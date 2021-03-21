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Татаро-башкирская «дружба»: Договориться или поступиться своими правами?

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Плюя на перепись, можно и в колодец попасть. Деловая газета «Бизнес Online» опубликовала редакционную статью под названием «Плюньте на перепись: почему татарам и башкирам пора прекратить безумие». «Миллиард.Татар» не могли пройти мимо — потому что мы не только уважаем мнение коллег, но и сами призывали к перезагрузке отношений между двумя братскими народами и неоднократно задавались вопросом, как их подружить. К слову, в ближайшее время мы опубликуем стенограмму круглого стола с участием башкирской интеллектуальной элиты.

Татаро-башкирская «дружба»: Договориться или поступиться своими правами?


Плюнуть на крохи, или «Спасибо, что татарин»?

Мы искренне порадовались за коллег из популярного интернет-ресурса, что они, наверное, впервые за время своего существования обозначили свою позицию по татаро-башкирскому вопросу. Правда, авторы называют этот продукт анализом, хотя для аналитики в нем слишком много допущений и «ощущений». Как вам уровень аналитики с двумя «кажется» в двух предложениях подряд? «Увидев, что в Башкортостане якобы готовят идеологическую почву для того, чтобы часть татар «перекрестить» в башкир, Татарстан, кажется, врубил турборежим и захотел за считанные недели решить все те проблемы в этой сфере, на которые спустя рукава смотрели последние 10 лет. С тех пор ни дня без взаимных претензий, троллинга и резких выпадов — кажется, под таким девизом теперь развиваются татаро-башкирские отношения».

Гораздо важнее, однако, то, что из-за ошибки в фундаменте здесь рушится вся конструкция на 18 тысяч печатных знаков. В Татарстане «последние 10 лет» на эти проблемы глаза не закрывали, а совсем наоборот. Но об этом чуть ниже, а пока продолжим о знании авторами предмета разговора.

Этим знанием они радуют практически с порога, то есть с подзаголовка. «Малым народам России надо вместе бороться за свои права, а не делить крохи».

Татары, таким образом, оказываются малым народом (!), но при этом, несмотря на свою малость, они могли бы и пожертвовать «крохами», если бы не были такими упертыми.

Крохами, очевидно, считаются десятки тысяч людей, которым отведена вторая глава статьи под заголовком «Татары не потеряют второе место по численности в России». «Обычно мы слышим два довода, которые заставляют Татарстан активизироваться в преддверии переписи, - пишет «Бизнес Online». - Поскольку в противном случае:

1. Татары могут перестать быть второй по численности национальной группой в России;

2. Татары могут сильно уменьшить свои позиции по сравнению с башкирами и русскими в Республике Башкортостан».

Первая опасность «по сути, мнимая», - уверяют авторы статьи. Не волнуйтесь, мол, не потеряют татары второе место при всем желании. Для начала отметим, что волноваться стоит хотя бы потому, что, вообще-то, человеческий ресурс во все времена считался ключевым, и чем ближе к нашим временам, тем он ценится больше (во всяком случае, у цивилизованных народов). Но, главное, коллеги, откуда у вас такая уверенность? Взгляните на таблицу ниже:

Количество фактов постановки на миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации

2019

2018

19 518 304

17 764 489

Источник: сайт МВД РФ. Приводятся данные за 2018 и 2019 год, т.к. в 2020-м на картину повлияла пандемия коронавируса

Конечно, обозначенные в таблице 19,5 миллионов человек – это не граждане России, более того, один и тот же мигрант мог не один раз приезжать и уезжать в течение года. Но реалии меняются, и разве не стоит принимать во внимание, что однажды все эти люди могут по какой-то причине остаться в стране? Плюс нелегализованные иностранные граждане, которых, по данным МВД РФ, в России в 2018 году было 2 миллиона человек.

Самое удивительное, что наиболее быстрорастущая категория в переписях населения – это люди без национальности. Число «отказников» с 1989 по 2010 год выросло на 5,6 млн чел., или в 362 раза. Между двумя переписями – 2002 и 2010 года – эта группа росла со скоростью 18,4% в год. Глядя на эти цифры, как не вспомнить строчки народного поэта Башкирии Ангама Атнабаева?

