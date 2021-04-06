Отрабатывает ртом не стесняясь

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Май 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Лучшие комментарии
Как при Муртазе: Все день ...

Ничего не изменилось, все как было безобразно, так и осталось. Татары ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Людоед в штатском

32 | 22.04.2021, 17:42 | Автор: Не зарегистрирован А теперь расскажи, ...
  Рейтинг: +4  Кухарка

«Тут нечего делать, пока ...

Политэмигранты из Башкортостана скептически отнеслись к идее, высказан ...
  Рейтинг: +4  ЯСЕНПЕНЬ

Обсуждаемое за месяц
Башкирия без судов и ...

Чекмагушевский межрайонный суд Башкортостана приговорил к двум годам лишения ...
  5.05.2021   42008    16

Учителя снова ...

Учителей из Башкирии заподозрили в принуждении родителей к участию в праймериз ...
  5.05.2021   35768    2

Дна не будет, или ...

Давайте подведем промежуточные итоги новой «эпохи жестокости», объявленной ...
  5.05.2021   42985    4

Отрабатывает ртом не ...

Руководитель аппарата Общественной палаты Башкирии Шамиль Валеев участвует во ...
  4.05.2021   38658    61

«Не гею», вору и ...

Пенсионерка в Саратове отчитала спикера Госдумы Вячеслава Володина. ...
  1.05.2021   25838    73

Последние публикации
Башкирия без судов и ...

Чекмагушевский межрайонный суд Башкортостана приговорил к двум годам лишения ...
  5.05.2021   43702    16

Учителя снова ...

Учителей из Башкирии заподозрили в принуждении родителей к участию в праймериз ...
  5.05.2021   29789    2

Дна не будет, или ...

Давайте подведем промежуточные итоги новой «эпохи жестокости», объявленной ...
  5.05.2021   21700    4

Отрабатывает ртом не ...

Руководитель аппарата Общественной палаты Башкирии Шамиль Валеев участвует во ...
  4.05.2021   13885    61

«Не гею», вору и ...

Пенсионерка в Саратове отчитала спикера Госдумы Вячеслава Володина. ...
  1.05.2021   25210    73

Шомка занялся пиаром ...

Шамиль Валеев: Этот бэкграунд больше успокаивающий, чем настораживающий. Надо ...
  30.04.2021   31992    20

Очковтирательство от ...

Недавно наша комиссия СПЧ по гражданским правам и прочим полезным штукам ...
  30.04.2021   35771    6

«Отрыв от народа и... ...

-3,6% составило снижение реальных располагаемых доходов населения в I кв. 2021. ...
  30.04.2021   23925    45

Политическая проституция ...

Константин Толкачев прокомментировал возможное объединение Башкортостана с ...
  29.04.2021   32425    40

Сортир, молельная комната ...

Духовное управление мусульман Башкирии открыло молельную комнату в торговом ...
  29.04.2021   39176    36

Читаемое за месяц
Воровать с новой силой? ...

Совфед: Послание Путина «сформулирует новую систему координат» в стране. ...
  6.04.2021   21153    20

Весеннее обострение: ...

В России ужесточили наказание за оскорбление ветеранов. Можно лишиться свободы ...
  6.04.2021   19462    89

Из кремля — только ...

Владимир Путин готовится править Россией еще полтора десятилетия. В предстоящем ...
  7.04.2021   27010    13

В Уфе спорят о том, где ...

Вопрос будет рассмотрен на сессии горсовета 7 апреля. Увековечение имени Сергея ...
  7.04.2021   40694    22

«Либертарианская партия» ...

Активисты регионального отделения незарегистрированной в России партии в ...
  7.04.2021   22041    15

Архив публикаций
Май 2021 (5)
Апрель 2021 (65)
Март 2021 (51)
Февраль 2021 (52)
Январь 2021 (42)
Декабрь 2020 (55)




Отрабатывает ртом не стесняясь

Оценили
0


Руководитель аппарата Общественной палаты Башкирии Шамиль Валеев участвует во внутренних выборах «Единой России». Он озвучил свое видение развития экономики России в эфире «Эха».

