Бандит продолжит насиловать Ишимбайский район

Азамат Абдрахманов планирует возглавить Ишимбайский район во второй раз. Конкурс на замещение должности главы района пройдет уже в мае.Ранее на этой неделе стало известно о том, что скандально известный глава Ишимбайского района Азамат Абрахманов сложил полномочия главы района. Полномочия Абдрахманова прекращены в связи с истечением срока контракта.Конкурс на замещение должности главы района пройдет 6 мая в два часа дня в администрации Ишимбайского района. Непосредственно прием документов от кандидатов в главы будет осуществляться в будние дни с 14 по 20 апреля.По сведениям нашего источника, Абрахманов уже подал документы. При этом подтвердить информацию в пресс-службе районной администрации нам на протяжении двух дней не удается – пресс-секретарь, как выяснилось, на выезде. После сообщения издания «Пруфы.рф» о прекращении полномочий Абрахманова, в тот же день РБК сообщило о том, что скандальный глава намерен пойти на второй срок.Стоит отметить, что летом 2020 года жители Ишимбайского района вышли на митинги с требованием от региональных властей отправить в отставку Абдрахманова. Поводом для митингов стали подозрения в адрес главы района.Местные жители заподозрили его в организации атаки спортсменов и ЧОПовцев на лагерь защитников шихана Куштау во время протестной акций 15 августа прошлого года. Тогда вместе с силовиками человек в военной форме, похожий на главу района, громил лагерь активистов, применяя спецсредства – газ, дубинки, светошумовые гранаты.