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Антинародные суды Башкирии продолжают свой беспредел

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Мировой судья оштрафовал общественника Руслана Нуртдинова из Башкирии на 5 тыс. рублей за сотрудничество с нежелательной организаций.

Антинародные суды Башкирии продолжают свой беспредел


Он принял участие в форуме «Муниципальная Россия», официальным организатором которого заявлялись «Объединенные демократы». Мероприятия состоялось в середине марта в московском отеле «Измайлово». Во время его проведения полицейские задержали более 170-ти человек и доставили их в разные отделения МВД, составив протоколы о сотрудничестве с нежелательной организацией. Как считают правоохранители, мероприятие организовала «Открытая Россия», деятельность которой Генпрокуратура признала нежелательной. Среди задержанных оказались и представители Башкирии, в частности депутат Госсобрания республики Дмитрий Чувилин и общественник Руслан Нуртдинов.

Дело в отношении активиста передали мировому судье по Чекмагушевскому району Башкирии после того, как материалы побывали в распоряжении мировых судей московских районов Метрогородок и Измайлово. Заседание состоялось сегодня. Как рассказал Нуртдинов, мировой судья Раиля Гареева приназала его виновным в сотрудничестве с нежелательной организацией.

Судья посчитала, что форум «в действительности» был организован «Открытой Россией». Это, как отмечается в постановлении, удалось установить благодаря мониторингу интернет-страниц, в частности в материалах дела имеется акт осмотра telegram-канала общественницы Татьяны Усмановой, которая разместила объявление о проведении форума «Муниципальная Россия». Напомним, по данным СМИ, Татьяна Усманова является координатором «Открытой России».

Эхо Москвы
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