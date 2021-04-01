«Отрыв от народа и... Падение!»

-3,6% составило снижение реальных располагаемых доходов населения в I кв. 2021. (Росстат, к тому же периоду прошлого года).Официально история выглядит так: после глубокого провала во время локдауна во II кв. 2020 (-7,5%) реальные доходы восстанавливались — в IV кв. их спад сократился до менее 1%. И вот снова -3,6%.Да, не зря Росстат отложил публикацию этой цифры на неделю после послания президента. Бледно выглядел бы наш президент с такой цифрой… Хотя его оправдания и так выглядели нелепо:«... имейте в виду, не только у нас это происходит, везде одно и то же, но и для России тоже…»Он закрыл это новыми обещаниями:«Главное сейчас, конечно же, обеспечить рост реальных доходов граждан, восстановить его и обеспечить дальнейший рост, добиться ощутимых изменений в борьбе с бедностью…».Сколько не говори «Халва» — во рту слаще не станет. Не очень получается справится с «главным сейчас». Совсем не получается, если честно. И не пандемия тут виновата…