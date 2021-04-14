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Школы обнесут колючей проволокой?

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Во всех школах Поволжья усилят охрану школ после стрельбы в Казани. Власти регионов Поволжья инициировали масштабные проверки мер безопасности во всех учебных заведениях после трагедии в Казани, где при стрельбе погибли 7 учеников и учительница.

Школы обнесут колючей проволокой?


Главы регионов проводят срочные совещания, сообщает "Интерфакс".

Так, глава Самарской области Дмитрий Азаров поручил провести проверки соблюдения мер безопасности в школах, детских садах, вузах и ссузах региона, а также учреждениях дополнительного образования. Он также выразил соболезнования родным погибших и пострадавших.

— Каждая человеческая жизнь бесценна, но когда обрывается жизнь ребенка - эта утрата ложится на сердце двойной тяжестью. Особенно горько, что эта страшная трагедия произошла в результате злого умысла совсем еще молодого человека... Вместе с семьями, друзьями, одноклассниками погибших, вместе со всей страной мы искренне скорбим о жертвах этого чудовищного злодеяния, — цитирует Азарова пресс-служба.

Глава Башкортостана Радий Хабиров поручил срочно усилить меры безопасности во всех школах республики после стрельбы в казанской гимназии. Он также предложил оказать любую помощь пострадавшим, в том числе, пройти реабилитацию в санаториях республики.

Глава Нижегородской области Глеб Никитин поручил также усилить меры безопасности в школах региона.

— Совместно с муниципалитетами и руководством образовательных учреждений необходимо провести проверку соблюдения мер безопасности во всех учебных заведениях. Прошу подключиться и правоохранительные органы, — сообщает пресс-служба Глеба Никитина.

По его мнению, "огромную роль в предотвращении таких трагедий играет профилактическая и воспитательная работа".

В Оренбургской области по поручению губернатора Дениса Паслера уже начались централизованные проверки школ и ВУЗов.

— Мы проверяем безопасность всех образовательных учреждений. Заранее просим у родителей и учеников прощения в связи с возможными неудобствами, — сказали в пресс-службе главы региона.

В Саратовской области по поручению главы региона Валерия Радаева также будут усилены меры безопасности во всех образовательных учреждениях.

Как сообщила министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова, в республике уделят особое внимание пропускному режиму в образовательные учреждения. По ее словам, будет также проверена работоспособность камер видеонаблюдения, "тревожных кнопок" и проводной телефонной связи. Каждые три часа будут проводиться обходы зданий для выявления посторонних предметов.

В Пермском крае по поручению губернатора Дмитрия Махонина усиливаются меры безопасности в общеобразовательных учреждениях.

— В ближайшее время будут проведены массовые проверки безопасности в детских садах, школах и учреждениях среднего профессионального образования, —сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.

В Ульяновской области агентству сообщили, что во вторник днем будет созвано срочное совещание после ЧП в Казани. Врио губернатора Алексей Русских обсудит с представителями правоохранительных органов и министерства образования усиление мер в образовательных учреждениях региона.

В Пензенской области 12 мая объявлен выходным днем, однако в этот день будет собрано экстренное совещание, на котором будут озвучены меры по усилению безопасности.

Глава Чувашии Олег Николаев поручил проанализировать ситуацию с обеспечением безопасности в образовательных учреждениях Чувашской Республики.

Стрельба в школе N 175 в Казани произошла сегодня утром. Погибли восемь человек, пострадали 18 детей и трое взрослых. Завтра в Татарстане объявлен траур.

Идель.Реалии
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  • 1 | 12.05.2021, 12:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Школы обнесут колючей проволокой?
---------------------—
Заголовок ожидаемо кощунственный, для либерастов ничего святого, но зато дает Кухарке хороший посыл поплясать на детских костях.
Интересно, каким боком здесь будет приплетен Путин?



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  • 2 | 12.05.2021, 12:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"За что боролись - на то и напоролись. "Демократия" и "свобода" из США пришли в РФ окончательно.

Система СССР была "несвободной", СССР был "тоталитарным" государством. Под этими лозунгами и валили СССР.

Ну вот, теперь РФ окончательно пришла к "демократии" и "свободе".

Сказано давно, но правильно: КТО ГАДИТ В СВОЮ ИСТОРИЮ - НЕ ИМЕЕТ БУДУЩЕГО." Комментарий.



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  • 3 | 12.05.2021, 12:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А колючая проволока здесь при чем, админ совсем с катушек съехал, или под кухаркину диктовку шпаришь, той тоже везде колючка, вышки да застенки мерещатся.
По теме: пацан урод моральный, плод либеральных реформ, в СССР такого невозможно было представить.
Кухарка, фасссс.



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  • 4 | 12.05.2021, 12:54 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1365 | Комментарии: 70753 | Рейтинг: +11667,7
Искренние соболезнования родным погибших и скорейшего выздоровления раненым.
Это ужасная трагедия.
И способов такие предотвратить в самих школах - наверное нет. Иначе бы в США они не повторялись бы...

