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Команда Хабирова будет воровать свободу и затыкать рты

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Правительство Башкирии приняло «дорожную карту» по безопасности детей в интернете. Правительство Башкирии утвердило план мероприятий «по обеспечению информационной безопасности детей, производства информационной продукции для детей и оборота информационной продукции» на 2021-2027годы. «Дорожная карта» опубликована на региональном портале нормативно-правовой информации.

Команда Хабирова будет воровать свободу и затыкать рты


Городские и районные администрации, в частности, должны организовать во всех школах фильтрацию интернет-трафика, министерство культуры республики — возрастную маркировку на всех билетах и афишах. МВД, согласно «дорожной карте», будет мониторить соцсети и выявлять противоправный контент, Роскомнадзор — блокировать сайты с информацией о суицидах, наркотиках и пропагандой криминального образа жизни и противоправного поведения.

Также Роскомнадзор должен выявлять места, где можно пользоваться Wi-Fi без регистрации в сети и где, теоретически, могут оказаться дети. Школам необходимо организовать уроки и родительские собрания с обсуждением безопасности в интернете, министерству культуры — концерты и спектакли, пропагандирующие «активный образ жизни и духовно-нравственное развитие», министерству семьи и труда — провести мероприятия, «направленные на пропаганду семейных ценностей и ответственного родительства».

Количество школьников Башкирии, поучаствовавших в мероприятиях по медиабезопасности, к 2027 году, согласно проекту, должно возрасти с 83% до 99%.

Правительство республики рассчитывает с помощью этих мер защитить детей от информации, «причиняющей вред их здоровью», «несовместимой с задачами гражданского становления детей», «направленной на распространение антиобщественных тенденций».

Дарья Кучеренко, Коммерсант
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  • 1 | 17.05.2021, 12:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
---- министерству культуры — концерты и спектакли, пропагандирующие «активный образ жизни и духовно-нравственное развитие»,---------------------------------ДА, и больше концертов этого мудака моргенштерна,который активно осваивает бабки, которые выделяет хабиров и которыми он пользуется совместно с ......и тд и тд



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  • 2 | 17.05.2021, 12:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сын не читает книги, не играет шахматы, только смартфон, мозги отстают не так как в прошлом у пионеров.



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9

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  • 3 | 17.05.2021, 12:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...будет воровать свободу...

--------------------------------------

Свободу безнаказанно развращать наших детей.



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8

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  • 4 | 17.05.2021, 13:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 17.05.2021, 12:40 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Сын не читает книги, не играет шахматы, только смартфон, мозги отстают не так как в прошлом у пионеров.

---------------------

У пионеров "отставали"?! Походы по родному краю, палатки на берегу, общение с природой, игры на свежем воздухе... Я каждое лето проводил в
пионерском лагере - и ты не знаешь, бедненький, как это здорово и весело.

Вот от смартфона мозги точно могут отстать от черепной коробки. Сочувствую.



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  • 5 | 17.05.2021, 13:03 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1365 | Комментарии: 70789 | Рейтинг: +11660,1
Телеграмм заблокировали? Нет. Твиттер? . Ну - удачи!

Сколько бабла будет отвалено "своим"? Не меряно!

Всё, что делает пуйло власть - оборачивается разворовыванием средств и пшиком.



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  • 6 | 17.05.2021, 13:03 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 8750 | Рейтинг: +2109,6
Роскомнадзор — блокировать сайты с информацией о суицидах, наркотиках и пропагандой криминального образа жизни и противоправного поведения...
____________________________________
И чего? Они всерьёз думают что их можно блокировать?

Любой четвероклассник, обойдёт при необходимости эти "блокировки" на щелчок пальцев.

Тут только два варианта, либо недоразвитые, технически безграмотные идиоты, либо вся эта п.братия отрабатывает видимость принятия "серьёзных мер".



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  • Эксперт
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  • 7 | 17.05.2021, 13:04 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1365 | Комментарии: 70789 | Рейтинг: +11660,1
Запомните, дети - запретный плод всегда сладок. И вода дырочку найдёт))))))



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  • 8 | 17.05.2021, 13:10 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 8750 | Рейтинг: +2109,6
2 | 17.05.2021, 12:45 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

...будет воровать свободу...

--------------------------------------

Свободу безнаказанно развращать наших детей...
________________________________________
А Вам не помешало-бы раздобыть немножко ума и родительской ответственности , что-бы исполнять свою прямую обязанность по воспитанию собственных детей. А не отдавать всё на откуп государству и постороннему "дяде"...



