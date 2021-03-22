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Пенсионер-слухи

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Что готовит послание главному российскому избирателю. Выборы на носу. Первые крупные выборы после пенсионной реформы.

Пенсионер-слухи


А получается как-то нехорошо. Повысили пенсионный возраст, чтобы увеличивать пенсии быстрее инфляции. Итог: даже по привирающей официальной статистике реальный размер пенсий в феврале 2021 упал (-0,1%). В марте это падение увеличится.

Получается кругом обман. Что-то надо делать с пенсиями. И вот пошла работать кремлевская мысль.

Правда, не в сторону признания своей ошибки с повышением пенсионного возраста и отмены этого повышения. Нет, как обычно, не признавая ничего, все же кинуть какие-то подачки пенсионерам перед выборами.

И если президент хочет приписать их себе, показать себя в белых одеждах заботливого отца нации, то самый лучший момент — это послание президента, которое готовится к 21 апреля.

Споры там идут — дым коромыслом: как бы так поднять пенсии, чтобы погромче, но подешевле для бюджета.

Прежде всего, решено кинуть подачку работающим пенсионерам. И то, им уже 6-й год не индексируют пенсии. Как громогласно объявлено, по поручению президента правительство подготовило и в начале февраля представило 3 варианта решения проблемы. Публично о них не объявлялось, и президент никак их не комментировал. Больше 2 месяцев эти варианты на его рассмотрении. И вот в послании он, наконец, объявит, какой выбрал.

Что за варианты? Все они предусматривают возобновление индексации пенсий с 2022 года. Но встает вопрос — а что делать с потерями людей за 6 лет из-за отказа от индексации? Вот тут и возникает выбор:

1. Не менять больше ничего — возвращать деньги индивидуально, когда пенсионер будет увольняться с работы (как и сейчас). По прикидкам Минфина, это потребует 100 млрд руб./год.

2. Части пенсионеров выплатить сразу — например, тем, у кого минимальная пенсия, низкая зарплата или инвалидам. Остальные подождут увольнения.

3. Сразу и всем вернуть отнятые ранее деньги. Это 2 трлн руб. сразу (Минфин).

2 трлн рублей! В стране сейчас 7,4 млн работающих пенсионеров. Это значит, государство отняло у них за 6 лет по 270 тыс.рублей их доходов — больше четверти миллиона! У пенсионеров! Это по 3,8 тыс.руб./мес.

Конечно, справедливо будет вернуть пенсионерам их невыплаченные доходы сразу и без всяких условий. Деньги-то у государства есть — свободные остатки на счетах федерального бюджета на 1 апреля 14,2 трлн руб. (включая фонд нацблагосостояния).

Но поверить в то, что российские власти просто вернут деньги людям… Сотню причин найдут, почему этого нельзя сделать — инфляция, бюджетные процедуры и т. п.

Конечно, президент выберет первый вариант. Может, немного прибавит второго для демонстрации своей повышенной заботливости.

Но мы держим в уме — что третий, действительно справедливый вариант, лежал у него на столе, и деньги на него были, но он от него отказался…

Ходят слухи, что президент пойдет еще на несколько уступок: повышенный зачет трудового стажа за некоторые периоды, досрочный выход на пенсию некоторых категорий занятых (преподавателей, профсоюзных деятелей, работников культуры и др.). Последний, самый невероятный слух — о единовременной выплате всем пенсионерам 25 тыс.р.

Грошовые (для федерального бюджета) пенсионные подачки будут поданы как грандиозные социальные инициативы президента и «Единой России» для народа. И будут призваны окончательно «затмить» собой грабительскую пенсионную реформу 2018 года. Единороссам, наконец, будет хоть что говорить избирателям при встречах в ответ на: «Милок, а что ж ты пенсию-то у меня отнял? Али самому не хватает?».

СерпомПо, Эхо Москвы
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  • 1 | 20.04.2021, 13:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Я вам пишу... Чего же боле? Что я могу еще сказать?"

Нет, всамделе, чего вам боле-то надо? Я же вам пишу!



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  • 2 | 20.04.2021, 13:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Деньги-то у государства есть

---------------

Нефть подорожала. То-то они опустили рубль и не сдерживают доллар.



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  • 3 | 20.04.2021, 14:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я, Очень Опытный, я Вор, я подлец и мерзавец, я чмошник и дырявое существо, беру в рот, даю в зад(сейчас этим подрабатываю), я крал с бюджета более 20 лет.. , и сейчас краду, все то , что плохо везде лежит
и хранится. И я не о чем не жалею, так как сейчас я на пенсии и состою в отряде "За Путина", вступайте в наши ряды, и будете как я : просыпаться с Путиным, молиться за Путина, рукоблудить на портрет Путина, Путин и Партия Единая Россия наше Всё! Слава и почёт нашему Благодетелю и Царю!! Молитесь за Путина!
Очень Опытный



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  • 4 | 20.04.2021, 14:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Очередные "гадания в темноте" в стиле арии Ленского "Что день грядущий мне (нам) готовит?" переполненной мрачными предчувствиями. Ещё ничего Президентом не сказано, но так велико желание автора потоптаться на любой инициативе власти, что он не в состоянии удержаться от того, чтобы заранее всё втоптать в грязь.



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  • 5 | 20.04.2021, 14:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Адепты капитализма требуют соцгарантий?



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  • # 6 | 20.04.2021, 21:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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