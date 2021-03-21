Паразиты с миллионами роскоши и заграничной недвижимостью

Дорогие машины, недвижимость в Италии и земли в Финляндии: сколько зарабатывают депутаты Госдумы от Башкирии?Чуть меньше половины всей суммы задекларировал один из депутатов.В 2020 году совокупный доход депутатов Госдумы из Башкирии составил 220,7 млн рублей, что на 57 млн рублей больше, чем в 2019 году, следует из заполненных деклараций на сайте Госдумы.Самый большой доход задекларировал Гаджимурад Омаров, заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия». За год он заработал 105,7 млн рублей, увеличив свой доход на 100 млн рублей. Как следует из декларации, эту сумму составляют средства от продажи участка площадью 1,1 тыс. кв. м и жилого дома площадью 427,1 кв. м. Депутату также принадлежат восемь земельных участков, семь домов, автомобиль Mercedes-AMG G 63. В безвозмездном пользовании у него находятся два участка, дом и бассейн. На срок депутатских полномочий Омаров арендует квартиру.Второе место занимает Иван Сухарев, депутат от партии ЛДПР. За 2020 год он задекларировал 24,1 млн рублей дохода, что на 45 млн рублей меньше, чем в 2019 году. В собственности у депутата не задекларировано ничего, в пользовании находится две квартиры, одна из которых предоставлена на срок депутатских полномочий, а вторая записана на несовершеннолетнего ребенка.На третьем месте находится Рифат Шайхутдинов, председатель комитета партии «Гражданская платформа». За 2020 год он задекларировал 18,8 млн рублей дохода, что на 2,7 млн рублей меньше, чем в 2019 году. В декларации нет никаких изменений. Депутату принадлежат земельный участок площадью 1,5 тыс. кв. м, квартира площадью 433 кв. м, половина хутора в Финляндии площадью 6,8 тыс. кв. м и автомобиль Mercedes Benz V220 D 4 Matic. В пользовании у него находится две квартиры. Супруге депутата принадлежат два дома, один в России – площадью 859 кв. м, другой в Италии – площадью 175,7 кв. м, а также квартира в России площадью 78 кв. м и два автомобиля – Toyota Land Cruiser 200 и Mercedes Benz S-400.Четвертое и пятое место заняли депутаты от «Единой России» Инга Юмашева с задекларированным доходом 7 млн рублей и Рима Баталова с доходом 6,79 млн рублей.Фарит Ганиев и Зугура Рахматуллина поделили шестое место. За 2020 год оба депутата задекларировали доход в 6,2 млн рублей.Зариф Байгускаров задекларировал 5,8 млн рублей дохода, Павел Качкаев – 5,8 млн рублей, Рафаэль Марданшин – 5,8 млн рублей, Ильдар Бикбаев – 5,7 млн рублей, Михаил Бугера – 5,7 млн рублей, Александр Ющенко – 5,6 млн рублей.