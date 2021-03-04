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Политическая проституция — дело тонкое

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Константин Толкачев прокомментировал возможное объединение Башкортостана с соседними регионами. Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что считает текущий принцип административно-территориального деления Российской Федерации "неправильным", по его словам, "85 регионов не нужно", а "точкой роста" являются агломерации.

Политическая проституция — дело тонкое


В целом укрупнение Константин Толкачев считает экономически целесообразным, приводя в пример нулевые года, когда в состав более сильных субъектов вошли шесть российских регионов.

— Если региону объективно не на что опереться, нет ресурсов для развития, то вхождение в состав экономически сильного соседа обеспечивает ему устойчивость. В масштабе страны такое укрупнение устраняет управленческий дисбаланс, обеспечивает более справедливое распределения благ. В этом смысле перспектива административно-территориального переустройства может иметь практический смысл, — сказал Константин Толкачев.

Однако он не согласен с идеей укрупнения за счет соединения соседних с Башкортостаном республик.

— Что же касается измышлений на тему наших соседей, то всё это безосновательные спекуляции. В нашем регионе все субъекты в достаточной мере состоятельны, нет депрессивных территорий. Национально-исторические отсылки здесь тоже не работают. Да, на заре создания нашей республики часть башкирского населения оказалась вне ее границ. Но вся логика дальнейшего развития была подчинена экономическим процессам. Сегодня и Башкортостан, и наши соседи — экономически сильные, политически состоятельные самостоятельные субъекты, со своими национально-культурными особенностями, — заявил спикер.

Толкачев добавил, что Башкортостан является крупнейшим по численности населения субъектом Приволжского федерального округа и седьмым — в Российской Федерации.

— Если для административного переустройства нет экономической целесообразности, то его перспективы крайне туманны, а последствия непредсказуемы. Поэтому рассуждения на эту тему считаю бесперспективными и непродуктивными.

Отметим, что представитель вице-премьера уточнил, что "В ходе конференции Марат Хуснуллин озвучил исключительно варианты развития городов. Вопрос объединения регионов на площадке правительства России не прорабатывается".

"Это пока мое личное мнение и неофициальная позиция, так как они не согласованы с правительством. Я считаю, что 85 регионов нам не нужно", — заявил вице-премьер.

При этом в феврале 2020 года сразу после вступления в должность он дал интервью "РБК", в котором назвал идеи объединения регионов провокационными.

С момента распада Советского Союза количество субъектов Российской Федерации только уменьшалось — первыми под удар попали национальные автономии народов Севера.

В 2005 году Коми-Пермяцкий автономный округ вошел в состав Пермского края, затем Таймыр и Эвенкию присоединили к Красноярску, Корякский округ — к Камчатке, Усть-Ордынский — к Иркутской области.

Последним упраздненным регионом стал Агинский Бурятский автономный округ, вошедший в состав Забайкальского края в 2008 году. Жители бывших автономных округов не раз жаловались на сокращение финансирования, неэффективность управления и безразличие новых областных центров, расположенных далеко от этих территорий.

В 2020 году активно обсуждалось вхождение Ненецкого автономного округа в состав Архангельской области, однако эти планы были свернуты после возмущения местных жителей, включая чиновников, и протестного голосования по поправкам в конституцию.

Идель.Реалии
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  • 1 | 29.04.2021, 13:32 | Автор: Кухарка
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Этого старого пидораса никто спрашивать не будет.



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  • 2 | 29.04.2021, 13:44 | Автор: юнг
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прижгли . Охота началась



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  • 3 | 29.04.2021, 13:46 | Автор: Кухарка
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Пока СРАдий нежится в Дубаи - его рейтинг из-за бездомных собак - падает и падает...

Еще не успела засохнуть краска в печатных СМИ про загрызенного насмерть 4-хлетнего ребенка, как новые известия на тему бродячих собак:

29 апреля 2021
Прокуратура Башкирии проверяет сообщение о том, что бродячие собаки загнали трех школьников на дерево

В соцсетях появилось видео, на котором трое детей с портфелями пытаются забраться повыше, но под ними трещат ветки, а снизу пять крупных и на вид голодных собак.

