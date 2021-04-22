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Мент по «правам человека»

  • Опубликовано: ПроУфу | 20.05.2021
    Раздел: Политика | Просмотры: 27657 | Комментарии: 18
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Экс-глава МВД Башкирии станет омбудсменом по правам человека. Радий Хабиров внес его кандидатуру на рассмотрение лично.

Мент по «правам человека»


Радий Хабиров внес кандидатуру бывшего главного федерального инспектора по Башкирии Михаила Закомалдина на пост уполномоченного по правам человека республики. Об этом сообщили в пресс-службе омбудсмена.

«Сейчас его кандидатура внесена и будет направлена Парламентом на согласование к уполномоченному по правам человека России Татьяне Москальковой. После ее рассмотрения Парламент будет решать на пленарном заседании», – рассказали в пресс-службе уполномоченного по правам человека Башкирии.

Напомним, с 2011 по 2016 годы Михаил Закомалдин был главой МВД Башкирии, после занял пост главного федерального инспектора Башкирии аппарата полномочного представителя Президента РФ в ПФО, но подал в отставку из-за разногласий с главой региона в марте 2021 года.

Рим Каюмов, который занимает должность уполномоченного по правам человека в Башкирии с 2009 года, объявил в июне прошлого года о своем уходе. Радий Хабиров представил Зульфию Гайсину, как кандидата на эту должность, но она не прошла согласование в Аппарате уполномоченного по правам человека в России.

ПроУфу
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  • Наблюдатель
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  • 1 | 20.05.2021, 13:30 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 8755 | Рейтинг: +2110,1
Радий Хабиров внес кандидатуру бывшего главного федерального инспектора по Башкирии Михаила Закомалдина на пост уполномоченного по правам человека республики...
___________________________
Как можно быть уполномоченным того, чего в России после вступления в должность Владимира Путина не существует в России по факту?

Декоративная должность, зиц-председатель Фунт...



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  • Наблюдатель
  •  
  • 2 | 20.05.2021, 13:31 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 8755 | Рейтинг: +2110,1
1 | 20.05.2021, 13:30 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
Публикации: 34 | Комментарии: 8753 | Рейтинг: +2109,8

Радий Хабиров внес кандидатуру бывшего главного федерального инспектора по Башкирии Михаила Закомалдина на пост уполномоченного по правам человека республики...
___________________________
Как можно быть уполномоченным того, чего в России после вступления в должность Владимира Путина не существует по факту?

Декоративная должность, зиц-председатель Фунт...



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2

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  • Гость
  •  
  • 3 | 20.05.2021, 13:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
УЖАС!!!!!!!!! он вообще понимает что у людей есть права?



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  • Эксперт
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  • 4 | 20.05.2021, 13:47 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1365 | Комментарии: 70813 | Рейтинг: +11657,3
Ну Москалькова уж сколько лет стоит на защите прав ментов и прочих силовиков - чему удивляетесь?
Вы серьезно рассчитывали на настоящего защитника прав обычных людей?! Ну наивные.

Есть изречение: если вас насилуют и вы не моежете это предотвратить - рсслабьтесь и получайте удовольствие.
Уждовольствие тут не получишь, но можно хотя бы не напрягаться. поскольк противостоять отдельно взятому индивидууму беспределу пуйло-власти - не возможно, а вата объединяться не способна... возможен только стихийный, как в 17 году. всплеск насилия по отношению ко всем. кто не нравится, вплоть до невинного соседа. посмевшего в кредит купить крутую тачку...



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  • Эксперт
  •  
  • 5 | 20.05.2021, 14:11 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1365 | Комментарии: 70813 | Рейтинг: +11657,3
Екатерина Великина: Превышение должностных полномочий и грабеж
АВТОР
EchoMSK
Только что вернулись с очередной очной ставки и, елки палки, если бы вы только знали как я от всего этого устала. Единственное, что меня держит во всей этой истории – мы ведь фактически создаем прецедент, потому что аналогичных преступлений много, а вот случаев, когда дело удается довести хотя бы до суда – единицы. Про «посадить» я вообще молчу. Я и суду то рада невероятно.

