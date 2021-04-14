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Сорта дерьма на фальшивых выборах от жуликов и воров

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Руководитель регионального исполкома «Единой России», вице-спикер Госсобрания Башкирии Рустем Ахмадинуров, комментируя участие в региональном праймериз «Единой России» руководителя управления финансово-хозяйственного обеспечения партии Натальи Орловой, не согласился с тем, что она чужда Башкирии.

Сорта дерьма на фальшивых выборах от жуликов и воров


Ранее портал «Пруфу» назвал ее «парашютисткой», спущенной из Москвы, которая гарантировано получит депутатский мандат от Башкирии.

— Вы не правы, что она не имеет никакого отношения к Башкортостану. Открою тайну: у нее зять – уроженец республики, и она была в республике три раза в последние полтора месяца, и на этой неделе приезжает. Она очень активно курирует региональные отделения Татарстана и Башкортостана, мы всегда чувствовали ее поддержку. В-третьих, она очень сильный финансист, а в ситуации финансовой зависимости от центра важно иметь сильных лоббистов. Ее участие в предварительном голосовании логично, и для нас это хороший кандидат, посмотрим, как ее оценят участники праймериз.

Между тем в Госдуме есть депутаты от Башкирии, не связанные с регионом. Как, например, депутат от «СР» Гаджимурад Омаров. Ахмадинуров заметил, что не слышит о его работе и результатах.

— С моей точки зрения этот депутат, который мало дал республике и ее жителям. Он спрогнозировал, что башкирский сегмент депутатов ГД обновится на две трети.

— Обновление депутатов Госдумы назрело, у нас новый глава региона, и мне кажется, что с учетом сегодняшних вопросов обновление будет существенным.

Ахмадинуров приветствовал назначение полпредом Башкирии при президенте РФ выходца из ГКБ-ФСБ Умарпаши Ханалиева.

— С моей точки зрения, полномочный представитель должен быть человеком, лоббирующим интересы в Москве, именно в федеральных органах власти.

Он имеет авторитет в правоохранительных органах и органах власти в целом: он может справиться с теми задачами, которые возложены на представительство – достойное позиционирование республики и лоббирование интересов совместно с депутатами и региональными министерствами. Людям важно, чтобы Бельский мост и Восточный выезд быстрее построились, чтобы дороги были хорошие, и без лоббистов это сложно сделать. Думаю, Радий Фаритович руководствовался именно этими соображениями, назначая его на эту должность.

По его мнению, присутствие силовика во власти будет полезно.

— Государственники считают, что это даже очень хорошо. Эти люди защищали Отчизну, любят Родину. Если они профессионально настроят систему управления и взаимодействия с федеральным центром, давайте будем оценивать его хотя-бы через год, — резюмировал Ахмадинуров.

Эхо Москвы
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  • 1 | 12.05.2021, 13:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Депутат ГД РФ от ЕР Фёдоров лет с 6 тому назад ужаснулся что 95% крупных российских предприятий находятся в иностранной юрисдикции! Т.е. у нас украдена Родина, а Путин спокоен! Народ РФ стремительно вымирает, а Путин спокоен!
"всё хорошо, прекрасная маркиза, всё...хорошо!!!"



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  • 2 | 12.05.2021, 15:37 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1365 | Комментарии: 70753 | Рейтинг: +11667,7
Глава Башкирии получил медаль в непризнанной Луганской народной республике
13:18, 12 мая 2021 | c259 Денис МЕЛЬНИКОВ
Указ о награждении подписан руководителем ЛНР Леонидом Пасечником

На своих страницах в социальных сетях глава Башкирии рассказывает об очередной своей поездке в непризнанные Донецкую и Луганскую народные республики.

По словам главы региона, делегация Башкирии приехала поздравить жителей ДНР и ЛНР с седьмой годовщиной образования республик. Также Хабиров напомнил, что на территории ДНР, в районе города Дебальцево воевала в годы Великой Отечественной войны 112-я Башкирская кавалерийская дивизия. Как стало известно, в ходе визита Хабиров получил медаль от ЛНР в честь 75-летия Победы.

Радий Фаритович не впервые посещает ДНР и ЛНР. В 2019 году он посетил места последних сражений и гибели генерал-майора 112-й Башкирской кавалерийской дивизии Минигали Шаймуратова и возложил цветы к братской могиле павших воинов.

Визиты Хабирова в ДНР не лишены политической логики – они приносят ему как баллы личного рейтинга, так и, что особенно важно, демонстрируют лояльность Кремлю. Вместе с Хабировым ДНР посетил секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак. Остается рассчитывать, что Радий Фаритович правильно оценивает риски, и эти поездки не обернутся негативными последствиями. Риски вовсе не иллюзорные в свете участия нынешнего главы Башкирии в присоединении Крыма к России в 2014 году, когда он работал чиновником Аппарата Президента РФ.