А вот центры Э занимались не теми - прошляпили.
Фактически - один в один повторилась история с внуком и сыном эфэсбэщников в Москве несколько лет назад. По камерам видно было как тот и другой беспрепятственно шли по улицам с винтовками. Только на этот раз больше жертв и раненых. И настораживающие записи в соцсети 5 дней висели.
Но он не навальнист.
И да - его травили в этой школе и он затаил месть.
В школах есть и педагоги, и психологи - но травля в школах уже давно обыденное явление и никто не предпринимает никаких мер, чтобы защитить тех кого травят и урезонить тех, кто травит. Даже если родители жалуются вплоть до директора - их жалобы остаются без реакции и им просто приходится переводить детей в другие школы.
А потом вырастают такие, как эти стрелки и страдают невинные, или же как пуйло, который потом мстит всей стране и тоже страдают невинные, но уже в огромных масштабах.



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  • 5 | 12.05.2021, 12:54 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 5021 | Рейтинг: -756,3
Мои искренние соболезнования родным погибших детей и раненным. К сожалению, когда беда, она не разбирает кто ты национальности.



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  • 6 | 12.05.2021, 13:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
будут усилены меры безопасности во всех образовательных учреждениях.

-----------------------

Глыбокая мысль. А в башку не приходит, что, как сказал товарищ Шекспир,
"всё прогнило в Датском королевстве"? И начинать надо с нуля?



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  • 7 | 12.05.2021, 13:02 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1365 | Комментарии: 70753 | Рейтинг: +11667,7
1 | 12.05.2021, 12:33 | Автор: Не зарегистрирован

В конце 70-х в директора школы №58 в Уфе Мыльникова - стреляли и ранили.

а вот тебе более серьезные трагедии в СССР

Взрыв в школе № 20 — массовое убийство, произошедшее 4 апреля 1950 года в селе Гыска. Занимавшийся военной подготовкой педагог, чьё имя не сообщается, совершил самоубийство общеопасным методом, в результате которого погибло 24 человека

Немногие знают, что 17 декабря 1981 года в школе № 12 Сарапула учеников 10 «В» взяли в заложники прямо в их классе. Еще меньше людей осведомлены, что это первое подобное преступление в учебном заведении СССР. Его классифицировали как теракт. Такой вопиющий поступок совершили два солдата-срочника Александр Мельников и Ахметжан Колпакбаев.

Правда здесь обошлось без жертв. Повезло...



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  • 8 | 12.05.2021, 13:02 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1365 | Комментарии: 70753 | Рейтинг: +11667,7
А вот еще:
"Министерство внутренних дел СССР сообщает о чрезвычайном происшествии, имевшем место в Пермской области. 11 февраля с. г. около 7 часов вечера учащийся строительной школы N6 Главного управления трудовых резервов при Совете Министров СССР, расположенной в пос. Лямино, Чусовского района, Пермской области, Целоусов М. Г.,1934 года рождения, секретарь комсомольской организации школы, будучи в нетрезвом состоянии, зашел в помещение этой школы, взломал двери кабинетов директора и секретаря школы, а также помещения библиотеки, взял находившуюся в библиотеке малокалиберную винтовку, принадлежащую местной организации ДОСААФ, и вышел на улицу.
Находясь на улице, Целоусов произвел из винтовки несколько выстрелов, которыми убил рабочих строительно-монтажного управления "Губахтяжстроя" Лалетина, 1935 года рождения, и Бахонкина, 1940 года рождения.

После этого Целоусов зашел в общежитие девушек, где несколькими выстрелами из винтовки убил учащихся строительной школы Мальцеву, Сухорослову, Смелову, ранил Дружкову, Чупину, Ерохину, Барматову, Дудину, Мокрушину, Копытову и учащегося этой же школы Лелекина, все 1940-1941 года рождения. Дружкова и Чупина умерли в больнице.

Гражданами поселка о случившемся в школе происшествии было сообщено участковому уполномоченному Поносову, который совместно с членом бригады содействия милиции задержал и обезоружил Целоусова.

Расследование по этому делу ведут заместитель начальника Управления внутренних дел Пермской области, представители облпрокуратуры и Управления трудовых резервов.



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  • 9 | 12.05.2021, 13:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А потом вырастают такие, как эти стрелки и страдают невинные, или же как пуйло
------------------------
Кухаркины "пляски на костях" объявляются открытыми, а так же создание т.н. "отрицательного эмоционального фона" вокруг Путина, давно понял бабка не просто так здесь надрывается, а за деньги.



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  • 10 | 12.05.2021, 13:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
И способов такое предотвратить в самих школах - наверное, нет. Иначе бы в США они не повторялись бы...

------------------------------------------

Ну вот. Чуть что - "а в США ещё хуже!" То ись, у нас ещё терпимо? Ась?



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  • 11 | 12.05.2021, 13:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Понесла-ась... по кочкам. Единичные случаи, само собой. А при капитализме - это система, которая самовоспроизводит эти ситуации. Ибо сеет злобу, ненависть, конкуренцию, неравенство, неуверенность в завтрашнем дне.



