Очковтирательство от «команды Хабирова»

Недавно наша комиссия СПЧ по гражданским правам и прочим полезным штукам встречалась с Уралом Кильсенбаевым и напомнила, что результатами деятельности рабочей группы по улучшению митингового законодательства не довольна.Если коротко, то за прошлый год Госсобрание дважды принимало условно либеральные поправки, которые в сухом остатке и по нашему мнению ситуацию с митингами не изменили: убрали несколько категорий мест, где собираться нельзя ни при каких обстоятельствах. Оба пакета продиктованы решениями Конституционного суда, что было бы сделано в любом случае и без нашего деятельного участия. С формальной точки зрения Курултай может говорить, что пожелания рабочей группы учтены, что он успешно и делает. С недавних пор руководителем рабочей группы вместо Эльвиры Аиткуловой назначен бывший уфимский вице-мэр Салават Хусаинов. Именно он подписал письмо от 15 апреля, где написано, что деятельность рабочей группы «являлась плодотворной, конструктивной, а поставленные задачи выполнены».Что ж, если все поручения главы республики выполняются также формально, ничего хорошего ждать не приходится. Представим ситуацию. Радий Хабиров поручает повысить зарплату, пусть будет, дворникам. Собирают рабочую группу, постановляют повысить на 10 рублей, всё это дело оформляют и отчитываются: мы сделали всё, как вы сказали — зарплата повышена. Формально придраться не к чему, но де факто дворники изменений даже не почувствовали.С самого начала мы говорили о необходимости упростить и сделать прозрачной процедуру подачи уведомлений. Это все у нас в республике прописано в отдельном законе «о процедуре подачи…». На этот счет никаких решений КС не было, как не было никаких телодвижений в нашем Госсобрании. Даже если отбросить ковидные ограничения, властям из-за имеющихся пробелов ничего не стоить отказать любому заявителю.Анализируя последнюю акцию оппозиции, делаю вывод, что если бы она прошла в согласованном формате, было бы лучше для всех. Но в самом большом выигрыше были бы противники подобных акций. Люди бы не шли шествием через полгорода — меньше обычных горожан бы их увидели.Участники выпустили бы пар и разошлись относительно удовлетворенными, а не озлобленными. СМИ написали бы дежурные заметки в день акции и больше бы к теме не возвращались, в то время как после несогласованных акций возникают последствия, о которых они пишут, напоминая обществу о событии, которое уже могло бы уйти в историю. Но еще хуже, что эти очевидные вещи наверняка понятны не только мне, но решения принимаются в другом месте…