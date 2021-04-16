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У Гундяева проблем кроме абортов нет

  • Опубликовано: ПроУфу | 14.05.2021
    Раздел: Политика | Просмотры: 12484 | Комментарии: 32
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Патриарх Кирилл предложил отдавать церкви детей-отказников. Это поможет решить, по мнению патриарха, «страшную проблему».

У Гундяева проблем кроме абортов нет


Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал женщин страны не делать аборты, а родить и отдавать детей Русской православной церкви. С таким предложением он выступил в своем обращении к участникам X Общецерковного съезда по социальному служению 13 мая.

По мнению патриарха, аборты – «самая страшная проблема». Ее решение позволит поднять уровень общественной и личной нравственности, ответственности за детей и увеличить продолжительность жизни людей и количество населения.

«Нет другой более эффективной возможности повлиять на демографию, как радикально сократить количество абортов», – считает патриарх.

Чтобы помочь беременным женщинам и женщинам с детьми, «которым некуда деваться, которых гонят из дома», при церкви были созданы 77 кризисных центров, расположенных по всей стране. Патриарх призывает женщин обращаться туда, если возникли сложности в жизни.

«Если вы не можете воспитать ребенка, но родили его или готовы родить, не убивайте ребенка. Родите и отдайте его нам, церкви. И мы сделаем все, чтобы воспитать и поднять на ноги ваше дитя», – сказал он.

При этом патриарх отметил, что церковь не будет препятствовать общению матери с ребенком, а, наоборот, будет помогать укреплению семейных уз.

ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 14.05.2021, 12:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Похоже что на фото патриарх держит за грудки, и заклинает: " - отдай дите!!!"??



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2

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  • 2 | 14.05.2021, 12:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У Гундяева проблем хватает. А фотографии надо лепить умеючи...



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7

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  • 3 | 14.05.2021, 12:04 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1365 | Комментарии: 70767 | Рейтинг: +11664,6
Рабов собрался набирать - причем таких, которые за себя постоять не смогут многие годы.

Господя...и это говорит патриарх...нет что бы учить матерей любить своих детей он говорит...вам не нужны отдайте нам...Потом будет из бюджет на это дело денег просить...потом ещё и ещё...Как он учил бросать пить население , а сам ввозил спирт Рояль....Если бы патриарх начал говорить государю про обнищание народа...но трусоват патриарх...понимает что без госбюджета вся эти свистопляска с церквами уже бы давно накрылась медным тазом.

А собственно - нет у него права по закону(ну - пока что) устраивать какие-то приюты для несовершеннолетних - нет такого слова в законодательстве "приют" - есть только детские дома и они государственные.
Кризисный центр - это место ВРЕМЕННОГО и ДОБРОВОЛЬНОГО пребывание взрослой или почти взрослой женщины, оказавшейся в трудном положении. А деток хотят забрать навсегда.

Нет уж - лучше аборт! Женщины не инкубаторы для Гундяя по производству рабов!



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4

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  • 4 | 14.05.2021, 12:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На фото Алексий, а не Гундяев.



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8

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  • 5 | 14.05.2021, 12:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У Гундяева проблем больше,чем у вас...



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10

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  • 6 | 14.05.2021, 12:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Нет другой более эффективной возможности повлиять на демографию, как радикально сократить количество абортов»

-------------------

Н-дя? Более эффективная возможность - это дать уверенность в завтрашнем дне мамаше, работу папаше. Для начала.



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2

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  • 7 | 14.05.2021, 12:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хорошее начинание, не кухаркам же в лапы детишек отдавать.



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13

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  • Гость
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  • 8 | 14.05.2021, 12:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Отец с матерью вырастили нас восьмерых. Все получили высшее образование.
Социализм был. Лена, ставь минус. ))



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12

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  • 9 | 14.05.2021, 12:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Спасибо, дусенька.



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8

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  • 10 | 14.05.2021, 13:06 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1365 | Комментарии: 70767 | Рейтинг: +11664,6
Пожалуйста. В семье Ульяновых было шестеро детей(+двое умерли во младенчестве - если ты не знал, причем Ольги было две, вторая тоже не зажилась умерла в 20 лет). Отец умер, когда младшей дочери Марии было 8 лет, Володе - 16, Ольге - 15, Дмитрию - 12.
Все либо получили высшее образование, кроме Марии(у нее 2-х годичные учительские курсы - типа техникума), либо не успели закончить из-за смерти(Ольга и Александр). - капитализм был.
И заметь - отца у большинства из них на момент поступления в ВУЗы - не было. Одна мать.

И что ты мне хочешь доказать?



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3

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  • 11 | 14.05.2021, 13:07 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1365 | Комментарии: 70767 | Рейтинг: +11664,6
9 | 14.05.2021, 12:56 | Автор: Не зарегистрирован

На здоровье, дусенька.