Если паломничества Хабирова к местам боевой славы соплеменников заметят в Евросоюзе, его фамилия рискует пополнить персональные санкционные списки, и глава Башкирии не сможет больше посещать свою дочь в Австрии. Жители Башкирии отнесутся с пониманием к такой неприятности, но переживут ее. Сложнее будет смириться с последствиями для экономики республики. Так, например, проект Худолазского месторождения известняка, откуда планируется поставлять сырье для «Башкирской содовой компании», выкупила австрийская компания Lasselsberger.
______________________________
Дерьмо - гаивысшего сорта!



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8

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  • Гость
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  • 3 | 12.05.2021, 16:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я, Очень Опытный, я Гей, я Вор, я подлец и мерзавец, я чмошник и дырявое существо, беру в рот, даю в зад(сейчас этим на пенсии), я крал с бюджета более 20 лет.. , и сейчас краду, все то , что плохо везде лежит
и хранится. И я не о чем не жалею, так как сейчас я на пенсии и состою в отряде "За Путина", вступайте в наши ряды, и будете как я : просыпаться с Путиным, молиться за Путина, рукоблудить на портрет Путина, Путин и Партия Единая Россия наше Всё! Слава и почёт нашему Благодетелю и Царю!! Молитесь за Путина! Любите Хабирова, а анального дальше гноить на зоне нужно!
Вы все неудачники и нищеброды вот и торчите в этом журнале уфимском! Голосуйте за Партию Единая Россия, это Партия будущего!
Очень Опытный



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  • 4 | 12.05.2021, 16:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Возможно,еще какой знакомый Орловой ,тем более, зять - это не такой уж и родственник, в другом регионе найдется ))) Это что же,г-н Ахмадинуров! Закон " О бюджетк" проталкивается лоббистами , тогда срочно упразднить систему Минфина и Минэкономразвития!!! Позор!!! Приехали ...



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  • Гость
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  • 5 | 12.05.2021, 17:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 12.05.2021, 15:37 | Автор: Кухарка
Публикации: 1365 | Комментарии: 70747 | Рейтинг: +11668,4
Глава Башкирии получил медаль в непризнанной Луганской народной республике
13:18, 12 мая 2021 | c259 Денис МЕЛЬНИКОВ
Указ о награждении подписан руководителем ЛНР Леонидом Пасечником
На своих страницах в социальных сетях глава Башкирии рассказывает об очередной своей поездке в непризнанные Донецкую и Луганскую народные республики.
По словам главы региона, делегация Башкирии приехала поздравить жителей ДНР и ЛНР с седьмой годовщиной образования республик. Также Хабиров напомнил, что на территории ДНР, в районе города Дебальцево воевала в годы Великой Отечественной войны 112-я Башкирская кавалерийская дивизия. Как стало известно, в ходе визита Хабиров получил медаль от ЛНР в честь 75-летия Победы.
Радий Фаритович не впервые посещает ДНР и ЛНР. В 2019 году он посетил места последних сражений и гибели генерал-майора 112-й Башкирской кавалерийской дивизии Минигали Шаймуратова и возложил цветы к братской могиле павших воинов.
Визиты Хабирова в ДНР не лишены политической логики – они приносят ему как баллы личного рейтинга, так и, что особенно важно, демонстрируют лояльность Кремлю. Вместе с Хабировым ДНР посетил секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак. Остается рассчитывать, что Радий Фаритович правильно оценивает риски, и эти поездки не обернутся негативными последствиями. Риски вовсе не иллюзорные в свете участия нынешнего главы Башкирии в присоединении Крыма к России в 2014 году, когда он работал чиновником Аппарата Президента РФ.
Если паломничества Хабирова к местам боевой славы соплеменников заметят в Евросоюзе, его фамилия рискует пополнить персональные санкционные списки, и глава Башкирии не сможет больше посещать свою дочь в Австрии. Жители Башкирии отнесутся с пониманием к такой неприятности, но переживут ее. Сложнее будет смириться с последствиями для экономики республики. Так, например, проект Худолазского месторождения известняка, откуда планируется поставлять сырье для «Башкирской содовой компании», выкупила австрийская компания Lasselsberger.
_________
Дерьмо - гаивысшего сорта!
_________
____________
на очереди Подольское месторождение меди и цинка и много других особо ценных компонентов!



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8

  • # 6 | 12.05.2021, 20:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • # 7 | 12.05.2021, 21:22 | Автор: юнг
    Публикации: 169 | Комментарии: 40817 | Рейтинг: +5085,7

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  • 8 | 13.05.2021, 10:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 12.05.2021, 13:41 | Автор: Не зарегистрирован

Депутат ГД РФ от ЕР Фёдоров лет с 6 тому назад ужаснулся что 95% крупных российских предприятий находятся в иностранной юрисдикции! Т.е. у нас украдена Родина, а Путин спокоен! Народ РФ стремительно вымирает, а Путин спокоен!
"всё хорошо, прекрасная маркиза, всё...хорошо!!!"
===
====
И даже это не самое страшное. Лучшие, т.е. инженеры, учёные и просто наиболее смышлённые сломя голову бегут из этого "русского мира" на забугровое ПМЖ.
Кто остаётся, плохие, - устами Кухарки-2 "плохие". Т.е. ваш Путин ведёт формирование нового поколения рабов. Вот что самое страшное, к конце-концев русский народ не самый плохой народ, но... именно он своим большинством избирая всякого рода проходимцев губит их грязными руками лучших!
Проходило сообщение что "русского" Элона Маска убили русские люди в русском остроге!
Ау, проснитесь! Вы вымираете! Вымираете означает исчезаете!



