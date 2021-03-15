Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

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Сергей Орлов: «Зло питается равнодушием»

  • Опубликовано: sergey orlov | 13.04.2021
    Раздел: Общество | Просмотры: 33812 | Комментарии: 40
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0


Кампания за освобождение Навального: https://free.navalny.com​

Пишите Алексею Навальному письма:
Навальному Алексею Анатольевичу, 1976 г.р.,
ФКУ ИК-2 УФСИН России по Владимирской области
601122, Владимирская обл., Петушинский р-н, г. Покров, ул. Франца Штольверка, д. 6

Сергей Орлов: «Зло питается равнодушием»


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  • # 1 | 13.04.2021, 12:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • 2 | 13.04.2021, 13:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сергей Орлов: «Зло питается равнодушием»
==================
Совершенно верно, аксиома.
Равнодушие властей и его "прогиб" под давлением внешних и внутренних недругов России позволили простому мошеннику стать политическим недотрогой.
Поднятый вой западом раскрыл подлинное лицо этого " троянского коня" как потенциального разрушителя непослушного режима изнутри.



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5

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  • 3 | 13.04.2021, 13:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Сергей Орлов: «Зло питается равнодушием»
==================
Совершенно верно, аксиома.
Равнодушие властей и его "прогиб" под давлением внешних и внутренних недругов России позволили простому мошеннику стать политическим недотрогой.
Поднятый вой западом раскрыл подлинное лицо этого " троянского коня" как потенциального разрушителя непослушного режима изнутри.



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4

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  • Эксперт
  •  
  • 4 | 13.04.2021, 14:00 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1363 | Комментарии: 70521 | Рейтинг: +11688,6
Члены правительства готовят план восстановления экономики России
Как рассказал источник агентства Bloomberg, члены группы во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным в буквальном смысле находятся в бункере, расположенным через Москву-реку от Белого дома. Этот объект позволяет собирать огромные объемы данных и устранять бюрократические сложности, чтобы ускорить принятие решений. Вход туда осуществляется с помощью цифрового распознавания лиц. Среди вариантов, которые обсуждаются в этом высокотехнологичном подвальном помещении, есть предложения смягчить бюджетные правила, повысить налоги или использовать средства фонда национального благосостояния. В кабинете министров информацию о подготовке такого плана не комментировали.
_________________________________
"Значит грабить будут"©



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3

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  • 5 | 13.04.2021, 14:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Второму "2"

Патриотизм это не клацанье зубами и завывания о праведности Путина довёдшего народ РФ до вымирания, патриотизм это когда видишь зло и ему противодействуешь! Под "мудрым" руководством вашего питерского бандита раскрадывается второй бюджет, бюджет это гос кошелёк!
Довёл страну до закупа мышеловок из Китая, и это страна чей народ сломал хребет фашизму!!!



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3

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  • Гость
  •  
  • 6 | 13.04.2021, 15:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кухарка, только ты не пиши Алеше, а то он повесится от ужаса, не ровен час.



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3

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  • Участник
  •  
  • 7 | 13.04.2021, 16:16 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15630 | Рейтинг: -2221,8
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Пишите Алексею Навальному письма:
_______________________________________
Ну так пиши, кто тебе не даёт?
От мусора Орлова зэка Навальному.
"Здравствуй милый Лёша,
Пишет тебе мент..."



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3

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  • Участник
  •  
  • 8 | 13.04.2021, 16:48 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4454 | Рейтинг: -348,6
После выборов Навального выпустят, отчалит в Майями, будет оттуда козьи морды строить, как Ходор.



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3

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  • 9 | 13.04.2021, 17:07 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1363 | Комментарии: 70521 | Рейтинг: +11688,6
Политик Алексей Навальный, как утверждается на его странице в соцсети Instagram, решил подать в суд на колонию, где отбывает наказание. Оппозиционер пишет, что это связано с тем, что ему не выдают книги, которые он привез с собой и купил, находясь в заключении. В том числе, это Коран. Напомню, Алексей Навальный отбывает наказание в колонии во Владимирской области. Он держит голодовку, требуя предоставления квалифицированной медицинской помощи из-за боли в спине и ногах.  



