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«Не гею», вору и фальшивому патриоту Володину надавали по щам

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Пенсионерка в Саратове отчитала спикера Госдумы Вячеслава Володина.

«Не гею», вору и фальшивому патриоту Володину надавали по щам


Володин во время прогулки по родному городу пообщался с 90-летней женщиной на улице. Она долго жаловалась на бедность, коррупцию и вранье. Полная запись есть в Instagram соратников Володина.

Видео:



Сам Володин, выступая в Саратовской юридической академии, рассказал об этой встрече.

Он добавил, что если пожилой человек хочет поговорить, его необходимо выслушать и постараться сделать все, чтобы помочь.

Журналист и историк Николай Сванидзе уверен, что разговоры действующей власти с простыми людьми уже не могут дать положительного результата.

Такое мнение Николай Сванидзе высказал в эфире «Эха Москвы».

По словам Николая Сванидзе, зачастую, несмотря ни на что, сохраняется практика, когда вопросы властям задают специально подобранные люди.

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 02.05.2021, 00:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин инан кутен!



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0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 02.05.2021, 01:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я, Очень Опытный, я Гей, я Вор, я подлец и мерзавец, я чмошник и дырявое существо, беру в рот, даю в зад(сейчас этим подрабатываю), я крал с бюджета более 20 лет.. , и сейчас краду, все то , что плохо везде лежит
и хранится. И я не о чем не жалею, так как сейчас я на пенсии и состою в отряде "За Путина", вступайте в наши ряды, и будете как я : просыпаться с Путиным, молиться за Путина, рукоблудить на портрет Путина, Путин и Партия Единая Россия наше Всё! Слава и почёт нашему Благодетелю и Царю!! Молитесь за Путина! Любите Хабирова, а анального дальше гноить на зоне нужно!
Вы все неудачники и нищеброды вот и торчите в этом журнале уфимском!
Очень Опытный



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