Но одной только божьей силы недостаточно, не подумайте: депутат Госдумы от Башкирии Зариф Байгускаров заявил, что в парламенте уже рассматривается идея ужесточить процедуру развода законодательно.
Это еще не все. Факультет защиты от темных искусств привез в Уфу свою театральную труппу, которая параллельно с форумом мужчин обсуждает, какой урон России и ее великим традиционным ценностям нанесли и продолжают наносить трансгендеры и им сочувствующие.
Говорят, видят по ночам проявления антихриста, который скоро поработит страну и не позволит размножаться российскому народу.
Возглавляет эту тусовку депутат Госдумы от Башкирии Инга Юмашева, которая недавно предлагала запретить аборты в частных клиниках и рекламу этой процедуры. Это уже второй съезд мракобесов депутатских и прочих в Уфе.
Думаю предложить этим двум компаниям объединиться для полного счастья, но вряд ли я смогу переступить через дорожку из соли, чтобы попасть на их территорию.
Айдар Ахмадиев, Эхо Москвы
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Мракобесные депутаны из Башкирии слетели с катушек
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