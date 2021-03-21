Мракобесные депутаны из Башкирии слетели с катушек

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Апрель 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Лучшие комментарии
Страшный сон обнуленного ...

Не нашел ничего умнее забить стрелку по понятиям о п г. Обязан ли циви ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Башкирскую националистку ...

8 | 21.03.2021, 13:16 | Автор: Не зарегистрирован Публикации: 0 | ...
  Рейтинг: +4  ЯСЕНПЕНЬ

Самый поганый суд в мире

...Обтрухальный, являясь агентом западных спецслужб и работая на них, ...
  Рейтинг: +4  ЯСЕНПЕНЬ

Обсуждаемое за месяц
Татаро-башкирская ...

Плюя на перепись, можно и в колодец попасть. Деловая газета «Бизнес Online» ...
  18.04.2021   12133    28

Мракобесные депутаны из ...

Сегодня в России очень сложно чем-то удивить. Но форум мужчин, который сейчас ...
  18.04.2021   24192    22

Страна и обнуленный: Как ...

В деталях сейчас никто не знает, как все сложится в дальнейшем, но вот в общем ...
  18.04.2021   35053    12

Мэрия Уфы и суды ...

У выступающих против сноса дома для строительства Арбитражного суда Башкирии ...
  16.04.2021   14509    11

Бандит продолжит ...

Азамат Абдрахманов планирует возглавить Ишимбайский район во второй раз. ...
  16.04.2021   26190    22

Последние публикации
Татаро-башкирская ...

Плюя на перепись, можно и в колодец попасть. Деловая газета «Бизнес Online» ...
  18.04.2021   41409    28

Мракобесные депутаны из ...

Сегодня в России очень сложно чем-то удивить. Но форум мужчин, который сейчас ...
  18.04.2021   35577    22

Страна и обнуленный: Как ...

В деталях сейчас никто не знает, как все сложится в дальнейшем, но вот в общем ...
  18.04.2021   18180    12

Мэрия Уфы и суды ...

У выступающих против сноса дома для строительства Арбитражного суда Башкирии ...
  16.04.2021   23404    11

Бандит продолжит ...

Азамат Абдрахманов планирует возглавить Ишимбайский район во второй раз. ...
  16.04.2021   33487    22

В партию воров войдет ...

Глава ГИБДД Башкирии Гильмутдинов рассказал, почему баллотируется в депутаты ...
  15.04.2021   17679    18

Бандюган сложил ...

Ранее жители Ишимбайского района выходили на митинги с требованием уволить его ...
  15.04.2021   43435    4

Разваливать медицину ...

Родственница Хабирова стала первым замминистра здравоохранения Башкирии. Теперь ...
  15.04.2021   41249    5

Двадцать лет назад была ...

Двадцать лет назад, 14 апреля 2001 года, была уничтожена телекомпания НТВ, на ...
  15.04.2021   17697    61

Чёрная метка от Путина ...

Обозреватель "Idel.Реалии" Ильнар Гарифуллин рассуждает о том, были ли слова ...
  14.04.2021   28179    31

Читаемое за месяц
Башкирскую националистку ...

Следствие направило башкирскую общественницу Рамилю Саитову на психиатрическую ...
  21.03.2021   35984    51

Это не народ. Это хуже ...

Власти башкирской столицы учредили нагрудный знак «За заслуги перед городом ...
  22.03.2021   35482    48

Поэтический вечер. Стихи ...

В уфимском штабе Навального на днях впервые прошел "Поэтический вечер", в ходе ...
  22.03.2021   16292    36

С потрохами: Валериан ...

Валериан Гагин: Я говорю о правах гражданина, как основе нормального ...
  23.03.2021   19170    12

Команда Хабирова как ...

