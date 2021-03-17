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В партию воров войдет как родной

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Глава ГИБДД Башкирии Гильмутдинов рассказал, почему баллотируется в депутаты Госдумы.

В партию воров войдет как родной


Глава ГИБДД Башкирии будет бороться за депутатское кресло.

Глава ГИБДД Башкирии присоединился к предвыборной гонке за место в Госдуме России. Как сообщает пресс-служба «Единая Россия» в Башкирии, Динар Гильмутдинов подал документы на участие в предварительном голосовании.

Сам Динар Гильмутдинов считает, что участие в предварительном голосовании поможет поднять ему уровень доверия среди жителей республики, и если он достаточно высок, то глава ГИБДД Башкирии будет бороться уже за депутатское кресло.

«Я хорошо знаю республику – проехал не одну тысячу километров по дорогам Башкортостана. Если население мне доверит и проголосует, то я намерен продолжить борьбу за место в Госдуме»,– прокомментировал сам Гильмутдинов.

Напомним, наше издание еще в начале месяца публиковало информацию о том, что Динар Гильмутдинов будет баллотироваться в Госдуму РФ от Стерлитамакского округа.

По одной из версий, Гильмутдинов заинтересован в получении места в Госдуме, чтобы якобы избежать возможного уголовного преследования. Слишком уж часто его подчиненные оказываются фигурантами уголовных дел.

Совсем недавно, 7 апреля, у бывшего начальника уфимского межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД МВД Башкирии обнаружили имущество на 44 млн рублей. Мужчина купил квартиру, загородный дом с земельным участком в элитном коттеджном поселке, два внедорожника и три коммерческих помещения в Уфе. Имущество он оформил на родственников. Когда проводилась проверка, экс-сотрудник ГИБДД не смог доказать, откуда у его родственников средства на такие дорогостоящие покупки.

В начале марта этого года во время совещания были задержаны пять сотрудников регионального ГИБДД. Их обвиняют в получении взяток за выдачу водительских прав без сдачи экзаменов. Этим они промышляли на протяжении трех лет, размер взяток варьировался от 14 до 40 тысяч рублей. Сейчас бывших сотрудников заключили под стражу до 9 мая.

ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 15.04.2021, 10:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я, Очень Опытный, я Вор, я подлец и мерзавец, я чмошник и дырявое существо, беру в рот, даю в зад, я крал с бюджета более 20 лет.. , и сейчас краду, все то , что плохо везде лежит
и хранится. И я не о чем не жалею, так как сейчас я на пенсии и состою в отряде "За Путина", вступайте в наши ряды, и будете как я : просыпаться с Путиным, молиться за Путина, рукоблудить на портрет Путина, Путин и Партия Единая Россия наше Всё! Слава и почёт нашему Благодетелю и Царю!! Очень Опытный



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  • Гость
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  • 2 | 15.04.2021, 10:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Коррупцию в Башкирии не победить,пока сушествует общак- Укралфонд!



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0

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  • Гость
  •  
  • 3 | 15.04.2021, 10:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 15.04.2021, 10:18 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я, Очень Опытный, я Вор, я подлец и мерзавец!!! ... Очень Опытный.

--------------

Раньше ты работал под псевдонимом "Башкортостанец", крошил всех по очереди. Теперь сектор обстрела сузился. Что, амбразуру завалило?



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