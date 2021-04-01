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Очковтирательство от «команды Хабирова»

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Недавно наша комиссия СПЧ по гражданским правам и прочим полезным штукам встречалась с Уралом Кильсенбаевым и напомнила, что результатами деятельности рабочей группы по улучшению митингового законодательства не довольна.

Очковтирательство от «команды Хабирова»


Если коротко, то за прошлый год Госсобрание дважды принимало условно либеральные поправки, которые в сухом остатке и по нашему мнению ситуацию с митингами не изменили: убрали несколько категорий мест, где собираться нельзя ни при каких обстоятельствах. Оба пакета продиктованы решениями Конституционного суда, что было бы сделано в любом случае и без нашего деятельного участия. С формальной точки зрения Курултай может говорить, что пожелания рабочей группы учтены, что он успешно и делает. С недавних пор руководителем рабочей группы вместо Эльвиры Аиткуловой назначен бывший уфимский вице-мэр Салават Хусаинов. Именно он подписал письмо от 15 апреля, где написано, что деятельность рабочей группы «являлась плодотворной, конструктивной, а поставленные задачи выполнены».

Что ж, если все поручения главы республики выполняются также формально, ничего хорошего ждать не приходится. Представим ситуацию. Радий Хабиров поручает повысить зарплату, пусть будет, дворникам. Собирают рабочую группу, постановляют повысить на 10 рублей, всё это дело оформляют и отчитываются: мы сделали всё, как вы сказали — зарплата повышена. Формально придраться не к чему, но де факто дворники изменений даже не почувствовали.

С самого начала мы говорили о необходимости упростить и сделать прозрачной процедуру подачи уведомлений. Это все у нас в республике прописано в отдельном законе «о процедуре подачи…». На этот счет никаких решений КС не было, как не было никаких телодвижений в нашем Госсобрании. Даже если отбросить ковидные ограничения, властям из-за имеющихся пробелов ничего не стоить отказать любому заявителю.

Анализируя последнюю акцию оппозиции, делаю вывод, что если бы она прошла в согласованном формате, было бы лучше для всех. Но в самом большом выигрыше были бы противники подобных акций. Люди бы не шли шествием через полгорода — меньше обычных горожан бы их увидели.

Участники выпустили бы пар и разошлись относительно удовлетворенными, а не озлобленными. СМИ написали бы дежурные заметки в день акции и больше бы к теме не возвращались, в то время как после несогласованных акций возникают последствия, о которых они пишут, напоминая обществу о событии, которое уже могло бы уйти в историю. Но еще хуже, что эти очевидные вещи наверняка понятны не только мне, но решения принимаются в другом месте…

Руслан Валиев, Эхо Москвы
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  • 1 | 30.04.2021, 13:26 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1365 | Комментарии: 70672 | Рейтинг: +11679,1
Если у пуйла ума нет, то всякие местечковые курултаи и вовсе безумны до степени идиотизма. Они готовы бежать впереди паровоза, лишь бы угодить пуйлу. И бегут.



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  • 2 | 30.04.2021, 14:05 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1365 | Комментарии: 70672 | Рейтинг: +11679,1
В Белорецке стая бездомных собак напала на детей

Местные жители рассказали, что по городу страшно ходить даже взрослым

В Белорецке вчера три ребенка, спасаясь от стаи бездомных собак, спрятались в магазине. Собаки стали лаять на детей, из-за чего ребята испугались и попытались убежать. Об этом рассказал один из жителей города в социальных сетях.

«Администрация города начнёт когда-нибудь предпринимать меры, или недостаточно смертельного случая в Учалах?» – автор поста обратился к мэрии города с возмущением.

Мужчина отметил, что сейчас по городу страшно ходить не только детям, но и взрослым. В комментариях местный житель рассказал, что накануне во дворе дома собаки загрызли его кота.

Напомним, вчера аналогичная ситуация произошла в Бирске. Трое детей с портфелями, чтобы спастись от собак, забрались на дерево. Немногим ранее в селе Сафарово Учалинского района 4-летнему мальчику не удалось спрятаться. Малыша насмерть загрызла стая разъяренных псов. Только после такого трагического случая в селе начали отлов собак.
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Как тебе, СРАдий, отдыхается в Дубаях? А рейтинг твой уже закатывается под плинтус тем временем...



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  • 3 | 30.04.2021, 14:07 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1365 | Комментарии: 70672 | Рейтинг: +11679,1
Radionova Svetlana
15 ч. ·
Два дня работала в Республике Башкортостан. Начну с хорошего — это, конечно, люди. Неравнодушные, активные — встречалась с общественниками, будем принимать решение о включении башкирских городов в федпроект «Чистый воздух»‎. Спасибо за открытый диалог.

С точки зрения экологии, приятные впечатления от республики на этом заканчиваются. Только за прошлый год мы выявили ущерба от башкирской промышленности на 700 млн рублей — это правда много.

Была на «проблемных объектах»‎ — ситуация на Башкирской содовой компании удручает. Я увидела огромные шламонакопители, которые ещё пока даже не планирует рекультивировать, а рядом водоёмы!

Осмотрела территорию бывшего завода «Уфахимпром»‎ — компания отравила питьевую воду в 90-х, а в 2016 году была признана банкротом. В наследство нам достались 143 гектара загрязнённой территории, объект накопленного вреда. Последствия потребительского отношения собственников на себе ощущают местные жители, а решать эту проблему будет государство. А виновники где-то там, не при делах.

Эта командировка убедила меня, что мы идём в верном направлении. Нам просто необходим закон о накопленном вреде — за экологические риски и последствия коммерческой деятельности предприятий должны отвечать собственники, люди, которые получают выгоду.



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  • 4 | 30.04.2021, 14:10 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1365 | Комментарии: 70672 | Рейтинг: +11679,1
"а решать эту проблему будет государство" - проблему-то по Химпрому как раз создавало государство - СССР.
Работала на Химпроме - знаю, что там творилось!



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  • 5 | 30.04.2021, 15:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я, Очень Опытный, я Вор, я подлец и мерзавец, я чмошник и дырявое существо, беру в рот, даю в зад(сейчас этим подрабатываю), я крал с бюджета более 20 лет.. , и сейчас краду, все то , что плохо везде лежит
и хранится. И я не о чем не жалею, так как сейчас я на пенсии и состою в отряде "За Путина", вступайте в наши ряды, и будете как я : просыпаться с Путиным, молиться за Путина, рукоблудить на портрет Путина, Путин и Партия Единая Россия наше Всё! Слава и почёт нашему Благодетелю и Царю!! Молитесь за Путина! Любите Хабирова, а анального дальше гноить на зоне нужно!
Вы все неудачники и нищеброды вот и пялетесь в этот журнал уфимский!
Очень Опытный



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