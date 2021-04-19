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Школы пособничают партии жуликов и воров

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В одной из гимназий Уфы родителей попросили зарегистрироваться на сайте праймериз «Единой России». Сотрудники заявили о приказе сверху, а региональный лидер партии назвал ситуацию «рецидивом исполнителя».

Школы пособничают партии жуликов и воров


Собственный источник «Эха» прислал в редакцию скриншот родительского чата, в котором классный руководитель, сотрудник гимназии №115, просит «поддержать и пройти регистрацию для предварительного голосования», прикрепив к сообщению ссылку на сайт «Единой России». Она также добавляет, что в настоящее время это сделал лишь 1 человек. Журналист радиостанции позвонил в приемную образовательного учреждения, представившись родителем учащегося, желающим пройти регистрацию. По словам сотрудника гимназии, регистрация не обязательна, так как «заставлять» учителя «не имеют права», но приказы о необходимости предложить родителям принять участие в голосовании поступают от начальства. Кто именно является адресантом — собеседница не сообщила. Информацию об успешно пройденной регистрации необходимо передать классному руководителю, заключила она.

Партия не использует административный ресурс, заявил «Эху» председатель регионального исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров.

«Это может быть только рецидив исполнителя. Мы действительно просили у своего партийного актива, а у нас там процентов 60 бюджетников, отправили исполнительным секретарям в каждом муниципалитете просьбу с тем, чтобы они предупредили актив […], чтобы они приняли участие в электронном виде или потом пришли очно на избирательные участки», — объяснил он.

Административного принуждения быть не должно, считает Ахмадинуров. В случае, если такие факты существуют, учителя могут обратиться в исполком «Единой России» или местное отделение партии.

Напомним, ранее бывшая координатор Штаба Алексея Навального в Уфе Лилия Чанышева также публиковала скриншоты чатов в школе и детском саду, в которых педагоги призывают родителей регистрироваться на сайте праймериз.

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 18.05.2021, 13:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Административного принуждения быть не должно, считает Ахмадинуров. В случае, если такие факты существуют, учителя могут обратиться в исполком «Единой России» или местное отделение партии.
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Это так по "нашему": обратиться учителям к жуликам о жульничестве.



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  • Изображение
  • Гость
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  • 2 | 18.05.2021, 15:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Убийца уходи!



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