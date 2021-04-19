Команда Хабирова будет воровать свободу и затыкать рты

Правительство Башкирии приняло «дорожную карту» по безопасности детей в интернете. Правительство Башкирии утвердило план мероприятий «по обеспечению информационной безопасности детей, производства информационной продукции для детей и оборота информационной продукции» на 2021-2027годы. «Дорожная карта» опубликована на региональном портале нормативно-правовой информации.Городские и районные администрации, в частности, должны организовать во всех школах фильтрацию интернет-трафика, министерство культуры республики — возрастную маркировку на всех билетах и афишах. МВД, согласно «дорожной карте», будет мониторить соцсети и выявлять противоправный контент, Роскомнадзор — блокировать сайты с информацией о суицидах, наркотиках и пропагандой криминального образа жизни и противоправного поведения.Также Роскомнадзор должен выявлять места, где можно пользоваться Wi-Fi без регистрации в сети и где, теоретически, могут оказаться дети. Школам необходимо организовать уроки и родительские собрания с обсуждением безопасности в интернете, министерству культуры — концерты и спектакли, пропагандирующие «активный образ жизни и духовно-нравственное развитие», министерству семьи и труда — провести мероприятия, «направленные на пропаганду семейных ценностей и ответственного родительства».Количество школьников Башкирии, поучаствовавших в мероприятиях по медиабезопасности, к 2027 году, согласно проекту, должно возрасти с 83% до 99%.Правительство республики рассчитывает с помощью этих мер защитить детей от информации, «причиняющей вред их здоровью», «несовместимой с задачами гражданского становления детей», «направленной на распространение антиобщественных тенденций».