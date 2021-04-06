Отрабатывает ртом не стесняясь

Руководитель аппарата Общественной палаты Башкирии Шамиль Валеев участвует во внутренних выборах «Единой России». Он озвучил свое видение развития экономики России в эфире «Эха».— Мы болезненно и упорно слезаем с нефтяной иглы, «отрастает» нечто свое, суверенное, например, производство вакцин, которые не признаются кругом людей, именно потому, что они отечественные. Автомобильная промышленность «отросла». И сейчас мне не зазорно садится в отечественный автомобиль.Он считает, что общественность из-за медленных изменений не видит всей позитивной картины.— Хотелось бы, конечно, чтобы сразу было как в европейских странах, куда ездим как туристы. Но у нас своя судьба: нелегкая и непростая. Есть отрасли, где мы впереди этих стран. Например, проникновение инфраструктуры сотовой связи. Или то, что везде можно PayPass расплачиваться.Общественник уверен, что новое поколение хочет само скорее взять в руки власть и устроить мир по-хипстерски.Комментируя цены на отопление, Валеев заметил, что за рубежом еще хуже.— Есть страны, развитые, европейские, где центральное отопление вырубают в квартире и мерзнут: это Германия, Испания… в домах холодно, в свитере надо ходить. Цены за отопление могут съедать 40-50 процентов бюджета работающей семьи, не то, что пенсионерской. У нас проходит условный социализм в последних его проявлениях в виде полубесплатного отопления и электричества… ну вот нам и приходится это переживать.Общественник не верит в фильмы-расследования несистемной оппозиции – они инспирированы иностранными спецслужбами.— Ролики про приписываемые руководителю страны дворцы прицепляются к каждому ютуб-ролику… думаете это не проплаченная история, чтобы на ваши неокрепшие умы впечатление произвести? Я не наблюдаю за этими расследованиями. Я наблюдаю за расследованиями, которые проводят органы, уполномоченные нашей страной, а не ЦРУ или Ми-6. Я верю своей стране, которой присягал. Я не позволяю навязывать себе повестку дня: если мне кто-то путем геотаргетинга говорит «сегодня думай об этом» — я вижу за этим технологию, — резюмировал Валеев.