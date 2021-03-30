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Эпопея с шиханом Куштау завершена. Но народ не простит унижения и побоев

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Эпопея с защитой шихана Куштау завершена. От разработки нового месторождения выиграют все. Нужно ли было для этого бить людей?

Эпопея с шиханом Куштау завершена. Но народ не простит унижения и побоев


Власти Башкирии заявили, что нашли новый источник известняка для нужд «Башкирской содовой компании». Им станет Худолазское месторождение, находящееся на юго-востоке республики, в депрессивном районе возле Сибая.

«Здесь запланирован масштабный проект. Цель — дать возможность «БСК» получить сырьевую базу, достаточную на 40–50 лет. При этом у нас задача — создать новое производство Зауралья», — сказал премьер-министр республики Андрей Назаров.

Спустя год после жестоких избиений активистов, боровшихся с уничтожением в интересах содовой промышленности шихана Куштау, власти заговорили словами этих активистов.

И приняли именно то решение, которое под дубинками и слезоточивым газом им протягивала общественность.

В августе прошлого года, в перерывах между битвами на шихане, завкафедрой геологии и полезных ископаемых БашГУ Исхак Фархутдинов говорил мне: «Вся республика — сплошной известняк, не надо трогать горы, посмотрите на Худолазское месторождение: там уже разрабатывали карьер, к нему даже есть железная дорога». То же самое говорил и другой защитник Куштау, доктор химических наук Марс Сафаров.

Мнение научного сообщества чиновников не волновало: все они, вплоть до главы республики Радия Хабирова, защищали интересы содовой компании. А она — требовала уничтожить шихан, отказываясь от альтернатив по экономическим соображениям. Сейчас уже всем известно: не хотела терять 10–12 млрд рублей ежегодной чистой прибыли, которую теперь уже бывшие бенефициары спускали на восстановление двух шато и разбивку сотен гектаров виноградников во Франции.

Прислушаться к ученым и активистам башкирских чиновников заставил президент, который, опираясь на данные, опубликованные «Новой газетой», публично отчитал собственников «БСК» за вывод денег в офшоры.

От разработки Худолазского месторождения выиграют все, и дело не только в сохранении уникальных шиханов, возраст которых составляет порядка 300 миллионов лет. Башкирскому Зауралью, где находится новое месторождение, крайне необходимо выбираться из депрессии: Сибайский карьер — богатейшее месторождение медно-цинковых руд — законсервировали еще в 2003 году, с тех пор север республики страдает от безработицы и оттока населения. «Для Сибая в некотором смысле это вторая жизнь. Потому что такой объем известняка здесь не производился, и с такой регулярностью такого потребителя не было. Это потребует модернизации и сибайской железнодорожной станции, это потребует больших инвестиций в известняковый карьер и дробильное отделение. Мы видим здесь для Сибая очень большой шанс развития», — заявил премьер Башкирии Андрей Назаров.

Жаль только, что чтобы увидеть этот «большой шанс», властям Башкирии пришлось три недели руками титушек, ОМОНа, а иногда и своими собственными (как в случае с главой Ишимбайского района Абдрахмановым) избивать жителей республики. Достаточно было просто их услышать.

НГ
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  • Эксперт
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  • 1 | 28.04.2021, 15:26 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1365 | Комментарии: 70653 | Рейтинг: +11678,1
Очень была удивлена, когда вскоре после 16 августа(кульминация на Куштау) почла, 19 августа о том что Лассельсбергер купил таки Худолазское месторождение, а БСК проигнорировало его продажу вообще.
Ну вот нахера оно Ласселю?! А - вон оно как получилось-то. Лассель теперь в шоколаде! А Назаров - аффелирован!!!! Поскольку именно он был замешан в покупке Ласселем Худолаза. Многоходовочка!



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  • Гость
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  • 2 | 28.04.2021, 16:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сибайский карьер — богатейшее месторождение медно-цинковых руд — законсервировали еще в 2003 году, с тех пор север республики страдает от безработицы и оттока населения.
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________ Я, когда в Сибай ездил, то ездил в Юго-Восточном направлении, а не в Северном! Сибай переместился или я не в тот Сибай ездил? Очень Опытный



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  • 3 | 28.04.2021, 19:13 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1365 | Комментарии: 70653 | Рейтинг: +11678,1
Глава Росприроднадзора раскритиковала руководство «Башкирской содовой компании» за презентацию. Она попросила «не подсовывать людям» лишние данные и заявила о намерении проверить результаты природоохранной деятельности предприятия

Сегодня в Башкирию по приглашению экозащитников прибыла глава федерального надзорного ведомства Светлана Радионова. Она провела рабочее совещание в администрации Стерлитамака с представителями «Башкирской содовой компании» и республиканскими властями, в частности на встрече присутствовал премьер-министр Андрей Назаров. Генеральный директор предприятия Эдуард Давыдов представил итоги деятельности компании, но информация была встречена критично.

