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Дебошир по отмыву бабла из партии жуликов и воров

  • Опубликовано: ПроУфу | 28.04.2021
    Раздел: Новости | Просмотры: 22261 | Комментарии: 8
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В Башкирии депутат обматерил избирателей и пообещал «вступить с ними в половую связь». Сам депутат утверждает, что все неправильно поняли.

Дебошир по отмыву бабла из партии жуликов и воров


Стиль общения депутатов органов местного самоуправления в Башкирии с избирателями выходит на новый уровень. Так, в личной беседе с жителями села Иглино, перешедшей в какой-то момент в драку, депутат местного сельсовета Армен Григорян использовал обсценную лексику и пообещал вступить с ними в половую связь. Видеозапись инцидента попала в сюжет уфимского блогера и политтехнолога Андрея Потылицына.

Видео:



Страсти по КамАЗу

По предварительным данным, конфликт между депутатом и жителями Иглино произошел 16 апреля, после того как груженый КамАЗ, проезжая по улице Дачная, повредил дорожное покрытие. Возмущенные данным обстоятельством жители села высказали свои претензии водителю грузовика. Конфликт тут же привлек внимание депутата Иглинского сельсовета Армена Григоряна, который прибыл на место конфликта. По внешнему виду и поведению Григоряна можно предположить, что он находился в нетрезвом состоянии.

В какой-то момент общение депутата с избирателями перешло в плоскость невербальной коммуникации, в результате чего оказалась разорвана одежда народного избранника, а сам он принял взъерошенный вид. На видео Григорян весьма экспрессивно, с использованием нелитературных речевых оборотов, общается с гражданами и утверждает, что один из них ударил его головой. В конце концов, побитый депутат называет местных жителей нецензурным словом, обозначающим презерватив, и в столь же неприличной форме грозится вступить с ними в половую связь прямо на улице Дачной. Инцидент завершился тем, что народный избранник, разнять которого с электоратом не без труда удалось его спутникам, сел в машину и уехал с места происшествия.

Любопытно, что депутат Григорян является членом постоянной комиссии по развитию предпринимательства, земельным вопросам, благоустройству и экологии, и поддержание улиц Иглино в надлежащем виде находится в его сфере деятельности.

«Фейково снято»

За разъяснениями по поводу произошедшего мы обратились к самому депутату Григоряну. По его словам, на самом деле ситуация выглядит иначе, чем можно предположить исходя из видеозаписи и слов местных жителей.

– Это видео, можно сказать, «фейково» было снято. Не все было так, как они говорят и предполагают. Изначально было вообще по-другому. Они на меня накинулись, футболку порвали. Парень сам накинулся на меня, я его не ударил. Просто толкнул его в сторону и все, – рассказывает депутат.

Григорян рассказал свою версию произошедшего. По его словам, он обещал местным жителям исправить дорогу лопатой, однако те отказались от его предложения.

– КамАЗ с дороги съехал, чтобы «встречка» проехала. Он немного съехал с кювета в канаву колесом. Мы, когда приехали, им (местным жителям – прим. ред.) объяснили, что сейчас возьмем лопаты и канаву поправим. Они нам говорят: «Так не получится, как было раньше». Я им отвечаю: «Может быть, еще лучше получится? Откуда вы знаете?». Нет, говорят, нам прямо сейчас надо именно так, как было раньше. Потом этот (парень – прим. ред.) на меня накинулся, и футболку порвал. Вот так и произошел конфликт. Потом я уехал домой и лег спать. Если бы я там остался, конфликт накалился бы, случилось бы по-другому. Поэтому я уехал оттуда – пусть забудут они про меня, – вспоминает депутат о произошедшем.

Также, по словам народного избранника, в момент конфликта он не был в нетрезвом виде, как утверждают жители Иглино на видео. Свой внешний вид и поведение он объясняет усталостью.

– Я был после работы, заливал фундамент. Жаркий день был, я работал. Там (на месте конфликта, – прим. ред.) я был в уставшем виде. Сорок пять кубов бетона принимал, сами понимаете, какое состояние будет? – говорит депутат.

Не депутат «Единой России»

Несмотря на то, что в своем сюжете Андрей Потылицын утверждает, что Армен Григорян является депутатом «Единой России», а также такая информация была указана на интернет-портале «Депутаты», сам народный избранник отрицает этот факт и говорит, что участвовал в выборах как самовыдвиженец. Тем не менее мы обратились за комментарием в республиканское отделение партии.

– Конечно, данный депутат, судя по видеозаписи, ведет себя неподобающим образом. Несмотря на то что он не имеет никакого отношения к партии «Единая Россия» (он ни член, ни сторонник Партии, и даже не входит в нашу фракцию ЕР в райсовете), его неподобающее поведение, мне кажется, обязательно должно быть рассмотрено на заседании Иглинского райсовета депутатов, где должны быть сделаны соответствующие выводы, – высказался руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Рустем Ахмадинуров.

Любопытный факт – информация интернет-портала «Депутаты» была откорректирована после разговора корреспондента нашего издания с Рустемом Ахмадинуровым. Впрочем, копия страницы сохранилась в кэше Яндекса и находится в распоряжении нашей редакции.

Дебошир по отмыву бабла из партии жуликов и воров


Получить оперативный комментарий о действиях Григоряна в совете сельского поселения пока не удалось.

Госзаказы на ремонт улиц

Как выяснилось, депутат Армен Григорян является индивидуальным предпринимателем. В этом качестве он выступал как поставщик по госзакупкам для администрации Иглинского района, а также для Иглинского сельсовета и Мурсалимкинского сельсовета Салаватского района.

