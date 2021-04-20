Ах, вот оно какое, лицо законности!

Госсобрание Башкирии наградило экс-президента Адвокатской палаты Башкирии Булата Юмадилова почетным знаком «За особый вклад в укрепление законности».Соответствующее решение на прошлой неделе принял президиум Курултая, рассказал «Эху» пресс-секретарь региональной Адвокатской палаты Тимур Юсупов. Вице-спикер парламента Рустам Ишмухаметов заявил, что Булат Юмадилов отличается «активной жизненной позицией адвоката» и «участием в политической и общественной жизни республики». По словам депутата, члены Адвокатской палаты «регулярно сопровождают проведение выборов всех уровней, оказывают правовую помощь избирателям». Слова парламентария передает Федеральная палата адвокатов.«Приятно, что титанический труд» Булата Юмадилова достоин «отмечаться столь почетными и высокими наградами», заявил вице-президент Адвокатской палаты Башкирии Ильшат Махмутов.Напомним, в конце апреля Юмадилов на заседании Госсобрания Башкирии поблагодарил прокурора региона Владимира Ведерникова и главу регионального управления следственного комитета Дениса Чернятьева за прекращение уголовного дела, возбужденного в отношении него еще в 2019-м году по статье о превышении должностных полномочий. Расследование длилось около 2-х лет. Суды республики разных уровней признавали возбуждение дела по статье о превышении должностных полномочий в отношении Юмадилова незаконным. Против действий последнего и его сторонников выступает часть адвокатов и юристов Башкирии, в частности Виталий Буркин и Александр Войцех.