«Нечего мне подсовывать под видом природоохранных мероприятий все то, что вы в последний год потратили: на себя, на свои офисы, на конечный этап упаковки, на все остальное. Не надо мне это подсовывать. И людям не подсовывайте. Если вы свою соду будете заворачивать в драный кулек, в котором раньше бабушки продавали семечки, у вас ее никто не купит. Поэтому на упаковку вы тратитесь нормально. Все это делают. Это любимая забава такая», — заявила она.

Радионова уточнила у руководства БСК количество рекультивированных местностей за последние несколько десятков лет работы предприятия, но, по словам Давыдова, этим компания не занималась.

«Вы правда считаете, что мы так должны развиваться в 21-м веке? То есть за все время мы просто отбираем кусок у природы и ещё загаживаем. Извините за мой сленг», — обратилась глава Росприроднадзора.

Руководитель надзорного ведомства потребовала «не вводить в заблуждение» руководство республики и население Башкирии и «самоуспокаиваться». Рабочий визит Радионовой продолжается.
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Нормально по щщам нахлестала! Продолжают нагло врать!



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  • 4 | 28.04.2021, 19:23 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1365 | Комментарии: 70653 | Рейтинг: +11678,1
На совещании в администрации Стерлитамака гендиректору БСК Эдуарду Давыдову не удалось в традиционной форме зачитать доклад о природоохранной деятельности. Он сообщил, что за последние 5 лет компания потратила на эти цели свыше 5 млрд рублей, но Светлана Радионова усомнилась в их эффективности. Она сказала, что не надо вкладывать туда то, что потрачено под видом охраны природы: покраску заборов, брикетирование пыли, затраты на упаковку.

«Вы мне хоть стихи Пушкина напишите, мне всё равно, как выглядит ваша презентация», – заявила она.

Светлана Радионова назвала БСК примитивным производством, отбирающим кусок у природы, возмутилась тем, что предприятие не проводило рекультивацию последние 50 лет и потребовала, чтобы до конца года у неё был проект рекультивации шламонакопителей, прошедший экологическую экспертизу и общественные слушания, с привлечением учёных.

Во время ее выступления случился инцидент. После начавшейся жесткой критики видеотрансляция совещания внезапно приостановилась. Перед тем как изображение и звук исчезли, Радионова говорила о том, БСК не торопится исправлять нарушения Водного кодекса, вступившего в силу в 2006 году. «Прошло 15 лет, а вы так же работаете, наплевали на Водный кодекс 25 раз, - заявила она.

Позже трансляция восстановилась.



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  • 5 | 28.04.2021, 19:23 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1365 | Комментарии: 70653 | Рейтинг: +11678,1
В Башкирии руководителю Росприроднадзора Светлане Радионовой предложили войти в совет директоров АО «Башкирская содовая компания». Идею во время совещания по вопросам экологии с участием руководителя Росприроднадзора высказал премьер-министр региона Андрей Назаров.

Назаров, говоря об этом заявил, что в настоящее время власти формируют совет директоров БСК и предложил Радионовой войти в него. Предполагается, что новый совет директоров соберут в связи с возвращением в собственность республики 38,3% акций БСК. Еще 11,7% плюс одна акция переданы в доверительное управление структурам, находящимся под контролем Правительства региона

На совещании также присутствуют представители движения «Стерлитамак, дыши!», которые вели трансляцию и запечатлели предложение Назарова. Активисты движения «Стерлитамак, дыши!» данное предложение прокомментировали, как возможное «предложение взятки госпоже Радионовой».

Напомним, Радионова приехала в республику по вопросу экологии и загрязнения воздуха в Стерлитамаке.



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  • # 6 | 28.04.2021, 19:50 | Автор: юнг
    Публикации: 169 | Комментарии: 40784 | Рейтинг: +5088,3

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  • 7 | 28.04.2021, 21:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Так Худолаз Хабиряну с Назаркой боком выйдет - башкиры это точно не простят.
Ну кошмар у этих единственное занятие - родину продавать!



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