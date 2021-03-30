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Республикам по нацпризнаку придет конец?

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Хуснуллин считает текущий принцип административно-территориального деления Российской Федерации "неправильным", по его словам, "85 регионов не нужно", а "точкой роста" являются агломерации.

Республикам по нацпризнаку придет конец?


На круглом столе "Дом, дорога, среда обитания: сценарии развития, вызовы, ожидания, риски", организованном Высшей школой экономики, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что он считает нынешний принцип административно-территориального деления России "неправильным".

"Нам 85 регионов не нужно. Вот я Еврейской автономной областью не хочу заниматься, не хочу с точки зрения трудозатрат", — заявил он, пишет РБК.
По его словам, такие регионы, как Еврейская автономная область, необходимо объединять с соседями, "и пусть губернаторы ими занимаются. ...Или Курган — почему курганцы должны жить хуже тюменцев? У одних есть нефтяные доходы, у других нет, у нас что, это жители другой страны?"

"У нас есть ряд регионов, которые не в состоянии ничего выполнять. Но это губернаторы, у каждого аппарат, он приходит ко мне на встречу, приходит к президенту, занимает наше время. Поэтому я считаю, что нужно укрупнять регионы", — сказал вице-премьер.

В качестве примера он привел и Татарстан: "Я вырос в городе Чистополь, это 100 км от Казани. А ровно через 30 км начинается муниципальный поселок в котором нефть есть, а в Чистополе нет. Вот в муниципальном поселке за счет того, что нефть есть, они не знают, куда деньги девать, потому что у них даже местных налогов, которые нефтяная компания платит, хватает на все — заасфальтировать улицы, водопровод, школы построить. А ровно через 3 км нет ни одной тонны нефти и жители в городе с населением 60 тыс. живут с бюджетом 1,8 млрд руб. Они что, заложники что ли, что здесь нефть есть, а здесь нету".

Отметим, что представитель вице-премьера уточнил, что "В ходе конференции Марат Хуснуллин озвучил исключительно варианты развития городов.

Вопрос объединения регионов на площадке правительства России не прорабатывается".

"Точкой роста" Хуснуллин называет агломерации, созданию которых и мешает административное деление. В пример вице-премьер также привел Казань и расположенный в 40 км от нее город Волжск республики Марий Эл: "Все жители Волжска живут и работают в Казани, но у них совершенно другая бюджетная обеспеченность. Почему Волжск не должен быть в агломерации? Пусть он будет в составе республики Марийской, но бюджетное правило, налоги, и в том числе налоги на недвижимость, нужно регулировать не по административному принципу, а определять границы — либо это должен быть округ, либо агломерации, либо такое муниципальное образование, где действительно будет единая налоговая база".

"Это пока мое личное мнение и неофициальная позиция, так как они не согласованы с правительством. Я считаю, что 85 регионов нам не нужно", — заявил вице-премьер. При этом в феврале 2020 года сразу после вступления в должность он дал интервью "РБК", в котором назвал идеи объединения регионов провокационными.

С момента распада Советского Союза количество субъектов Российской Федерации только уменьшалось — первыми под удар попали национальные автономии народов Севера.

В 2005 году Коми-Пермяцкий автономный округ вошел в состав Пермского края, затем Таймыр и Эвенкию присоединили к Красноярску, Корякский округ — к Камчатке, Усть-Ордынский — к Иркутской области.

Последним упраздненным регионом стал Агинский Бурятский автономный округ, вошедший в состав Забайкальского края в 2008 году. Жители бывших автономных округов не раз жаловались на сокращение финансирования, неэффективность управления и безразличие новых областных центров, расположенных далеко от этих территорий.

В 2020 году активно обсуждалось вхождение Ненецкого автономного округа в состав Архангельской области, однако эти планы были свернуты после возмущения местных жителей, включая чиновников, и протестного голосования по поправкам в конституцию.

Идель.Реалии
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  • Эксперт
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  • 1 | 28.04.2021, 13:32 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1365 | Комментарии: 70653 | Рейтинг: +11678,1
Придет. Неумолимо. Распад СССР - пуйлу наука.
Слишком много развелось титульных нациков.
К 2036 году всё будет решено. Вангую.

Это как с повышением пенс возраста - повысим, нет-нет не повысим, повысим, нет-нет не повысим и так много раз за 18 лет, а потом - хоп! и ЧМ-2018 и повысили - в течение месяца - придурки в это время футбол смотрели и просрали всё. Теперь будут работать до самой смертушки.



