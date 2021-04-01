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«Отрыв от народа и... Падение!»

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-3,6% составило снижение реальных располагаемых доходов населения в I кв. 2021. (Росстат, к тому же периоду прошлого года).

«Отрыв от народа и... Падение!»


Официально история выглядит так: после глубокого провала во время локдауна во II кв. 2020 (-7,5%) реальные доходы восстанавливались — в IV кв. их спад сократился до менее 1%. И вот снова -3,6%.

Да, не зря Росстат отложил публикацию этой цифры на неделю после послания президента. Бледно выглядел бы наш президент с такой цифрой… Хотя его оправдания и так выглядели нелепо:

«... имейте в виду, не только у нас это происходит, везде одно и то же, но и для России тоже…»

Он закрыл это новыми обещаниями:

«Главное сейчас, конечно же, обеспечить рост реальных доходов граждан, восстановить его и обеспечить дальнейший рост, добиться ощутимых изменений в борьбе с бедностью…».

Сколько не говори «Халва» — во рту слаще не станет. Не очень получается справится с «главным сейчас». Совсем не получается, если честно. И не пандемия тут виновата…

СерпомПо, Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 30.04.2021, 13:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«... имейте в виду, не только у нас это происходит, везде одно и то же, но и для России тоже…»
---------------------

Вот этот мерзопакостный приёмчик показывать пальцем на других - что, дескать, там ещё хуже - кочует по всем полит-ток-шоу. Типа" хули вы тут ноете".

Вообще-то подобная аргументация, вроде "Сам дурак!" органична для отца Фёдора, но от президента хотелось бы услышать более подробный анализ причин, "как мы дошли до жизни такой".



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  • Эксперт
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  • 2 | 30.04.2021, 13:40 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1365 | Комментарии: 70672 | Рейтинг: +11679,1
Да там наперсточники в росстате совсем рамсы попутали - задним числом:

Вместе с тем Росстат пересмотрел динамику снижения реальных располагаемых доходов населения за 2020 год с 3,5% до 3%.

А на самом деле:
Падение доходов россиян ускорилось в 4 раза: Каждый третий живет на $8 в день

Лишь 6,4% россиян имеют доход от 75 тысяч рублей в месяц, тогда как 80,1% зарабатывают меньше 45 тысяч.

Больше половины - 53,7% - живут на сумму меньше 27 тысяч рублей в месяц, то есть 12 долларов в день.

Каждый третий - 34,5% - имеет доход до 19 тысяч рублей, то есть вынужден жить на 633 рубля, или 8,4 доллара в день.

Каждый пятый - 20,4% - получает до 14 тысяч рублей, или 6,2 доллара в день, а у 9,7% населения доходы не превышают 10 тысяч рублей в месяц.
_______________
Байден пообещал поднять минимальную зарплату до $15 в час
Сейчас она составляет $7,25 в час. Повышение минималки будет происходить, по словам Байдена, во время восстановления экономики страны после пандемии коронавирусной инфекции

Минимальная заработная плата, установленная Министерством труда США, составляет сейчас $7,25 в час. При этом многие штаты имеют куда более высокую минималку. В штате Вашингтон нижняя планка установлена в размере $13,5 в час, в Массачусетсе — $12,75 в час. Еще ряд американских штатов — Мэн, Коннектикут, Колорадо, Аризона, Калифорния, Орегон — имеют МРОТ в размере $12 в час.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/17/11/2020/5fb30f489a794736b1a65d
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  • Гость
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  • 3 | 30.04.2021, 13:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Толпа артистов-авангардистов выносит сопротивляющегося Кису на сцену...

- Гениальная находка - мятущаяся интеллигенция среди народа!..

Киса теряется, оступается и падает в оркестровую яму...

- Великолепный символ - отрыв от народа и... падение!..



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  • Гость
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  • 4 | 30.04.2021, 15:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Краткая Характеристика Очень Опытного:
Мразота, Кандон, Стукач( регулярно пишет доносы)
Опущенно-дырявое существо считающее и вохваляющее себя среди таких же опущенцев. На УЖе в рейтинге: -дырывый подшконошник, пишет разную куйню, которую не кто не читает и рассуждает сам с собою
Остальные свои качества он ежедневно описывает на страницах журнала. Одним словом : Ужовский шут и пЕсдабол! Подрабатывает своими писульками не только в Уфимском журнале, но и на других ресурсах, пёс подшконочно - дырявый ты Очень Опытный!



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1

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  • Участник
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  • 5 | 30.04.2021, 16:59 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4475 | Рейтинг: -349,5
Жидомасонские либирасты довели страну до банкротства.



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