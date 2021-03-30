Дебошир по отмыву бабла из партии жуликов и воров

В Башкирии депутат обматерил избирателей и пообещал «вступить с ними в половую связь». Сам депутат утверждает, что все неправильно поняли.Стиль общения депутатов органов местного самоуправления в Башкирии с избирателями выходит на новый уровень. Так, в личной беседе с жителями села Иглино, перешедшей в какой-то момент в драку, депутат местного сельсовета Армен Григорян использовал обсценную лексику и пообещал вступить с ними в половую связь. Видеозапись инцидента попала в сюжет уфимского блогера и политтехнолога Андрея Потылицына.Видео:Страсти по КамАЗуПо предварительным данным, конфликт между депутатом и жителями Иглино произошел 16 апреля, после того как груженый КамАЗ, проезжая по улице Дачная, повредил дорожное покрытие. Возмущенные данным обстоятельством жители села высказали свои претензии водителю грузовика. Конфликт тут же привлек внимание депутата Иглинского сельсовета Армена Григоряна, который прибыл на место конфликта. По внешнему виду и поведению Григоряна можно предположить, что он находился в нетрезвом состоянии.В какой-то момент общение депутата с избирателями перешло в плоскость невербальной коммуникации, в результате чего оказалась разорвана одежда народного избранника, а сам он принял взъерошенный вид. На видео Григорян весьма экспрессивно, с использованием нелитературных речевых оборотов, общается с гражданами и утверждает, что один из них ударил его головой. В конце концов, побитый депутат называет местных жителей нецензурным словом, обозначающим презерватив, и в столь же неприличной форме грозится вступить с ними в половую связь прямо на улице Дачной. Инцидент завершился тем, что народный избранник, разнять которого с электоратом не без труда удалось его спутникам, сел в машину и уехал с места происшествия.Любопытно, что депутат Григорян является членом постоянной комиссии по развитию предпринимательства, земельным вопросам, благоустройству и экологии, и поддержание улиц Иглино в надлежащем виде находится в его сфере деятельности.«Фейково снято»За разъяснениями по поводу произошедшего мы обратились к самому депутату Григоряну. По его словам, на самом деле ситуация выглядит иначе, чем можно предположить исходя из видеозаписи и слов местных жителей.– Это видео, можно сказать, «фейково» было снято. Не все было так, как они говорят и предполагают. Изначально было вообще по-другому. Они на меня накинулись, футболку порвали. Парень сам накинулся на меня, я его не ударил. Просто толкнул его в сторону и все, – рассказывает депутат.Григорян рассказал свою версию произошедшего. По его словам, он обещал местным жителям исправить дорогу лопатой, однако те отказались от его предложения.– КамАЗ с дороги съехал, чтобы «встречка» проехала. Он немного съехал с кювета в канаву колесом. Мы, когда приехали, им (местным жителям – прим. ред.) объяснили, что сейчас возьмем лопаты и канаву поправим. Они нам говорят: «Так не получится, как было раньше». Я им отвечаю: «Может быть, еще лучше получится? Откуда вы знаете?». Нет, говорят, нам прямо сейчас надо именно так, как было раньше. Потом этот (парень – прим. ред.) на меня накинулся, и футболку порвал. Вот так и произошел конфликт. Потом я уехал домой и лег спать. Если бы я там остался, конфликт накалился бы, случилось бы по-другому. Поэтому я уехал оттуда – пусть забудут они про меня, – вспоминает депутат о произошедшем.Также, по словам народного избранника, в момент конфликта он не был в нетрезвом виде, как утверждают жители Иглино на видео. Свой внешний вид и поведение он объясняет усталостью.– Я был после работы, заливал фундамент. Жаркий день был, я работал. Там (на месте конфликта, – прим. ред.) я был в уставшем виде. Сорок пять кубов бетона принимал, сами понимаете, какое состояние будет? – говорит депутат.Не депутат «Единой России»Несмотря на то, что в своем сюжете Андрей Потылицын утверждает, что Армен Григорян является депутатом «Единой России», а также такая информация была указана на интернет-портале «Депутаты», сам народный избранник отрицает этот факт и говорит, что участвовал в выборах как самовыдвиженец. Тем не менее мы обратились за комментарием в республиканское отделение партии.– Конечно, данный депутат, судя по видеозаписи, ведет себя неподобающим образом. Несмотря на то что он не имеет никакого отношения к партии «Единая Россия» (он ни член, ни сторонник Партии, и даже не входит в нашу фракцию ЕР в райсовете), его неподобающее поведение, мне кажется, обязательно должно быть рассмотрено на заседании Иглинского райсовета депутатов, где должны быть сделаны соответствующие выводы, – высказался руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Рустем Ахмадинуров.Любопытный факт – информация интернет-портала «Депутаты» была откорректирована после разговора корреспондента нашего издания с Рустемом Ахмадинуровым. Впрочем, копия страницы сохранилась в кэше Яндекса и находится в распоряжении нашей редакции.Получить оперативный комментарий о действиях Григоряна в совете сельского поселения пока не удалось.Госзаказы на ремонт улицКак выяснилось, депутат Армен Григорян является индивидуальным предпринимателем. В этом качестве он выступал как поставщик по госзакупкам для администрации Иглинского района, а также для Иглинского сельсовета и Мурсалимкинского сельсовета Салаватского района.Самыми прибыльными стали два контракта для Мурсалимкинского сельсовета на сумму в 14,8 млн рублей. В апреле прошлого года он выиграл тендер на благоустройство дворовых территорий в селе Мурсалимкино почти на 6 млн рублей, а в мае – на благоустройство досуговой зоны, почти на 8,9 млн рублей.С родным Иглинским сельсоветом он заключал один контракт на 2,3 млн рублей, также на благоустройство дворовых территорий. Еще шесть контрактов он заключил непосредственно с районной администрацией, на общую сумму в 1,13 млн рублей, в каждом случае – на ремонт различных улиц села Иглино.