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Бандит из команды Хабирова снова при деле

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"Насколько это полезно самому Хабирову?" Громивший лагерь защитников Куштау чиновник переизбран.

Бандит из команды Хабирова снова при деле


Совет депутатов Ишимбайского района в четверг вновь назначил скандально известного чиновника Азамата Абдрахманова главой районной администрации. Чиновник стал печально известен в августе 2020 года, когда принял активное участие в разгоне протестующих против промышленной разработки шихана Куштау экоактивистов, и в разгроме их палаточного лагеря. "Idel.Реалии" поинтересовались у самих защитников Куштау, как они относятся к такому решению.

Как сообщается на официальных страницах райадминистрации в соцсетях, за назначение Абдрахманова проголосовало большинство депутатов. Для участия в конкурсе на замещение должности главы райадминистрации района было подано шесть заявок, из которых две "не прошли по квалификационным требованиям". Фамилии конкурентов Абдрахманова не сообщаются.

По многочисленным свидетельствам, Азамат Абдрахманов 15 августа 2020 года руководил молодчиками, громившими лагерь защитников Куштау, при этом, он лично расшвыривал палатки, крушил навесы, расталкивал находившихся в лагере женщин и подростков, сопровождая свои действия нецензурной бранью.

Действия Абдрахманова вызвали широкое возмущение среди республиканской общественности. Уже 17 августа в Ишимбае прошел многолюдный митинг с требованием отставки главы райадминистрации. Отставка Азамата Абдрахманова также была одним из главных требований, выдвинутых координационным советом защитников Куштау главе республики Радию Хабирову 21 августа 2020 года.

Сам Хабиров вначале заявлял активистам, что он "своих не сдает", а затем пытался объяснить действия Абдрахманова "межличностным конфликтом" между ним и некоторыми активистами башкирского национального движения, защищавшими Куштау.

Митинги с требованием отставки Азамата Абдрахманова и возбуждения против него уголовных дел проходили в Ишимбае в течение всего сентября и первой половины октября 2020 года, из-за чего власти нередко попросту блокировали город, не пропуская туда приезжающих активистов.

Под давлением общественности прокуратура начала проверку действий Абдрахманова на Куштау. Однако, в итоге, чиновник отделался за свое поведение всего лишь замечанием, вынесенным ему на сессии Ишимбайского райсовета, а также вынужденным извинением на заседании президиума регионального отделения партии "Единая Россия".

В феврале нынешнего года Радий Хабиров, побывав в рабочей поездке в Ишимбае, заявил, что у него "душа радуется за молодых глав муниципалитетов, бьющихся за свои города и деревни".

В апреле нынешнего года, когда стало известно об уходе Азамата Абдрахманова в отставку в связи с истечением срока полномочий, Радий Хабиров сразу же назначил его исполняющим обязанности главы райадминистрации. В связи с этим, ряд активистов–защитников Куштау обратился к Хабирову с требованием "прислушаться к мнению народа и ни в коем случае не допустить Абдрахманова к участию в конкурсе на должность главы района".

Нынешнее переназначение Азамата Абдрахманова вызвало большое возмущение у общественности Башкортостана и, прежде всего, у активистов, защищавших Куштау. Вместе с тем, общественники отметили, что это было вполне ожидаемо в условиях нынешнего политического режима и кадровой политики главы республики.

— Ничего удивительного в этом переназначении нет, не зря же Радий Хабиров так сильно его [Абдрахманова] защищает. Он ему нужен, поскольку на него завязано все по проекту особой экономической зоны "Алга" в Ишимбайском районе. Туда идут большие деньги, и Хабирову нужен верный человек, чтобы все это контролировать. Поэтому Хабирова нисколько не волнует, что общественность возмущалась и будет возмущаться Абдрахмановым. Он же сказал, что "своих не сдает". Но все равно Абдрахманов уже останется в памяти народа, как чиновник, не пользующийся никаким доверием людей, даже презираемый ими. Он будет делать свою карьеру лишь при Хабирове; при любом другом главе республики, я уверен, он сразу же слетит, — заявил активист башкирского национального движения Руслан Габбасов.