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1

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  • 12 | 14.05.2021, 13:11 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1365 | Комментарии: 70767 | Рейтинг: +11664,6
7 | 14.05.2021, 12:30 | Автор: Не зарегистрирован

Хорошее начинание, не кухаркам же в лапы детишек отдавать.
______________________________________
Ну не бред ли сивой кобылы?! Да еще старая прошмандовка черепаха плюсик поставила))))))))))))

Разве я просила мне отдать? Ну чушь же сморозил!

Предположим, что сирот отдали Гундяю - как думаешь со скольких лет их будут нещадно эксплуатировать, внушая, что это во имя Христа?!
Я уж не говорю о педофилии, которая среди клириков крайне высока, особенно мужеложство.



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  • 13 | 14.05.2021, 13:22 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1365 | Комментарии: 70767 | Рейтинг: +11664,6
Черепаха совсем из ума выжила. Факт.



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  • 14 | 14.05.2021, 13:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Черепаха,вы носили шапку-перожок? при советской власти



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2

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  • 15 | 14.05.2021, 13:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Черепаха совсем из ума выжила. Факт.
------------------------
Ошо.



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7

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  • 16 | 14.05.2021, 13:32 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1365 | Комментарии: 70767 | Рейтинг: +11664,6
Черепаха,вы носили шапку-перожок? при советской власти
_____________________________________
Это у тебя што ли, пЕрожок, высшее совеццкое образование))))))))))))))))))))))



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1

  • # 17 | 14.05.2021, 13:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • 18 | 14.05.2021, 13:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
И заметь - отца у большинства из них на момент поступления в ВУЗы - не было. Одна мать.

И что ты мне хочешь доказать?

-------------------

Ну, нас тоже тащила одна мать - причём, колхозница, не дворянка (отец ушёл из жизни рано). Старшие помогали младшеньким. Обычное дело: распределение обязанностей, ответственность друг за друга. Огород, картошка-моркошка... Особенно любили пастись на грядках, когда пойдут огурцы, горох, бобы... Табуном бегали купаться на речку Ик. Рыбачили, приносили улов домой - уха, поджарка... Собирали землянику: кто-то больше
в рот, чем в ведёрко - потом, чтоб не стыдно по селу - подложит травы, сверху ягоды...

Колхоз матери помогал, собес подкидывал. К школе мать ухитрялась всем
справить обновы (за сданные в заготконтору огурцы тоже лишняя копеечка).

Словом, все выросли, никаких комплексов не знали. Жили среди людей.



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  • 19 | 14.05.2021, 13:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
высшее совеццкое образование))))))))))))))))))))))

-----------------

Да уж не ЕГЭшное.



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  • 20 | 14.05.2021, 14:16 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1365 | Комментарии: 70767 | Рейтинг: +11664,6
18 | 14.05.2021, 13:34 | Автор: Не зарегистрирован

Ты это кому рассказываешь про совеццкую действительность? Она и сейчас точно такая жа для многодетных семей, особенно, если отца не стало по какой-то причине!

Мой отец - тоже рос в крестьянской семье с 8-ю детьми. Мама - с шестью. И заметь - она старшая, на ее плечи легло множество обязанностей, при этом она с отличием закончила семиллетку, пошла на завод в 14 лет, но уже после окончания войны, потому что она 1931 года рождения, то есть не успела стать труженицей тыла по возрасту - в июне 1945 окончила 7 классов, пошла в вечернюю, успешно окончила и ее, и поступила в пед. Жила на квартире у матери однокурсницы, из стипешки оплачивала угол, питалась, покупала учебные принадлежности и т.д., к 1 сентября ее отправили на подводе в Уфу из села Богородского(Инорс) с мешком пшена и парой мешков картошки, которые она сама и выращивала - отец был уже в то время на инвалидности по туберкулезу, который заработал во время войны, не вылезая из цеха месяцами - мама ему к проходной еду каждый день носила, куя в тылу Победу. Женщин-механиков-то в то время не густо было...
И что в результате? Только у мамы двое детей - остальные ограничились одним ребенком - на столько лиха хватили в совеццкой многодетной семье!
Братья-сестры отца - тоже многодетить не стали - 1-2 ребенка - и всё!
Третьих стали рожать при Горбачеве - поскольку он ввел понятие многодетность для семей с тремя детьми, ранее считались многодетными с пятью и более. И стал давать квартиры. У нас все соседи, решившиеся по его призыву родить третьего во второй половине 80-х - успели получить трёшки. Но в 90-е - рожать прекратили. И по сию пору мало кто рожает второго, а уж тем более - третьего и последующих. Поскольку, если родители или бабушки-дедушки не богаты, очень трудно вырастить больше одного ребенка с такими-то зарплатами!



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