Син башкорт дип, син татар дип,
Әрләшмәек, туганнар.
Син башкортмы, син татармы –
Анда түгел мәсьәлә,
Башкорттан да, татардан да
Урыс туа – вәт, бәла! –
Менә кайда мәсьәлә!

Ты – башкир, а ты – татарин,
Давайте не ссориться из-за этого, родные.
Башкир ли ты, татарин ли,
Проблема ведь не в этом,
Проблема в том, что и от башкира, и от татарина
Рождается русский – вот в чем беда,
Вот где надо поломать голову.

Одним словом, перепись лишь повод для «переклички» среди наших соплеменников. Кого-то мы недосчитались, кто-то остается в наших рядах, несмотря ни на что. Эта перепись для татар должна пройти под девизом благодарности. «За последние десятилетия каждый из татар сталкивался с преградами в выражении своей «татарскости» на этапах жизненного пути как внутри себя, так и вовне. Он набивал собственные шишки, ошибался, где-то даже мешал сам себе, но все же его движение вперед было успешным. И сейчас каждый из татар нуждается в благодарности за тот большой путь, который он проделал. И сейчас мы должны поблагодарить друг друга за проделанный нелегкий путь!», - написал наш колумнист Камиль Насибуллов. «Спасибо, что ты татарин» – вот наш девиз переписи.

Почем «бронзовая медаль»?

Что касается возможного «сильного уменьшения позиций [татар] по сравнению с башкирами и русскими в РБ», то сопротивление этому уменьшению, по мнению «Бизнес Online», дастся неизвестно какой ценой и ничего не изменит (и эта мысль подается в озвучке экспертов, являющимся активными участниками, конструкторами этого конфликта). Так уж и ничего? А мы вот уверены, что «бронзовая медаль» татар в Башкирии — это, например, отличный повод для нынешней региональной власти не трогать текущий статус языков в республике, то есть оставить, как есть, два государственных языка – русский и башкирский.

Послушаем человека, который знает ситуацию не понаслышке: «Если взглянуть в историю, с 1937 года по, если не ошибаюсь, 1979 год, в Конституции Башкортостана татарский и башкирский язык упоминались как равноправные, они оба имели официальный статус. Но после событий 1980-90-х годов статус татарского языка в республике был утерян. Если бы татарский язык, как башкирский, имел статус государственного языка, это дало бы очень много возможностей для его сохранения и развития. В тех же СМИ, на телевидении татарские передачи были бы обязательными. А сейчас иногда даже на татарских мероприятиях нам приходится слышать претензии: «Почему ведете на татарском? Почему не на государственном языке? Это официальное мероприятие, вы должны говорить на официальном государственном языке», - рассказывал в интервью ИА «Татар-информ» председатель исполкома Конгресса татар Башкортостана Загир Хакимов.

«Беҙ яҡшыраҡ булдырабыз»

О непонимании контекста и подтекста говорит и следующая фраза авторов БО: «Татарам в качестве «старшего брата» надо не бравировать общественными пространствами или «Татнефтью», которую (пока еще) не забрали федералы, а как раз находить в себе смелость подать первым руку, чтобы объединяться на базе солидарности малых народов».

Здесь, как говорится, прекрасно все. И предложение обратиться к башкирам все с той же позиции старшего брата, и те же малые народы, к которым авторы причислили татар и башкир, и, главное, пребывание в наивном убеждении, что «рука дружбы» Татарстаном еще не подавалась. Подавалась, и неоднократно. При смене башкирского президента в 2010 году и «башлыка» в 2018-м татарстанские власти практически сразу демонстрировали и дружественность, и желание перезагрузить отношения на благо обоих регионов. И это только в XXI веке.

Вот первый президент Татарстана, государственный советник РТ Минтимер Шаймиев, который, конечно, прекрасно помнит, как проходила перепись-2002 на территории РБ, говорит в 2019 году: «Татары и башкиры — близкие друг другу родственники. Мы всегда жили в одной вселенной и живем, поем одни и те же песни, проводим прекрасные сабантуи. Самое главное — понимаем друг друга без перевода».