Как сообщают местные СМИ, это произошло в городе Бирск.

В середине апреля в Башкирии стая бродячих собак напала на четырехлетнего мальчика, который катался на велосипеде. Он погиб.
***
И чья это ответственность?!

По итогам 1 квартала 2021 года 38 районов Башкирии не освоили выделяемые средства на отлов безнадзорных животных. Об этом сегодня на совещании в Курултае республики сообщил глава управления ветеринарии Башкирии Азат Зиганшин.
В числе муниципалитетов с нулевым освоением — Иглинский, Чекмагушевский, Куюргазинский районы, Стерлитамак, Кумертау и Салават. На 100% выделяемые средства освоили в Альшеевском, Аургазинском, Буздякском, Благоварском, Давлекановском, Мишкинском и Кушнаренковском районах.
В Уфе бюджет освоен на 32,4%, в Уфимском районе — на 62,8%. По словам господина Зиганшина, в 2021 году муниципалитетам выделено 63,4 млн руб. субвенций на отлов, лечение, стерилизацию безнадзорных животных.
Нулевое или низкое освоение средств в районах объясняют тем, что «были нарушения и недоработки с подрядчиками, неправильными отчетами бухгалтерии».
По данным управления ветеринарии республики, в Башкирии насчитывается более 100 тыс. безнадзорных животных.
20.04.2021 Коммерсант-Башкортостан


Транспортная реформа имени СРАдия буксует 2,5 года... А что у сломанных ушей получается хорошо? Кто-то подскажет? Тупой и еще тупее - Хабиров с Назаровым.



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  • # 4 | 29.04.2021, 13:48 | Автор: юнг
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  • 5 | 29.04.2021, 13:52 | Автор: юнг
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Теперь любое граффити, любое упоминание будут становиться серьёзными политическими событиями. Граффити с Алексеем Навальным с подписью "Герой нового времени" появилось в самом центре Петербурга в Пушкарском саду около 6 часов утра. Не прошло и пяти часов, как рисунок на трансформаторной будке коммунальщики уже замазали желтой краской.
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



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  • 6 | 29.04.2021, 14:06 | Автор: Не зарегистрирован
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Кухарка жаждет укрупнения, вот нехрен делать бабе.



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  • 7 | 29.04.2021, 14:11 | Автор: Не зарегистрирован
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Ты бы лутче внучкой занималась, собаками другие люди займутся, вот бесноватая, а.



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  • 8 | 29.04.2021, 14:17 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4474 | Рейтинг: -349,5
Укрепление необходимо. Даже с точки зрения ликвидации всяких паразитических образований типа курултайщиков и др.региональных министерств и ведомств. Столько паразитов просто так штаны протирают за счёт народа, их надо ликвидировать.



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  • 9 | 29.04.2021, 14:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Башкирию с Татарией всяко трогать не будут, речь о карликах всяких, АО и прочая.
Уфа столица была и будет, народ не позволит, кухарки не в счет.



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  • 10 | 29.04.2021, 14:36 | Автор: Ирек
    Публикации: 122 | Комментарии: 10861 | Рейтинг: -863,5
В Башкирии по итогам первых двух месяцев года резко подскочила естественная убыль населения — более чем в два раза.

По информации Росстата, за январь и февраль 2021 года разница между рождаемостью и смертностью составила 4 тыс. человек. В прошлом году в аналогичном периоде убыль населения была менее 1,8 тыс. человек.
https://news102.ru/world/v-bashkirii-dvukratno-podskochila-u
byl-naseleniya-2/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com&
utm_campaign=dbr
+++++++++++++++++++++++++++
Ну Кухерке то свалить тяжело, но подумал было я, что Хернец=Мудец свалил. Ан нет, объявился клоун, хотя может только здесь на УЖе.



