • Гость
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  • 6 | 12.04.2021, 21:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 12.04.2021, 14:05 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 12.04.2021, 13:54 | Автор: юнг
Публикации: 168 | Комментарии: 40761 | Рейтинг: +5091,3

Этта что же получается? Тебя послушать, так наш башлыг прогнулся ?
==============
А то нет, попробовал бы не прогнуться - будет Фургал2 , а статей предостаточно в послужном списке любого прохиндея.
=============================================
Фургал 2 точно не будет. Соберутся опять с кураями у Салаватки и радоваться будут.

И-2



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3

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  • 7 | 12.04.2021, 22:03 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1363 | Комментарии: 70521 | Рейтинг: +11688,6
dr._zelenkov
Рабство по контракту

Здравствуйте, меня зовут Зеленьков Павел, я являюсь лейтенантом медицинской службы.
В 2020 году я окончил Военный учебный центр при Ростовском государственном медицинском университете, получив диплом врача общей практики. После распределения я приказом Министра обороны был назначен на должность начальника медицинской службы мотострелкового полка в г.Клинцы. Отслужив там 5 месяцев, я столкнулся с рядом проблем, в частности – с полным отсутствием работы в области медицины.
Затем я был переведён в г. Смоленск в отдельный разведывательный батальон на должность начальника медицинской службы-командира медицинского взвода. Я надеялся, что смогу проходить стажировки в госпитале и профессионально расти как врач, но командир отказал мне в этом. В результате я снова попал в ситуацию полного отсутствия медицинской деятельности и был вынужден заниматься всем чем угодно, кроме медицины (командировки на полигоны, ремонт техники); к тому же я столкнулся с практикой постоянных поборов в батальонную кассу, нарушения распорядка дня, унижения чести и достоинства, низкую заработную плату.
Все это стало основанием моего решения решении об увольнении из рядов вооруженных сил Российской Федерации, так как я врач и хочу работать по специальности, принося пользу людям.
Я решил уволиться из армии на основании несоблюдении условий контракта с моей стороны, так как это единственный способ досрочно его расторгнуть. Но это очень сложная и тоже весьма забюрократизированная процедура.
И я обращаюсь к общественности, надеясь найти поддержку своему желанию стать и быть настоящим врачом. Армия мне наглядно и неоднократно показала, что в этом качестве не желает иметь меня в своих рядах.
___________________________________
Не служил - не мужик?! Воен-врач занимается ремонтом техники...



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  • Гость
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  • 8 | 12.04.2021, 22:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не служил - не мужик?! Воен-врач занимается ремонтом техники.
______________________________________
Конечно не служил. В разведбате нет должности командира медицинского взвода. И в разведбате нет медицинских взводов.



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2

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  • Участник
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  • 9 | 12.04.2021, 22:28 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15630 | Рейтинг: -2221,8
Здравствуйте, меня зовут Зеленьков Павел, я являюсь лейтенантом медицинской службы.
В 2020 году я окончил Военный учебный центр при Ростовском государственном медицинском университете, получив диплом врача общей практики. После распределения я приказом Министра обороны был назначен на должность начальника медицинской службы мотострелкового полка в г.Клинцы. Отслужив там 5 месяцев, я столкнулся с рядом проблем, в частности – с полным отсутствием работы в области медицины.
____________________________________
Ну дык, в армии служат здоровые люди.
И впервые слышу, чтобы в разведбате были медицинские взводы.
Далее, а что, медики освобождены от учений и полевых выходов?
Однозначно, ложь полная.



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4

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  • Гость
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  • 10 | 12.04.2021, 22:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 12.04.2021, 22:03 | Автор: Кухарка
Публикации: 1363 | Комментарии: 70506 | Рейтинг: +11687,5
Не служил - не мужик?! Воен-врач занимается ремонтом техники...
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Враньё голимое, как и всё у убогой! Спроси у любого, кто служил, кроме подлеца турка, видел ли кто-то санинструктора, а тем более врача, с метёлкой на территории части или ремонтирующего технику, в которой он, как и ты, ни уха ни рыла не смыслит? Ну если только санинструктора после грандиозного залёта и то вряд ли! Врёшь, как всегда! Очень Опытный



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3

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  • Эксперт
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  • 11 | 12.04.2021, 22:45 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1363 | Комментарии: 70521 | Рейтинг: +11688,6
Ремонт техники, за которую являлся материально ответственным, проводил за свой же счет. Если что-то сломалось, например, потек радиатор, заявку в автослужбу подавать бесполезно, там сразу говорят, что не будут ее рассматривать. А машина нужна здесь и сейчас. Ее починят, если заплатишь пять или шесть тысяч рублей.

– В сентябре прибыл в мотострелковый полк города Клинцы, куда был назначен начальником медицинской службы. Если говорить о медицинском оснащении, то там практически ничего не было. Оказываешь только первую помощь и направляешь дальше по инстанциям, то есть там все не соответствовало тому, для чего изначально создавалось медицинское подразделение.

Командование считает тебя ничтожеством, в лучшем случае – "слышь ты, лейтенант…", будто я не офицер. Мне кажется, это связано с желанием самоутвердиться, ведь их, вероятно, в первые годы службы нещадно гнобили. Но они не понимают, что у нас разные задачи: их – воевать, моя – лечить людей, у меня не военное, а специальное звание.

Достали бесконечные ночные совещания, причем абсолютно бессмысленные и ненужные. Их могли назначить и на 20 часов, и на десять вечера, а построения в пять или шесть утра. Поэтому, когда предложили перевестись в Смоленск в отдельный разведывательный батальон командиром медицинского взвода, я не раздумывая согласился. Хотя и переходил на нижестоящую должность из полка в батальон.



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  • Гость
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  • 12 | 12.04.2021, 23:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 12.04.2021, 22:45 | Автор: Кухарка
Публикации: 1363 | Комментарии: 70507 | Рейтинг: +11687,5

Достали бесконечные ночные совещания, причем абсолютно бессмысленные и ненужные. Их могли назначить и на 20 часов, и на десять вечера, а построения в пять или шесть утра.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________Убогая! А он считал, что с 8 до 17 часов отработал и домой, к бабе под бок? Это военная служба, поэтому там и на пенсию раньше! Я когда служил, то за год не более 10 раз ночные тревоги были! Сначала свои офицеры поднимают, смотрят, как быстро и правильно всё происходит, потом полковая тревога раза два в год, потом раз в год дивизионная, с выездом и полной эвакуацией складов и техники с консервации! Этот твой врач обыкновенное ЧМО, надо уметь с техслужбой работать, у него же спирт есть, а он всем нужен! Очень Опытный



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  • 13 | 13.04.2021, 00:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
обыкновенное ЧМО, надо уметь с техслужбой работать, у него же спирт есть, а он всем нужен! Очень Опытный
______________________________
вот так и всё у чмОО... купи -продай.... уходя с аэродрома, прихвати гвоздей для дома... и так БЫДЛООО считает что это нормально
турк



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