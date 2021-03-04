Политическая проституция — дело тонкое

Константин Толкачев прокомментировал возможное объединение Башкортостана с соседними регионами. Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что считает текущий принцип административно-территориального деления Российской Федерации "неправильным", по его словам, "85 регионов не нужно", а "точкой роста" являются агломерации.В целом укрупнение Константин Толкачев считает экономически целесообразным, приводя в пример нулевые года, когда в состав более сильных субъектов вошли шесть российских регионов.— Если региону объективно не на что опереться, нет ресурсов для развития, то вхождение в состав экономически сильного соседа обеспечивает ему устойчивость. В масштабе страны такое укрупнение устраняет управленческий дисбаланс, обеспечивает более справедливое распределения благ. В этом смысле перспектива административно-территориального переустройства может иметь практический смысл, — сказал Константин Толкачев.Однако он не согласен с идеей укрупнения за счет соединения соседних с Башкортостаном республик.— Что же касается измышлений на тему наших соседей, то всё это безосновательные спекуляции. В нашем регионе все субъекты в достаточной мере состоятельны, нет депрессивных территорий. Национально-исторические отсылки здесь тоже не работают. Да, на заре создания нашей республики часть башкирского населения оказалась вне ее границ. Но вся логика дальнейшего развития была подчинена экономическим процессам. Сегодня и Башкортостан, и наши соседи — экономически сильные, политически состоятельные самостоятельные субъекты, со своими национально-культурными особенностями, — заявил спикер.Толкачев добавил, что Башкортостан является крупнейшим по численности населения субъектом Приволжского федерального округа и седьмым — в Российской Федерации.— Если для административного переустройства нет экономической целесообразности, то его перспективы крайне туманны, а последствия непредсказуемы. Поэтому рассуждения на эту тему считаю бесперспективными и непродуктивными.Отметим, что представитель вице-премьера уточнил, что "В ходе конференции Марат Хуснуллин озвучил исключительно варианты развития городов. Вопрос объединения регионов на площадке правительства России не прорабатывается"."Это пока мое личное мнение и неофициальная позиция, так как они не согласованы с правительством. Я считаю, что 85 регионов нам не нужно", — заявил вице-премьер.При этом в феврале 2020 года сразу после вступления в должность он дал интервью "РБК", в котором назвал идеи объединения регионов провокационными.С момента распада Советского Союза количество субъектов Российской Федерации только уменьшалось — первыми под удар попали национальные автономии народов Севера.В 2005 году Коми-Пермяцкий автономный округ вошел в состав Пермского края, затем Таймыр и Эвенкию присоединили к Красноярску, Корякский округ — к Камчатке, Усть-Ордынский — к Иркутской области.Последним упраздненным регионом стал Агинский Бурятский автономный округ, вошедший в состав Забайкальского края в 2008 году. Жители бывших автономных округов не раз жаловались на сокращение финансирования, неэффективность управления и безразличие новых областных центров, расположенных далеко от этих территорий.В 2020 году активно обсуждалось вхождение Ненецкого автономного округа в состав Архангельской области, однако эти планы были свернуты после возмущения местных жителей, включая чиновников, и протестного голосования по поправкам в конституцию.