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1

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  • Эксперт
  •  
  • 10 | 13.04.2021, 17:11 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1363 | Комментарии: 70521 | Рейтинг: +11688,6
И. Воробьева― Раз уж заговорили про Алексея Навального, надо поговорить про Алексея Навального, потому что он в тюрьме уже 84 дня и держит голодовку уже, по-моему, 12 дней, если я ничего не путаю. И это уже очень много. А что дальше?

Е. Ройзман― Ирин, там есть одна проблема серьезная. Я уже об этом говорил. Навальный находится в той ситуации, что для него репутация важнее жизни. Это уже так. Выбрал дорогу – не сворачивай. Ну и зная его еще лично, то есть упертость, стойкость, мужество, можно предполагать. По инструкциям внутренним насильно начинают кормить, принудительное кормление на 17-е сутки голодовки. Правда, перед этим должны отсаживать в одиночку, наблюдать. Принудительное кормление начинается на 17-е сутки. Принудительное кормление – это история такая крайне унизительная, жестокая.

И. Воробьева― Ну это пытки. Оно приравнивается к пыткам, по европейским стандартам.

Е. Ройзман― По сути, это пытки. Это специальным зажимом зажимают нос, связывают, фиксируют руки, и человек вынужден дышать через рот. Только открывает рот – начинают впихивать. Ну, через зонд и все что отсюда следует. В свое время так поступали с академиком Сахаровым. Но внимание всего мирового сообщества – и в России куча народа наблюдает, и в мире все политики наблюдают за этим. Я надеюсь, что до этого не дойдет. Должны просто допустить врача всего-навсего. Понимаешь, у него самое простое человеческое требование. Он имеет на это право, как, кстати, и любой заключенный. Он это поддерживает, он это тоже проговаривает. Любой заключенный имеет право пригласить профессионального врача со свободы.

Что меня настораживает. У него идет резкое падение веса. То есть он честно голодает. Это не Надежда Савченко, не доктор Хайдер. Он честно, по-настоящему, по-мужски голодает. И потеря веса очень большая. С момента поступления в колонию -15 кг – это очень много. И с момента голодовки уже больше 8 кг потерял. Конечно, это серьезно.

И. Воробьева― А как относиться к этим странным заявлениям, что вот, мол, паспорта нет, и к этим историям с жареной курицей, какими-то конфетками подброшенными?

Е. Ройзман― Это очень подлые такие мелкие истории. Там же администрация начинает действовать не сама, а через других заключенных. Это те заключенные, которых там козлами называют и еще совершенно заслуженно. Администрация действует руками заключенных. Надо понимать, что заключенные – народ такой, они все равно понимают масштаб личности. Но для многих это вопрос УДО, еще чего-то. Поэтому всегда кто-то находится, способный на предательство. Мы это тоже наблюдаем. Но еще раз скажу, зеки всегда понимают масштаб личности. В целом все равно будут относиться с уважением. Тем более человек, который честно держит голодовку.



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  • Эксперт
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  • 11 | 13.04.2021, 17:13 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1363 | Комментарии: 70521 | Рейтинг: +11688,6
И отдельно для пидораса О_Ошки про "Круг добра":

И. Воробьева― И мы вот в прошлый раз неделю назад говорили про фонд «Круг добра». И это была такая гневная история. Вот буквально на прошлой неделе Ольга Германенко, которая возглавляет фонд «Семьи СМА», написала пост о том, что первые поставки лекарственных препаратов от «Круга добра» начали поступать в регионы. Но речь идет про «Спинразу».

Е. Ройзман― Смотри, мы сейчас разговаривали с Александром Курмышкиным, который за эту тему отвечает, занимается судами. Он говорит: «Не торопитесь. Пока только «Спинраза». И поступает только в те регионы, где выиграны суды. Там, где суды не выиграны, ничего еще не поступает. Сейчас получается, что каждому ребенку, которому нужна «Спинраза», приходится проходить через суды. Ладно, есть богатые регионы, как наш регион. У нас само по себе все равно закупают, потому что есть какие-то деньги. Есть регионы, где нет никаких денег. И даже через суды не хотят. И вот сейчас там, где выиграны суды, через «Круг добра» начали что-то давать.
___________________________
Так что ты, О_Ошка, старый пидорасище, как всегда ВРАЛ!!!!



