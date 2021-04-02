«Не гею», вору и фальшивому патриоту Володину надавали по щам

Пенсионерка в Саратове отчитала спикера Госдумы Вячеслава Володина.Володин во время прогулки по родному городу пообщался с 90-летней женщиной на улице. Она долго жаловалась на бедность, коррупцию и вранье. Полная запись есть в Instagram соратников Володина.Видео:Сам Володин, выступая в Саратовской юридической академии, рассказал об этой встрече.Он добавил, что если пожилой человек хочет поговорить, его необходимо выслушать и постараться сделать все, чтобы помочь.Журналист и историк Николай Сванидзе уверен, что разговоры действующей власти с простыми людьми уже не могут дать положительного результата.Такое мнение Николай Сванидзе высказал в эфире «Эха Москвы».По словам Николая Сванидзе, зачастую, несмотря ни на что, сохраняется практика, когда вопросы властям задают специально подобранные люди.