Активист Куштау из Ишимбая Фарит Рахматуллов отметил, что экономика района при Абдрахманове продолжает "дышать на ладан".

— То, что он [Абдрахманов] творит в городе, это уму непостижимо. Зачем-то красит в разные цвета советские памятники, разрисовывает бетонные заборы вместо того, чтобы заняться разваленными дорогами, например. В городе и районе растет безработица, поскольку предприятия, в своем большинстве, стоят. Так, "Витязь" (АО "Машиностроительная компания "Витязь" — "Idel.Реалии") дышит на ладан, только оборонзаказ его и спасает, машзавод уничтожен полностью, "нефтянка" еще как-то крутится…. А все остальное, что работает — так это торговые точки.

Активист добавил, что сигналы о "железном" переназначении Абдрахманова им стали поступать еще в апреле, прямиком из республиканских органов власти.

— Противостоять было некому, в том числе, в депутатском корпусе, где сплошь "единороссы". Люди запуганы и разочарованы бездействием надзорных и прочих властных структур. Мы ведь долго пытались добиться его отставки после Куштау: в городе проходили многочисленные митинги, активисты писали множество обращений в вышестоящие органы, силовые структуры. Реакции было – ноль. И поэтому сейчас настроение у людей, конечно, поганое — они очень недовольны, они возмущены. В конечном счете, от Абдрахманова все равно надо избавляться, — сказал активист.

Один из лидеров общественного движения "Зеленый щит Башкортостана – Куштау" Рамис Теляпкулов расценил переназначение Азамата Абдрахманова на пост главы райадминистрации, как "плевок и издевательство над общественностью".

— Я могу сказать, что это уже спровоцировало цепную реакцию недовольства, и не только у жителей Ишимбая и Ишимбайского района, но и у многих активистов во всей республике. Сейчас по поводу действий Абдрахманова на посту главы райадминистрации (в том числе, и во время событий на Куштау) поднимается вторая волна возмущенных обращений граждан, уже в федеральные органы власти – в Следственный комитет РФ, в Генпрокуратуру. Ведь народ его как бы "простил", когда в апреле он ушел в отставку из-за истечения срока полномочий — люди надеялись, что он не будет вновь претендовать на прежнюю должность. Но он, как мне передали, заявил при назначении, что ни о каких своих прежних действиях не жалеет, — сказал активист.

— Если бы его выбирали не депутаты, а граждане, тем более, на честных выборах, вряд ли он стал бы главой района, — заявил еще один активный защитник Куштау из Стерлитамака Дмитрий Петров, также являющийся лидером движения "Зеленый щит Башкортостана – Куштау". — Есть определенные сомнения, что депутаты райсовета сделали выбор самостоятельно и непредвзято.

Активист отметил, что Ишимбай из-за загруженности нефтехимическими предприятиями является одним из самых загрязненных городов республики с точки зрения экологии.

— Наш Стерлитамак тесно граничит с Ишимбайским районом, где сейчас в рамках зоны "Алга" собираются строить новые опасные химические и другие производства. Нас все это тоже касается. А, между тем, в Ишимбае аж с 2006 года не функционирует, якобы, из-за отсутствия средств, станция определения загрязненности атмосферного воздуха. И, в целом, нам неизвестно, делает ли вообще что-то местная администрация для охраны окружающей среды. Мы об этом не слышали, — добавил Дмитрий Петров.

Со всеми спикерами солидарен и один из лидеров общественно-политического движения "Патриот Башкортостана" Валиахмет Бадретдинов.

— Управлять должны те, кому народ доверяет. Абдрахманов же во время событий на Куштау пошел против мнения народа, против мнения общественности всей республики. Какой это "слуга народа", если он этот народ избивает, если он людей, вставших на защиту шихана, прогоняет матерными словами?! Раньше таких чиновников называли "держимордами" — так зачем таких держиморд держать во власти? Насколько это полезно самому Хабирову? — задался вопросом он.

Идель.Реалии
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  • 1 | 11.05.2021, 11:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
этот Путин выстроил порочную государственную систему при который способ управления один: "наличие компромата". Что то аналогичное повязанным на крови!

Путин уходи!