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  • 9 | 13.05.2021, 10:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 12.05.2021, 15:37 | Автор: Кухарка
Публикации: 1365 | Комментарии: 70750 | Рейтинг: +11667,5

Глава Башкирии получил медаль

-----------------

- . Медаль обещался мне представить. Так и говорил: ты, Тихон, считай себя уже с медалью!



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  • 10 | 13.05.2021, 12:54 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1365 | Комментарии: 70753 | Рейтинг: +11667,7
Постановление совета народных комиссаров Союза ССР о закреплении жилплощади и вещей репрессированных за сотрудниками НКВД, 1938 год.

https://twitter.com/Skrepo_history/status/139272762082401075
6

НКВД т.Берия Копия экз.№19 сов.секретно

Постановление №1181-291сс

Совета народных комиссаров Союза ССР
5 ноября 1938г. Москва, Кремль
О квартирах для работников Наркомвнудела СССР

Совет народных комиссаров Союза ССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Передать в распоряжение Наркомвнудела 1 900 комнат из числа опечатанной в Москве жилищной площади репрессированных и 600 комнат для вселения в них семей репрессированных, которые будут удалены с площади, передаваемых их Наркомвнуделу СССР. Всего 2500 комнат.

<...>
4. Передать в распоряжение Наркомвнудела СССР мебель, подлежащую, при наличии судебных решений о конфискации, сдачи в Госфонд и находящуюся в опечатанных квартирах, переходящих в жилищный фонд Наркомвнудела СССР

Председатель СНК Союза ССР - В.Молотов
_____________________
Для тупых - Наркомвнудела СССР - это НКВД, то есть - ЧК, КГБ, ФСБ.

Сейчас просто - отжимают и бизнес, и жилье, и машины - вообще - всё и не у репрессированных, а просто - у кого есть....



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  • 11 | 13.05.2021, 14:25 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1365 | Комментарии: 70753 | Рейтинг: +11667,7
Очень нтересный эфир про архивы, про смерт Гитлера. про Валленберга, про второй фронт. ленд-лиз и был ли СРАлин агентом охранки и отважным человеком:

https://echo.msk.ru/sounds/2835916.html
Рекомендую всем.



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  • 12 | 13.05.2021, 18:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сейчас просто - отжимают и бизнес, и жилье, и машины - вообще - всё и не у репрессированных, а просто - у кого есть....
-----------------------
У битняшки общагу отжали.



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  • 13 | 13.05.2021, 19:19 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1365 | Комментарии: 70753 | Рейтинг: +11667,7
12-му

У меня пока что нет - не интересный актив для гэбёшек. А вот тебе свежачок:

Ирек Муртазин

Кто кукловодит беспредельщиками в голубом во Владимирской области?
Запись входит в топ 500 рейтинга

Когда вместе с Дата-отделом «Новой» занимались исследованием правоприменения ст201 УК и роли этой статьи УК в закошмаривании бизнеса, обратили внимание и на уголовное дело, возбужденное 29 сентября 2020 года в Межмуниципальном отделении МВД «Гусь Хрустальный» именно по ст. 201 УК РФ в отношении «неустановленных лиц». Эти лица, по версии следствия, еще 1 апреля 2019 года передали «в долгосрочную аренду по заведомо заниженной стоимости» имущество и производственное оборудование Анопинского стекольного завода (подробности можно прочитать здесь)

После возбуждения уголовного дела начался прессинг бизнесменов с традиционным набором полицейских средств - обыски, выемки и изъятия документов, серверов компьютеров….

В общем, от уголовного дела смердит запахом заказухи. И у меня сложилось твердое оценочное суждение, что сотрудников, причастных к возбуждению уголовного дела коррумпировали и мотивировали…

В майские каникулы заказчики уголовного дела, похоже, решили подкрепить мои подозрения.

Из Владимирской области прислали видеозапись, на которой завификсирован один из эпизодов атаки на Анопинский стекольный завод. 5 мая, около четырех утра около полусотни крепких парней в голубых накидках нагрянули на предприятие. Часть незваных гостей перемахнула через забор, несколько человек захватили проходную.

Подробности атаки на Анопинский стклозавод можно прочитать здесь. А мне интересно вот что. К заводу прибыла полиция. И ничего не предприняла для усмирения захватчиков в голубом. Никого из визитеров полиция не задержала.

Ну и как тут не заподозрить, что кукловоды «голубых захватчиков» коррумпировали полицию, мотивировав невмешательство в откровенный произвол?
______________________________
Кого боятся полицаи? Только фсошников и гэбню - что в принципе одно и то же - ФСО выходцы из гэбни.



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