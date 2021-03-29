А мнение народа когда-нибудь интересовало Хабирова?

Кристина Абрамичева: Давайте поможем Главе республики услышать мнение экспертов и просто жителей Уфы.Кристина Абрамичева — член совета по правам человека при главе РБ.Давайте поможем Главе республики услышать мнение экспертов и просто жителей Уфы — об очередном проекте реконструкции Советской площади. Мне кажется, он не слышит нас… Го в каменты.«Реконструкция Советской площади в Уфе – один из тех проектов, к которому я подхожу с душой и в котором заинтересован лично. Мы уже завершили часть работ по благоустройству территории, провели конкурс на создание памятника легендарному командиру 112-й Башкавдивизии генерал-майору Минигали Шаймуратову. Победителем стал наш земляк, скульптор Салават Щербаков.Очень рад, что эта история важна не только для меня. Ко мне обратились четыре академика художеств – Геннадий Провоторов, Александр Тантлевский, Любовь Ширшова, Татьяна Скоробогатова – и автор памятника Салават Щербаков. Они отметили, что наши усилия по реконструкции Советской площади будут недостаточно эффективными, если мы не дополним памятник Минигали Шаймуратову архитектурным ансамблем – колоннадой. Эти предложения повлекут некие изменения в проекте реконструкции, придется пересадить деревья.Мне визуально понравилось. Может получиться хорошая история, и думаю, к нашим академикам стоит прислушаться. Предлагаю посмотреть визуализацию обновленного проекта и обсудить предложение».***Лариса Ащаулова: Площадь — иная эстетика, лиственные там намного уместнееЛандшафтный дизайнер, сотрудник института развития городов Башкортостана Лариса Ащаулова не поддержала появление на Советской площади в Уфе вместо вырубленных лип хвойных деревьев. По ее мнению, сосны могли посадить впопыхах, срочно закрывая строительный сезон и акт выполненных работ, однако намного правильнее было бы высадить на площади именно липы.— Изначально предполагалась липа, но кто-то придумал что липы «плачут», пачкают нектаром брусчатку. Глупость, конечно. Есть много сортов, не так обильно цветущих. И теперь посадили сосны, которым в городе не комфортно. Они не выполняют своих функций, меньше дают кислорода, не абсорбируют вредные вещества – свои гигиенические и экологические качества не выполняют. Эти массивы сосен вдоль дорог – страдание деревьям.Если лиственные деревья сбрасывают листья каждый год, избавляясь от того, что накопили, то хвойные сбрасывают хвоинки через 3-5 лет и страдают от накопленного. Площадь — иная эстетика, лиственные там намного уместнее. Например, сортовые яблони хорошо себя зарекомендовали в городе, — сказала Ащаулова в утреннем эфире «Эха».Также, по ее мнению, глупо сохранять старую традицию побелки деревьев.— Откуда пошло? Во время войны, чтобы ночью безопаснее ездить, белили стволы, которые отсвечивали в свете фар, а потом это перешло в мирную жизнь: красиво же – белый бордюрчик, беленые деревья. На самом деле, молодые липы и яблони есть смысл прятать от раннего весеннего солнца, но лучше тростниковыми матами или мешковиной укрывать. Растения, когда готовятся к зиме, накапливают в клетках соленный «бульон». Соль не замерзает, на весеннем солнышке все начинает растапливаться – идет сокодвижение, а когда ночью ударит мороз и жидкость кристаллизуется и разрывает ткани, появляются морозобойные трещины. Молодым деревьям белят стволы, чтобы мартовское солнце не повредило кору. Но лучше закрыть мешковиной.Еще один бич городов – спиленные макушки деревьев под линиями электропередач. По словам специалиста, можно обходиться без кронирования, если каждый год ухаживать за деревьями.— Грамотное обращение, это уходные работы каждый год, чтобы дерево не перерастало, это снижает ветровую нагрузку и повышает эстетичность, но, когда двадцать лет не было уходных работ, просто макушку спилили – это открытые ворота для инфекции. Вот пример, Кужановские лиственницы, которым вандалы подпили стволы, за один год не погибнут, еще 10 лет могут простоять.Между тем в Башкирии идут субботники, на которых массово сажают деревья. Профессиональные ландшафтные мастера не всегда одобряют такие посадки.— Нехорошо, когда идут стихийные посадки. Если хотим сажать лес, обратитесь в лесничество и по-настоящему сажайте. А кто будет ухаживать за тем, что посадили на субботниках? Есть нормативы посадок, расстояния от зданий, инженерные сети и прочее. И это должны быть крупномеры, а не сеянцы, которые несколько лет мучаются и умирают – резюмировала Ащаулова.