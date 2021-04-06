Дна не будет, или Политическая целесообразность вместо законности

Давайте подведем промежуточные итоги новой «эпохи жестокости», объявленной Кремлем полтора года назад вместо ушедшей в прошлое «эпохи жёсткости». Если кто не заметил или запамятовал, началась она с кавалерийской зачистки выборов в МГД (лето 2019), голосования «на пеньках, лавочках и в багажниках» за обнуление путинских сроков, а главное, с запредельной озлобленности и непонятной обществу жестокости в разгоне мирных акций протеста, последующих массовых арестов, задержаний, отравления Навального и трагикомедии с его арестом и издевательством в колонии.Как Вы видите, тренд на жестокость продолжается: под «каток» репрессий попадает все больше людей: блоггеры, школьники, журналисты, пенсионеры.Про гражданских активистов, штабы Навального, членов «Открытой России» и политиков я вообще не говорю. Они — просто мишени путинского режима, окончательно сорвавшегося с катушек.Итак, что происходит и чего будет со страной и всеми нами.Никаких больше «башен Кремля», спорящих между собой о методах сохранения путинизма и способах удержания народа в стойле, больше не существует. Владимир Путин летом 2019, на мой взгляд, добровольно передал реальную власть над страной силовому блоку, условному «коллективному Патрушеву». О причинах можно догадываться, но вполне возможно, что состояние здоровья президента не позволяет ему дальше оставаться «над схваткой», а, значит, т. наз. транзит власти рассматривается в Кремле как вполне вероятная опция. Силовики, получив из рук Путина полную власть над страной, должны показать и Обнуленному, и всем остальным элитам, кто в доме хозяин, а также убедить Кремль, что только силовые методы, только армии полицаев да жандармов способны усмирить народ, удержать его в узде и обеспечить стабильность управления Россией. Грубо говоря, силовикам во власти надо сейчас разогнать всех по щелям, жестоко замочить все, что шевелится, мыслит, сопротивляется, полностью и окончательно забетонировать общественно-политическую поляну. А то поздно будет.Для реализации этой важнейшей для нынешнего режима стратеги в стране должна быть уничтожена всякая законность. Ее заменила ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ им. сталинского прокурора и палачаВ. Вышинского. Отныне все, что политически целесообразно, становится для режима и его структур полностью ЗАКОННЫМ. Уже сегодня законно разгонять мирный протест, бить, пытать, похищать, запугивать штрафами, обысками, задержаниями, арестами и сроками. Законно фальсифицировать дела и приговоры, уничтожать адвокатуру (она мешает шить дела белыми нитками и удлиняет судебные процессы). Законно объявлять всех несогласных иностранными агентами, нежелательными организациями и экстремистами. Законно травить и убивать своих политических оппонентов. Принцип политической целесообразности отменяет поиск «дна» жестокости, пределов разрушения морали, нравственности, человечности. То, что СЕГОДНЯ не стреляют в народ, не отнимают у семей детей, не создают лагерей ГУЛАГа с рытьем нового Беломорбалтийским канала — еще не вечер, в этом просто пока нет политической целесообразности. Пока обходятся Росгвардией, ОМОНом, дубинками, электрошокерами и автозаками. Зачем режиму бросать в бой новые ресурсы и силы, если вполне эффективны ныне применяемые?!Но если завтра ситуация продолжит ухудшаться, в стране закроют последние независимые СМИ, отключат Твиттер, Фейсбук и Инстаграмм, введут уголовку за лайки, за подписку на телеграм-каналы и оппозиционные аккаунты. Ну, а там до стрельбы на поражение, массовых посадок и бессудных расправ рукой подать.Мне часто пишут, зачем, дескать, я пугаю народ, говоря о таких ужасных вещах. А что, прикажете врать? Говорить «они не посмеют», этого не случится?! Те, кто продолжает борьбу с оккупационным(и преступным по своей сути) режимом, должны осознавать реальные риски и последствия. И быть, как минимум, более к ним подготовленными.Итак, власть в России полностью перешла к силовикам, готовых действовать по БЕСПРЕДЕЛУ и постоянно повышать градус жестокости и уровень массовых репрессий. Откатов от избранной стратегии ждать не приходится: любое послабление выльется в массовый протест общества, доведенного ныне до состояния шока. Так что нынешняя стратегия путинско-патрушевского режима не закончится «выборами» в Госдуму в сентябре 2021. Она просуществует в России ровно столько, на сколько у нее хватит сил, денег и способности гнобить свой народ.Теперь о хорошем. Или утешительном. Избранная стратегия жестокости и угнетения народа порочна, и неизбежно приведет к краху путинского режима.Невозможно долго управлять кнутом, нужны «пряники». (Сев. Корею не рассматриваем, это особая мировая аномалия). А пряники кончились, осталось немного сухарей и картошки. С голоду, конечно, не умрешь, но радости от такого меню тоже нет. На что в перспективе рассчитывает режим?Исключительно на продажу сырья. Оно будет востребовано в мире, увы, никак не менее 10-15 лет при любом раскладе. Грубо говоря, сегодня народ живет в среднем на $10.000 годового дохода (это как средняя температура по больнице). Экономика будет падать, доходы в обозримом будущем сократятся примерно до $7.000/год/чел (или даже еще ниже). Эти деньги власти смогут без особых проблем зарабатывать на экспорте. Вот на эти доходы они рассчитывают кормить тех, кто будет спокойно вести себя в стойле, не бузить и не бунтовать. Это так ОНИ планируют. Но жизнь всегда преподносит сюрпризы. В виде «чёрных лебедей», способных заклевать до смерти. В виде бурь, кризисов, катастроф. В виде санкций, запретов и изоляции. В виде «голодных бунтов» и радикализирующегося протеста (подполья). В виде слабеющих телом, духом и интеллектом вождя и его камарильи. Да мало ли чего произойдет в ближайшем будущем? А вдруг они решатся на более-менее серьезную войну где-нибудь в Украине или в Сирии? Это сильно ускорит процесс разложения режима, а народ получит в свои руки оружие(привет Февралю 1917!)Лично я не верю, что режим, опирающийся на кризисную экономику, деградирующую по всем направлениям систему власти и управления, находящийся в удушающих объятиях международных санкций и самоизоляции, имеющий главную цель своего существования в форме должностного коррупционного воровства, может править Россией долго. Просто количество болезней, которыми все больше страдает путинизм, неизбежно приведут его к летальному исходу. Сегодня сложно предсказать, насколько тяжким и кровавым для России будет крах путинизма. К сожалению, без серьезной крови, думаю, вряд ли обойдется. Главное, чтобы в России будущего были созданы такие механизмы власти, которые навсегда бы исключили возможность повторения узурпации политической власти. Но это уже тема для другого разговора.Так что, дорогие читатели, ждут нас времена мрачные. Но есть надежда, что длится они будут не очень долго. Заране прошу прощение за дефицит оптимизма.