А вот Муртаза Рахимов, тоже уже в качестве бывшего главы республики, в 2014-м в интервью «Лента.Ру»: «Мы же и по языку, и культуре, обычаям очень близки. Правда, сегодня у нас в республике началась татаризация. Это очень опасно. И у них более-менее сохранилось желание отделиться (от России, — прим. ред.). Они сейчас преподносят, что Казань — это вторая столица России. А у нас самый близкий брат — это все равно русский. Мы всегда всем это говорим».

Чувствуете разницу?

Поезд ушел – ждем следующего

Правда же, в чем-то неприятная, состоит в том, что этнические разногласия между двумя республиками возникли исторически и, если можно так сказать, органически. Мы тоже, как и авторы БО, постоянно задаемся вопросом: а не конструируется ли татаро-башкирский конфликт искусственно? И постоянно задаем его своим спикерам. Вот что думает по этому поводу уфимский философ и публицист Рустем Вахитов:

«В начале XX века началась модернизация, которая у татар и башкир проходила по-своему, потому что у этих народов, несмотря на наличие общей религии и схожего языка, довольно ощутимо различаются стереотипы поведения, хозяйственные практики, представления об истории. Последнее ведь тоже играет важную роль – традиционный человек жил в священной истории. И вот с модернизацией возникает сразу несколько конкурирующих проектов нациестроительства.

Одним из проектов нациестроительства был пантюркистский, с очень сильным креном в сторону поволжских татар (связанный, прежде всего, с Исхаки и с другими татарскими общественными деятелями), которые изначально выступали как такой учительствующий народ, поскольку из их среды выходили муллы и просветители. Они были и у башкир, я не умаляю вклад ни одного из народов, но просто объективно сложилось так, что татары – это больше городской народ, а в городе лучший доступ к ресурсам образования. А башкиры жили в основном в деревнях и вели полукочевой образ жизни.

Но башкирские интеллигенты выдвинули другой, альтернативный проект – пантуранской нации. Я всегда говорю, что Валиди очень часто пытались выдать за башкирского националиста, но он везде пишет о единой туранской нации, которая, в отличие от «тюркской нации» Исхаки, включает в себя, помимо народов Идель-Урала, казахов, киргизов, узбеков и т.д. В итоге не реализовался ни тот, ни другой проект. В советской России сформировались самостоятельные и раздельные татарская и башкирская социалистические нации. Пора понять, что тот проект (общетюркской нации, — прим. ред.), наверное, мог бы реализоваться, когда наши народы выходили из средневекового состояния, но теперь, как говорится, «поезд ушел» и подобного рода разговоры воспринимаются с обеих сторон как посягательство на национальное бытие».

У каждого из наших народов свои травмы. Если для татар главной травмой было насильственное крещение (неслучайно одно из самых сильных ругательство у них «чукынып бет» - «да чтоб ты сгинул, крестившись»), то у башкир глубокие раны оставили жестокое подавление многочисленных восстаний XVIII века. Но парадокс истории в том, что от крещения татары бежали на земли башкир, а потом участвовали вместе с братьями в этих восстаниях. Понятно, что история — это не черно-белое кино с одними лишь положительными героями в главных ролях, негодяев хватало с каждой из сторон, и не нам их судить. И в истории было разное.

Призыв покончить со всем этим с помощью предложения «А давайте теперь жить дружно» означает профанацию отношений, которые складывались не логически, а в конкретных исторических условиях. И в нынешней реальности каждый народ останется при своем мнении и пойдет дальше. Вместе или каждый своей дорогой – это уже жизнь подскажет.

Модели будущей перезагрузки

Позиция Казани в этом конфликте не направлена на противостояние. Даже в условиях «холодной войны», в условиях запрета в РБ концертов татарских певцов никто не запрещает выступления башкирских творческих коллективов в нашей республике.

Да, нужно признать, что мы плохо знаем своих сородичей за пределами Татарстана. Поэтому этот переписной накал стал еще одним поводом для татар познать себя как нацию. Отсюда все больше людей, которые интересуются историей и культурой башкирских, астраханских, пермских, сибирских, ульяновских и других татар. Когда уфимские чиновники неуклюже через те же пресловутые стелы пытаются намекнуть татарам, что они в Башкирии гости, как тут промолчать?

