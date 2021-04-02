Володин во время прогулки по родному городу пообщался с 90-летней женщиной на улице. Она долго жаловалась на бедность, коррупцию и вранье. Полная запись есть в Instagram соратников Володина.
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Сам Володин, выступая в Саратовской юридической академии, рассказал об этой встрече.
Он добавил, что если пожилой человек хочет поговорить, его необходимо выслушать и постараться сделать все, чтобы помочь.
Журналист и историк Николай Сванидзе уверен, что разговоры действующей власти с простыми людьми уже не могут дать положительного результата.
Такое мнение Николай Сванидзе высказал в эфире «Эха Москвы».
По словам Николая Сванидзе, зачастую, несмотря ни на что, сохраняется практика, когда вопросы властям задают специально подобранные люди.
Эхо Москвы
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«Не гею», вору и фальшивому патриоту Володину надавали по щам
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