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  • 11 | 29.04.2021, 14:41 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4474 | Рейтинг: -349,5
Башкирию стопудово к кому нибудь присоединят, из-за неэффективного управления. Богатейшую республику растащили и просрали горе руководители. Несколько тысяч чиновников на персональных авто и их прислуга паразитируют на шее народа. Разве так можно. Пусть едут обратно в колхоз говорят убирать, они только на это годятся.



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  • 12 | 29.04.2021, 14:42 | Автор: xrul
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говорят убирать

говно убирать



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  • 13 | 29.04.2021, 15:00 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1365 | Комментарии: 70660 | Рейтинг: +11678
Газета «Ведомости» сегодня пишет о потенциальной опасности объединения регионов для федеральной власти
Источник, близкий к «Единой России», сказал изданию, что, получив под свой контроль новые территории, такие губернаторы будут иметь больше рычагов влияния. По его словам, это может стать источником для регионального сепаратизма. Проблема может коснуться дальневосточных регионов, — пишет издание.

Накануне в Кремле завили, что не исключают возможного объединения регионов в случае согласия граждан. Днем ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сказал, что в России следует сокращать число субъектов федерации.
__________________________________
1. Губернаторами в этих укрупненных округах будут эфэсбэшники и фэсэошники. Даже к Ванге не ходите!
2. Ключевая фраза "Накануне в Кремле завили, что не исключают возможного объединения регионов в случае согласия граждан." - а уж граждане все хором напишут Вальке Терешковой ЗА укрупнение. Плавали - знаем!

"Уж, если я чего решил, то выпью обязательно!"© А пуйло решил это для себя - давным-давно!

Поблагодарите нациков - и тат, и баш.

И да - Т-стан не будут объединять с Б-станом)))) И не мечтайте.
Б-стан сольют с Оренбуржьем в первую очередь, с Челябой и т.д.
Кого интересует есть свежая статья 21 года о макрорегионах где Б-стану предрекают войти в Волго-Уральский макрорегион

А Т-стан войдет в Волго-Камский макрорегион.

https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=35156

Дата публикации: 04-03-2021

Это жжжжжжжжжжж - совсем не спроста)))))



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  • 14 | 29.04.2021, 15:01 | Автор: Ирек
    Публикации: 122 | Комментарии: 10861 | Рейтинг: -863,5
— Что же касается измышлений на тему наших соседей, то всё это безосновательные спекуляции. В нашем регионе все субъекты в достаточной мере состоятельны, нет депрессивных территорий. Национально-исторические отсылки здесь тоже не работают. Да, на заре создания нашей республики часть башкирского населения оказалась вне ее границ. Но вся логика дальнейшего развития была подчинена экономическим процессам. Сегодня и Башкортостан, и наши соседи — экономически сильные, политически состоятельные самостоятельные субъекты, со своими национально-культурными особенностями, — заявил спикер.
++++++++++++++++++++++++++++
Ух, как спивает то этот спикур. Ну хучь бы на башкирское депрессивное Зауралье обратил бы сей господин. Из соседей же, Челябинская область не блещет, а вполне успешная Самарская область, и сама воспротивится объединению с Зауральем, и тама станут на дыбы. В этой области татар более чем в три раза больше чем башкир.



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  • 15 | 29.04.2021, 15:01 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1365 | Комментарии: 70660 | Рейтинг: +11678
14 макро регионов - всё давно уже решено)))))

Федеральный закон от 28.06.2014 N 172-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "О стратегическом планировании в Российской Федерации"
Статья 21. Стратегии социально-экономического развития макрорегионов

