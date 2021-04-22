Мент по «правам человека» ...

Экс-глава МВД Башкирии станет омбудсменом по правам человека. Радий Хабиров внес его кандидатуру на рассмотрение лично.Радий Хабиров внес кандидатуру бывшего главного федерального инспектора по Башкирии Михаила Закомалдина на пост уполномоченного по правам человека республики. Об этом сообщили в пресс-службе омбудсмена.«Сейчас его кандидатура внесена и будет направлена Парламентом на согласование к уполномоченному по правам человека России Татьяне Москальковой. После ее рассмотрения Парламент будет решать на пленарном заседании», – рассказали в пресс-службе уполномоченного по правам человека Башкирии.Напомним, с 2011 по 2016 годы Михаил Закомалдин был главой МВД Башкирии, после занял пост главного федерального инспектора Башкирии аппарата полномочного представителя Президента РФ в ПФО, но подал в отставку из-за разногласий с главой региона в марте 2021 года.Рим Каюмов, который занимает должность уполномоченного по правам человека в Башкирии с 2009 года, объявил в июне прошлого года о своем уходе. Радий Хабиров представил Зульфию Гайсину, как кандидата на эту должность, но она не прошла согласование в Аппарате уполномоченного по правам человека в России.