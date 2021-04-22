Для Башкортостана вкладывать деньги в Донбасс — это авантюра

Уфимские эксперты резко раскритиковали намерение властей Башкортостана развивать экономическое сотрудничество с самопровозглашенными республиками ДНР и ЛНР на Донбассе. Эксперты напомнили о нелегитимности донбасских образований и предупредили о репутационных рисках и возможных санкциях для республики со стороны международного сообщества.На оперативном совещании в правительстве РБ в минувший понедельник глава республики Радий Хабиров заявил, что Башкортостан окажет "некоторую помощь" ЛНР. Заявление Хабирова прозвучало после состоявшегося на прошлой неделе визита башкортостанской делегации в самопровозглашенные образования на Донбассе. В ходе визита делегация приняла участие в празднованиях семилетия "провозглашения независимости" ЛНР и ДНР, а также возложила цветы к месту захоронения командира 112-й Башкирской кавалерийской дивизии Минигали Шаймуратова в городе Петровское на Луганщине.Сообщалось также, что в Донецке Радий Хабиров был награжден знаком отличия "За заслуги перед Донецкой Народной Республикой", а в Луганске — почётным знаком "От благодарного народа ЛНР".После визита Радий Хабиров поручил премьер-министру РБ Андрею Назарову "отработать" вопросы помощи Донбассу, не уточнив, о чем именно может идти речь. Официальные СМИ Башкортостана также эту тему не поднимали. Однако, из комментария заместителя руководителя администрации главы РБ Урала Кильсенбаева Донецкому агентству новостей стало известно, что речь может пойти о сотрудничестве в сферах нефтехимии, а также сельского хозяйства. "Для того, чтобы определить точки соприкосновения в сфере бизнеса, в сфере экономики, необходимо, чтобы наши и ваши специалисты провели встречу. У нас очень мощная химическая промышленность, мощные кластеры по нефтегазовой промышленности. В этой точке мы сможем найти соприкосновение", — заявил башкортостанский чиновник.В этой же новости сообщалось, что Радий Хабиров уже анонсировал визит бизнес-миссии из Башкортостана в ДНР "для оценки перспектив экономического партнерства".Уфимские эксперты оценили визит республиканской делегации на Донбасс отрицательно, напомнив о возможных санкциях со стороны международного сообщества, не признающих независимость "ЛНР" и "ДНР".— Я отмечу, прежде всего, что он [Радий Хабиров] поехал туда не как частное лицо, не в отпуск, не по личным делам — он поехал, как российский чиновник, поехал на, прямо скажем, оккупированную территорию, — подчеркнул политтехнолог, обозреватель популярного Youtube-канала "Открытая политика" Андрей Потылицын. — Бесспорным остается тот факт, что территория ЛНР/ДНР является территорией Украины. Легитимность этих новообразований сомнительна, так что визит российского чиновника, даже не сотрудника российского МИДа это весьма спорное событие. Тем более, что Хабиров был там единственным российским региональным губернатором.Я полагаю, что эта поездка несет известные риски и для него [Хабирова] и для республики в целом. Речь тут идет, конечно, о возможных санкциях.Теперь, вот, будем смотреть, насколько этот визит осложнит инвестиционную обстановку в республике и, вообще, отношение к Башкортостану со стороны западных партнеров РФ и вообще цивилизованного мира. Хорошо: если самому Хабирову не нужны шенгенские визы, то мы-то, население республики здесь причем?Политтехнолог заявил также, что "если трезво смотреть на вещи, то ни о какой "экономике" в ДНР/ЛНР речи идти не может". "Как и всякие оккупированные территории, они живут за счет подачек, и, к тому же, там все еще идет война", — отметил Потылицын.Отметим, российские СМИ неоднократно писали о том, что "поддержка существования ЛНР и ДНР практически полностью легла на плечи Москвы", в частности, бюджет непризнанных республик зависит от России, по примерным оценкам, минимум на 80%. "Там атмосфера неопределенности в разы больше, чем, например, в Абхазии, и в этих условиях очень сложно построить нормальную экономику: если кто-то что-нибудь там купит или проинвестирует, а потом регион вернется под контроль Украины, никто никакие расходы возмещать не будет", — отмечали российские эксперты.— Любой масштаб экономических выгод, которые Башкортостан может потенциально получить от сотрудничества с ЛНР/ДНР не пойдет ни в какое сравнение с тем репутационным ущербом на международной арене, с теми санкционными рисками, с которыми может столкнуться республика. Даже если предположить, что мы можем гарантировать эффективную нормативную защиту своих инвестиций на этих территориях, своих институтов сотрудничества, то и в этом случае репутационные и санкционные риски, которые неизбежно будут связаны с Башкортостаном, перевесят все выгоды. Но для меня лично очевидно, что сейчас ни один человек или институция не сможет гарантировать соблюдение договоров, которые могут быть заключены, не сможет гарантировать стабильность нормативной базы в этих непризнанных образованиях. Любые договора, которые могут быть подписаны, через год-два могут стать нелегитимными, ничтожными. Так что вкладывать туда государственные деньги — это авантюра, — заявил "Idel.Реалии" известный уфимский экономист Всеволод Спивак.