Для чего же мы, башкиры и татары, нужны друг другу? Ответ на самом деле прост: на сегодняшнем этапе — для того, чтобы глядеться друг в друга, как в зеркало, и конкурировать. Конкурировать, чтобы становиться сильнее. Разве Татарстану не нужен сильный Башкортостан? Еще как нужен — такой партнер в борьбе за интересы российских регионов ох как не помешал бы. В том же интервью семилетней давности Муртаза Рахимов сказал и очень верную вещь: «Мы и раньше ревностно относились друг к другу в отношении развития. Мы негласные соцсоревнования устраивали, чтобы у нас лучше было. Ну, по хоккею, я говорю: «Можно всем проиграть, только не татарам».

А может, модель будущей дружбы – это батлы видеоблогеров на родных языках?

Вот, к примеру, участники татарского ютуб-проекта читают стихи про любовь на башкирском языке или берут интервью на башкирском у Ильшата Абдуллина, лидера группы “Бурелэр”.

Как вам такое, братья-башкиры? А, может, к примеру, нам вместе выработать единый алфавит для татарского и башкирского языка?

Одним словом, мы сейчас как никогда нуждаемся в проектах, которые будут объединять. Но это не значит, что у каждого из братьев не может быть своего взгляда на прошлое. Важнее найти друг другу место в будущем!

Рамазан мөбарәк булсын/Рамаҙан мөбәрәк булһын!

«Миллиард.Татар»
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  • 1 | 18.04.2021, 10:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Выборы в госдуму приближаются, срочно для ботвы свежую хуцпу подвезли. Надо больше смотреть телевизор, участвовать во всяких флешмобах во славу кандидатов и донатить сколько есть на помощь кандидатам.
Польза от национальной корриды в рамках нашей арены есть для всех власть предержащих:
- бараны остервенело бьются головами и не видит как их всех стригут;
- тем временем, пудели стригут Баранов, вывозят и продают для своей личной пользы;
- пудели сдают на мясо часть баранов;
- скоро кончатся бараны, но на то они и бараны чтобы это не понимать.



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  • 2 | 18.04.2021, 11:50 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 5017 | Рейтинг: -755,9
В свой книге Шаймиев указал, что он башкир



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  • 3 | 18.04.2021, 11:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Договориться не получится так как баш стратегов и Москву устроит лишь полная капитуляция татарпроекта , но не все так плохо, Казанда наконец то осознали этот не приятный факт ...



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  • 4 | 18.04.2021, 11:57 | Автор: Не зарегистрирован
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2 | 18.04.2021, 11:50 | Автор: Дед
Публикации: 1 | Комментарии: 5016 | Рейтинг: -755,8-----------------все правильно башкир это прежнее сословие , башкорт это национальность .



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  • 5 | 18.04.2021, 12:30 | Автор: Не зарегистрирован
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но и сами призывали к перезагрузке отношений между двумя братскими народами и неоднократно задавались вопросом, как их подружить............................................
==================
Нельзя запрячь в одну телегу осла и трепетную лань.



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  • 6 | 18.04.2021, 12:40 | Автор: Не зарегистрирован
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Сначала надо разобраться :1) Татары или булгары.2)ДНК татар финно-угры.3) появление слова "татар"........



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  • 7 | 18.04.2021, 12:59 | Автор: Не зарегистрирован
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После педучилища начала работать в детсадике воспитателем, где заведующая башкирка.
Первый вопрос- какой национальности?
Татарка.
Я так и знала.
Пошли постоянные замечания придирки типа неправильно говорить РЕБЯТКИ, надо ДЕТИ и т. д.
Не выдержала, ушла в другой д/с.
Потом узнала,коллективно воспитатели написали жалобу на завсадом на некомпетентность и придирки.
Комиссия выяснила не только отсутствие у нее спецобразования, всего 9 классов средней школы.
УФА. Шел 1960 год.



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  • 8 | 18.04.2021, 14:34 | Автор: Дед
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4й, а ты не чебен?



