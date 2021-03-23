Путинский олигарх вякнул против хозяина и получил по губам

Олег Дерипаска: «Победы» на бумаге. Дерипаска удалил изначальный пост и написал новый. Из него исчезла фраза про жонглирование цифрами и манипулирование статистикой.В пост добавили новый абзац: «Надо признать, что по поручению Президента РФ Путина В.В. правительство во время пандемии осуществило масштабные программы поддержки работников и малого бизнеса. Президент РФ регулярно уделяет внимание поддержке пенсионеров и малообеспеченного населения».Кроме того, пропали слова про 80 млн нуждающихся граждан.Олег Дерипаска: На днях Росстат опубликовал достаточно печальную интерпретацию своей статистики: ведомство утверждает, что бедность в России в прошлом году упала до минимума с 2014-го. Нас пытаются убедить, что число россиян, доходы которых находятся ниже прожиточного минимума, составляет 17,8 млн человек.На самом деле граждан с такими доходами у нас в стране порядка 80 миллионов. Но Росстат за последние годы научился так виртуозно жонглировать цифрами и манипулировать статистикой, что мы теперь вынуждены читать такие «бравые» отчеты о «победах» над бедностью. Обидно только, что «победы» эти в основном на бумаге происходят.Дайте хоть доступную ипотеку для регионов.