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Вор, мафиози и бандит, зато свой. Типичный единоросс и глава района Башкирии

  • Опубликовано: ПроУфу | 12.04.2021
    Раздел: Новости | Просмотры: 14583 | Комментарии: 15
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Песчаные карьеры и квартиры в Уфе: по каким эпизодам могут быть возбуждены дела на главу Илишевского района?

Вор, мафиози и бандит, зато свой. Типичный единоросс и глава района Башкирии


Что вменяют Ильдару Мустафину, который просидел на своем посту 13 лет.

Задержание главы Илишевского района Башкирии, состоявшееся 9 апреля, ждали чуть ли не все и уже давно.

В 2018 году на нашем сайте выходила статья – «Вестерн-по башкирски» о беспрецедентном давлении на бизнесменов Илишевского района. Вроде бы после этого должны были найти факты нарушений – но нет. В 2019 году бизнесмены просили помощи у Радия Хабирова. Записывали обращения, писали в прокуратуру, в следственные органы. В марте 2021 года жители района, собрав компромат, написали коллективное заявление о преступлении.

И только сейчас Мустафина задержали. Ему вменяют 286 статью УК – «Превышение должностных полномочий». Однако все ли так просто? Вспоминаем, по каким эпизодам может полететь голова считавшегося «непотопляемым» главы Илишевского района.

Вестерн в районе

Ильдар Мустафин руководил районом с 2008 года. Придя к власти, он, судя по посыпавшимся жалобам в органы, начал управлять доверенной ему территорией очень дерзко. Пока в Следкоме РБ официально говорят о двух эпизодах по дроблению аренды 13 гектаров земли ООО «Ремонтно-техническое предприятие» и передаче в собственность двух участков земли местным жителям. Ущерб бюджету от действий Ильдара Иршатовича может оцениваться в 3,1 млн рублей.

Еще одно из дел, которые, вероятнее всего, будут вменять Мустафину – дело по добыче на карьере. Для капремонта дороги М7 были использованы песок и гравий из карьера, который был предоставлен дорожной организации в пользование неустановленными чиновниками администрации Илишевского района – без лицензии и оформления надлежащей документации. По данному факту еще в декабре прошлого года возбуждено уголовное дело – по статье 286, часть 1.

Но по факту уголовных дел может быть еще больше. Достаточно вспомнить про фермера Назипа Кабирова, который выходил на пикеты перед зданием Правительства РБ. Его история больше похожа на вестерн. В 1997 году он арендовал землю, закупил в кредит технику и приобрел скот. Но через несколько лет землю просто пришли и отобрали. В 2010 году СПК «Мир» (далее оно было реорганизовано в ТНВ «Мир», а потом в ООО «Мир») засеял его поле – пожилой мужчина ничего не смог сделать. Он обратился в правоохранительные органы за защитой, однако до сих пор – а прошло уже больше 10 лет – вынужден смотреть из окна собственного дома, как его землей пользуются другие. За это время он пережил убой скота, так как животных нечем было кормить, и техника вся заржавела.

Виновным во всем этом Кабиров считает главу района, ссылаясь на то, что именно он подписал постановление, согласно которому его земля была передана в аренду СПК «Мир». К слову, председателем ТНВ «Мир» в 2006 году, а далее в 2007 году уже СПК «Мир» являлся именно нынешний глава администрации Мустафин. В 2008 году после назначения главой района он юридически перестал иметь отношение к этому предприятию, но это не исключает его знакомств с бенефициарами колхоза.

Еще одна история, похожая на криминальный детектив, произошла при банкротстве СПК «Идель». Конкурсным управляющим был Хамза Кашапов, при реализации имущества он заметил, что 18 объектов бывшего колхоза были переброшены некой татарстанской фирме, которая их построила якобы в 2009 году. То есть они старые, а по документам буквально новые.

По этой истории, к слову, может быть возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного по ч.4 ст 159 УК о злоупотреблении служебными полномочиями, подделке на производственный недвижимый комплекс СПК «Идель».

Еще одно дело, похожее на детектив, случилось с инвестором и бизнесменом Фатихьяном Шакирьяновым. Он вложил 30 миллионов рублей в развитие одного из его колхозов «Сюнь» в Илишевском районе. Однако не только не дождался инвестиций, но и наблюдал процедуру банкротства предприятия, которое случилось очень быстро. Пока неизвестно, будет ли возбуждено по этой истории уголовное дело.

Незадекларированное имущество

С 2015 года прокуратура выносила представления в совет района в связи с тем, что Мустафин не декларировал все имущество. У него были найдены земельные участки на имя супруги. В 2019 году Мустафин вновь получил представление, отделавшись двумя выговорами.

