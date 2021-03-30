Республикам по нацпризнаку придет конец?

Хуснуллин считает текущий принцип административно-территориального деления Российской Федерации "неправильным", по его словам, "85 регионов не нужно", а "точкой роста" являются агломерации.На круглом столе "Дом, дорога, среда обитания: сценарии развития, вызовы, ожидания, риски", организованном Высшей школой экономики, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что он считает нынешний принцип административно-территориального деления России "неправильным"."Нам 85 регионов не нужно. Вот я Еврейской автономной областью не хочу заниматься, не хочу с точки зрения трудозатрат", — заявил он, пишет РБК.По его словам, такие регионы, как Еврейская автономная область, необходимо объединять с соседями, "и пусть губернаторы ими занимаются. ...Или Курган — почему курганцы должны жить хуже тюменцев? У одних есть нефтяные доходы, у других нет, у нас что, это жители другой страны?""У нас есть ряд регионов, которые не в состоянии ничего выполнять. Но это губернаторы, у каждого аппарат, он приходит ко мне на встречу, приходит к президенту, занимает наше время. Поэтому я считаю, что нужно укрупнять регионы", — сказал вице-премьер.В качестве примера он привел и Татарстан: "Я вырос в городе Чистополь, это 100 км от Казани. А ровно через 30 км начинается муниципальный поселок в котором нефть есть, а в Чистополе нет. Вот в муниципальном поселке за счет того, что нефть есть, они не знают, куда деньги девать, потому что у них даже местных налогов, которые нефтяная компания платит, хватает на все — заасфальтировать улицы, водопровод, школы построить. А ровно через 3 км нет ни одной тонны нефти и жители в городе с населением 60 тыс. живут с бюджетом 1,8 млрд руб. Они что, заложники что ли, что здесь нефть есть, а здесь нету".Отметим, что представитель вице-премьера уточнил, что "В ходе конференции Марат Хуснуллин озвучил исключительно варианты развития городов.Вопрос объединения регионов на площадке правительства России не прорабатывается"."Точкой роста" Хуснуллин называет агломерации, созданию которых и мешает административное деление. В пример вице-премьер также привел Казань и расположенный в 40 км от нее город Волжск республики Марий Эл: "Все жители Волжска живут и работают в Казани, но у них совершенно другая бюджетная обеспеченность. Почему Волжск не должен быть в агломерации? Пусть он будет в составе республики Марийской, но бюджетное правило, налоги, и в том числе налоги на недвижимость, нужно регулировать не по административному принципу, а определять границы — либо это должен быть округ, либо агломерации, либо такое муниципальное образование, где действительно будет единая налоговая база"."Это пока мое личное мнение и неофициальная позиция, так как они не согласованы с правительством. Я считаю, что 85 регионов нам не нужно", — заявил вице-премьер. При этом в феврале 2020 года сразу после вступления в должность он дал интервью "РБК", в котором назвал идеи объединения регионов провокационными.С момента распада Советского Союза количество субъектов Российской Федерации только уменьшалось — первыми под удар попали национальные автономии народов Севера.В 2005 году Коми-Пермяцкий автономный округ вошел в состав Пермского края, затем Таймыр и Эвенкию присоединили к Красноярску, Корякский округ — к Камчатке, Усть-Ордынский — к Иркутской области.Последним упраздненным регионом стал Агинский Бурятский автономный округ, вошедший в состав Забайкальского края в 2008 году. Жители бывших автономных округов не раз жаловались на сокращение финансирования, неэффективность управления и безразличие новых областных центров, расположенных далеко от этих территорий.В 2020 году активно обсуждалось вхождение Ненецкого автономного округа в состав Архангельской области, однако эти планы были свернуты после возмущения местных жителей, включая чиновников, и протестного голосования по поправкам в конституцию.