Отрабатывает ртом не стесняясь


— Мы болезненно и упорно слезаем с нефтяной иглы, «отрастает» нечто свое, суверенное, например, производство вакцин, которые не признаются кругом людей, именно потому, что они отечественные. Автомобильная промышленность «отросла». И сейчас мне не зазорно садится в отечественный автомобиль.

Он считает, что общественность из-за медленных изменений не видит всей позитивной картины.

— Хотелось бы, конечно, чтобы сразу было как в европейских странах, куда ездим как туристы. Но у нас своя судьба: нелегкая и непростая. Есть отрасли, где мы впереди этих стран. Например, проникновение инфраструктуры сотовой связи. Или то, что везде можно PayPass расплачиваться.

Общественник уверен, что новое поколение хочет само скорее взять в руки власть и устроить мир по-хипстерски.

Комментируя цены на отопление, Валеев заметил, что за рубежом еще хуже.

— Есть страны, развитые, европейские, где центральное отопление вырубают в квартире и мерзнут: это Германия, Испания… в домах холодно, в свитере надо ходить. Цены за отопление могут съедать 40-50 процентов бюджета работающей семьи, не то, что пенсионерской. У нас проходит условный социализм в последних его проявлениях в виде полубесплатного отопления и электричества… ну вот нам и приходится это переживать.

Общественник не верит в фильмы-расследования несистемной оппозиции – они инспирированы иностранными спецслужбами.

— Ролики про приписываемые руководителю страны дворцы прицепляются к каждому ютуб-ролику… думаете это не проплаченная история, чтобы на ваши неокрепшие умы впечатление произвести? Я не наблюдаю за этими расследованиями. Я наблюдаю за расследованиями, которые проводят органы, уполномоченные нашей страной, а не ЦРУ или Ми-6. Я верю своей стране, которой присягал. Я не позволяю навязывать себе повестку дня: если мне кто-то путем геотаргетинга говорит «сегодня думай об этом» — я вижу за этим технологию, — резюмировал Валеев.

Эхо Москвы
Оригинал публикации






« Назад 1 2 3 4 Далее »

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 04.05.2021, 14:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Этот мудак всех надоел. Он не кому не интересен.



Оценили
5

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 2 | 04.05.2021, 14:56 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1365 | Комментарии: 70704 | Рейтинг: +11671
Например, проникновение инфраструктуры сотовой связи. Или то, что везде можно PayPass расплачиваться.
________________________
Упс! Это просто супер-достижение - внедрять чужие технологии))) Но есть вопрос - почему отечественной картой МИР, которую всунули всем практически - пенсионерам, студентам, бюджетникам, тем, кто получает пособия вплоть до декретных, работникам госорганизаий, типа Башнефти и т.д. - нельзя расплачиваться приложением PayPass? Ась?

И когда будет отечественный сотовый - хотя бы кнопочный - телефон? Или это всё ж Бином Ньютона?

Складывается впечатление. что Шомка пи-здит на ходу, когда читаешь про центральное отопление в Германии, Испании.
Нет в Европе и в обеих Америках - впрочем, как и на всех остальных континентах - центрального отопления, кроме Исландии. А где есть - то это не более 5% - в северной части - не помню какой из стран Европы...


"Ролики про приписываемые руководителю страны дворцы прицепляются к каждому ютуб-ролику… думаете это не проплаченная история" - а что же мамкины расследователи в СК, ФСБ - не нашли таки ни единого доказательства проплаченности всех историй, которые на протяжении многих лет выкладывает ФБК?!

"если мне кто-то путем геотаргетинга говорит «сегодня думай об этом» — я вижу за этим технологию, — резюмировал Валеев." - а то ж! Нам каженный божий день именно об этом и говорят - вот надысь Патрушев заявил, что западные русофобы очерняли Ваньку Грозного, называя его ужасным. Но российская элита отказалась включать Ваньку в число правителей Руси на памятнике "Тысячелетия России" в 1862 году. Тоже русофобы! - и я тоже вижу в этом технологию, тем более. что все это сказки гэбни.



Оценили
8

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 04.05.2021, 15:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Этот мудак всех надоел. Он не кому не интересен.
-------------------------
Зато ты интересен Кухарке, видимо за вопиющую неграмотность, семь слов, десять ошибок.
Либераст?