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  • 9 | 17.05.2021, 13:21 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 8750 | Рейтинг: +2109,6
1 | 17.05.2021, 12:40 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Сын не читает книги, не играет шахматы, только смартфон, мозги отстают не так как в прошлом у пионеров...
____________________________________
Вы идеалист. Считаете, что ВСЕ пионеры сидели дома и запорем читали книги?
Не мастрячили, "пугачи", "поджиги", бомбочки из карбида и прочие "фейерверки"?

Кстати сейчас в смартфоне можно разместить целую Ленинскую библиотеку в текстовом формате...



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  • 10 | 17.05.2021, 13:30 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 8750 | Рейтинг: +2109,6
Как устроена психология чекиста? (Коротко о главном)

ВИДЕО:

https://www.youtube.com/watch?v=-smbWcUt62w

-Сегодня командные высоты в России прочно захватили выходцы из КГБ-ФСБ. Вам не нравится то, во что они превратили нашу страну? Но их поведение напрямую следует из стандартного психологического портрета чекиста - Путин, Патрушев и Ко ведут себя ровно так, как и положено представителям их "профессии". Владимир Милов препарирует, как устроен мозг типичного чекиста - из этого небольшого сеанса анатомии вы легко поймете, почему наша Россия при Путине зашла в такой глубокий тупик. Милов знает, что говорит...



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2

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  • 11 | 17.05.2021, 13:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 17.05.2021, 13:30 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
Публикации: 34 | Комментарии: 8749 | Рейтинг: +2108,9
Как устроена психология чекиста? (Коротко о главном)
ВИДЕО:
https://www.youtube.com/watch?v=-smbWcUt62w
-Сегодня командные высоты в России прочно захватили выходцы из КГБ-ФСБ. Вам не нравится то, во что они превратили нашу страну? Но их поведение напрямую следует из стандартного психологического портрета чекиста - Путин, Патрушев и Ко ведут себя ровно так, как и положено представителям их "профессии". Владимир Милов препарирует, как устроен мозг типичного чекиста - из этого небольшого сеанса анатомии вы легко поймете, почему наша Россия при Путине зашла в такой глубокий тупик. Милов знает, что говорит...
===
шпион это государством обученный и оплачиваемый человек воровать, убивать, грабить и т.п.. Т.е.по тому же принципу что и бандиты: делёж "поляны", преступления и т.п.. Изредка попадаются средь них и порядочные, яркий пример предложенный Явлинским: Примаков Евг. вытащивший РФ из дефолта!



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  • 12 | 17.05.2021, 14:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 17.05.2021, 13:03 | Автор: Кухарка
Публикации: 1365 | Комментарии: 70781 | Рейтинг: +11663,4
............................................................
.........................
............................................................
............................

Всё, что делает пуйло власть - оборачивается разворовыванием средств и пшиком.
===================
Ставленник ЕБНа свято выполняет его призыв: ОБОГАЩАЙТЕСЬ!
И нечего возмущаться.



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3

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  • 13 | 17.05.2021, 14:11 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1365 | Комментарии: 70789 | Рейтинг: +11660,1
Три человека погибли при нападении мужчины с ножом на приятелей в сквере у вокзала в Екатеринбурге, сообщил «Интерфаксу» информированный источник. «Мужчина напал на своих приятелей в результате бытовой ссоры после того, как в компании закончился алкоголь. Три человека получили смертельные ранения», — сказал источник. Нападавший ранен при задержании и находится в больнице.
________________________
вай-фай там был? Стопудово - интернет виноват!



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  • 14 | 17.05.2021, 14:19 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1365 | Комментарии: 70789 | Рейтинг: +11660,1
Ставленник ЕБНа
___________________
Да. Это та самая ошибка, которую я никогда не прощу покойничку.
И возмущаться - буду.
Но и буду благодарна за приватизацию квартиры, и за ваучеры, которые мне хоть и не две волги принесли(одну как минимум в сопоставимых ценах), но комнату 12кв.м + лоджию 4кв.м и наш первый с сыном компьютер интел пентиум - 2003 год.
Я не только плохое помню, но и хорошее - у меня память не как у вас - аквариумных рыбок.