Эксперт также отметил, что инвестирование в ЛНР/ДНР станет авантюрой и для частного бизнеса.— Я не думаю, что кто-то из башкирских бизнесменов, кто работает на открытом, международном рынке, кто имеет счета в зарубежных банках, зарубежную собственность, реально начнет работать в этих непризнанных республиках. Разве что туда пойдет бизнес, тесно связанный с государством, — предположил Спивак.Он также подчеркнул, что если Донбасс, как прогнозируют некоторые, войдет в состав России, то "вся тяжесть международных санкций обрушится уже на всех, кто окажется к этому причастен". "Если же какой-то руководитель региона, персонально не боится этих санкций и рисков, то все же рисковать тем, что в санкционные списки войдет из-за него вся республика, — я думаю, что рациональный и ответственный политик не имеет на это права", — заявил Всеволод Спивак.Касаясь персональных причин поездки Радия Хабирова на Донбасс, эксперт предположил, что она может быть связана, в том числе, с попыткой укрепить свои политические позиции на фоне оживившихся в последнее время слухов о череде близких губернаторских отставок.— Вполне возможно, что в этом визите есть и некий элемент политической игры перед федеральным центром. Если губернатор сделал такой демонстративный шаг, идущий в тренде внешней политики государства, то его снимать после этого не будут, это было бы нецелесообразно, — заметил эксперт.Напомним, в 2016 году Радио Свобода писало о том, что все бизнес-миссии из Башкортостана в оккупированный Крым закончились неудачей – количество заключенных контрактов исчислялось, в лучшем случае, десятками, вопреки радужным прогнозам. Башкортостанские предприниматели, среди причин, препятствующих их бизнесу, называли отсутствие федерального бюджетного финансирования инфраструктурных проектов, сложившуюся на полуострове "неблагоприятную экономическую среду", а также наложенные на многие крымские предприятия западные санкции и собственную боязнь подпасть под эти санкции за свои связи с крымской экономикой. В 2017 году Башкортостан закрыл свое представительство в Крыму.Напомним также, что в 2019 году Радий Хабиров был занесен в базы данных украинского сайта "Миротворец", отслеживающего противников суверенитета Украины, в том числе, нарушителей ее границ. Поводом для этого стали постоянные визиты Хабирова в оккупированный Крым и самопровозглашенные сепаратистские республики на Донбассе.Популярный республиканский Telegram-канал "Политкурай" заявил в том же году, что визит Хабирова на Донбасс "был не только согласован в АП РФ, но и является отражением вектора Кремля по украинской проблематике, став продолжением линии в которую входят запрет на поставки энергоресурсов в страну, упрощенный порядок предоставления гражданства России жителям непризнанных республик". Этот же канал напомнил, что "Радий Хабиров был одним из кураторов Крымского референдума, отвечая за сопровождение парламентариев, а также принимал участие в переговорах с крымскими татарами". Авторы канала еще тогда предположили, что визиты Хабирова на Донбасс "можно рассматривать, как ещё один сигнал Киеву, что при сохранении Украиной нынешнего внешнеполитического вектора, стоит ждать увеличения интеграционных процессов народных республик к России".Политтехнолог Андрей Потылицын заявлял, что Радию Хабирову "отводилась одна из ключевых ролей" в организации и проведении крымского референдума в марте 2014 года (Хабиров тогда занимал должность заместителя начальника управления президента РФ по внутренней политике. – "Idel.Реалии"). В частности, указывал политтехнолог, Хабиров "был ответственным за организацию и проведение "стихийного" митинга и шествия по Симферополю к зданию Верховного Совета Крыма 27 февраля 2014 года", когда местный парламент был захвачен бойцами вооруженных сил РФ. "Ему [Хабирову], как специалисту по выборам также была поручена подготовка к референдуму, обучение членов избирательных комиссий, проведение дня голосования; также он курировал встречи с представителями исламских элит России с лидерами крымских татар, ему. была поручена архиважная задача — нормализация взаимоотношений межу новыми российскими властями и крымскотатарской диаспорой", — рассказывал Потылицын.Напомним также, что в базы данных украинского сайта "Миротворец" были ранее включены бывший глава Башкортостана Рустэм Хамитов, неоднократно посещавший Крым в 2014-2018 годах, нынешний премьер-министр РБ Андрей Назаров, организовывавший в Крыму в качестве сопредседателя общественной организации "Деловая Россия" Ялтинские международные экономические форумы, депутат Госдумы РФ от КПРФ Александр Ющенко, являвшийся, по данным "Миротворца", "наблюдателем на незаконном референдуме в Крыму и на т.н. "выборах" на оккупированной части Донбасса в 2014 г.", а также еще один депутат Госдумы от Башкортостана, паралимпийская чемпионка Рима Баталова.После голосования 1 марта 2014 года в Совете Федерации РФ за постановление, разрешающее президенту РФ использовать вооруженные силы на территории Украины, в список "Миротворца" были внесены сенаторы от Башкортостана Анатолий Бондарук и Рафаил Зинуров.Также в 2017 году республиканское агентство "Башинформ" сообщило, что после поездок на форум "Таврида" в Крыму в 2015 и 2016 года, в базу "Миротворца" попали восемь журналистов из Башкортостана.