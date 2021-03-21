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Паразиты с миллионами роскоши и заграничной недвижимостью

  • Опубликовано: ПроУфу | 19.04.2021
    Раздел: Политика | Просмотры: 36655 | Комментарии: 37
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Дорогие машины, недвижимость в Италии и земли в Финляндии: сколько зарабатывают депутаты Госдумы от Башкирии?

Паразиты с миллионами роскоши и заграничной недвижимостью


Чуть меньше половины всей суммы задекларировал один из депутатов.

В 2020 году совокупный доход депутатов Госдумы из Башкирии составил 220,7 млн рублей, что на 57 млн рублей больше, чем в 2019 году, следует из заполненных деклараций на сайте Госдумы.

Самый большой доход задекларировал Гаджимурад Омаров, заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия». За год он заработал 105,7 млн рублей, увеличив свой доход на 100 млн рублей. Как следует из декларации, эту сумму составляют средства от продажи участка площадью 1,1 тыс. кв. м и жилого дома площадью 427,1 кв. м. Депутату также принадлежат восемь земельных участков, семь домов, автомобиль Mercedes-AMG G 63. В безвозмездном пользовании у него находятся два участка, дом и бассейн. На срок депутатских полномочий Омаров арендует квартиру.

Второе место занимает Иван Сухарев, депутат от партии ЛДПР. За 2020 год он задекларировал 24,1 млн рублей дохода, что на 45 млн рублей меньше, чем в 2019 году. В собственности у депутата не задекларировано ничего, в пользовании находится две квартиры, одна из которых предоставлена на срок депутатских полномочий, а вторая записана на несовершеннолетнего ребенка.

На третьем месте находится Рифат Шайхутдинов, председатель комитета партии «Гражданская платформа». За 2020 год он задекларировал 18,8 млн рублей дохода, что на 2,7 млн рублей меньше, чем в 2019 году. В декларации нет никаких изменений. Депутату принадлежат земельный участок площадью 1,5 тыс. кв. м, квартира площадью 433 кв. м, половина хутора в Финляндии площадью 6,8 тыс. кв. м и автомобиль Mercedes Benz V220 D 4 Matic. В пользовании у него находится две квартиры. Супруге депутата принадлежат два дома, один в России – площадью 859 кв. м, другой в Италии – площадью 175,7 кв. м, а также квартира в России площадью 78 кв. м и два автомобиля – Toyota Land Cruiser 200 и Mercedes Benz S-400.

Четвертое и пятое место заняли депутаты от «Единой России» Инга Юмашева с задекларированным доходом 7 млн рублей и Рима Баталова с доходом 6,79 млн рублей.

Фарит Ганиев и Зугура Рахматуллина поделили шестое место. За 2020 год оба депутата задекларировали доход в 6,2 млн рублей.

Зариф Байгускаров задекларировал 5,8 млн рублей дохода, Павел Качкаев – 5,8 млн рублей, Рафаэль Марданшин – 5,8 млн рублей, Ильдар Бикбаев – 5,7 млн рублей, Михаил Бугера – 5,7 млн рублей, Александр Ющенко – 5,6 млн рублей.

ПроУфу
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  • 1 | 19.04.2021, 10:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Омаров, заместитель руководителя фракции ... За год он заработал 105,7 млн рублей...

-----------------------

- А в Греции омар(ов)ы есть?



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  • 2 | 19.04.2021, 11:03 | Автор: Не зарегистрирован
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Вот главный аргумент, почему народ не ходит на выборы. Сытый голодного никогда не разумеет, как бы они не колотили себя в грудь, стоя на трибуне.

Сталин оставил после себя поношенную шинель и залатанные сапоги.
Мы критикуем привилегии советской номенклатуры - а при буржуях-то...
Мама рОдная... Роди меня обратно в СССР.



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  • 3 | 19.04.2021, 11:51 | Автор: Не зарегистрирован
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Не вижу повода для уныния, все же в порядке - при капитализме должны быть богатые, и должны быть бедные.
Все, как завещал великий Ельцин - мы будем богатеть, а вы живите Надеждой!



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  • 4 | 19.04.2021, 11:55 | Автор: Не зарегистрирован
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Как сказал бы Ясенпень - капитализм на марше.
Вот и радуйся, балбес.



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  • # 5 | 19.04.2021, 12:28 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 6 | 19.04.2021, 12:34 | Автор: Не зарегистрирован
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зугра тоже блистала лет 20 назад.что перед.что зад все в рабочем состоянии.а сейчас .что по инерции плывет



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  • 7 | 19.04.2021, 12:35 | Автор: Не зарегистрирован
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Странно, в республике подавляющее большинство русской национальности, а в новостях мелькают назначение на должности все не русские фамилии. Совпадение? - не думаю. А потом всюду провалы, где управляется очередной понаехавший из аула.



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  • 8 | 19.04.2021, 13:04 | Автор: Не зарегистрирован
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Посла США попросили на выход, но он вцепился посиневшими пальцами в кресло и ждет, когда ему дадут пинок под зад.
МолодцА Россия, с гегемоном разговаривает как с гондурасами! Так держать.



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7

  • # 9 | 19.04.2021, 13:14 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 10 | 19.04.2021, 13:43 | Автор: Не зарегистрирован
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Краткая Характеристика Очень Опытного:
Мразота, Кандон, Стукач( регулярно пишет доносы)
Опущенно-дырявое существо считающее и вохваляющее себя среди таких же опущенцев. На УЖе в рейтинге: -дырывый подшконошник, пишет разную куйню, которую не кто не читает и рассуждает сам с собою
Остальные свои качества он ежедневно описывает на страницах журнала. Одним словом : Ужовский шут!



