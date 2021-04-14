Сорта дерьма на фальшивых выборах от жуликов и воров

Ранее портал «Пруфу» назвал ее «парашютисткой», спущенной из Москвы, которая гарантировано получит депутатский мандат от Башкирии.
— Вы не правы, что она не имеет никакого отношения к Башкортостану. Открою тайну: у нее зять – уроженец республики, и она была в республике три раза в последние полтора месяца, и на этой неделе приезжает. Она очень активно курирует региональные отделения Татарстана и Башкортостана, мы всегда чувствовали ее поддержку. В-третьих, она очень сильный финансист, а в ситуации финансовой зависимости от центра важно иметь сильных лоббистов. Ее участие в предварительном голосовании логично, и для нас это хороший кандидат, посмотрим, как ее оценят участники праймериз.
Между тем в Госдуме есть депутаты от Башкирии, не связанные с регионом. Как, например, депутат от «СР» Гаджимурад Омаров. Ахмадинуров заметил, что не слышит о его работе и результатах.
— С моей точки зрения этот депутат, который мало дал республике и ее жителям. Он спрогнозировал, что башкирский сегмент депутатов ГД обновится на две трети.
— Обновление депутатов Госдумы назрело, у нас новый глава региона, и мне кажется, что с учетом сегодняшних вопросов обновление будет существенным.
Ахмадинуров приветствовал назначение полпредом Башкирии при президенте РФ выходца из ГКБ-ФСБ Умарпаши Ханалиева.
— С моей точки зрения, полномочный представитель должен быть человеком, лоббирующим интересы в Москве, именно в федеральных органах власти.
Он имеет авторитет в правоохранительных органах и органах власти в целом: он может справиться с теми задачами, которые возложены на представительство – достойное позиционирование республики и лоббирование интересов совместно с депутатами и региональными министерствами. Людям важно, чтобы Бельский мост и Восточный выезд быстрее построились, чтобы дороги были хорошие, и без лоббистов это сложно сделать. Думаю, Радий Фаритович руководствовался именно этими соображениями, назначая его на эту должность.
По его мнению, присутствие силовика во власти будет полезно.
— Государственники считают, что это даже очень хорошо. Эти люди защищали Отчизну, любят Родину. Если они профессионально настроят систему управления и взаимодействия с федеральным центром, давайте будем оценивать его хотя-бы через год, — резюмировал Ахмадинуров.
Эхо Москвы
Оригинал публикации
Сорта дерьма на фальшивых выборах от жуликов и воров
Раздел: Политика | Просмотры: 23184 | Комментарии: 13