Ситуация по сути своей – абсолютно прозрачная. Парень шел от репетитора с деньгами (никаких наркотиков и алкоголя, и вообще никаких следов запрещенных веществ, что подтверждено анализами). Репетитор деньги видел у ребенка прямо перед его выходом, факт этот подтверждает. Деньги давала бабушка, она их тоже, разумеется, видела, и выписка из банка о том, что их снимали, у следствия есть. Далее в 50 (!) метрах от дома репетитора (то есть фактически на выходе из подъезда преподавателя) 3 сотрудника ппс ребенка винтят, загоняют в угол, порядка 30 минут абсолютно омерзительно прессуют в ключе «не поступишь в институт», «привезем в отделение и чего-нибудь найдем» и в результате предлагают «уплатить какой-нибудь штраф», после чего отбирают эти жалкие деньги. Да – и вишенка на торте, та самая, после которой у меня упало забрало тем сентябрьским вечером – перед тем как отпустить парня восвояси, они заставляют его придумать легенду «а что ты скажешь маме».

Маме он сказал правду, а дальше мама очень захотела стереть этих людей в порошок.

Через что мы прошли за это время?

Да у меня уже такое ощущение, что примерно через все.

Вы, например, когда-нибудь водили ребенка на полиграф? Вот такой, «настоящий», часа на 4, тот что при следственном комитете. От него и взрослые, как правило, в жутком стрессе. А тут ведь, по сути, школьник. Но полиграф Тим прошел, и этот полиграф полностью подтвердил правдивость всех его слов. А вот сотрудники ППС полиграф не прошли. Удивительное совпадение, но все трое отказались от него под самыми разными поводами и, на сколько я знаю, отказываются до сих пор. Но там вообще удивительного более чем. Потому что и денег сотрудники ППС не видели. Куда делись деньги на этих 50 метрах (напоминаю, из дома репетитора парень вышел с деньгами, а грабили его фактически там же) сотрудники ППС объяснить не могут никак.

Но зато, кстати, шикарно совершенно объясняют, что они делали с моим сыном 30 минут в темной подворотне, потому что объяснение «запугивали и грабили» им, конечно же, не сильно нравится. Знаете, что они делали? Лекцию о вреде курения читали. 30 минут. Клянусь. Святые, практически, люди и, вероятно, очень талантливые, потому что даже я, будучи журналистом, вряд ли смогу 30 минут растягивать историю про лошадь, каплю и рак легких.

И мы вот эту песню про «вред курения» слушаем уже фактически 9 месяцев. И вы поймите меня правильно – это я вам описываю в некотором роде с иронией. Но правда в том, что когда напротив твоего ребенка сидит взрослый мужик и врет ему в лицо, ничего смешного или хотя бы минимально приятного в этом нет. Это, повторяюсь, психологически невероятно тяжко. Причем с каждой очной ставкой история становится все веселее. Один сегодня, например, договорился уже до того, что он вообще с моим ребенком не разговаривал. В прошлый раз – да, а в этот – нет. Не удивлюсь, если к третьему разу он заявит, что вообще его не видел.

И, кстати, да – тот факт, что суда они дожидаются на свободе (а следствие, между прочим, ходатайствовало о том, чтобы был арест) тоже не добавляет оптимизма, потому что, если я скажу, что мне не страшно – я просто совру. Конечно же, мне страшно, и за себя, и в особенности за Тима.

Но главное – мне очень не хочется, чтобы вот это наше хождение по мукам прошло впустую. Повторяюсь, происходящее – практически прецедент. Я делаю все что могу. Помогите и вы репостами пожалуйста, потому что нельзя дать заглохнуть этой истории. Вот просто нельзя и все. СК квалифицировал действия ППС правильно – превышение должностных полномочий и грабеж. Давайте доведем ситуацию до конца.
__________________________________
Такое может случится с любым из нас - кого в таких случаях защищают москальковы-закомалдины? Чьи права?



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6

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  • Гость
  •  
  • 6 | 20.05.2021, 14:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
если вас насилуют и вы не моежете это предотвратить - рсслабьтесь и получайте удовольствие.