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  • 2 | 28.04.2021, 13:40 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1365 | Комментарии: 70653 | Рейтинг: +11678,1
И еще - не зря этот призыв исходит от татарина))) Ой, не зря! АПэшечка пуйла трудится. Потом Минниханов и Кадыров выскажутся, Хабиров, и чувашский глава - вот увидите))))



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  • 3 | 28.04.2021, 14:15 | Автор: Не зарегистрирован
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Ну что господа башисты, готовьтесь к переезду в вашу новую/старую столицу Темясово.



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  • 4 | 28.04.2021, 14:49 | Автор: Не зарегистрирован
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3 | 28.04.2021, 14:15 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну что господа башисты, готовьтесь к переезду в вашу новую/старую столицу Темясово.
===
а не лучше вам в свою Скандинавию. Надоели вы своей тупостью. Ничего не умеете кроме как самих себя обманывать в каком то дутом величии.
Что есть урус?
В древности русичами обзывали бандитов. Те, кто им покор ился и воспринял их словаиспражнения обозвались урусами.
Эфиоп Александр Сергеевич Пушкин создал вам современный р\я ввиду вашей собственной полностью несостоятельности. Вы его не способны полно освоить, - "базарите" на каком то Фенька-Маньковом диалекте. Даже вами уже 22й год управляет бандит самого низкого ранга из Тамбовской ОПГ, но вам и это не позор! Хотя о какой чести можно говорить с потомками рабов! В Башкортостане премьер-министром установили группового насильника не совершеннолетних девочек! И это вам не в позор! А если следакам покопаться в биографии вашего Красногорского то такое всплывёт! И
верю что этот день настанет!
Всё увидите, и люстрацию, и конфискацию. Успешный опыт имеется: Грузия Саакашвили!
Делайте вывод, поспешнее избавляйтесь от Сибайских квартир без ванных комнат! Они вас ждут!!! Есть варианты: Наши безбрежные прохладные края в которой вы тайгу предусмотрительно выжгли!



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  • 5 | 28.04.2021, 14:57 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 5018 | Рейтинг: -756
3 | 28.04.2021, 14:15 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Ну что господа башисты, готовьтесь к переезду в вашу новую/старую столицу Темясово.
---------------------
А ты в Колыму.



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  • 6 | 28.04.2021, 15:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"В 2020 году активно обсуждалось вхождение Ненецкого автономного округа в состав Архангельской области, однако эти планы были свернуты после возмущения местных жителей, включая чиновников, и протестного голосования по поправкам в конституцию." ----------------- никак" не включая "чиновников,а инициатива противодействия исходит именно от них!!!!- теряют кормушки за ни что. М.Хуснуллин прав !!! Давно пора!!! Поддерживаю!



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  • 7 | 28.04.2021, 15:40 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1365 | Комментарии: 70653 | Рейтинг: +11678,1
Правительство не занимается прорабаткой идеи объединения регионов
фото: Сорокин Донат / ТАСС
фото: Сорокин Донат / ТАСС
В пресс-службе вице-премьера Марата Хуснуллина разъяснили, что он высказал личное мнение.

Хуснуллин не поднимал этого вопроса на заседаниях кабинета министров. Он лишь подчеркнул важность создания равных возможностей для развития населенных пунктов вне зависимости от административного деления и природных ресурсов, сообщил представитель зампреда правительства. Накануне в ходе конференции о развитии инфраструктуры городов Хуснуллин заявил, что стране не нужны 85 регионов, и некоторые из них стоит экономически объединить с соседними. В качестве примера он привел Еврейскую автономную область, отметив, что не хочет ею заниматься с точки зрения трудозатрат. При этом вице-премьер подчеркнул, что это его частная, неофициальная позиция и что она не согласована в правительстве. Это заявление раскритиковал глава Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн, отметив, что подобные вопросы должны подниматься на уровне президента и премьера, а решаться только жителями регионов. Слова Хуснуллина он назвал неожиданными для такого высокопоставленного чиновника.

В феврале 2020 года в своем первом интервью в статусе вице-премьера Хуснуллин называл идеи об объединении российских регионов «провокационными».
______________________________
Ну вот - как и с пенс-возрастом - туда-сюда-обратно - тебе и мне приятно(качели)
Идет обработка и зомбирование населения. Все по методичке. Про халву - через 100 раз - все к этой мысли привыкнут.

