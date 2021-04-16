У Гундяева проблем кроме абортов нет

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал женщин страны не делать аборты, а родить и отдавать детей Русской православной церкви. С таким предложением он выступил в своем обращении к участникам X Общецерковного съезда по социальному служению 13 мая.
По мнению патриарха, аборты – «самая страшная проблема». Ее решение позволит поднять уровень общественной и личной нравственности, ответственности за детей и увеличить продолжительность жизни людей и количество населения.
«Нет другой более эффективной возможности повлиять на демографию, как радикально сократить количество абортов», – считает патриарх.
Чтобы помочь беременным женщинам и женщинам с детьми, «которым некуда деваться, которых гонят из дома», при церкви были созданы 77 кризисных центров, расположенных по всей стране. Патриарх призывает женщин обращаться туда, если возникли сложности в жизни.
«Если вы не можете воспитать ребенка, но родили его или готовы родить, не убивайте ребенка. Родите и отдайте его нам, церкви. И мы сделаем все, чтобы воспитать и поднять на ноги ваше дитя», – сказал он.
При этом патриарх отметил, что церковь не будет препятствовать общению матери с ребенком, а, наоборот, будет помогать укреплению семейных уз.
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