Жулико-воровской велопробег

Мэрия Уфы особо подчеркнула участие «Единой России» в фестивале «День 1000 велосипедистов».В пресс-релизе администрации города с самого начала подчеркивается, что участников фестиваля приветствовали мэр Сергей Греков и глава регисполкома «ЕР» Рустем Ахмадинуров.Также колонну велосипедистов возглавляли знаменосцы с флагами «Единой России».Экс-глава штаба политика Алексея Навального в Уфе Лилия Чанышева заметила в соцсетях, что организаторы запретили использовать политические лозунги и футболки с надписями всем, кроме единороссов, которые использовали партийную символику.Напомним, 27 марта в Уфе прошел концерт «Спасибо врачам», который формально провела одна из некоммерческих организаций, однако он рекламировался как партийный проект «ЕР». Организаторам суд не стал выносить штраф за нарушение санитарно-эпидемиологических норм, ограничившись предупреждением.