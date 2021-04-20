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Ах вот оно какое, лицо законности!

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Госсобрание Башкирии наградило экс-президента Адвокатской палаты Башкирии Булата Юмадилова почетным знаком «За особый вклад в укрепление законности».

Ах вот оно какое, лицо законности!


Соответствующее решение на прошлой неделе принял президиум Курултая, рассказал «Эху» пресс-секретарь региональной Адвокатской палаты Тимур Юсупов. Вице-спикер парламента Рустам Ишмухаметов заявил, что Булат Юмадилов отличается «активной жизненной позицией адвоката» и «участием в политической и общественной жизни республики». По словам депутата, члены Адвокатской палаты «регулярно сопровождают проведение выборов всех уровней, оказывают правовую помощь избирателям». Слова парламентария передает Федеральная палата адвокатов.

«Приятно, что титанический труд» Булата Юмадилова достоин «отмечаться столь почетными и высокими наградами», заявил вице-президент Адвокатской палаты Башкирии Ильшат Махмутов.

Напомним, в конце апреля Юмадилов на заседании Госсобрания Башкирии поблагодарил прокурора региона Владимира Ведерникова и главу регионального управления следственного комитета Дениса Чернятьева за прекращение уголовного дела, возбужденного в отношении него еще в 2019-м году по статье о превышении должностных полномочий. Расследование длилось около 2-х лет. Суды республики разных уровней признавали возбуждение дела по статье о превышении должностных полномочий в отношении Юмадилова незаконным. Против действий последнего и его сторонников выступает часть адвокатов и юристов Башкирии, в частности Виталий Буркин и Александр Войцех.

Эхо Москвы
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  • 1 | 19.05.2021, 10:52 | Автор: юнг
    Публикации: 169 | Комментарии: 40832 | Рейтинг: +5084,1
«Приятно, что титанический труд» Булата Юмадилова достоин «отмечаться столь почетными и высокими наградами», заявил вице-президент Адвокатской палаты Башкирии Ильшат Махмутов.

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Стыд и позор!



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  • 2 | 19.05.2021, 11:08 | Автор: юнг
    Публикации: 169 | Комментарии: 40832 | Рейтинг: +5084,1
В Астрахани летящей походкой вот-вот отправится в колонию бывшая судья из Волгограда Юлия Добрынина. Следователи доказали, что под чёрной мантией скрывалась любительница больших денег и красивой жизни. Но теперь все наряды ей, похоже, придётся шить самой.
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В Астрахани ещё есть правосудие!



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  • 3 | 19.05.2021, 11:20 | Автор: юнг
    Публикации: 169 | Комментарии: 40832 | Рейтинг: +5084,1
Синие мундиры влезли в логово оборотней. Прокуратура Башкирии выявила факты коррупции в полиции Уфы
10:50, 18 мая 2021 | c7761 Рамиль РАХМАТОВ
Почему важные чины до сих пор остаются на своих местах – большой вопрос.
Ещё больший вопрос- почему наша агентша еще сидит на УЖе.



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  • 4 | 19.05.2021, 11:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ещё больший вопрос- почему наша агентша еще сидит на УЖе.

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Ве-ече-ерний звоннн (бум-бум!),
Ве-ече-ерний звоннн (бум-бум!)...

Не спрашивай, по ком звонит колокол. Он звонит по агентам. Скоро им кирдык.



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  • 5 | 19.05.2021, 12:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ах, вот оно какое, лицо законности!

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Ах, вот оно како-о-о-о-ое... Мы-то думали... А оно... Йо-о-о-о-оп...



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1

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  • 6 | 19.05.2021, 12:22 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1365 | Комментарии: 70799 | Рейтинг: +11659,4
Игорь Эйдман
Смотрите, кто пришёл

Разговаривал я недавно с одним человеком из т.н. силовиков. Ему немного за сорок. По форсмажорным обстоятельствам, о которых я здесь не буду писать, сам он давно не у дел, но у него осталось множество друзей и однокашников в ФСБ, прокуратуре, таможне и т.п..С его слов, все они коррупционеры средней руки, но люто ностальгируют по СССР, в котором, по сути, и не жили. К тому же они ещё и русские националисты и, само собой, антисемиты. Все это легко уживается в их чугунных головах. Рассуждают они примерно так: "Не мы державу развалили, не мы этот бардак затеяли. Так что? Теперь лапу сосать? А наживаться будут одни жулики-нацмены? Нет уж, мы придем в их рынки и банки, поставим их раком и заставим делиться". Путина в целом поддерживают, но есть и претензии.
1. "Не дожал" Украину.
2. Распустил народ, воруют все (а надо, чтобы только они сами).
3. Покровительствует евреям-олигархам, кавказцам, в том числе Кадырову и его абрекам, которые творят беспредел.
4. Хочет быть хорошим перед Западом, а "давно надо их всех послать".
Таково следующее за Путиным поколение т.н. силовиков. Они пока на вторых ролях, но готовы придти на смену "старикам". На смену нынешним фашистам идут откровенные нацисты?



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  • 7 | 19.05.2021, 12:38 | Автор: юнг
    Публикации: 169 | Комментарии: 40832 | Рейтинг: +5084,1
Ну почему, ну почему до сих пор нашу бабку не берут в мировую политику?



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  • 8 | 19.05.2021, 12:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
какая мелочь на фоне группового насильника несовершеннолетних девочек Назарова Андрея Геннадьевича которого ваш Путин возглавив предвыборный список ЕР в депутаты ГД ФС РФ таскал, а потом ввиду высочайшей благозвучности Ф.И.О. упомянутого персонажа возвысил в Премьер-министры Башкортостана. Он первым шагом на этом поприще уменьшил прожиточный минимум, т.е.паёк изредка попадающий гражданам Башкортостана и это при том как в соседней Челяб.обл. и далёкой Москве всё абсолютно всё ДЕШЕВЛЕ чем в РБ ! Это Путин провидит политику резервации и если американцы об этом прямо объявляют, то Россия всегда лживая утверждает какое то "равноправие" регионов!



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  • 9 | 19.05.2021, 12:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не того адвоката на ул. Пушкина зарезали! Очень Опытный



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  • 10 | 19.05.2021, 13:07 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1365 | Комментарии: 70799 | Рейтинг: +11659,4
После присвоения звания Героев России - Кадырову, Ямадаеву и прочим - убийцам россиян - вы еще чему-то удивляетесь?
Я - нет.

Как написала в комментариях Анна Каретникова
"Война - это мир, Юмадилов - это укрепление законности. Оруэл 1984."



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