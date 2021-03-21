Мракобесные депутаны из Башкирии слетели с катушек

Сегодня в России очень сложно чем-то удивить. Но форум мужчин, который сейчас проходит в Уфе, смог это сделать однозначно. Оказывается, нужно повышать социальный статус мужчин в обществе, решать проблему их трудоустройства и карьерного роста, а еще привлекать священников, чтобы браки не разваливались.Но одной только божьей силы недостаточно, не подумайте: депутат Госдумы от Башкирии Зариф Байгускаров заявил, что в парламенте уже рассматривается идея ужесточить процедуру развода законодательно.Это еще не все. Факультет защиты от темных искусств привез в Уфу свою театральную труппу, которая параллельно с форумом мужчин обсуждает, какой урон России и ее великим традиционным ценностям нанесли и продолжают наносить трансгендеры и им сочувствующие.Говорят, видят по ночам проявления антихриста, который скоро поработит страну и не позволит размножаться российскому народу.Возглавляет эту тусовку депутат Госдумы от Башкирии Инга Юмашева, которая недавно предлагала запретить аборты в частных клиниках и рекламу этой процедуры. Это уже второй съезд мракобесов депутатских и прочих в Уфе.Думаю предложить этим двум компаниям объединиться для полного счастья, но вряд ли я смогу переступить через дорожку из соли, чтобы попасть на их территорию.