Вор, мафиози и бандит, зато свой. Типичный единоросс и глава района Башкирии

Песчаные карьеры и квартиры в Уфе: по каким эпизодам могут быть возбуждены дела на главу Илишевского района?Что вменяют Ильдару Мустафину, который просидел на своем посту 13 лет.Задержание главы Илишевского района Башкирии, состоявшееся 9 апреля, ждали чуть ли не все и уже давно.В 2018 году на нашем сайте выходила статья – «Вестерн-по башкирски» о беспрецедентном давлении на бизнесменов Илишевского района. Вроде бы после этого должны были найти факты нарушений – но нет. В 2019 году бизнесмены просили помощи у Радия Хабирова. Записывали обращения, писали в прокуратуру, в следственные органы. В марте 2021 года жители района, собрав компромат, написали коллективное заявление о преступлении.И только сейчас Мустафина задержали. Ему вменяют 286 статью УК – «Превышение должностных полномочий». Однако все ли так просто? Вспоминаем, по каким эпизодам может полететь голова считавшегося «непотопляемым» главы Илишевского района.Вестерн в районеИльдар Мустафин руководил районом с 2008 года. Придя к власти, он, судя по посыпавшимся жалобам в органы, начал управлять доверенной ему территорией очень дерзко. Пока в Следкоме РБ официально говорят о двух эпизодах по дроблению аренды 13 гектаров земли ООО «Ремонтно-техническое предприятие» и передаче в собственность двух участков земли местным жителям. Ущерб бюджету от действий Ильдара Иршатовича может оцениваться в 3,1 млн рублей.Еще одно из дел, которые, вероятнее всего, будут вменять Мустафину – дело по добыче на карьере. Для капремонта дороги М7 были использованы песок и гравий из карьера, который был предоставлен дорожной организации в пользование неустановленными чиновниками администрации Илишевского района – без лицензии и оформления надлежащей документации. По данному факту еще в декабре прошлого года возбуждено уголовное дело – по статье 286, часть 1.Но по факту уголовных дел может быть еще больше. Достаточно вспомнить про фермера Назипа Кабирова, который выходил на пикеты перед зданием Правительства РБ. Его история больше похожа на вестерн. В 1997 году он арендовал землю, закупил в кредит технику и приобрел скот. Но через несколько лет землю просто пришли и отобрали. В 2010 году СПК «Мир» (далее оно было реорганизовано в ТНВ «Мир», а потом в ООО «Мир») засеял его поле – пожилой мужчина ничего не смог сделать. Он обратился в правоохранительные органы за защитой, однако до сих пор – а прошло уже больше 10 лет – вынужден смотреть из окна собственного дома, как его землей пользуются другие. За это время он пережил убой скота, так как животных нечем было кормить, и техника вся заржавела.Виновным во всем этом Кабиров считает главу района, ссылаясь на то, что именно он подписал постановление, согласно которому его земля была передана в аренду СПК «Мир». К слову, председателем ТНВ «Мир» в 2006 году, а далее в 2007 году уже СПК «Мир» являлся именно нынешний глава администрации Мустафин. В 2008 году после назначения главой района он юридически перестал иметь отношение к этому предприятию, но это не исключает его знакомств с бенефициарами колхоза.Еще одна история, похожая на криминальный детектив, произошла при банкротстве СПК «Идель». Конкурсным управляющим был Хамза Кашапов, при реализации имущества он заметил, что 18 объектов бывшего колхоза были переброшены некой татарстанской фирме, которая их построила якобы в 2009 году. То есть они старые, а по документам буквально новые.По этой истории, к слову, может быть возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного по ч.4 ст 159 УК о злоупотреблении служебными полномочиями, подделке на производственный недвижимый комплекс СПК «Идель».Еще одно дело, похожее на детектив, случилось с инвестором и бизнесменом Фатихьяном Шакирьяновым. Он вложил 30 миллионов рублей в развитие одного из его колхозов «Сюнь» в Илишевском районе. Однако не только не дождался инвестиций, но и наблюдал процедуру банкротства предприятия, которое случилось очень быстро. Пока неизвестно, будет ли возбуждено по этой истории уголовное дело.Незадекларированное имуществоС 2015 года прокуратура выносила представления в совет района в связи с тем, что Мустафин не декларировал все имущество. У него были найдены земельные участки на имя супруги. В 2019 году Мустафин вновь получил представление, отделавшись двумя выговорами.Недавно стало известно еще о двух элитных квартирах в центре Уфы, по адресу Гоголя, 78. Жилплощадь сначала была записана на мать Ильдара Мустафина, а потом переоформлена на сестру. Однако в декларации она не зафиксирована. Пока большой вопрос, будет ли сформирован эпизод по этому делу.Коллективное заявлениВ 2017 году прокурор Андрей Назаров требовал решить вопрос с увольнением Мустафина в связи с утратой доверия, в том числе за из-за неисполнения требований антикоррупционного законодательства. После многих лет обращений, в марте 2021 года, было написано коллективное заявление жителей Илишевского района с требованием возбудить уголовное дело. Фактов, которыми жители недовольны, слишком много. Если уголовные дела по ним будут доведены до конца, то чиновник может отправиться за решетку на долгий срок.