Оценили
9

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 04.05.2021, 15:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
И когда будет отечественный сотовый - хотя бы кнопочный - телефон? Или это всё ж Бином Ньютона?
--------------------
А зачем? Тебе что, импортных мало, патриоткой заделалась?



Оценили
5

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 04.05.2021, 15:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Складывается впечатление. что Шомка пи-здит на ходу, когда читаешь про центральное отопление в Германии, Испании.
Нет в Европе и в обеих Америках - впрочем, как и на всех остальных континентах - центрального отопления, кроме Исландии. А где есть - то это не более 5% - в северной части - не помню какой из стран Европы...
-----------------------
Ты в Европе не была, тебе ли судить, почитай впрочем как там люди реально мерзнут, спят вповалку чтобы согреться и сэкономить денюжку.



Оценили
7

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 04.05.2021, 15:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Китай Россию по ВВП на душу населения: наш удельный 46:06 ВВП уменьшился с 11500 долларов до 10000 46:10 с какими-то копейками, это в процентах падения на 12,8%
2021.04.21 разоблачил Беспутство Делягин.



Оценили
3

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 7 | 04.05.2021, 15:29 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1365 | Комментарии: 70704 | Рейтинг: +11671
Ты в Европе не была, тебе ли судить, почитай впрочем как там люди реально мерзнут, спят вповалку чтобы согреться и сэкономить денюжку.
___________________________________
))))))))))))))) То есть ты был - и присутствовал в каждой квартире, где вповалку мерзнут ради экономии.
Экономят, верно. У кого сложно со средствами. А вот ты - не можешь даже прижать отопление ради экономии и даже когда в квартире +29(как было в палате невестки в роддоме) - и вынужден отапливать улицу, но заплатишь всё сполна!

В Европе, Канаде и США на ночь и днем, когда в доме никого нет, специально отключают отопление:
1. Потому что экономят.
2. Потому что считается, что спать полезней при температуре 16-18 градусов в пижаме и под одеялом.
Я же многие-многие годы одеяла просто не имею - сплю под махровой простынью в летней ночнушке и - то укроюсь, прохладно, то откроюсь - жарко - по нескольку раз за ночь..
3. Потому что у них не принято ходить днем по дому оголенными, как у нас - они в доме всегда одеты и даже в носках. а не в шлепках на босу ногу и семейных трусах.

Я считаю вполне разумным возможность индивидуально отапливать каждое помещение в квартире. Есть комнаты, где никто не живет, там можно прижать максимально, есть комнаты с маленькими детками - там можно сделать потеплей, есть кухня. туалет, ванная и т.д. - где тоже нужен индивидуальный подход к отоплению.
А еще, чтобы не отапливать экономных соседей через пол/потолок и стены - нужна хорошая термоизоляция не только от улицы, но и от экономных соседей, которых с 4-х сторон обогревают другие соседи)))

Когда у меня за стенкой была общая комната (та самая с лоджией) которую соседи использовали как сушилку для белья и всегда оставляли открытой дверь, чтобы белье которого там было дохрена - быстрее сохло. проветривалось - я в своем блоке - замерзала. Открываешь шкаф, который стоит в притык к той стене - и из него просто веет холодом! По утрам в морозные дни, просыпаясь от холода, я понимала, что кто-то из соседей опять оставил дверь на лоджию открытой - и шла ее закрывать.
Так было до 1998г. Когда эти пустующие комнаты мы с соседями на всех этажах заняли под расширение своих блоков - в нормальные квартиры. Суды выиграли.



Оценили
5

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 04.05.2021, 15:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ИДИОТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!В КАКОЙ ШКОЛЕ ГЕОГРАФИЮ ИЗУЧАЛ??????????????????????????????????????????????????????
?????



Оценили
3

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 9 | 04.05.2021, 15:40 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1365 | Комментарии: 70704 | Рейтинг: +11671
Пара фактов из жизни Шомки:
1. Он зарегался на прамериз от едрисни и не куда-то типа в местный орган - горсовет или курултай, а аж в ГосДуру!
2. Несколько лет назад этот амбициозный бгушный археолог по образованию - забубенил на Википедии статью о себе)))))) Откуда был с позором изгнан - ему админы написали, что его личность столь незначительна, что для него в википедии места нет.



