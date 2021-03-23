Одобрят и собаку, лишь бы подольше у кормушки

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Апрель 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Лучшие комментарии
Башкирскую националистку ...

8 | 21.03.2021, 13:16 | Автор: Не зарегистрирован Публикации: 0 | ...
  Рейтинг: +4  ЯСЕНПЕНЬ

Самый поганый суд в мире

...Обтрухальный, являясь агентом западных спецслужб и работая на них, ...
  Рейтинг: +4  ЯСЕНПЕНЬ

Отлично поработал ртом

Где ответ на главный вопрос: Куштау будет раздербанен или нет? Ведь сы ...
  Рейтинг: +4  Karim Yaushev

Обсуждаемое за месяц
Для политика поступок ...

Координатор штаба Навального в Уфе в день несогласованного митинга улетела в ...
  21.04.2021   13425    11

Одобрят и собаку, лишь ...

Ученый совет БашГУ одобрил объединение с УГАТУ. Ученый совет Башкирского ...
  21.04.2021   21379    9

Путинский олигарх вякнул ...

Олег Дерипаска: «Победы» на бумаге. Дерипаска удалил изначальный пост и написал ...
  21.04.2021   14663    12

Власти Башкирии пытаются ...

В Баймаке в воскресенье, 18 апреля, неизвестные жестоко избили битами местного ...
  20.04.2021   20316    15

Пенсионер-слухи ...

Что готовит послание главному российскому избирателю. Выборы на носу. Первые ...
  20.04.2021   33912    13

Последние публикации
Для политика поступок ...

Координатор штаба Навального в Уфе в день несогласованного митинга улетела в ...
  21.04.2021   28407    11

Одобрят и собаку, лишь ...

Ученый совет БашГУ одобрил объединение с УГАТУ. Ученый совет Башкирского ...
  21.04.2021   43352    9

Путинский олигарх вякнул ...

Олег Дерипаска: «Победы» на бумаге. Дерипаска удалил изначальный пост и написал ...
  21.04.2021   26366    12

Власти Башкирии пытаются ...

В Баймаке в воскресенье, 18 апреля, неизвестные жестоко избили битами местного ...
  20.04.2021   43489    15

Пенсионер-слухи ...

Что готовит послание главному российскому избирателю. Выборы на носу. Первые ...
  20.04.2021   33821    13

Душить предпринимателей ...

Глава Башкирии поменял председателя госкомитета по предпринимательству. До сих ...
  20.04.2021   39438    4

Паразиты с миллионами ...

Дорогие машины, недвижимость в Италии и земли в Финляндии: сколько зарабатывают ...
  19.04.2021   16501    57

Татаро-башкирская ...

Плюя на перепись, можно и в колодец попасть. Деловая газета «Бизнес Online» ...
  18.04.2021   27373    44

Мракобесные депутаны из ...

Сегодня в России очень сложно чем-то удивить. Но форум мужчин, который сейчас ...
  18.04.2021   30266    25

Страна и обнуленный: Как ...

В деталях сейчас никто не знает, как все сложится в дальнейшем, но вот в общем ...
  18.04.2021   20283    16

Читаемое за месяц
С потрохами: Валериан ...

Валериан Гагин: Я говорю о правах гражданина, как основе нормального ...
  23.03.2021   35644    12

Команда Хабирова как ...

Власти Башкирии планируют заключить контракт на обновление мебели в Доме ...
  23.03.2021   17204    21

Самодурка Ленара Иванова ...

Министр труда Башкирии назвала причиной роста официальной безработицы повышение ...
  23.03.2021   19700    15

В партии жуликов и воров ...

Мэр Уфы «отцепляет» Алину Сулейманову от «Единой России». ...
  24.03.2021   21542    14

«Команда Хабирова снова ...

Кандидат исторических наук, политолог, член Всемирного форума татарской ...
  24.03.2021   24633    69

Архив публикаций
Апрель 2021 (45)
Март 2021 (51)
Февраль 2021 (52)
Январь 2021 (42)
Декабрь 2020 (55)
Ноябрь 2020 (53)




Одобрят и собаку, лишь бы подольше у кормушки

Оценили
0


Ученый совет БашГУ одобрил объединение с УГАТУ. Ученый совет Башкирского государственного университета сегодня большинством голосов одобрил объединение вуза с Уфимским государственным авиационным техническим университетом. За объединение проголосовали 38 членов совета, против — семеро.

Одобрят и собаку, лишь бы подольше у кормушки


Заседание ученого совета УГАТУ пройдет сегодня во второй половине дня.