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  • 15 | 17.05.2021, 14:50 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1365 | Комментарии: 70789 | Рейтинг: +11660,1
Директор НТУ «Сириус» рассказал, что они изучают долгожителей чтобы найти гены, защищающие от болезней пожилого возраста: атеросклероз, рак, болезней Альцгеймер и Паркинсона. НТУ «Сириус» был создан по поручению Путина и он возглавляет его попечительский совет.

Ну вот и диагноз.



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  • 16 | 17.05.2021, 15:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 17.05.2021, 13:10 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
Публикации: 34 | Комментарии: 8749 | Рейтинг: +2108,9

2 | 17.05.2021, 12:45 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

...будет воровать свободу...

--------------------------------------

Свободу безнаказанно развращать наших детей...
________________________________________
А Вам не помешало-бы раздобыть немножко ума и родительской ответственности , что-бы исполнять свою прямую обязанность по воспитанию собственных детей. А не отдавать всё на откуп государству и постороннему "дяде"...
====================
Сыну предложил записаться в кружок радиотехники, увлечение привело в УАИ, стажировался в Башстате, где познакомился с комп.техникой, устроился на последних курсах в ком банк программистом, руководство послало учиться во Францию, в Париж - в институте разрешили, по приезду на его защиту диплома собрались любопытные преподаватели - диплом сделал с применением компьютера в короткие сроки, успел на последнюю защиту в году, и это совмещал с работой.
Все это без всякого блата, ибо соцгосударство без всякой платы участвовало в досуге и развитии детей.
Жаль, что государство отказалось от нужных обществу наработок в образовании.



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  • 17 | 17.05.2021, 15:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 17.05.2021, 14:11 | Автор: Кухарка
Публикации: 1365 | Комментарии: 70786 | Рейтинг: +11663,3

Три человека погибли при нападении мужчины с ножом на приятелей в сквере у вокзала в Екатеринбурге, сообщил «Интерфаксу» информированный источник. «Мужчина напал на своих приятелей в результате бытовой ссоры после того, как в компании закончился алкоголь. Три человека получили смертельные ранения», — сказал источник. Нападавший ранен при задержании и находится в больнице.
________________________
вай-фай там был? Стопудово - интернет виноват!
==================
Врешь, виноват "фанурик" произведенный российским капитализмом.



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5

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  • 18 | 17.05.2021, 15:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 17.05.2021, 14:19 | Автор: Кухарка
Публикации: 1365 | Комментарии: 70786 | Рейтинг: +11663,3

Ставленник ЕБНа
___________________
Да. Это та самая ошибка, которую я никогда не прощу покойничку.
И возмущаться - буду.
Но и буду благодарна за приватизацию квартиры, и за ваучеры, которые мне хоть и не две волги принесли(одну как минимум в сопоставимых ценах), но комнату 12кв.м + лоджию 4кв.м и наш первый с сыном компьютер интел пентиум - 2003 год.
Я не только плохое помню, но и хорошее - у меня память не как у вас - аквариумных рыбок.
=======================
У "аквариумных рыбок" память получше - ты рада крохам в виде 12кв м,
другие с радостью "прихватизировали"целые отрасли промышленности, добычу полезных ископаемых и т. д.
Как мелко плаваешь, амёба.



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  • 19 | 17.05.2021, 15:24 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1365 | Комментарии: 70789 | Рейтинг: +11660,1
А другие - не успев получить - обменяли ваучеры всей семьи на пузыри с водкой.
На колхозке крытые грузовики с водярой стояли круглосуточно и не один месяц - так к ним еще и очереди из таких, как ты "неамёб" были...

Вот они-то(то есть вы) и обеспечили "прихватизаторам"целые отрасли промышленности, добычу полезных ископаемых и т. д.

И кто из нас амёба? Сиди и завидуй.



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  • 20 | 17.05.2021, 17:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
17 | 17.05.2021, 15:24 | Автор: Кухарка
Публикации: 1365 | Комментарии: 70787 | Рейтинг: +11661,2
А другие - не успев получить - обменяли ваучеры всей семьи на пузыри с водкой.
На колхозке крытые грузовики с водярой стояли круглосуточно и не один месяц - так к ним еще и очереди из таких, как ты "неамёб" были...

Вот они-то(то есть вы) и обеспечили "прихватизаторам"целые отрасли промышленности, добычу полезных ископаемых и т. д.

И кто из нас амёба? Сиди и завидуй.
_______________
Ладно, ты не амёба, а инфузория-туфелька, чтобы тебе лестно было.
Мозгов у вас одинаково.



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