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  • 12 | 12.05.2021, 13:23 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1365 | Комментарии: 70753 | Рейтинг: +11667,7
Свежайшее:
В Крыму задержан мужчина, который угрожал взорвать школу и оставил соответствующую запись в социальной сети

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Сам задержанный утверждает, что хотел таким образом проверить работу спецслужб.
______________________
Ну вот что творится в головах иных людей?! Их лечить нужно!

А учения для гэбёшек проводить - безусловно нужно - и уже давно. В каждом регионе. Как "тайный покупатель", к примеру. Но все их силы брошены не на защиту граждан от террористов, а на оппозицию ради защиты преступной власти узурпатора и убийцы в том числе и детей Норд-Оста и Беслана, и тяжело больных, но излечимых деток - пуйло!



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  • 13 | 12.05.2021, 13:24 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1365 | Комментарии: 70753 | Рейтинг: +11667,7
8 | 12.05.2021, 13:14 | Автор: Не зарегистрирован

злобу, ненависть, конкуренцию, неравенство, неуверенность в завтрашнем дне - сеет пуйло-власть.



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  • 14 | 12.05.2021, 13:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 12.05.2021, 13:24 | Автор: Кухарка
Публикации: 1365 | Комментарии: 70738 | Рейтинг: +11668,3
8 | 12.05.2021, 13:14 | Автор: Не зарегистрирован

злобу, ненависть, конкуренцию, неравенство, неуверенность в завтрашнем дне - сеет пуйло-власть.

---------------------------

Думаешь, в парижах-вашингтонах иначе? Там Путина нет. Говорю же: капитализм, со всем своим цинизмом, безыдейностью, расслоением, тотальной ложью - да, бл-дь, слова уже кончаются. То ли дело - социализм.



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  • 15 | 12.05.2021, 13:45 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1365 | Комментарии: 70753 | Рейтинг: +11667,7
Ну расскажи мне о странах без капитализма - развитого социализма. Например о Кубе и Северной Корее - как там замечательно живут народы.

Иди нахер со своей тупой пропагандой, гэбёшка!



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  • 16 | 12.05.2021, 13:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
США рекордсмен по кол-ву стрельбы в школах.



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  • 17 | 12.05.2021, 13:46 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1365 | Комментарии: 70753 | Рейтинг: +11667,7
Может пуйло 22-ой год строи социализм в стране? Ась?!
Или его дружки - кто с детства, кто по кооперативу Озеро - не капиталисты?!



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  • 18 | 12.05.2021, 14:01 | Автор: Не зарегистрирован
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12 | 12.05.2021, 13:45 | Автор: Кухарка
Публикации: 1365 | Комментарии: 70740 | Рейтинг: +11668,3

Ну расскажи мне о странах без капитализма - развитого социализма. Например о Кубе и Северной Корее - как там замечательно живут народы.

----------------------

Да, замечательно. На Кубе лучшая медицина, абсолютно бесплатная. Даже
амеры приезжают лечиться. Горбач с вами на-пару сдал Остров Свободы.

Северная Корея - а что ты знаешь о ней? ЧУЧХЕ - "опора на свои силы".
Свой собственный смартфон "Ариран" производят. Не то, что РФ. Всё тип-топ. Они так хотят. И не лезь, а то кореянки пась порвут.

Китай... Тут снимаю шляпу.

Такштааа... Будущее - за социализмом. Где человек человеку - друг, товарищ и брат.



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  • 19 | 12.05.2021, 14:03 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1365 | Комментарии: 70753 | Рейтинг: +11667,7
США рекордсмен по кол-ву стрельбы в школах.
__________________________
Если бы в пуйлостане ввели свободное обращение оружия(практически в каждом доме имеется разного рода оружие), как в США, то по всей стране гремели бы выстрелы в режиме нон-стоп.

В США свободное ношение оружия законно в большинстве штатов. Наиболее свободные правила владения огнестрельным оружием существуют в штатах Мэн, Луизиана и Аляска. В 43-х штатах приобретение оружия не требует получения лицензий или регистрации. К 2016 году штатов, в которых было запрещено оружие, не осталось.

Пистолеты в сумочках носят не только молодые или зрелые женщины, но и старушки-одуванчики....про мужчин и говорить не зачем.



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  • 20 | 12.05.2021, 14:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 12.05.2021, 13:24 | Автор: Кухарка
Публикации: 1365 | Комментарии: 70738 | Рейтинг: +11668,3

8 | 12.05.2021, 13:14 | Автор: Не зарегистрирован

злобу, ненависть, конкуренцию, неравенство, неуверенность в завтрашнем дне - сеет пуйло-власть.
=================
Как обычно, желаемое выдаешь за действительное.
Неуверенность в завтрашнем дне, конкуренция, неравенство злоба порождение капитализма, что привнесли в Россию "демократы", только в худшем, гипертрофированном виде. Начало положил ВАШ любимый ЕБН, продолжил его ставленник так ненавистный ВАМ.
Так что полностью примите на свой счет и распишитесь в получении.



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