Недавно стало известно еще о двух элитных квартирах в центре Уфы, по адресу Гоголя, 78. Жилплощадь сначала была записана на мать Ильдара Мустафина, а потом переоформлена на сестру. Однако в декларации она не зафиксирована. Пока большой вопрос, будет ли сформирован эпизод по этому делу.

Коллективное заявлени

В 2017 году прокурор Андрей Назаров требовал решить вопрос с увольнением Мустафина в связи с утратой доверия, в том числе за из-за неисполнения требований антикоррупционного законодательства. После многих лет обращений, в марте 2021 года, было написано коллективное заявление жителей Илишевского района с требованием возбудить уголовное дело. Фактов, которыми жители недовольны, слишком много. Если уголовные дела по ним будут доведены до конца, то чиновник может отправиться за решетку на долгий срок.

ПроУфу
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  • 1 | 12.04.2021, 12:12 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1363 | Комментарии: 70521 | Рейтинг: +11688,6
Суд оставил на свободе главу Илишевского района Башкирии

09.04.2021
Кировский районный суд Уфы сегодня не стал арестовывать главу администрации Илишевского района Ильдара Мустафина, сообщили в пресс-службе райсуда.

Будут мурыжить - пока сроки давности не выйдут по всем делам.



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  • 2 | 12.04.2021, 13:58 | Автор: юнг
    Публикации: 168 | Комментарии: 40767 | Рейтинг: +5089,9
Всех продажных судей, прокуроров и следаков надо гнать ссаными тряпками.
===============
Смотрите на ЭМ в ютубе программу от 23.03.2021 "Защита Буркина". Мне интересны Ваши отзывы о моей точке зрения.



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  • 3 | 12.04.2021, 14:27 | Автор: юнг
    Публикации: 168 | Комментарии: 40767 | Рейтинг: +5089,9
Спасибо Кухе и её подъюбочнику. Молодцы! Жгите дальше. А не ЭХО вас ещё не позвали? Жалко.



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  • 4 | 12.04.2021, 15:14 | Автор: Не зарегистрирован
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Вот и посмотрим насколько власть крышует своих гауляйтеров на местах по тому, как пойдёт дело Мустафин. Если сядет, то значить оздоровление идёт, если ничего не будет или наградят то можно смело не расчитывать ни на что в этом лагере.



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  • 5 | 12.04.2021, 17:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Всех продажных судей, прокуроров и следаков надо гнать ссаными тряпками.
===============
Смотрите на ЭМ в ютубе программу от 23.03.2021 "Защита Буркина". Мне интересны Ваши отзывы о моей точке зрения======================================================
==== Абсолютно правдиво раскрывает Буркин. Их уже не гнать,а вместе с их стукачами и заказчиками пора отправлять на принудительные тяжелве физические работы



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  • 6 | 12.04.2021, 17:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сибайский 8милетний мэр Зиннур - сын конокрада Ярмухаметова Губайдуллы.. Кстати в его партийную бытность он даже книги утаскивал. Уголовное дело Путин словчив прикрыл "передав по подведомственности"!
В его замах ходил внук бандита Руденко Олег Анатольевич впоследствии возглавивший Нефтекамск. Его дед славен убийствами башкир. Показательный случай, башкир офицер возвращался с фронта и на околице родной деревни его зарубил дед Олега Руденко. Вдова с двумя дочерьми бежала, но вероятность выжить в те времена были крайне низки!
В неформальных замах отирался групповой насильник несовершеннолетних девочек Назаров А.Г., впоследствии Путиным пригретый в депы ГД РФ и премьер-министры Башкортостана!

Путину - вечная слава!!!



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  • 7 | 12.04.2021, 18:54 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 12.04.2021, 17:11 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сибайский 8милетний мэр Зиннур - сын конокрада Ярмухаметова Губайдуллы.. Кстати в его партийную бытность он даже книги утаскивал. Уголовное дело Путин словчив прикрыл "передав по подведомственности"!
В его замах ходил внук бандита Руденко Олег Анатольевич впоследствии возглавивший Нефтекамск. Его дед славен убийствами башкир. Показательный случай, башкир офицер возвращался с фронта и на околице родной деревни его зарубил дед Олега Руденко. Вдова с двумя дочерьми бежала, но вероятность выжить в те времена были крайне низки!
В неформальных замах отирался групповой насильник несовершеннолетних девочек Назаров А.Г., впоследствии Путиным пригретый в депы ГД РФ и премьер-министры Башкортостана!

Путину - вечная слава!!!
_______________
Ой, какой нехороший Путин!
Только один вопрос к тебе - кретину: "Знает ли Путин, где этот ваш Сибай, да и вообще знает ли, что есть такое чудо на карте?".
Президент огромной страны просто не в состоянии вникать в разборки местечковой шпаны где-то у чёрта на рогах и изучать генеалогию этой шпаны.



