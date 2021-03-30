Эпопея с шиханом Куштау завершена. Но народ не простит унижения и побоев

Эпопея с защитой шихана Куштау завершена. От разработки нового месторождения выиграют все. Нужно ли было для этого бить людей?Власти Башкирии заявили, что нашли новый источник известняка для нужд «Башкирской содовой компании». Им станет Худолазское месторождение, находящееся на юго-востоке республики, в депрессивном районе возле Сибая.«Здесь запланирован масштабный проект. Цель — дать возможность «БСК» получить сырьевую базу, достаточную на 40–50 лет. При этом у нас задача — создать новое производство Зауралья», — сказал премьер-министр республики Андрей Назаров.Спустя год после жестоких избиений активистов, боровшихся с уничтожением в интересах содовой промышленности шихана Куштау, власти заговорили словами этих активистов.И приняли именно то решение, которое под дубинками и слезоточивым газом им протягивала общественность.В августе прошлого года, в перерывах между битвами на шихане, завкафедрой геологии и полезных ископаемых БашГУ Исхак Фархутдинов говорил мне: «Вся республика — сплошной известняк, не надо трогать горы, посмотрите на Худолазское месторождение: там уже разрабатывали карьер, к нему даже есть железная дорога». То же самое говорил и другой защитник Куштау, доктор химических наук Марс Сафаров.Мнение научного сообщества чиновников не волновало: все они, вплоть до главы республики Радия Хабирова, защищали интересы содовой компании. А она — требовала уничтожить шихан, отказываясь от альтернатив по экономическим соображениям. Сейчас уже всем известно: не хотела терять 10–12 млрд рублей ежегодной чистой прибыли, которую теперь уже бывшие бенефициары спускали на восстановление двух шато и разбивку сотен гектаров виноградников во Франции.Прислушаться к ученым и активистам башкирских чиновников заставил президент, который, опираясь на данные, опубликованные «Новой газетой», публично отчитал собственников «БСК» за вывод денег в офшоры.От разработки Худолазского месторождения выиграют все, и дело не только в сохранении уникальных шиханов, возраст которых составляет порядка 300 миллионов лет. Башкирскому Зауралью, где находится новое месторождение, крайне необходимо выбираться из депрессии: Сибайский карьер — богатейшее месторождение медно-цинковых руд — законсервировали еще в 2003 году, с тех пор север республики страдает от безработицы и оттока населения. «Для Сибая в некотором смысле это вторая жизнь. Потому что такой объем известняка здесь не производился, и с такой регулярностью такого потребителя не было. Это потребует модернизации и сибайской железнодорожной станции, это потребует больших инвестиций в известняковый карьер и дробильное отделение. Мы видим здесь для Сибая очень большой шанс развития», — заявил премьер Башкирии Андрей Назаров.Жаль только, что чтобы увидеть этот «большой шанс», властям Башкирии пришлось три недели руками титушек, ОМОНа, а иногда и своими собственными (как в случае с главой Ишимбайского района Абдрахмановым) избивать жителей республики. Достаточно было просто их услышать.