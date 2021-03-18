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Бандит продолжит насиловать Ишимбайский район

  • Опубликовано: ПроУфу | 16.04.2021
    Раздел: Новости | Просмотры: 24762 | Комментарии: 4
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Азамат Абдрахманов планирует возглавить Ишимбайский район во второй раз. Конкурс на замещение должности главы района пройдет уже в мае.

Бандит продолжит насиловать Ишимбайский район


Ранее на этой неделе стало известно о том, что скандально известный глава Ишимбайского района Азамат Абрахманов сложил полномочия главы района. Полномочия Абдрахманова прекращены в связи с истечением срока контракта.

Конкурс на замещение должности главы района пройдет 6 мая в два часа дня в администрации Ишимбайского района. Непосредственно прием документов от кандидатов в главы будет осуществляться в будние дни с 14 по 20 апреля.

По сведениям нашего источника, Абрахманов уже подал документы. При этом подтвердить информацию в пресс-службе районной администрации нам на протяжении двух дней не удается – пресс-секретарь, как выяснилось, на выезде. После сообщения издания «Пруфы.рф» о прекращении полномочий Абрахманова, в тот же день РБК сообщило о том, что скандальный глава намерен пойти на второй срок.

Стоит отметить, что летом 2020 года жители Ишимбайского района вышли на митинги с требованием от региональных властей отправить в отставку Абдрахманова. Поводом для митингов стали подозрения в адрес главы района.

Местные жители заподозрили его в организации атаки спортсменов и ЧОПовцев на лагерь защитников шихана Куштау во время протестной акций 15 августа прошлого года. Тогда вместе с силовиками человек в военной форме, похожий на главу района, громил лагерь активистов, применяя спецсредства – газ, дубинки, светошумовые гранаты.

ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 16.04.2021, 13:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Краткая Характеристика Очень Опытного:
Мразота, Кандон, Стукач( регулярно пишет доносы)
Опущенно-дырявое существо считающее и вохваляющее себя среди таких же опущенцев. На УЖе в рейтинге: -дырывый подшконошник, короче чепуха он.
Остальные свои качества он ежедневно описывает на страницах журнала



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  • Эксперт
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  • 2 | 16.04.2021, 13:24 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1363 | Комментарии: 70540 | Рейтинг: +11688,8
Как и следовало предполагать.

То есть главу района жители района вообще не выбирают?!
Впрочем, как и уфимцы мэра.

Вот нахера нам такие антинародные главы?! Им наплевать, что жители их гонят ссаными тряпками - они не на их благо работают, а на благо тех, кто их туда водрузил - СРАдия и послушных депутатов, которые так же заполучили свои места на фальсифицированных выборах - в основном за мзду.



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  • Гость
  •  
  • 3 | 16.04.2021, 13:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 16.04.2021, 13:19 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Краткая Характеристика Очень Опытного:
Мразота, Кандон, Стукач( регулярно пишет доносы)

-----------------------

А ишо:

"Солдатка Шустрова, вдова, живет в развратном беззаконии с Семеном Кисловым;

Игнат Сверчок занимается волшебством, и жена его Кухарка есть ведьма, по ночам ходит доить чужих коров."



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1

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  • Эксперт
  •  
  • 4 | 16.04.2021, 14:31 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1363 | Комментарии: 70540 | Рейтинг: +11688,8
Со скрипом часы крутанутся назад,
вот, время и встало.
Вы 70 лет лизали им зад,
вам этого мало.

Свободен в движеньях великий народ,
что очень приятно.
Хлебнули свободы, гляди-ка,
не мед, поедем обратно.

К чему мордоваться нам сквозь бурелом,
где пни да коряги,
Мы смирно в знакомое стойло пойдем
под красные флаги.

Не надо невиданных гор и морей,
была бы охота:
Гораздо спокойней и как-то милей
родное болото.

Поверим опять в доброту сволочей
до новой до крови,
И выберем сами себе палачей -
нам это не внове.

Отнимем, разделим, достанется всем,
наполним корыто.
Под сводами храма устроим бассейн,
теперь только крытый.

Не дай только Бог призывать нас к огню
да на баррикады.
И я никого и ни в чем не виню,
так всем нам и надо.

Не пью валидол, не бегу на вокзал,
душа подустала.
Я просто с привычной тоской осознал,
насколько нас мало.

Спустя 20 лет я опять осознал,
насколько нас мало...

Андрей Макаревич
В исполнении:
https://www.youtube.com/watch?v=PCBcSGpvuog



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