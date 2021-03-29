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А мнение народа когда-нибудь интересовало Хабирова?

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Кристина Абрамичева: Давайте поможем Главе республики услышать мнение экспертов и просто жителей Уфы.

А мнение народа когда-нибудь интересовало Хабирова?


Кристина Абрамичева — член совета по правам человека при главе РБ.

Давайте поможем Главе республики услышать мнение экспертов и просто жителей Уфы — об очередном проекте реконструкции Советской площади. Мне кажется, он не слышит нас… Го в каменты.

«Реконструкция Советской площади в Уфе – один из тех проектов, к которому я подхожу с душой и в котором заинтересован лично. Мы уже завершили часть работ по благоустройству территории, провели конкурс на создание памятника легендарному командиру 112-й Башкавдивизии генерал-майору Минигали Шаймуратову. Победителем стал наш земляк, скульптор Салават Щербаков.

Очень рад, что эта история важна не только для меня. Ко мне обратились четыре академика художеств – Геннадий Провоторов, Александр Тантлевский, Любовь Ширшова, Татьяна Скоробогатова – и автор памятника Салават Щербаков. Они отметили, что наши усилия по реконструкции Советской площади будут недостаточно эффективными, если мы не дополним памятник Минигали Шаймуратову архитектурным ансамблем – колоннадой. Эти предложения повлекут некие изменения в проекте реконструкции, придется пересадить деревья.

Мне визуально понравилось. Может получиться хорошая история, и думаю, к нашим академикам стоит прислушаться. Предлагаю посмотреть визуализацию обновленного проекта и обсудить предложение».

***

Лариса Ащаулова: Площадь — иная эстетика, лиственные там намного уместнее

Ландшафтный дизайнер, сотрудник института развития городов Башкортостана Лариса Ащаулова не поддержала появление на Советской площади в Уфе вместо вырубленных лип хвойных деревьев. По ее мнению, сосны могли посадить впопыхах, срочно закрывая строительный сезон и акт выполненных работ, однако намного правильнее было бы высадить на площади именно липы.

— Изначально предполагалась липа, но кто-то придумал что липы «плачут», пачкают нектаром брусчатку. Глупость, конечно. Есть много сортов, не так обильно цветущих. И теперь посадили сосны, которым в городе не комфортно. Они не выполняют своих функций, меньше дают кислорода, не абсорбируют вредные вещества – свои гигиенические и экологические качества не выполняют. Эти массивы сосен вдоль дорог – страдание деревьям.

Если лиственные деревья сбрасывают листья каждый год, избавляясь от того, что накопили, то хвойные сбрасывают хвоинки через 3-5 лет и страдают от накопленного. Площадь — иная эстетика, лиственные там намного уместнее. Например, сортовые яблони хорошо себя зарекомендовали в городе, — сказала Ащаулова в утреннем эфире «Эха».

Также, по ее мнению, глупо сохранять старую традицию побелки деревьев.

— Откуда пошло? Во время войны, чтобы ночью безопаснее ездить, белили стволы, которые отсвечивали в свете фар, а потом это перешло в мирную жизнь: красиво же – белый бордюрчик, беленые деревья. На самом деле, молодые липы и яблони есть смысл прятать от раннего весеннего солнца, но лучше тростниковыми матами или мешковиной укрывать. Растения, когда готовятся к зиме, накапливают в клетках соленный «бульон». Соль не замерзает, на весеннем солнышке все начинает растапливаться – идет сокодвижение, а когда ночью ударит мороз и жидкость кристаллизуется и разрывает ткани, появляются морозобойные трещины. Молодым деревьям белят стволы, чтобы мартовское солнце не повредило кору. Но лучше закрыть мешковиной.

Еще один бич городов – спиленные макушки деревьев под линиями электропередач. По словам специалиста, можно обходиться без кронирования, если каждый год ухаживать за деревьями.

— Грамотное обращение, это уходные работы каждый год, чтобы дерево не перерастало, это снижает ветровую нагрузку и повышает эстетичность, но, когда двадцать лет не было уходных работ, просто макушку спилили – это открытые ворота для инфекции. Вот пример, Кужановские лиственницы, которым вандалы подпили стволы, за один год не погибнут, еще 10 лет могут простоять.

Между тем в Башкирии идут субботники, на которых массово сажают деревья. Профессиональные ландшафтные мастера не всегда одобряют такие посадки.

— Нехорошо, когда идут стихийные посадки. Если хотим сажать лес, обратитесь в лесничество и по-настоящему сажайте. А кто будет ухаживать за тем, что посадили на субботниках? Есть нормативы посадок, расстояния от зданий, инженерные сети и прочее. И это должны быть крупномеры, а не сеянцы, которые несколько лет мучаются и умирают – резюмировала Ащаулова.

Эхо Москвы
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  • 1 | 27.04.2021, 12:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Когда коту делать нечего начинает лизать гениталии.



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2

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  • Гость
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  • 2 | 27.04.2021, 12:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Собаки тоже помечают места, где они побывали, чтоб другие чуяли кто здесь побывал.8



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0

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  • Эксперт
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  • 3 | 27.04.2021, 13:04 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1365 | Комментарии: 70640 | Рейтинг: +11679,4
Эта вся колоннада с лепниной - в 21 веке называется - цыганским барокко и подчеркивает отсутствие вкуса у обладателя - дорохо-бохато.
Ну откуда у аульного борцуна - сломаные уши - вкусу-то взяться. В шмотках еще более-менее, а вот во всем остальном, даже в ёлочках - чисто цыганщина!



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4

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  • Гость
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  • 4 | 27.04.2021, 15:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 27.04.2021, 13:04 | Автор: Кухарка
Публикации: 1365 | Комментарии: 70640 | Рейтинг: +11680,2
Эта вся колоннада с лепниной - в 21 веке называется - цыганским барокко и подчеркивает отсутствие вкуса у обладателя - дорохо-бохато.
Ну откуда у аульного борцуна - сломаные уши - вкусу-то взяться. В шмотках еще более-менее, а вот во всем остальном, даже в ёлочках - чисто цыганщина!
============================================================
===
Шо Кюха, твои циганские друзья на ВАЗе так же строят чтоле? А щас вместе кайфуете или как?



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5

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  • Наблюдатель
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  • 5 | 27.04.2021, 19:26 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 8728 | Рейтинг: +2107,7
— Нехорошо, когда идут стихийные посадки...
_____________________________________
Это не просто нехорошо, это отвратительно! :)))



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