Об объединении БашГУ и УГАТУ стало известно в начале этого года. В феврале глава региона Радий Хабиров назвал протесты против объединения вузов «провокациями узколобых людей».

Коммерсант
Оригинал публикации






  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 21.04.2021, 12:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Радий Хабиров назвал протесты против объединения вузов «провокациями узколобых людей».
======================
Широта лба еще не говорит о наличии достаточного количества извилин, нередко сигнализирует о дебилизме субъекта.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 21.04.2021, 12:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Краткая Характеристика Очень Опытного:
Мразота, Кандон, Стукач( регулярно пишет доносы)
Опущенно-дырявое существо считающее и вохваляющее себя среди таких же опущенцев. На УЖе в рейтинге: -дырывый подшконошник, пишет разную куйню, которую не кто не читает и рассуждает сам с собою
Остальные свои качества он ежедневно описывает на страницах журнала. Одним словом : Ужовский шут и пЕсдабол!



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 21.04.2021, 12:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я, Очень Опытный, я Вор, я подлец и мерзавец, я чмошник и дырявое существо, беру в рот, даю в зад(сейчас этим подрабатываю), я крал с бюджета более 20 лет.. , и сейчас краду, все то , что плохо везде лежит
и хранится. И я не о чем не жалею, так как сейчас я на пенсии и состою в отряде "За Путина", вступайте в наши ряды, и будете как я : просыпаться с Путиным, молиться за Путина, рукоблудить на портрет Путина, Путин и Партия Единая Россия наше Всё! Слава и почёт нашему Благодетелю и Царю!! Молитесь за Путина! Любите Хабирова!
Очень Опытный



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 21.04.2021, 12:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«провокациями узколобых людей»

---------------------

Так ведь и недолго спровоцировать протесты под лозунгами: "Жизни узколобых важны!", "Хоть лоб широк, да мозгу мало!" и т.д.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 21.04.2021, 13:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 21.04.2021, 12:48 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Радий Хабиров назвал протесты против объединения вузов «провокациями узколобых людей».
======================
Широта лба еще не говорит о наличии достаточного количества извилин, нередко сигнализирует о дебилизме субъекта.
===================
2 | 21.04.2021, 12:51 | Автор: Не зарегистрирован
3 | 21.04.2021, 12:53 | Автор: Не зарегистрирован
=================
Яркий пример недостаток извилин в мозгу, дебелизма и шизофрении автора №№ 2 и 3, маниакальная любовь к объекту ОО.



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 6 | 21.04.2021, 13:31 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1363 | Комментарии: 70563 | Рейтинг: +11685,6
УГАТУ - тоже одобрил.

Еще вчера и те, и другие - не одобряли и сопротивлялись, а вчера и те и дургие дружненько одобрили.
При этом - не изменилось НИЧЕГО, новых аргументов, кроме попила бабла не выявлено



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 21.04.2021, 13:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 21.04.2021, 13:31 | Автор: Кухарка
Публикации: 1363 | Комментарии: 70559 | Рейтинг: +11684,9

УГАТУ - тоже одобрил.

Еще вчера и те, и другие - не одобряли и сопротивлялись, а вчера и те и дургие дружненько одобрили.
При этом - не изменилось НИЧЕГО, новых аргументов, кроме попила бабла не выявлено
==================
Башкир не выбьешь из колеи желаний чем нибудь выделиться, если прошлым особо нечем гордиться, чем хуже мысль о гигантизме в образовании - "Мы впереди планеты всей".



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 21.04.2021, 14:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин - руки прочь от детей Башкортостана!



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 21.04.2021, 14:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5й аняним
Башкиры, разгромив врагов, отдали эту территорию урусам. Ну не могли же они, как нормальные люди, предположить что урусы будут жестоко мстить за доброе дело.
Если кто отдалённо знаком с историей, то знает что русичами в древности именовали бандитов. Впрочем эти "грязные" повадки не изменились и по сей день. 21 ужасный год у верховной власти обычный бандит. Он народ довёл до вымирания, а они продолжают ему лизать ниже спинки. Но это их свободный демократический выбор!
Плохо что от их дурости страдают ни в чём не повинные башкиры татары и другие народы!
Вот снова, территории условно "русской" в границах Свердловской области Путин давно отстроил раздельные полосы авто движения, тут опять им даёт огромные деньжищи, а Башкортостан продолжай жить в условиях резервации...



Оценили
1






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Информация на сайте строго запрещена для распространения среди детей. 18+

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com