Самыми прибыльными стали два контракта для Мурсалимкинского сельсовета на сумму в 14,8 млн рублей. В апреле прошлого года он выиграл тендер на благоустройство дворовых территорий в селе Мурсалимкино почти на 6 млн рублей, а в мае – на благоустройство досуговой зоны, почти на 8,9 млн рублей.

С родным Иглинским сельсоветом он заключал один контракт на 2,3 млн рублей, также на благоустройство дворовых территорий. Еще шесть контрактов он заключил непосредственно с районной администрацией, на общую сумму в 1,13 млн рублей, в каждом случае – на ремонт различных улиц села Иглино.

ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 28.04.2021, 14:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин руки прочь от всего народа Башкортостана!



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0

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  • Эксперт
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  • 2 | 28.04.2021, 15:22 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1365 | Комментарии: 70653 | Рейтинг: +11678,1
Они все себя ведут подобным образом - ваще не новость.
Мы для них крепостное быдло, очевидно же.

Да, морды бить им нужно почаще, жаль только, что порой бьющему приходится жестко отвечать за это, а они остаются безнаказанными, если сами руки распускают. Или даже убивают. Даже. если на охоте...



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  • Гость
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  • 3 | 28.04.2021, 15:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Краткая Характеристика Очень Опытного:
Мразота, Кандон, Стукач( регулярно пишет доносы)
Опущенно-дырявое существо считающее и вохваляющее себя среди таких же опущенцев. На УЖе в рейтинге: -дырывый подшконошник, пишет разную куйню, которую не кто не читает и рассуждает сам с собою
Остальные свои качества он ежедневно описывает на страницах журнала. Одним словом : Ужовский шут и пЕсдабол! Подрабатывает своими писульками не только в Уфимском журнале, но и на других ресурсах, пёс режимно-дырявый ты Очень Опытный!



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2

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  • 4 | 28.04.2021, 16:30 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1365 | Комментарии: 70653 | Рейтинг: +11678,1
В Уфе неизвестные избили юриста, защищающего права дольщиков. К делу подключился республиканский Совет по правам человека
В Уфе неизвестные избили юриста, защищающего права дольщиков. К делу подключился республиканский Совет по правам человека
28 апреля

Минувшей ночью 38-летний Салават Мулюков находился по рабочим вопросам в центре Уфы, возле школы №35, когда к нему подошли 3-е мужчин и попросили сигарету. Юрист ее передал, но следом получил несколько ударов, рассказал «Эху» член Совета по правам человека при главе Башкирии Валерий Симохин. По его словам, нападавшие могут быть связаны с одной из строительных компаний, которая ведет свою деятельность на территории региона. У нее существует конфликт с обманутыми дольщиками. Салават Мулюков представляет в суде их интересы.

«Есть 2 юриста, которые представляют интересы дольщиков в споре с застройщиком. Это Салават и Александр. Они арендуют офис в простой жилой квартире. Когда начались споры, 1-е происшествие, которое на тот момент показалось смешным, — им смолой заклеили дверь. Потом выяснилось, что за ними следят. Демонстративно следят, как пояснили следопыты, на законных основаниях, по договору с застройщиком», — сообщил Симохин.

Помощник частного детектива, по словам правозащитника, несколько месяцев назад напал на одного из защитников дольщиков с попыткой задушить. Полиция, куда обратился пострадавший, направила его на экспертизу, но позднее МВД в возбуждении дела отказало, добавил Симохин. Спустя время неизвестные люди вместе с тем же помощником детектива предприняли попытку спровоцировать конфликт уже с Салаватом Мулюковым, но в результате пострадали сами нападавшие.

В настоящее время юрист находится в больнице. У него диагностированы открытая черепно-мозговая травма и несколько переломов. Название строительной компании правозащитник Валерий Самохин назвать отказался.
______________________________________
Лихие 90-е говорите? Ну-ну.
При пуйле просто перестали возбуждать дела за угрозы и нападения не только на оппозиционеров, но и на тех, кто противостоит озверевшему бизнесу!



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1

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  • 5 | 28.04.2021, 16:37 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1365 | Комментарии: 70653 | Рейтинг: +11678,1
Lord Heineken
@more_4
·
26 апр.
Стою на кассе в Пятёрочке, за мной женщина лет 60 с, походу сыном, и половинкой хлеба. Таким счастливым голосом ему говорит:

– А знаешь, как я с утра чай пью? На хлеб масло мажу, а сверху солью посыпаю! Как будто с рыбкой красной! Ну я так представляю!

Сверхдержава, наши дни.



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0

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  • Гость
  •  
  • 6 | 28.04.2021, 16:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
5 | 28.04.2021, 16:37 | Автор: Кухарка
Публикации: 1365 | Комментарии: 70650 | Рейтинг: +11679,4
Lord Heineken
@more_4
·
26 апр.
Стою на кассе в Пятёрочке, за мной женщина лет 60 с, походу сыном, и половинкой хлеба. Таким счастливым голосом ему говорит:

– А знаешь, как я с утра чай пью? На хлеб масло мажу, а сверху солью посыпаю! Как будто с рыбкой красной! Ну я так представляю!

Сверхдержава, наши дни.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Убогая! Я, когда служил по призыву срочную службу в СА, то нам раз в неделю на обед давали красную рыбу, которой я там так объелся, что несколько лет вообще на неё даже смотреть не мог! Зачем же Вы, дерьмократы, приветствовали развал СССР, а теперь визжите? Очень Опытный



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2

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  • Участник
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  • 7 | 28.04.2021, 17:05 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4469 | Рейтинг: -349,4
Астагафирлла



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1

  • # 8 | 28.04.2021, 23:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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