Власти Башкирии планируют заключить контракт на обновление мебели в Доме ...
  23.03.2021   26982    21

Архив публикаций
Апрель 2021 (38)
Март 2021 (51)
Февраль 2021 (52)
Январь 2021 (42)
Декабрь 2020 (55)
Ноябрь 2020 (53)




Мракобесные депутаны из Башкирии слетели с катушек

Оценили
0


Сегодня в России очень сложно чем-то удивить. Но форум мужчин, который сейчас проходит в Уфе, смог это сделать однозначно. Оказывается, нужно повышать социальный статус мужчин в обществе, решать проблему их трудоустройства и карьерного роста, а еще привлекать священников, чтобы браки не разваливались.

Мракобесные депутаны из Башкирии слетели с катушек


Но одной только божьей силы недостаточно, не подумайте: депутат Госдумы от Башкирии Зариф Байгускаров заявил, что в парламенте уже рассматривается идея ужесточить процедуру развода законодательно.

Это еще не все. Факультет защиты от темных искусств привез в Уфу свою театральную труппу, которая параллельно с форумом мужчин обсуждает, какой урон России и ее великим традиционным ценностям нанесли и продолжают наносить трансгендеры и им сочувствующие.

Говорят, видят по ночам проявления антихриста, который скоро поработит страну и не позволит размножаться российскому народу.

Возглавляет эту тусовку депутат Госдумы от Башкирии Инга Юмашева, которая недавно предлагала запретить аборты в частных клиниках и рекламу этой процедуры. Это уже второй съезд мракобесов депутатских и прочих в Уфе.

Думаю предложить этим двум компаниям объединиться для полного счастья, но вряд ли я смогу переступить через дорожку из соли, чтобы попасть на их территорию.

Айдар Ахмадиев, Эхо Москвы
Оригинал публикации






« Назад 1 2 Далее »

  • Изображение
  • Наблюдатель
  •  
  • 1 | 18.04.2021, 07:47 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 8722 | Рейтинг: +2106,9
Мракобесие на марше...

Вот вроде-бы учились в нормальных школах, у многих высшее образование,
по европам разъезжали, в турциях на фешенебельных пляжах нежились, костюмы от кутюр, разъезжают на престижных европейских авто, смартфоны у каждого в кармане тыщь за 15-20...

А вот подиж-ты, мировоззрение, мышление, родом из 16-18 века. И ведь не стесняются его демонстрировать публично, видимо даже не осознают степени дикости сказанного, с учётом того, что на дворе вот уже третье десятилетие 21-й век...



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 18.04.2021, 08:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А вот подиж-ты, мировоззрение, мышление, родом из 16-18 века.

----------------------

Здесь мифологизация сознания масс используется, как метод управления.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 18.04.2021, 09:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
запретить аборты в частных клиниках и рекламу этой процедуры. Это уже второй съезд мракобесов депутатских и прочих в Уфе.
---------------------------
Хорошая инициатива. Долбачи либерасты считают, что запрет рекламы абортов это мракобесие? Я за такое мракобесие. Я за то, чтобы законодательно запретить рекламу абортов.



Оценили
8

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 18.04.2021, 10:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Краткая Характеристика Очень Опытного:
Мразота, Кандон, Стукач( регулярно пишет доносы)
Опущенно-дырявое существо считающее и вохваляющее себя среди таких же опущенцев. На УЖе в рейтинге: -дырывый подшконошник.
Остальные свои качества он ежедневно описывает на страницах журнала.



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 18.04.2021, 12:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
смартфоны у каждого в кармане тыщь за 15-20...
----------------------
Пень, ты нищеброд оказыцца, сейчас у любого сопляка смартфон стоит не меньше 30-ти.....за 60 приличный можно взять. Понятно, откуда столько комплексов, нихрена не зарабатываешь, жена пилит, дети презирают.



Оценили
7

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 6 | 18.04.2021, 12:22 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1363 | Комментарии: 70550 | Рейтинг: +11687,6
- Это не про мракобесие. Это про лютое лицемерие партии власти. мы понимаем, что форум «заточен» под нее. Во-вторых, дико слышать эти слова от Байгускарова и Юмашевой. Господин Байгускаров не имеет морального права рассуждать о разводах, потому что сам фиктивно развелся в первый же год избрания, чтоб не отчитываться в декларациях. С семьёй постоянно проводит время: развод по факту является фиктивным.