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  • 2 | 11.05.2021, 11:18 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1365 | Комментарии: 70733 | Рейтинг: +11670
Именно такая мразь сейчас во власти - сверху донизу. Нечему удивляться. Я очень удивилась бы, произойди наоборот - не поставь СРАдий эту мразь на пост или, к примеру, не повысив его.

Им не надобны умные, честные, порядочные - ими нельзя управлять. Им надобны такие же как пуйло - лживые, подлые, вороватые мрази - без стыда и совести.



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  • 3 | 11.05.2021, 11:20 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1365 | Комментарии: 70733 | Рейтинг: +11670
Фагот Коровьев
@Lucius_J_Brutus

знакомый из Партенита:
- Продал квартиру, слава богу. В 2 раза дешевле, чем она стоила в 2013-м. Но *** с ним, лишь бы съебаться. Да, ты меня хуесосил за референдум, но поверь, я даже в самых страшных снах не мог представить, что нас настОлько наебут. Все кого знаю - кусают локти
____________________________________________________
На побережье, вероятно, уже все поняли - крепки задним умом.



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  • 4 | 11.05.2021, 11:26 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1365 | Комментарии: 70733 | Рейтинг: +11670
как "плевок и издевательство над общественностью"
__________________________________________
А что в последние годы не являлось плевком и издевательством над народом страны?!
После стремительного повышения пенс-возраста, которое БЕЗРОПОТНО проглотили будущие пенсионеры от 18 до 54-59 лет - фактически всё трудоспособное население, кроме армады силовиков и прочих льготников от госслужащих до судей - пуйлу и его вассалам вообще ничего не страшно! Даже расстрелы мирных демонстраций не всколыхнут это генетическое болото!



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  • 5 | 11.05.2021, 11:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Е. Понасенков в свои неполные 18 написал стаью для "Ъ" "Москва третий Рейх" и был прав"! А этот Путин журналистов "Ъ" кого в окошко, кого уволил т не стало "Ъ", название сохранилось, но "Ъ"та нет!



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  • # 6 | 11.05.2021, 12:36 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 7 | 11.05.2021, 13:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Е. Понасенков в свои неполные 18 написал стаью для "Ъ" "Москва третий Рейх" и был прав"! А этот Путин журналистов "Ъ" кого в окошко, кого уволил т не стало "Ъ", название сохранилось, но "Ъ"та нет!" - вот таким и нужна была капит.система - полные прилавки непонятно какого происхождения продуктами , заполненная проплаченными бездельниками и выскочками типа того же Панасенкова,Сванидзе,Кургиляна и пр.врагами народа.



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  • 8 | 11.05.2021, 13:32 | Автор: Не зарегистрирован
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"этот Путин выстроил порочную государственную систему при который способ управления один: "наличие компромата". Что то аналогичное повязанным на крови!
Путин уходи! " ------------------------------------------------------------
------свои депутаты и не при чём ??? Они же ваши представители и они выбрали ,что сами наплодили,то и получили , а не Путин назначал вам.



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  • # 9 | 11.05.2021, 13:45 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 10 | 11.05.2021, 13:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Краткая Характеристика Очень Опытного:
Мразота, Кандон, Стукач( регулярно пишет доносы )
Опущенно-дырявое существо считающее и вохваляющее себя среди таких же опущенцев. На УЖе в рейтинге: -дырывый подшконошник, пишет разную куйню, которую не кто не читает и рассуждает сам с собою
Остальные свои качества он ежедневно описывает на страницах журнала. Одним словом : Ужовский шут и пЕсдабол! Подрабатывает своими писульками не только в Уфимском журнале, но и на других ресурсах, пёс подшконочно - дырявый ты Очень Опытный!



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  • 11 | 11.05.2021, 14:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Это обман! Именно Путин, после серии взpывoв жилых домов, разломал выборную систему, на народном языке это означает подавил свободу волеизъявления народа. Как он трусливо увиливал от теледебатов. Народу трус понравился! Т.е. по факту "депутатов" нет. Сподвижник Путина, параноик Греф в 2012 заявил, по сути, свободные выборы допустить нельзя, тогда народ изберёет не их, а тех кто за народ, и Путин его не уволил, т.е.поддержал!



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