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2

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  • Участник
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  • 12 | 13.04.2021, 17:49 | Автор: Ирек
    Публикации: 122 | Комментарии: 10821 | Рейтинг: -860,1
А чё Навальный, он политик? Хотя может и так.
Большевики шли во власть под лозунгом, грабь награбленное.
ЕБН и "семейка" под лозунгом, борьбы с привилегиями.
А этот Алёшенька, с лозунгом борьбы с корупцией.
Большевизм не искореним, аднака скока можно.



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2

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  • Гость
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  • 13 | 13.04.2021, 19:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Калатун с резусом будут писать письма Навальному.



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7

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  • Гость
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  • 14 | 13.04.2021, 19:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Задайте себе простой вопрос : стань Навальный Президентом РФ, чьи интересы он будет защищать, США или России?



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6

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  • Участник
  •  
  • 15 | 13.04.2021, 19:45 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1739 | Рейтинг: +382,4
А 13 й пи дор будет писать бункерной крысе.Навального вся быдло власть засс ала и спрятала в тюрягу. Ботексный же с перепугу забурился в бункер по своей воле.



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0

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  • Гость
  •  
  • 16 | 13.04.2021, 19:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 13.04.2021, 14:36 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Второму "2"

Патриотизм это не клацанье зубами и завывания о праведности Путина довёдшего народ РФ до вымирания, патриотизм это когда видишь зло и ему противодействуешь! Под "мудрым" руководством вашего питерского бандита раскрадывается второй бюджет, бюджет это гос кошелёк!
Довёл страну до закупа мышеловок из Китая, и это страна чей народ сломал хребет фашизму!!!
=================
5-му
А кто сломал хребет СССР?
Я смотрю на реакцию наших "партнеров" на действия руководителей-Горби,
ЕБН- разложение страны, Армии, грабеж, бандитизм, нищета, вымирание народа - бурные аплодисменты!!!и одновременно движение NATO ДРАНГ НАХ ОСТЕН и действия Обнуленного - Мощная Армия, Крым Наш (не США) Россия без прогиба, ЕЕ боятся - санкции, санкции, санкции,проклятья, угрозы, лай - караван идет своим путем. Не все, но правильно.
Да, бюджет - проблема, ничего, цыплят будем считать по осени.



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6

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  • 17 | 13.04.2021, 20:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 13.04.2021, 19:45 | Автор: резус
Публикации: 0 | Комментарии: 1739 | Рейтинг: +382,4

А 13 й пи дор будет писать бункерной крысе.Навального вся быдло власть засс ала и спрятала в тюрягу. Ботексный же с перепугу забурился в бункер по своей воле.
===================
Пора бы сменить пластинку, ибо пидоры вы и радужное знамя зовет в никуда.
Как в анекдоте: сперматозоиды устремились вперед.Финишировавший в отчаянии кричит- друзья, нас предали: мы оказались в жо.пе!
То же ожидает и вас.



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7

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  • 18 | 13.04.2021, 20:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
друзья, нас предали
=============
запамятовал, в оригинале " братцы" не друзья.



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4

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  • Гость
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  • 19 | 13.04.2021, 20:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 13.04.2021, 19:33 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Задайте себе простой вопрос : стань Навальный Президентом РФ, чьи интересы он будет защищать, США или России?
===
а кто вам индустрию построил, кто спасал от голода россиян в который ввергла рос власть?!
Вы что, историю страны не знаете?!
Кстати ваш Путин Американцам газ по дешёвке отдаёт, а те, на треть цену накинув в Европу сплавляют! Открою маленький секрет, газ принадлежит народу, а жрёт с газа ваш Путин!



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2

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  • 20 | 13.04.2021, 20:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Этот та птичка ябалак который на Великого Салавата из-за угла пернул?



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