Госпожа Юмашева точно такой же карикатурный персонаж. Ну, девушка, вы не замужем, детей не родили и будете нас учить жизни? Вы реально клоуны, по-другому не могу высказываться.

Рамиль Рахматов
_______________________
Соглашусь с Рахматовым.
А вообще - Это какой-то сюр, чесслово! Просто какой-то день открытых дверей ИЗ Базилевки!
Собралась мужская элитка с зарплатами в 100+ тыщ и беспокоится о своих социальных лифтах!
И то, правда ведь зарплаты мужчин на одних и тех же должностях по сравнению с женщинами всего лишь на 30% выше, а надо бы раза в два, правда же?!
БЛДЬ! Все НАСУЩНЫЕ вопросы в республике давно решены?!



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 18.04.2021, 12:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 18.04.2021, 10:43 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Странное постоянное маниакальное неравнодушие и ненависть к ОО повод для сомнения в психическом здоровье субъекта №4.
Впрочем от ненависти до любви один шаг - гласит неродная мудрость.



Оценили
5

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 8 | 18.04.2021, 12:33 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1363 | Комментарии: 70550 | Рейтинг: +11687,6
Впрочем от ненависти до любви один шаг - гласит неродная мудрость.
___________________________________
Народная мудрость гласит - РОВНО НАОБОРОТ - от любви до ненависти 1 шаг.

Вот так пропагандоны и незаметно подменяют все понятия на абсолютно противоположные - нисколько не стесняясь, а народишко зомбированный этой брехней даже не замечает противоречий.



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 18.04.2021, 12:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 18.04.2021, 12:23 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 18.04.2021, 10:43 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Странное постоянное маниакальное неравнодушие и ненависть к ОО повод для сомнения в психическом здоровье субъекта №4.
Впрочем от ненависти до любви один шаг - гласит неродная мудрость.
----------------------------
Это Кухерка онанимит, думает никто не догадывается. Больная женщина, что возьмешь.



Оценили
7

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 10 | 18.04.2021, 12:35 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1363 | Комментарии: 70550 | Рейтинг: +11687,6
гласит неродная мудрость.
_______________________
Впрочем я сразу-то и не заметила - описочку по Фрейду))))
НЕродная мудрость.
Ессно - родной мудрости у пуйлососв отродясь не бывало))))



Оценили
0

  • # 11 | 18.04.2021, 13:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

  •   Комментарий скрыт модератором
  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 18.04.2021, 14:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Одно слово - "Ипанутые" !



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 13 | 18.04.2021, 18:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 18.04.2021, 07:47 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
Публикации: 34 | Комментарии: 8721 | Рейтинг: +2106,8
Мракобесие на марше...
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Пень! А ты одобряешь появление трансгендеров и всяких других половых извращенцев и видишь от них пользу РФ? А может ты и сам из них? А может и не Пень ты, а Пеня? Очень Опытный



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 14 | 18.04.2021, 18:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Дарвин оказался прав: эволюция в ротенбергии превращает людей в животных всего-то за несколько лет нахождения первых у кормушки и боящихся эту кормушку потерять.

И-2



Оценили
2

  • Изображение
  • Наблюдатель
  •  
  • 15 | 18.04.2021, 18:28 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 8722 | Рейтинг: +2106,9
5 | 18.04.2021, 12:03 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

смартфоны у каждого в кармане тыщь за 15-20...
----------------------
Пень, ты нищеброд оказыцца, сейчас у любого сопляка смартфон стоит не меньше 30-ти.....за 60 приличный можно взять. Понятно, откуда столько комплексов, нихрена не зарабатываешь, жена пилит, дети презирают...
_____________________________________________
Комплексы говоришь...

Комплексы это когда люди гоняются за престижными моделями смартфонов, навязываемыми маркетингом. Не понимая, что даже технические возможности самого дешёвого и простого они используют максимум на 20-30 процентов.