1. Стратегии социально-экономического развития макрорегионов разрабатываются на долгосрочный период по решению Правительства Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социально-экономического развития субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, совместно с другими участниками стратегического планирования.
2. Стратегии социально-экономического развития макрорегионов разрабатываются и корректируются в целях обеспечения согласованности проведения в территориальном и временном отношении мероприятий, предусмотренных стратегией пространственного развития Российской Федерации, отраслевыми документами стратегического планирования Российской Федерации, стратегиями социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, генеральными схемами, плановыми и программно-целевыми документами государственных корпораций, государственных компаний и акционерных обществ с государственным участием, в соответствии с положениями, определенными стратегией национальной безопасности Российской Федерации, стратегией социально-экономического развития Российской Федерации, а также на основе данных прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочный период.
3. Стратегии социально-экономического развития макрорегионов могут быть основанием для принятия решения о разработке государственных программ Российской Федерации, сформированных по территориальному принципу для соответствующих макрорегионов, в целях реализации указанных стратегий.
4. Стратегии социально-экономического развития макрорегионов учитываются при разработке и корректировке государственных программ Российской Федерации, стратегий социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, схем территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, схем территориального планирования субъектов Российской Федерации и иных документов стратегического планирования.
(в ред. Федерального закона от 31.12.2017 N 507-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
5. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социально-экономического развития субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, обеспечивает координацию и методическое обеспечение разработки и корректировки стратегий социально-экономического развития макрорегионов.
6. Правительство Российской Федерации обеспечивает согласованность и сбалансированность стратегий социально-экономического развития макрорегионов и стратегий социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, находящихся в пределах соответствующего макрорегиона, в целях осуществления полномочий органов государственной власти Российской Федерации по предметам ведения Российской Федерации и по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
7. Стратегии социально-экономического развития макрорегионов утверждаются Правительством Российской Федерации.
8. Содержание, состав, порядок разработки и корректировки стратегий социально-экономического развития макрорегионов определяются Правительством Российской Федерации.



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  • 16 | 29.04.2021, 15:04 | Автор: Кухарка
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два макрорегиона в России уже есть — это Дальний Восток и Северный Кавказ. Теперь к ним предполагается добавить еще 12, а именно: Центральный, Центрально-Черноземный, Северный, Северо-Западный, Южный, Волго-Камский, Волго-Уральский, Уральский, Западно-Сибирский, Южно-Сибирский, Енисейский и Байкальский макрорегионы



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  • 17 | 29.04.2021, 15:08 | Автор: Кухарка
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Это неизбежно и именно из-за национал-сепаратизма в нац-республиках.
Именно националисты с подвигли пуйло к такому решению.
Вините только себя, господа нацисты!
Это произойдет и. судя по-всему довольно таки скоро... В ближайшем десятилетии.
Уфа - точно не будет столицей макрорегиона. И именно потому, что тут засилье нациков в том числе во власти.



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  • 18 | 29.04.2021, 15:14 | Автор: Ирек
    Публикации: 122 | Комментарии: 10861 | Рейтинг: -863,5
Хрул, не беспокойся за свою апшибку. Говно убирать не постыдно. Даже президент РФ сказал, нагадился, убери за собой. Дерьмово и подло, гадиться и говно разбрасывать. И тырить, тырить, и еще далее много тырить.
Уже вроде всё растырили, распродали, так ведь ещё горы родного нашего Башкортостана остались, их уже толкают.
Хрул, как думаешь, когда за реки и прочие иные уникальности родного нашего края возьмутся.
Слушай земляк, а может этих растащителей поштучно и поголовно продать?



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  • 19 | 29.04.2021, 15:33 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4474 | Рейтинг: -349,5
Слушай земляк, а может этих растащителей поштучно и поголовно продать?
_________
Кому они нах нужны. Пусть катятся в свой аул, клоуны.



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  • 20 | 29.04.2021, 16:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я, Очень Опытный, я Вор, я подлец и мерзавец, я чмошник и дырявое существо, беру в рот, даю в зад(сейчас этим подрабатываю), я крал с бюджета более 20 лет.. , и сейчас краду, все то , что плохо везде лежит
и хранится. И я не о чем не жалею, так как сейчас я на пенсии и состою в отряде "За Путина", вступайте в наши ряды, и будете как я : просыпаться с Путиным, молиться за Путина, рукоблудить на портрет Путина, Путин и Партия Единая Россия наше Всё! Слава и почёт нашему Благодетелю и Царю!! Молитесь за Путина! Любите Хабирова, а анального дальше гноить на зоне нужно!
Очень Опытный



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