Петров и Боширов: Два дебила башкирского разлива

Активист Руслан Нуртдинов заподозрил установку прослушки у его дома в Чекмагушевском районе Башкирии. Об этом он сообщил у себя в соцсетях.Со слов Нуртдинова, на подозрения его натолкнула установка коробки неизвестного содержания и предназначения на столбе электропередач, которую осуществили двое неизвестных из Уфы, представившихся сотрудниками «Башинформсвязи». Он также отметил, что в прошлом году аналогичного рода коробку уже устанавливали в 100 метрах от его дома, однако позже ее сняли.– Дай, думаю, подъеду, спрошу, чего опять вешают, когда уже «Уфанет» подключат, а мужики странные какие-то, не похожи на простых монтажников.Говорю: «Привет, мужики, чего делаете?» Ответить внятно не могут – связь, связь, модуль какой-то. «Что за модуль-то, – спрашиваю, – для чего он?» Опять зубы заговаривают. Я говорю: «Странно как-то, ни проводов не подходит к коробке, не торчит ничего, покажите, внутри, вообще, есть что-нибудь». «Секрет, – отвечают, нельзя». И на полном серьезе, главное! – пишет общественник.На вопрос, устанавливают ли подобного рода оборудование где-нибудь еще в селе или в районе, мужчины ответили: «Больше нигде». Далее Нуртдинов поинтересовался у работников, что они устанавливают. На это мужчины заявили, что это «модуль», но не уточнили, для чего он предназначен.– Ну, думаю, прощупаю-ка, намекну про свою политическую деятельность, про митинг завтрашний, ФСБшниками обзову, если засмеются, значит, паранойя у меня просто. Говорю: «Так вы ж ФСБшники!» Стоят, смотрят молча, один звонить куда-то пошел, другой оправдываться: «Нет-нет, мы просто модуль устанавливаем». Звонки им посыпались, слышу, шифруются будто, странно разговаривают, и собеседника слышно – что-то взволнованно приказывает, – пишет Руслан.После безрезультатных попыток выяснить, кто данные люди и что они устанавливают, Нуртдинов заявил им, что вызовет участкового. Далее действия работников стали еще более любопытными. Руслан спросил, давно ли работники занимаются установкой данного модуля, на что получил ответ – с утра. И проделываемую работу, как сообщили монтажники, видел брат Нуртдинова. При этом каким образом проезжим монтажникам из самой Уфы стало известно о брате общественника – мужчинам так и не удалось разъяснить.– Да просто модуль, говорят, устанавливаем. И давно, спрашиваю. С утра вот, да ваш братишка утром нас видел. Опа, а откуда вы знаете, что это мой братишка был? Побледнел мужик. Ну я и вызвал участкового, – рассказывает Руслан.Пока мужчины ждали приезда участкового, «монтажники» позволили общественнику взглянуть на содержимое данного модуля, однако, только издалека.В открытой коробке, как пишет Нуртдинов, был «аккумулятор огромный и черная штуковина какая-то». Прибывший на место правоохранитель также не смог ничего выяснить об устанавливаемом агрегате. В итоге работников повезли в отдел полиции «писать объяснение».– Там я говорю, документы покажите, паспорт, права. С собой не возим, говорят. Как это, спрашиваю, за рулём же. Один совсем уж расклеился, да, говорит, должны где-то быть, в машине, наверное. Пошли, говорю, покажешь, и я уеду. Достаёт и отклеивает от них что-то. Чего там, говорю, отклеил, ану покажи, а тот чуть сознание не потерял, но не показал, – восстанавливает события того дня Нуртдинов.Тогда участковый попросил наряд на установку модуля в Чекмагуше. Однако, предоставить его в физическом виде монтажники не смогли, как оказалась, он в электронном виде.Стоит отметить, так называемые установщики на просьбу представиться показали Нуртдинову удостоверение инженеров электросвязи «Башинформсвязи».При этом друзья общественника, работающие в данной компании, со слов Нуртдинова, заявили, что «у них нет таких людей».– А потом по подписи выдавшего узнали. «Удостоверения выданы начальником отдела обеспечения защиты государственной тайны. Есть в «Башинформсвязи» такой отдел, занимается особо секретными вещами, с государством работает», – сообщил общественник.По этому поводу редакция издания Пруфы.рф обратилась за комментарием в «Башинформсвязь». Однако, в компании отказались предоставить ответ на устный запрос.В заключение Нуртдинов в соцсетях сообщил, что подобного рода «модули» «висят или висели рядом с домами и других независимых общественных и политических деятелей». Например, есть данные коробки, со слов Руслана, у дома волонтера Штаба Навального в Уфе Ольги Комлевой, у подъезда матери башкирского политзаключенного Айрата Дильмухаметова, и у дома активистки Эльзы Маулимшиной.– Видно, прослушивать своих оппонентов – обычная забава нынешней власти. А я думаю, что это именно прослушка, ведь мало слушать наши телефоны, мы можем держать связь с Госдепартаментом и через другие сотовые – родственников, соседей, например. Такая, наверное, логика, – написал Руслан.