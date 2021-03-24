Что купит Ради Фаритыч на «серьезные» 5 тыщ?

Радий Хабиров: «5650 рублей – это очень хорошие деньги для неполных семей». Радий Хабиров высказал свое мнение о выступлении Путина.Радий Хабиров поделился в соцсетях впечатлениями, которые у него сложились после оглашения ежегодного Послания Владимира Путина.Вчера в своем выступлении президент России затронул тему соцнадбавок для детей. Так, с 1 июля семьи, где воспитанием занимается один родитель, на каждого ребенка от 8 до 16 лет будут получать пособие в размере 5,6 тысячи рублей в месяц.Глава Башкирии рассказал, что «это очень хорошая доплата» для детей, которые растут в неполных семьях. Также «серьезная поддержка» в размере 6350 рублей в месяц, по мнению Радия Хабирова, будет оказана беременным женщинам, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию.Радий Хабиров не забыл отметить «солидное подспорье», которое будет выплачиваться единственный раз в августе этого года на каждого школьника в размере 10 тысяч рублей.