Сорта дерьма на фальшивых выборах от жуликов и воров

Руководитель регионального исполкома «Единой России», вице-спикер Госсобрания Башкирии Рустем Ахмадинуров, комментируя участие в региональном праймериз «Единой России» руководителя управления финансово-хозяйственного обеспечения партии Натальи Орловой, не согласился с тем, что она чужда Башкирии.Ранее портал «Пруфу» назвал ее «парашютисткой», спущенной из Москвы, которая гарантировано получит депутатский мандат от Башкирии.— Вы не правы, что она не имеет никакого отношения к Башкортостану. Открою тайну: у нее зять – уроженец республики, и она была в республике три раза в последние полтора месяца, и на этой неделе приезжает. Она очень активно курирует региональные отделения Татарстана и Башкортостана, мы всегда чувствовали ее поддержку. В-третьих, она очень сильный финансист, а в ситуации финансовой зависимости от центра важно иметь сильных лоббистов. Ее участие в предварительном голосовании логично, и для нас это хороший кандидат, посмотрим, как ее оценят участники праймериз.Между тем в Госдуме есть депутаты от Башкирии, не связанные с регионом. Как, например, депутат от «СР» Гаджимурад Омаров. Ахмадинуров заметил, что не слышит о его работе и результатах.— С моей точки зрения этот депутат, который мало дал республике и ее жителям. Он спрогнозировал, что башкирский сегмент депутатов ГД обновится на две трети.— Обновление депутатов Госдумы назрело, у нас новый глава региона, и мне кажется, что с учетом сегодняшних вопросов обновление будет существенным.Ахмадинуров приветствовал назначение полпредом Башкирии при президенте РФ выходца из ГКБ-ФСБ Умарпаши Ханалиева.— С моей точки зрения, полномочный представитель должен быть человеком, лоббирующим интересы в Москве, именно в федеральных органах власти.Он имеет авторитет в правоохранительных органах и органах власти в целом: он может справиться с теми задачами, которые возложены на представительство – достойное позиционирование республики и лоббирование интересов совместно с депутатами и региональными министерствами. Людям важно, чтобы Бельский мост и Восточный выезд быстрее построились, чтобы дороги были хорошие, и без лоббистов это сложно сделать. Думаю, Радий Фаритович руководствовался именно этими соображениями, назначая его на эту должность.По его мнению, присутствие силовика во власти будет полезно.— Государственники считают, что это даже очень хорошо. Эти люди защищали Отчизну, любят Родину. Если они профессионально настроят систему управления и взаимодействия с федеральным центром, давайте будем оценивать его хотя-бы через год, — резюмировал Ахмадинуров.