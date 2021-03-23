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Путинский олигарх вякнул против хозяина и получил по губам

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Олег Дерипаска: «Победы» на бумаге. Дерипаска удалил изначальный пост и написал новый. Из него исчезла фраза про жонглирование цифрами и манипулирование статистикой.

Путинский олигарх вякнул против хозяина и получил по губам


В пост добавили новый абзац: «Надо признать, что по поручению Президента РФ Путина В.В. правительство во время пандемии осуществило масштабные программы поддержки работников и малого бизнеса. Президент РФ регулярно уделяет внимание поддержке пенсионеров и малообеспеченного населения».
Кроме того, пропали слова про 80 млн нуждающихся граждан.

Олег Дерипаска: На днях Росстат опубликовал достаточно печальную интерпретацию своей статистики: ведомство утверждает, что бедность в России в прошлом году упала до минимума с 2014-го. Нас пытаются убедить, что число россиян, доходы которых находятся ниже прожиточного минимума, составляет 17,8 млн человек.

На самом деле граждан с такими доходами у нас в стране порядка 80 миллионов. Но Росстат за последние годы научился так виртуозно жонглировать цифрами и манипулировать статистикой, что мы теперь вынуждены читать такие «бравые» отчеты о «победах» над бедностью. Обидно только, что «победы» эти в основном на бумаге происходят.

Дайте хоть доступную ипотеку для регионов.

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 21.04.2021, 12:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Дерипаска озаботился бедственным положением народа? Я вас умоляю.
Тут что-то другое. Может, еврейский олигархат посылает Путину сигнал?



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  • 2 | 21.04.2021, 12:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Очень Опытный дырявый, с ним вести диалог могут только дырявые, так что аккуратнее с этим писакой, пусть индивидуально сам с собой передергивает и базарит только со своими питухами ужовскими



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  • 3 | 21.04.2021, 13:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Рупор либерастов тоже озаботился бедственным положением российского электората, не упоминая, что основа основ капитализма, за которую ратуют онЕ, есть главная беда человечества, начиная от безудержной эксплуатацией людей до империалистических , захватнических войн.



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  • 4 | 21.04.2021, 13:16 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1363 | Комментарии: 70563 | Рейтинг: +11685,6
Может, еврейский олигархат посылает Путину сигнал?
___________________________________
Посылал. Говорит дайте нищебродам возможность покупать квартиры в ипотеку под 4% - то есть в рамках его строительной холдинга(группы компаний) "Базовый элемент" - дать возможность реализовывать жилье более успешно, за счет государства. То есть разницу между 4 и 9 процентами должно компенсировать банкам государство. И у него тогда попрёт!

Но потом - сдриснул от своей наглости и удалил пост.

И опубликовал совсем другие циферки - те, что врёт росстат:

Как бедность в России упала до минимума с 2014 года. Инфографика
Число бедных россиян (у которых доходы ниже прожиточного минимума) упало до 12,1% (17,8 млн человек). Это минимальный уровень с 2014 года, когда за чертой бедности находилось 11,3% населения

вот тут - проверяйте:
https://t.me/olegderipaska/240



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  • 5 | 21.04.2021, 13:54 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1363 | Комментарии: 70563 | Рейтинг: +11685,6
Росстат не опубликовал данные о реальных доходах россиян перед посланием Владимира Путина
Представители ведомства объяснили, что сбор информации потребовал больше времени и часть данных пришлось уточнять, — пишет журнал Форбс. Отмечается, что в прошлом сведения о доходах публиковались строго по графику, однако в новой версии доклада о социально-экономическом положении России, которая вышла 20 апреля, эта информация отсутствовала.
________________________________
Это говорит о том, что Росстат ждет - какие цифры от фонаря назовет пуйло, они к его вранью и подгонят свои цифры. Росстат карманный орган пуйла - это давно всем понятно, как и ВЦИОМ.



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  • 6 | 21.04.2021, 14:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин инан кутен!



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  • # 7 | 21.04.2021, 15:36 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 8 | 21.04.2021, 15:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Это обман! За все эти мерзости голосует своим большинством русский народ. Изредка появляются нормальные люди, но они "погоды" не делают, вот и Навальный вступившийся в защите против бед и страданий народа погибает в тюрьме...



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  • 9 | 21.04.2021, 15:50 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1363 | Комментарии: 70563 | Рейтинг: +11685,6
Павловский: Росстат мог отложить публикацию данных о доходах населения из-за ухудшения статистики

Росстат мог отложить публикацию данных о доходах населения перед посланием президента к Федеральному собранию из-за ухудшения статистики. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Глеб Павловский.

«Отказ публиковать сегодня данные по состоянию доходов граждан связан несомненно с посланием президента и с двумя очевидными факторами. Первый – это то, что они падают, а не растут. Видимо, цифры, которые надо было бы опубликовать сегодня, ниже уже известных плохих цифр по падениям в предыдущем квартале – под 10 процентов. Второй фактор – Путин наверняка что-то про это скажет, что-то предложит, какие-то меры, может быть, даже сделает это одним из центральных пунктов послания», — сказал он.
___________________________
Видимо это так.



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  • 10 | 21.04.2021, 15:52 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1363 | Комментарии: 70563 | Рейтинг: +11685,6
8 | 21.04.2021, 15:40 | Автор: Не зарегистрирован

поправочка - не русский, а российский народ. Мы - не единственная нация в стране. Как в оппозиции, так и среди пуйлососв.



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  • 11 | 21.04.2021, 16:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10Кухарка

Браво!



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  • 12 | 21.04.2021, 16:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Так, с 1 июля в стране начнут материально поддерживать детей, у которых в свидетельстве о рождении указан только один родитель, или же отец и мать официально разведены. В среднем по стране выплата на ребенка от 8 до 16 лет составит 5 тысяч 650 рублей в месяц.
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________ Сегодня же все, имеющие таких детей, побегут разводиться! Очень Опытный



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