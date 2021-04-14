Школы обнесут колючей проволокой?

Во всех школах Поволжья усилят охрану школ после стрельбы в Казани. Власти регионов Поволжья инициировали масштабные проверки мер безопасности во всех учебных заведениях после трагедии в Казани, где при стрельбе погибли 7 учеников и учительница.Главы регионов проводят срочные совещания, сообщает "Интерфакс".Так, глава Самарской области Дмитрий Азаров поручил провести проверки соблюдения мер безопасности в школах, детских садах, вузах и ссузах региона, а также учреждениях дополнительного образования. Он также выразил соболезнования родным погибших и пострадавших.— Каждая человеческая жизнь бесценна, но когда обрывается жизнь ребенка - эта утрата ложится на сердце двойной тяжестью. Особенно горько, что эта страшная трагедия произошла в результате злого умысла совсем еще молодого человека... Вместе с семьями, друзьями, одноклассниками погибших, вместе со всей страной мы искренне скорбим о жертвах этого чудовищного злодеяния, — цитирует Азарова пресс-служба.Глава Башкортостана Радий Хабиров поручил срочно усилить меры безопасности во всех школах республики после стрельбы в казанской гимназии. Он также предложил оказать любую помощь пострадавшим, в том числе, пройти реабилитацию в санаториях республики.Глава Нижегородской области Глеб Никитин поручил также усилить меры безопасности в школах региона.— Совместно с муниципалитетами и руководством образовательных учреждений необходимо провести проверку соблюдения мер безопасности во всех учебных заведениях. Прошу подключиться и правоохранительные органы, — сообщает пресс-служба Глеба Никитина.По его мнению, "огромную роль в предотвращении таких трагедий играет профилактическая и воспитательная работа".В Оренбургской области по поручению губернатора Дениса Паслера уже начались централизованные проверки школ и ВУЗов.— Мы проверяем безопасность всех образовательных учреждений. Заранее просим у родителей и учеников прощения в связи с возможными неудобствами, — сказали в пресс-службе главы региона.В Саратовской области по поручению главы региона Валерия Радаева также будут усилены меры безопасности во всех образовательных учреждениях.Как сообщила министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова, в республике уделят особое внимание пропускному режиму в образовательные учреждения. По ее словам, будет также проверена работоспособность камер видеонаблюдения, "тревожных кнопок" и проводной телефонной связи. Каждые три часа будут проводиться обходы зданий для выявления посторонних предметов.В Пермском крае по поручению губернатора Дмитрия Махонина усиливаются меры безопасности в общеобразовательных учреждениях.— В ближайшее время будут проведены массовые проверки безопасности в детских садах, школах и учреждениях среднего профессионального образования, —сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.В Ульяновской области агентству сообщили, что во вторник днем будет созвано срочное совещание после ЧП в Казани. Врио губернатора Алексей Русских обсудит с представителями правоохранительных органов и министерства образования усиление мер в образовательных учреждениях региона.В Пензенской области 12 мая объявлен выходным днем, однако в этот день будет собрано экстренное совещание, на котором будут озвучены меры по усилению безопасности.Глава Чувашии Олег Николаев поручил проанализировать ситуацию с обеспечением безопасности в образовательных учреждениях Чувашской Республики.Стрельба в школе N 175 в Казани произошла сегодня утром. Погибли восемь человек, пострадали 18 детей и трое взрослых. Завтра в Татарстане объявлен траур.