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  • 8 | 12.04.2021, 20:23 | Автор: юнг
    Публикации: 168 | Комментарии: 40767 | Рейтинг: +5089,9
За вовой тянется кровавый след. Пора бы тебе знать, начиная от взрывов в Рязани , кончая БУКом и Боингом.



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  • 9 | 12.04.2021, 23:32 | Автор: Не зарегистрирован
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8 | 12.04.2021, 20:23 | Автор: юнг
Публикации: 168 | Комментарии: 40767 | Рейтинг: +5089,8
За вовой тянется кровавый след. Пора бы тебе знать, начиная от взрывов в Рязани , кончая БУКом и Боингом.
_____________________
Всё-то ты, Юнг, знаешь!
С таким счастьем и на свободе!



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  • 10 | 12.04.2021, 23:36 | Автор: Не зарегистрирован
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8 | 12.04.2021, 20:23 | Автор: юнг
Публикации: 168 | Комментарии: 40767 | Рейтинг: +5089,8
За вовой тянется кровавый след. Пора бы тебе знать, начиная от взрывов в Рязани , кончая БУКом и Боингом.
____________________
Потрясающая у тебя осведомлённость, Юнг.
Сам во всех операциях принимал участие? И до сих пор жив?
То, что ты жив, лучшее доказательство, что ты просто никому не нужный брехун. Знай ты что-то реально, и по тебе давно бы сыграли траурный марш. Но ты просто брехло!



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  • 11 | 13.04.2021, 00:16 | Автор: Не зарегистрирован
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Задержание главы Илишевского района Башкирии, состоявшееся 9 апреля, ждали чуть ли не все и уже давно.
===============================================
Народ этому уже не удивляется. У народа с каждым днём всё больше проявляется раздражение и гнев вот на таких царьков. Царьков зарвавшихся и зажравшихся. Их, там пачками каждый день, фейсом об тэйбл но они продолжают неадекватно оценивать свои силы и возможности. Может потому и наглеют, что за хищения (или как модно они выкручивают – за превышение полномочий) им ничего не бывает. Так пожурят или условняк дадут. Ну не курицу же он в конце то концов украл, за которую, в ротенбергии, можно нехилый реальный срок получить.
Вот только за 9 апреля данные с сайта Общественного комитета Борьба с коррупцией в России -
12:42 Ильдар Мустафин - Глава Илишевского района Республики Башкортостан - Задержан за превышение должностных полномочий
13:14 Амирсултан Альдеров - Начальник транспортного контроля по Республике Дагестан (Ространснадзора) - Задержан вместе с подчиненными за взятки
16:48 Альбина Минекаева - Руководитель бюро медико-социальной экспертизы №41 Республики Татарстан - 36 эпизодов взяток. Задержана. Вину признала.
17:03 Расул Ибрагимов - Экс-глава Минтруда Дагестана - Создание преступного сообщества и мошенничество на сумму более 620 млн рублей
17:52 Юрий Медянкин - И.О министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Мордовии - Арест на 1 месяц и 29 суток. Взяточничество.
17:26 Ренат Чагаев - Бывший вице-губернатор Владимирской области - Получение взятки в крупном размере. Арест до 07 июня 2021 года.
18:21 Анатолий Ганьба - Бывший директор ООО "Электронный проездной" г.Киров - 2 года и 9 месяцев колонии общего режима. Миллионные хищения
21:05 Сергей Бурлак - Глава Волгодонского района Ростовской области - 1,5 года лишения свободы условно за превышение должностных полномочий
21:23 Вадим Мерзляков - Генеральный директор АО «Агентство инвестиционного развития» Ставропольского края - Мошенничество, присвоение 7 млн.рублей.

Ситуацию может исправить только смена общ.эконом.фармации и ревтрибуналы с её высшей мерой социальной защиты.

И-2



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  • 12 | 13.04.2021, 00:41 | Автор: Не зарегистрирован
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Ой, какой нехороший Путин!
Только один вопрос к тебе - кретину: "Знает ли Путин, где этот ваш Сибай, да и вообще знает ли, что есть такое чудо на карте?".
Президент огромной страны просто не в состоянии вникать в разборки местечковой шпаны где-то у чёрта на рогах и изучать генеалогию этой шпаны.
_________________________________
ну и примитииииив... Царь то не знал просто , он не при чём.
ох и Быдлоооо... а вертикаль кто построил ? а где заканчивается любая вертикаль?
турк