Оценили
5

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 04.05.2021, 15:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 04.05.2021, 15:29 | Автор: Кухарка
Публикации: 1365 | Комментарии: 70693 | Рейтинг: +11673,3
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Убогая! Вам бы, тупым либерастам, для начала научиться все комменты, которые не нарушают правил УЖа, сразу выкладывать, а потом уж о чём-то более сложном рассуждать! Очень Опытный



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 04.05.2021, 15:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Все правильно! По мне так лучше в России жить чем в Европе. Это здешние либерасты сопли пускают по Бельгии и Нидерландам, сами никогда там не были даже как туристы, а рассуждают с видом знатоков.



Оценили
6

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 04.05.2021, 15:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Уфимский Шпили-Вилли в Лондоне, Чичваркину надо быть осторожней.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 13 | 04.05.2021, 16:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
. Я наблюдаю за расследованиями, которые проводят органы, уполномоченные нашей страной, а не ЦРУ или Ми-6. .........
..........Общественник уверен, что новое поколение хочет само скорее взять в руки власть и устроить мир по-хипстерски.......
.......................................
ещё один ми-6 из палаты №6 наблюдает за расследованиями. В чем уверен в молодом поколении? В том что молодое поколение на раз-два ставит диагноз кому мерещится ми-6 совместно с ЦРУ?
Ты прав Шамиль - в глахаз молодого поколения ты - труглый идиок!



Оценили
4

  • # 14 | 04.05.2021, 17:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

  •   Комментарий скрыт модератором
  • # 15 | 04.05.2021, 17:27 | Автор: юнг
    Публикации: 169 | Комментарии: 40809 | Рейтинг: +5086,7

  •   Комментарий скрыт модератором
  • # 16 | 04.05.2021, 17:28 | Автор: юнг
    Публикации: 169 | Комментарии: 40809 | Рейтинг: +5086,7

  •   Комментарий скрыт модератором
  • # 17 | 04.05.2021, 17:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

  •   Комментарий скрыт модератором
  • # 18 | 04.05.2021, 17:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

  •   Комментарий скрыт модератором
  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 19 | 04.05.2021, 18:21 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1365 | Комментарии: 70704 | Рейтинг: +11671
В прошлую среду, 28 апреля, президент США Джо Байден – через 100 дней после вступления в должность – обратился к обеим палатам Конгресса. Помимо прочего его речь содержала подробности о третьем по счету пакете мер по борьбе с экономическим кризисом – на этот раз социальном пакете. Точнее, если следовать терминологии самого Байдена, плане поддержки американских семей. Сумма, как и в двух предыдущих пакетах – антикризисного и инфраструктурного, около двух триллионов долларов.

Планы весьма впечатляющие. В них есть

и прямая финансовая поддержка работающих малоимущих,
и бесплатные детские сады, которые будут финансироваться за счет средств федерального бюджета.
Кроме того, для американцев увеличатся оплачиваемые отпуска, причем тоже за счет государства.
Хотя лично меня больше всего впечатлил план оплатить из федерального бюджета получение высшего образования для всех желающих граждан США.

***
Итак, с разницей примерно в неделю мы услышали два президентских послания – российское и американское. Что называется, почувствуйте разницу. Сравнение вполне уместно, поскольку и новый американский президент, и старый российский одним из основных приоритетов во внутренней политике провозглашают социальную поддержку малоимущих, семей и развитие человеческого капитала.
Только российский говорит о разовых выплатах по 10 тысяч рублей на детей школьного возраста, а американский – о бесплатном высшем образовании для всех желающих.
______________________
Что называется - почувствуйте разницу!
Ну и о бесплатных детсадах - тоже.



Оценили
5

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 20 | 04.05.2021, 18:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У убогой опять истерика! Тимоху за участие в митинге в суд потащили что ли или уже штраф впаяли? Очень Опытный



Оценили
2

« Назад 1 2 3 4 Далее »






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Информация на сайте строго запрещена для распространения среди детей. 18+

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com