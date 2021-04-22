Радий Хабиров внес кандидатуру бывшего главного федерального инспектора по Башкирии Михаила Закомалдина на пост уполномоченного по правам человека республики. Об этом сообщили в пресс-службе омбудсмена.
«Сейчас его кандидатура внесена и будет направлена Парламентом на согласование к уполномоченному по правам человека России Татьяне Москальковой. После ее рассмотрения Парламент будет решать на пленарном заседании», – рассказали в пресс-службе уполномоченного по правам человека Башкирии.
Напомним, с 2011 по 2016 годы Михаил Закомалдин был главой МВД Башкирии, после занял пост главного федерального инспектора Башкирии аппарата полномочного представителя Президента РФ в ПФО, но подал в отставку из-за разногласий с главой региона в марте 2021 года.
Рим Каюмов, который занимает должность уполномоченного по правам человека в Башкирии с 2009 года, объявил в июне прошлого года о своем уходе. Радий Хабиров представил Зульфию Гайсину, как кандидата на эту должность, но она не прошла согласование в Аппарате уполномоченного по правам человека в России.
ПроУфу
Оригинал публикации
Мент по «правам человека»
Раздел: Политика | Просмотры: 27657 | Комментарии: 18