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  • 13 | 13.04.2021, 00:45 | Автор: Не зарегистрирован
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7 | 12.04.2021, 18:54 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 12.04.2021, 17:11 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сибайский 8милетний мэр Зиннур - сын конокрада Ярмухаметова Губайдуллы.. Кстати в его партийную бытность он даже книги утаскивал. Уголовное дело Путин словчив прикрыл "передав по подведомственности"!
В его замах ходил внук бандита Руденко Олег Анатольевич впоследствии возглавивший Нефтекамск. Его дед славен убийствами башкир. Показательный случай, башкир офицер возвращался с фронта и на околице родной деревни его зарубил дед Олега Руденко. Вдова с двумя дочерьми бежала, но вероятность выжить в те времена были крайне низки!
В неформальных замах отирался групповой насильник несовершеннолетних девочек Назаров А.Г., впоследствии Путиным пригретый в депы ГД РФ и премьер-министры Башкортостана!

Путину - вечная слава!!!
______
Ой, какой нехороший Путин!
Только один вопрос к тебе - кретину: "Знает ли Путин, где этот ваш Сибай, да и вообще знает ли, что есть такое чудо на карте?".
Президент огромной страны просто не в состоянии вникать в разборки местечковой шпаны где-то у чёрта на рогах и изучать генеалогию этой шпаны.
____
_____
Я тоже, про вашей терминологии, - кретин, порадуйтесь, возможны варианты, похрюкайте. ещё как,.. а зачем он вообще нужен, если он не знает что в Сибай были введены ментовские войска со снайперами и неповинные горожане были подвергнуты массированному избиению только лишь за то, что вашим Путиным назначенный министр милиции вниз по вертикали утвердил Шагеева который осуществил по тойже схеме утверждённого прокурора, но и это не всё, ваш Путин до такой степени развалил госструктуры что в Сибае устроли массированную душегубку, а ваш путин ничего "не знает", иль прячется за "незнанием",.. шпион чёртов...



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  • 14 | 13.04.2021, 11:40 | Автор: Не зарегистрирован
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Очень печально, что фактов воровства бюджетных средств только растёт
, а служивые покрывают это, законодатели местные пишут под них законы и поправки с дырами для хищений. Простой народ страдает, страна ветшает и скатывается в Нигерию.
Молодежь искренне ненавидит власть и прикормленных патриотов из телевизора, стипендии смешные, а зарплаты депутатов башкортостании как в европке, если кто не верит см. декларации (от 3-4 и выше млн).
Остаётся опасаться бунта, который может разгореться нежданно, ну и поводов и причин все больше и больше.
Что касается илишевских терпил ну ни разу никого не жалко. Сами выростили, сами целовали ему руки и на трон посадили. Теперь терпите, слышал илишево это район с преобладающим (80%) башкирского населения на границе с Татарстаном. Заслужили словом.



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  • 15 | 13.04.2021, 12:18 | Автор: Не зарегистрирован
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13 | 13.04.2021, 00:45 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 12.04.2021, 18:54 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 12.04.2021, 17:11 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сибайский 8милетний мэр Зиннур - сын конокрада Ярмухаметова Губайдуллы.. Кстати в его партийную бытность он даже книги утаскивал. Уголовное дело Путин словчив прикрыл "передав по подведомственности"!
В его замах ходил внук бандита Руденко Олег Анатольевич впоследствии возглавивший Нефтекамск. Его дед славен убийствами башкир. Показательный случай, башкир офицер возвращался с фронта и на околице родной деревни его зарубил дед Олега Руденко. Вдова с двумя дочерьми бежала, но вероятность выжить в те времена были крайне низки!
В неформальных замах отирался групповой насильник несовершеннолетних девочек Назаров А.Г., впоследствии Путиным пригретый в депы ГД РФ и премьер-министры Башкортостана!

Путину - вечная слава!!!
______
Ой, какой нехороший Путин!
Только один вопрос к тебе - кретину: "Знает ли Путин, где этот ваш Сибай, да и вообще знает ли, что есть такое чудо на карте?".
Президент огромной страны просто не в состоянии вникать в разборки местечковой шпаны где-то у чёрта на рогах и изучать генеалогию этой шпаны.
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Я тоже, про вашей терминологии, - кретин, порадуйтесь, возможны варианты, похрюкайте. ещё как,.. а зачем он вообще нужен, если он не знает что в Сибай были введены ментовские войска со снайперами и неповинные горожане были подвергнуты массированному избиению только лишь за то, что вашим Путиным назначенный министр милиции вниз по вертикали утвердил Шагеева который осуществил по тойже схеме утверждённого прокурора, но и это не всё, ваш Путин до такой степени развалил госструктуры что в Сибае устроли массированную душегубку, а ваш путин ничего "не знает", иль прячется за "незнанием",.. шпион чёртов...
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Да, ошибся с кретином - в вашем случае надо говорить о полном идиотизме.



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