И обратите внимание - на последний абзац))))



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  • 8 | 28.04.2021, 17:08 | Автор: Ирек
    Публикации: 122 | Комментарии: 10852 | Рейтинг: -862,9
1 | 28.04.2021, 13:32 | Автор: Кухарка
Публикации: 1365 | Комментарии: 70648 | Рейтинг: +11679,4
Придет. Неумолимо. Распад СССР - пуйлу наука.
Слишком много развелось титульных нациков.
К 2036 году всё будет решено. Вангую.
+++++++++++++++++++++++++++++++
Кура Ваньга надо внимательно читать, и подкосынку свою пытаться напрягать. Хуснуллин приводит пример: "
"Точкой роста" Хуснуллин называет агломерации, созданию которых и мешает административное деление. В пример вице-премьер также привел Казань и расположенный в 40 км от нее город Волжск республики Марий Эл: "Все жители Волжска живут и работают в Казани, но у них совершенно другая бюджетная обеспеченность. Почему Волжск не должен быть в агломерации? ++++Пусть он будет в составе республики Марийской++++, но бюджетное правило, налоги, и в том числе налоги на недвижимость, нужно регулировать не по административному принципу, а определять границы — либо это должен быть округ, либо агломерации, либо такое муниципальное образование, где действительно будет единая налоговая база". И где здесь предложение об отмене национальных автономий.
И да, если бы Ленин бабай не присоединил большую часть Уфимской губернии к Башкурдистану, чё бы с ним сталось. Знаков вопроса не ставлю.

И да, медам ку ку, разговоры об объединении регионов идут уже давно, но вот РБ и РТ попадают в разные кластеры. Это и в целях Москвы, и Уфы тоже. Да, и РТ такой длвесок, как депресивное Зауралье, не думается было бы желательным. Варианты же этих означенных кластеров были разные, но все те кластеры с РТ намного выгоднее отличаются, от таковых с РБ. Один такой вариант был в составе успешного Татарстана, тоже продвинутой Самарской области, и чуть менее в смысле донорного аспекта, Нижегородской области.Тётенька, может для твоей подкосынки подсказать, что татарское национальное движение даже на рубеже 19-20 вв., более выступало за национально-культурную автономию, нежели за национально-территориальную. Если даже у отдельного Татарстана позиции в России вполне даже позитивные, так ведь с объединением его с соседними успешными регионами, скажется ведь только позитивно. И этого в России некоторые боятся.
И как бы к слову, и сам уже Башкортостан дотационный регион, и его ближайшие соседи в таковом же подобии. А вот его вполне даже могут объединиться с этими соседями. Так чта радуйся за таковое будущее.



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  • 9 | 28.04.2021, 18:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 28.04.2021, 14:57 | Автор: Дед
Публикации: 1 | Комментарии: 5018 | Рейтинг: -756

3 | 28.04.2021, 14:15 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Ну что господа башисты, готовьтесь к переезду в вашу новую/старую столицу Темясово.
---------------------
А ты в Колыму.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

В Темясово, в резервацию. Тама галдите о своей древности и исключительности. Баба с возу, кобыле легче.



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4

  • # 10 | 28.04.2021, 19:55 | Автор: юнг
    Публикации: 169 | Комментарии: 40784 | Рейтинг: +5088,3

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  • 11 | 28.04.2021, 19:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кремль не исключает объединение регионов. Ну да, объединить татарстан с башкортостаном, до кучи еще удмуртов, чувашей с мари и бардак обеспечен, будет как у Крылова в басне. Тупик однако.



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  • 12 | 28.04.2021, 20:08 | Автор: юнг
    Публикации: 169 | Комментарии: 40784 | Рейтинг: +5088,3
7 | 28.04.2021, 15:40 | Автор: Кухарка
Публикации: 1365 | Комментарии: 70653 | Рейтинг: +11678,3
Правительство не занимается прорабаткой идеи объединения регионов

Хуснуллин не поднимал этого вопроса на заседаниях кабинета министров.=== сказала спец по международным вопросам.
Нашей многостаночнице надо прибавить денежку. Как успевает, поражаюся. Весь день в поездках- то памперсы по акциям, то "настоящее финское масло".
Ещё и вычеркивает неугодных в силу убогости.



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  • 13 | 28.04.2021, 20:17 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1747 | Рейтинг: +383,1
Ну так объебенили же Чечню с РФ. Теперя РФ платит контрибуцию за проигранную войну. Ну не дано руководить чо поделаешь, только руками водить. Со времен ваньки грязного, не зря же Петруха немчуру звал управлять. Так прямо и говорил, землицы у нас немяряно а умишки не хватает. Призжайте, рулите. Так и рулят, а шовики носятся с нац идеей.



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3

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  • 14 | 28.04.2021, 20:28 | Автор: Ирек
    Публикации: 122 | Комментарии: 10852 | Рейтинг: -862,9
И ещё медам ку ку, чё скажу, Было время когда во власть Московии пошли татары, и она эта Московия стала далее значимой государственностью, и далее даже превратилась в Российскую империю. А вот когда Петруче намбер уан натащил париков из Европов, Россия к 1917 году пришла к холостому выстрелу "Авроры", и схлопнулась. Я не почитатель большевиков, но только они спасли, но только на время, тогда империю. СССР не избежал развала. Медам ку ку, а ведь татары вновь пошли во власть, и не только во власть. И это более чем заметно. И к слову, татары, народ древней государственности. К этому ничего не надо добавлять, но, и ничего нельзя отнять.