-----------------------------------

Ты чо?! Нет!!! Царапайся, кусайся, плюй ему в рожу, бей сумкой!.. Ишь...



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2

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  • Гость
  •  
  • 7 | 20.05.2021, 14:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кухарка тебе ли о нарушении прав человека визжать, каждый день спокойно оскорбляешь любых высших должностных лиц, их жен и детей, тебе хоть раз за 10 лет хоть одну повесточку прислали/



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10

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  • 8 | 20.05.2021, 14:47 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1365 | Комментарии: 70813 | Рейтинг: +11657,3
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Pavel Chikov
@pchikov

Родителям пострадавших от шутинга в Казани школьников отменяют статус потерпевших. В буквальном смысле руководитель следственной группы
@sledcom_rf
признает незаконными ранее вынесенные постановления о признании потерпевшими. У вас там всё в порядке вообще?
____________________________________
Ахренеть!



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"....Экс-глава МВД Башкирии станет омбудсменом по правам человека. ..."
Уточните пожалуйста! по правам КАКОГО ИМЕННО человека будет омбудсменом Закомалдин?
=================================

Чукчу избрали делегатом на очередной съезд коммунистической партии.
Он побывал в Москве и увидел много интересного.
Возвратился домой на Чукотку и рассказывает своим землякам:

- Однако, как интересно в Москве! Чукча, однако, знает главный партийный лозунг: «Все для человека. Все для блага человека».
Чукча даже видел этого человека.
Он сидел в президиуме!



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4

  • # 10 | 20.05.2021, 16:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

  •   Комментарий скрыт модератором
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  • 11 | 20.05.2021, 21:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3ульфия Гайсина не мент, она прокурор. Только как она исполняла ззакон "0 прокуратуре", впрочем вы сами это видите каждый день. Так что мент это меньшее зло чем прокурор!



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3

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  • 12 | 20.05.2021, 21:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Проблемы у этого Путина с пополнением кадрового состава если откровенных мерзавцев ставит на власть.



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  • 13 | 21.05.2021, 09:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5ой 2ка!
Это вы персонально проголосовали за Путина чтобы он имел возможность на работу принимать по принципу если убивал то у тебя преимущество. Убивал заключается в том что участникам горячих точек ваш Путин даёт преимущество при приёме на работу ментом-пентом или росгвардию. А "вкусившему" кровь ещё хочется её испится утверждают психологи!



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  • 14 | 21.05.2021, 10:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 20.05.2021, 21:23 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Проблемы у этого Путина с пополнением кадрового состава

----------------------

Власть с самых что ни на есть "нулевых" судорожно открывает всякие там
"кузницы лидерства" и прочие суррогаты взамен ликвидированных Комсомола и Пионерии.

Но не задаётся что-то. "Юнармия" имеет узкую специализацию, созданные "Единой Россией" организации "Наши" и "Идущие вместе" загнулись на марше - и сегодня один их лидер живёт в Америке, другой - в Германии.



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  • 15 | 21.05.2021, 11:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А случайно жена Закомалдина не землячка Каринэ Хабировой? Смутные сомнения меня терзают, однако.



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  • 16 | 21.05.2021, 14:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 20.05.2021, 21:11 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3ульфия Гайсина не мент, она прокурор. Только как она исполняла ззакон "0 прокуратуре", впрочем вы сами это видите каждый день. Так что мент это меньшее зло чем прокурор!
..........................
на оборот



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  • 17 | 21.05.2021, 14:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Почему так омерзителен этот Путин?!
Жену бросил. "Ветеранам" В0В подачку меньше всех подкинул. Народ РФ стремительно отмирает. Наиболее образованные и хваткие сломя голову бегут в иностраны на ПМЖ да же в Бандеростан и недружественную к русским Прибалтам и т.п..



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  • 18 | 21.05.2021, 14:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Странная кадровая политика этого Путина, группового насильника несовершеннолетних девочек в Премьер-министр ы можно, а женщину с низкой социальной ответственностью, устами Путина, на ничего не значимую должность нельзя?! Лучший в мире учёный мозга поясняет что идиотизм это такой способ мышления обычному человеку непонятный!
Може т кто растолкует?#!



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