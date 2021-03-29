А мнение народа когда-нибудь интересовало Хабирова?

Кристина Абрамичева — член совета по правам человека при главе РБ.
Давайте поможем Главе республики услышать мнение экспертов и просто жителей Уфы — об очередном проекте реконструкции Советской площади. Мне кажется, он не слышит нас… Го в каменты.
«Реконструкция Советской площади в Уфе – один из тех проектов, к которому я подхожу с душой и в котором заинтересован лично. Мы уже завершили часть работ по благоустройству территории, провели конкурс на создание памятника легендарному командиру 112-й Башкавдивизии генерал-майору Минигали Шаймуратову. Победителем стал наш земляк, скульптор Салават Щербаков.
Очень рад, что эта история важна не только для меня. Ко мне обратились четыре академика художеств – Геннадий Провоторов, Александр Тантлевский, Любовь Ширшова, Татьяна Скоробогатова – и автор памятника Салават Щербаков. Они отметили, что наши усилия по реконструкции Советской площади будут недостаточно эффективными, если мы не дополним памятник Минигали Шаймуратову архитектурным ансамблем – колоннадой. Эти предложения повлекут некие изменения в проекте реконструкции, придется пересадить деревья.
Мне визуально понравилось. Может получиться хорошая история, и думаю, к нашим академикам стоит прислушаться. Предлагаю посмотреть визуализацию обновленного проекта и обсудить предложение».
***
Лариса Ащаулова: Площадь — иная эстетика, лиственные там намного уместнее
Ландшафтный дизайнер, сотрудник института развития городов Башкортостана Лариса Ащаулова не поддержала появление на Советской площади в Уфе вместо вырубленных лип хвойных деревьев. По ее мнению, сосны могли посадить впопыхах, срочно закрывая строительный сезон и акт выполненных работ, однако намного правильнее было бы высадить на площади именно липы.
— Изначально предполагалась липа, но кто-то придумал что липы «плачут», пачкают нектаром брусчатку. Глупость, конечно. Есть много сортов, не так обильно цветущих. И теперь посадили сосны, которым в городе не комфортно. Они не выполняют своих функций, меньше дают кислорода, не абсорбируют вредные вещества – свои гигиенические и экологические качества не выполняют. Эти массивы сосен вдоль дорог – страдание деревьям.
Если лиственные деревья сбрасывают листья каждый год, избавляясь от того, что накопили, то хвойные сбрасывают хвоинки через 3-5 лет и страдают от накопленного. Площадь — иная эстетика, лиственные там намного уместнее. Например, сортовые яблони хорошо себя зарекомендовали в городе, — сказала Ащаулова в утреннем эфире «Эха».
Также, по ее мнению, глупо сохранять старую традицию побелки деревьев.
— Откуда пошло? Во время войны, чтобы ночью безопаснее ездить, белили стволы, которые отсвечивали в свете фар, а потом это перешло в мирную жизнь: красиво же – белый бордюрчик, беленые деревья. На самом деле, молодые липы и яблони есть смысл прятать от раннего весеннего солнца, но лучше тростниковыми матами или мешковиной укрывать. Растения, когда готовятся к зиме, накапливают в клетках соленный «бульон». Соль не замерзает, на весеннем солнышке все начинает растапливаться – идет сокодвижение, а когда ночью ударит мороз и жидкость кристаллизуется и разрывает ткани, появляются морозобойные трещины. Молодым деревьям белят стволы, чтобы мартовское солнце не повредило кору. Но лучше закрыть мешковиной.
Еще один бич городов – спиленные макушки деревьев под линиями электропередач. По словам специалиста, можно обходиться без кронирования, если каждый год ухаживать за деревьями.
— Грамотное обращение, это уходные работы каждый год, чтобы дерево не перерастало, это снижает ветровую нагрузку и повышает эстетичность, но, когда двадцать лет не было уходных работ, просто макушку спилили – это открытые ворота для инфекции. Вот пример, Кужановские лиственницы, которым вандалы подпили стволы, за один год не погибнут, еще 10 лет могут простоять.
Между тем в Башкирии идут субботники, на которых массово сажают деревья. Профессиональные ландшафтные мастера не всегда одобряют такие посадки.
— Нехорошо, когда идут стихийные посадки. Если хотим сажать лес, обратитесь в лесничество и по-настоящему сажайте. А кто будет ухаживать за тем, что посадили на субботниках? Есть нормативы посадок, расстояния от зданий, инженерные сети и прочее. И это должны быть крупномеры, а не сеянцы, которые несколько лет мучаются и умирают – резюмировала Ащаулова.
Эхо Москвы
Оригинал публикации
А мнение народа когда-нибудь интересовало Хабирова?
Раздел: Политика | Просмотры: 17119 | Комментарии: 5