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  • 9 | 18.04.2021, 14:45 | Автор: Не зарегистрирован
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Миилиард(!) татар:
"татары – это больше городской народ, а в городе лучший доступ к ресурсам образования. А башкиры жили в основном в деревнях и вели полукочевой образ жизни"
Когда люди кочевали какие города у татар: они кочевали в Монголии, а булгары обитали на Причерноморье.
А по древним картам у башкир отмечены города - не только Башгорд, еще более десятка



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  • 10 | 18.04.2021, 14:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Слово "татар" в Европе означало варвар из Востока,
Но было и в самом деле многочисленное племя татар в Монголии на севере Китая, которых поработили монголы в эпоху Чингизхана.
А нынешним жителям с этой кличкой уже нет возможности переименоваться, вот главная причина русификации булгарского народа.



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  • 11 | 18.04.2021, 15:32 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 18.04.2021, 12:40 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0------------------ вас забыли спросить об этом , разбирайся у себя . 8 | 18.04.2021, 14:34 | Автор: Дед---------------вроде взрослый человек а такие тупые вопросы задаете . Шаймиев еще живой можете сами спросить у него какой он национальности .



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  • 12 | 18.04.2021, 17:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 му. Гугли, смотри ю туб! Столько информации, фактов о татарах. Будете в шоке!!!! Исскуственно созданная нация! Название от клички! "Татаровя" - типа "чурки" сейчас.



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  • 13 | 18.04.2021, 18:23 | Автор: Не зарегистрирован
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12 | 18.04.2021, 17:51 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0-------------------------может тебе желторотому полукровке который не определился со своей идентичностью можно впарить любую лабуду. А мне это не к чему, у меня все предки татары . Вас это точно не спасет от вымирания а вот знать сколько среди вас самоубийств и пьянства и бомжей стоит поинтересоваться может дойдет до вас у кого действительно проблемы . У меня даже ненависти нет для вас осталось одно презрение и брезгливость .



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  • 14 | 18.04.2021, 18:25 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1743 | Рейтинг: +382,9
Чурка это и есть долпоеп под номером 12. А если смелый попробуй это татарину в лицо сказать. Гнилье ты подковерное.



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  • 15 | 18.04.2021, 18:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Увы, это факты!!! Чаще всего на чувашских форумах.



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  • 16 | 18.04.2021, 18:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 му. Против фактов не попрешь! Попробуйте поговорите на форумах с чувашами, историю которых присвоили татары.Чуваши - древнейшая нация.



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  • 17 | 18.04.2021, 18:52 | Автор: Не зарегистрирован
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2 | 18.04.2021, 11:50 | Автор: Дед
Публикации: 1 | Комментарии: 5017 | Рейтинг: -755,9

В свой книге Шаймиев указал, что он башкир
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Лучше родиться ослом, чем башкортом. Башкорты хуже. Потому что носятся со своей башкортостью, достали уже. А какой от нее прок? - пыль.



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  • 18 | 18.04.2021, 18:53 | Автор: Не зарегистрирован
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13 му. Не надо так эмоционально!!! Попробуйте гордиться не своей национальностью, а своими достижениями.



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  • 19 | 18.04.2021, 18:58 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 18.04.2021, 12:40 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Сначала надо разобраться :1) Татары или булгары.2)ДНК татар финно-угры.3) появление слова "татар"........

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Ты так и проживешь и сдохнешь дремучем дебилом, потраив свою никчемную жизнь на бесполезные
выяснения чьи обезьяны древнее.
Вам башкортам мозгов не хватает, что бы идти вперед, решили вспомнить, и гордиться тем, что было в каменном веке. А сейчас двадцать первый, вы - невостребованны.



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  • 20 | 18.04.2021, 19:05 | Автор: Не зарегистрирован
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12 | 18.04.2021, 17:51 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

11 му. Гугли, смотри ю туб! Столько информации, фактов о татарах. Будете в шоке!!!! Исскуственно созданная нация! Название от клички! "Татаровя" - типа "чурки" сейчас.
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До чего же уродливая нация - пигмеи, ноги кривые, морда плоская, пи-доглазые, как правило тупые, ленивые, безнадежно отсталые. Советская власть с ними нянькалась, иначе передохли бы от голода и нищеты. Эти погонщики вшей, главные по вшам.От слова "баш".



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