Комплексы, это когда понты дороже денег.
Когда из "грязи в князи". Ккогда в адрес ограбленного вами-же народа, презрительно и свозь зубы цедят-"ищеброды"...

Как говорит о том молва:
Бывают разные напасти,
Но нет страшнее существа,
Чем раб, дорвавшийся до власти.
Не потому, что он дурак,
Не потому, что он тупица,
А потому, что вышло так,
Пришлось рабом ему родиться.
Его отец был тоже раб
И мать была рабыней тоже.
Вот потому он духом слаб
И всем обязан чёрной коже.
А если белым он рождён,
А духом слаб, хоть с белой кожей?
Всю жизнь он будет убеждён,
Что, видимо, не “вышел рожей”.
Но если он кумиром стал,
Оставив немощь за порогом –
Себе воздвигнет пъедестал,
Чтоб стать, хотя бы, полубогом.
А если сотни душ людских
Вдруг загубить ему придётся?
Неважно, сколько и каких,
Ведь оправдание найдётся …
Права народная молва:
Бывают разные напасти,
Но нет страшнее существа,
Чем раб, дорвавшийся до власти!

Юрий Кудрицкий



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 16 | 18.04.2021, 18:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
15 | 18.04.2021, 18:28 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
Публикации: 34 | Комментарии: 8722 | Рейтинг: +2106,8
Как говорит о том молва:
Бывают разные напасти,
Но нет страшнее существа,
Чем раб, дорвавшийся до власти.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Пень! Так ты монархист что ли? Не раб только сын монарха, остальные все рабы монарха! Ты Романовых звать в РФ собрался или Рюриковичей? Очень Опытный



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 17 | 18.04.2021, 19:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Лишь сейчас, смотря на вакханалию ненависти и откровенной лжи "западных партнеров", понимаешь, от каких идиотов ограждал нас Советский Союз.



Оценили
6

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 18 | 18.04.2021, 19:55 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1363 | Комментарии: 70550 | Рейтинг: +11687,6
13 | 18.04.2021, 18:16 | Автор: Не зарегистрирован

Старый пидорас О_Ошка - ты много в своей жизни видел трансгендеров? Ноль! Чем они тебе жить мешают?

Если люди счастливыпосле смены пола - какое твое дело?!

Сестры Вачовски
Тандем режиссеров Лилли и Ланы Вачовски, подаривших миру фильмы «Матрица», «Облачный атлас», «V — значит Вендетта», «Связь», «Вторжение» и другие, раньше был тандемом двух братьев Энди и Ларри.

О трансгендерности братьев говорили еще до их официального перехода. Средства массовой информации на протяжении нескольких лет форсировали информацию о том, что Ларри считает себя Ланой. В 2012 году Лана официально совершила каминг-аут как трансгендерная женщина. Она стала первым известным трансгендерным режиссером в Голливуде. Энди совершил переход и стал Лилли в 2016 году.

Фаина Раневская
- Лесбиянство, гомосексуализм, мазохизм, садизм - это не извращения. Извращений, собственно, только два: хоккей на траве и балет на льду



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 19 | 18.04.2021, 20:05 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1363 | Комментарии: 70550 | Рейтинг: +11687,6
понимаешь, от каких идиотов ограждал нас Советский Союз.
__________________________________
Удивительно, как идиоты смогли создать передовые технологии, экономику, высокий подушевой доход, а совковые гении даже кнопочного мобильного телефона так и не изобрели. Про всё остальное - сам догадаешься?

И еще - твой любимый СРАлин - покупал у идиотов в 20-30-е годы гидроэлектростанции, заводы - автомобильные, тракторные, авиационные, радиоаппаратуры и даже технологии по производству самого вкусного в мире пломбира))))

Подробнее - тут:
https://www.kommersant.ru/doc/17924

Клевещи дальше, гэбёшка.



Оценили
1

  • # 20 | 18.04.2021, 21:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

  •   Комментарий скрыт модератором
« Назад 1 2 Далее »






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Информация на сайте строго запрещена для распространения среди детей. 18+

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com