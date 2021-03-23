Одобрят и собаку, лишь бы подольше у кормушки

Ученый совет БашГУ одобрил объединение с УГАТУ. Ученый совет Башкирского государственного университета сегодня большинством голосов одобрил объединение вуза с Уфимским государственным авиационным техническим университетом. За объединение проголосовали 38 членов совета, против — семеро.Заседание ученого совета УГАТУ пройдет сегодня во второй половине дня.Об объединении БашГУ и УГАТУ стало известно в начале этого года. В феврале глава региона Радий Хабиров назвал протесты против объединения вузов «провокациями узколобых людей».