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  • 11 | 19.04.2021, 13:45 | Автор: Не зарегистрирован
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Я, Очень Опытный, я Вор, я подлец и мерзавец, я чмошник и дырявое существо, беру в рот, даю в зад(сейчас этим подрабатываю), я крал с бюджета более 20 лет.. , и сейчас краду, все то , что плохо везде лежит
и хранится. И я не о чем не жалею, так как сейчас я на пенсии и состою в отряде "За Путина", вступайте в наши ряды, и будете как я : просыпаться с Путиным, молиться за Путина, рукоблудить на портрет Путина, Путин и Партия Единая Россия наше Всё! Слава и почёт нашему Благодетелю и Царю!! Молитесь за Путина!
Очень Опытный



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3

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  • 12 | 19.04.2021, 13:47 | Автор: Не зарегистрирован
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Если ОченьОпытный дырявый, то с ним вести диалог могут только дырявые, так что аккуратнее с этим писакой, пусть индивидуально сам с собой передергивает и базарит только со своими питухами ужовскими



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  • 13 | 19.04.2021, 13:48 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1363 | Комментарии: 70556 | Рейтинг: +11686,6
8 | 19.04.2021, 13:04 | Автор: Не зарегистрирован

Пуйло-гопота радуется гопнической выходке. ДБЛЫ БЛДЬ©

Пуйло может лишь одно - разорвать дипотношения с США или любой другой страной. Но - ссыт. А указывать послу на выезд из пуйлостана - не может. Юридически. А вот по-хамски - сподобился.
Только президент или глава страны с которой у пуйлостана налажены дипотношения - может решать - отзывать ему своих послов откуда либо или нет. То есть - пуйло просто опозорился на весь мир этой выходкой. Но дебилам не понять, поскольку - "Эффект Даннинга-Крюгера" - это когда долбоЁбы не могут понять, что они долбоЁбы. Потому что они долбоЁбы.



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  • 14 | 19.04.2021, 13:52 | Автор: Не зарегистрирован
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и новостей на сёдня больше нет ... бубучие рога... дерьмо боя
турк



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  • 15 | 19.04.2021, 14:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
и новостей на сёдня больше нет ... бубучие рога... дерьмо боя
турк
------------
Хоссподи, что это было.



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  • 16 | 19.04.2021, 15:22 | Автор: Не зарегистрирован
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зугра тоже блистала лет 20 назад.что перед.что зад все в рабочем состоянии.а сейчас .что по инерции плывет.

Шестой - ГОВНО просто не тонет, вот и плывет по течению старая кляча !!!



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  • 17 | 19.04.2021, 17:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Рупор Госдепартамента США «Радио Свобода» и созданный им видеоканал «Настоящее время» (оба признаны иностранными агентами в России) бросились вон из России. На следующий же день после телефонного разговора президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена оба пропагандистских СМИ приняли решение эвакуировать часть сотрудников и оборудования из московских бюро — якобы в связи с «давлением Кремля».

Это «давление» выражается в том, что решениями российских судов на эти средства массовой информации наложено более 70 млн рублей штрафов за нарушения закона об иностранных агентах. Точнее — за отсутствие обязательной маркировки из 24 слов после заголовка текста или 15 секунд перед каждым аудио или видеосюжетом.
===================================================
Как тама дела Кухаря?! Готовитесь к эвакуации? Или им не до Вас?



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  • 18 | 19.04.2021, 17:33 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1744 | Рейтинг: +382,9
А понаехавшие из деревень лучше понаехавших из аула? То то я вижу как процветает Костромская и Кировские области где нет понаехавших из аула. Не будь русского чванства и шовинизма не было бы и нац распрей. Позавчера лапоть сняли а сегодня уже в пупы земли.



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  • 19 | 19.04.2021, 17:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 19.04.2021, 13:04 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Посла США попросили на выход, но он вцепился посиневшими пальцами в кресло и ждет, когда ему дадут пинок под зад.
МолодцА Россия, с гегемоном разговаривает как с гондурасами! Так держать.
==================
это бункерный дед вцепился до посинения и помутнения рассудка.
За отношения с США большевики содрали все золото со всех жителей тогдашнего СССР, и с большим трудом уговорили капиталистов наладить в лапотной России заводы-фабрики.
За 90 лет ничего не изменилось: России жизненно нужны дипотношения с США, а им по барабану копеечный рынок на 140 миллионов потребителей.



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  • 20 | 19.04.2021, 18:09 | Автор: Не зарегистрирован
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13 | 19.04.2021, 13:48 | Автор: Кухарка
Публикации: 1363 | Комментарии: 70552 | Рейтинг: +11686,2
8 | 19.04.2021, 13:04 | Автор: Не зарегистрирован

Пуйло-гопота радуется гопнической выходке. ДБЛЫ БЛДЬ©

Пуйло может лишь одно - разорвать дипотношения с США или любой другой страной. Но - ссыт. А указывать послу на выезд из пуйлостана - не может. Юридически. А вот по-хамски - сподобился.
Только президент или глава страны с которой у пуйлостана налажены дипотношения - может решать - отзывать ему своих послов откуда либо или нет. То есть - пуйло просто опозорился на весь мир этой выходкой. Но дебилам не понять, поскольку - "Эффект Даннинга-Крюгера" - это когда долбоЁбы не могут понять, что они долбоЁбы. Потому что они долбоЁбы.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Убогая! Врёшь, как всегда! Тебе Путин по ночам снится и поэтому ты его постоянно потом днём вспоминаешь? Путин ни слова ни сказал о после США! Это МИД РФ рекомендовал, именно рекомендовал, послу поехать в США для консультаций! Лечиться тебе надо от мании Путиным, но считаю, что уже бесполезно! Очень Опытный



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