И да медам ку ку, а на чьёй стороне был Тверской князь, ваш великий с Вдунутым предок, во время Куликовской битвы? А о другом подсказывает с вопросом даже Путин, мол даже надо понять на чьей же стороне было больше татар. Да, некогда татары уступили, но ...А самое важное, что без татар не было бы и России!



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  • 15 | 28.04.2021, 21:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Понаехавшим дай только повод - готовы ссс-рать где кушают.
Словно знать не знают и Чечню-Дагестан где "не уезжайте пжалыста", и еще 15 им "союзных республик"



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  • 16 | 28.04.2021, 21:41 | Автор: Не зарегистрирован
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11 | 28.04.2021, 19:58 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кремль не исключает объединение регионов. Ну да, объединить татарстан с башкортостаном, до кучи еще удмуртов, чувашей с мари и бардак обеспечен, будет как у Крылова в басне. Тупик однако.
==
Так это классно, получается же не Уфа губернасы, а истинная Башкирия со своим Мензелинском и Актанышым, ну и Аргаяш уже не ноу проблемс



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  • 17 | 28.04.2021, 21:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 28.04.2021, 20:17 | Автор: резус
Публикации: 0 | Комментарии: 1747 | Рейтинг: +383,1

Ну так объебенили же Чечню с РФ. Теперя РФ платит контрибуцию за проигранную войну. Ну не дано руководить чо поделаешь, только руками водить. Со времен ваньки грязного, не зря же Петруха немчуру звал управлять. Так прямо и говорил, землицы у нас немяряно а умишки не хватает. Призжайте, рулите. Так и рулят, а шовики носятся с нац идеей.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
А что было бы с этими народами и племенами,если бы не вошли в состав Российской империи, одному чорту ведомо что было бы, может и названия бы и не осталось от них..А так в едином мощном государстве и выжили. Немчура бы как раз и сожрала бы, с прибалтами и скандинавами.



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  • 18 | 28.04.2021, 21:56 | Автор: Не зарегистрирован
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15 | 28.04.2021, 21:27 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Понаехавшим дай только повод - готовы ссс-рать где кушают.
Словно знать не знают и Чечню-Дагестан где "не уезжайте пжалыста", и еще 15 им "союзных республик"
------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
Ты походу рамсы попутал зяблик. Ты из тайги тока вылез, где с мансями и прочими лесными обитателями, белку промышлял, капканами. А здеся угры жили, ушли, а вы и приперлись, да киргизов с калмыками сюда с собой притащили. И вам, разношерстным, царь защиту обеспечил, что бы ты смог родиться, неблагодарный.



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  • 19 | 28.04.2021, 22:05 | Автор: Не зарегистрирован
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16 | 28.04.2021, 21:41 | Автор: Не зарегистрирован
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11 | 28.04.2021, 19:58 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кремль не исключает объединение регионов. Ну да, объединить татарстан с башкортостаном, до кучи еще удмуртов, чувашей с мари и бардак обеспечен, будет как у Крылова в басне. Тупик однако.
==
Так это классно, получается же не Уфа губернасы, а истинная Башкирия со своим Мензелинском и Актанышым, ну и Аргаяш уже не ноу проблемс
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

А рожа у тя не треснет? Где наберете столько насяльников с надутыми щеками,правильной наци-аналности, походу весь аул уже на местах, здесь на руководящих.



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  • 20 | 28.04.2021, 22:28 | Автор: Ирек
    Публикации: 122 | Комментарии: 10852 | Рейтинг: -862,9
18 | 28.04.2021, 21:56 | Автор: Не зарегистрирован

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Ты походу рамсы попутал зяблик. Ты из тайги тока вылез, где с мансями и прочими лесными обитателями, белку промышлял, капканами. А здеся угры жили, ушли, а вы и приперлись, да киргизов с калмыками сюда с собой притащили. И вам, разношерстным, царь защиту обеспечил, что бы ты смог родиться, неблагодарный.
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Здесь есть вопрос особый, а кто жил на землях, подвластных Казанскому ханству, на его юго-восточных территориях? Да, жил народ вполне разношёрстный, но премущественно какой? И как на этих землях могли живать кочевники с их хозяйственным укладом жизни? С их тамгами, оранами, птисами и деревами, и прочими атрибутами архаизма их родо-племенного деления. Оговорюсь, да были и такие, но более только призванные на службу казанскими ханами, и в общем-то, даже веременные..



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