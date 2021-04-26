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Жулико-воровской велопробег

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Мэрия Уфы особо подчеркнула участие «Единой России» в фестивале «День 1000 велосипедистов».

Жулико-воровской велопробег


В пресс-релизе администрации города с самого начала подчеркивается, что участников фестиваля приветствовали мэр Сергей Греков и глава регисполкома «ЕР» Рустем Ахмадинуров.

Также колонну велосипедистов возглавляли знаменосцы с флагами «Единой России».

Экс-глава штаба политика Алексея Навального в Уфе Лилия Чанышева заметила в соцсетях, что организаторы запретили использовать политические лозунги и футболки с надписями всем, кроме единороссов, которые использовали партийную символику.

Напомним, 27 марта в Уфе прошел концерт «Спасибо врачам», который формально провела одна из некоммерческих организаций, однако он рекламировался как партийный проект «ЕР». Организаторам суд не стал выносить штраф за нарушение санитарно-эпидемиологических норм, ограничившись предупреждением.

Эхо Москвы
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  • 1 | 24.05.2021, 09:23 | Автор: Не зарегистрирован
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Несмотря на все потуги, в глазах народа "Едим Россию" останется САМОЙ ненавидимым сборищем корыстолюбцев.



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  • 2 | 24.05.2021, 10:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«ЕР». Организаторам суд не стал выносить штраф за нарушение санитарно-эпидемиологических норм,..
===
живём в огромном концлагере!
Голосуйте за Путина!



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  • 3 | 24.05.2021, 11:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я, Очень Опытный, я Гей, я Пидор, я Вор, я подлец и мерзавец, я чмошник и дырявое существо, беру в рот, даю в зад(сейчас этим на пенсии), я крал с бюджета более 20 лет.. , и сейчас краду, все то , что плохо везде лежит
и хранится. И я не о чем не жалею, так как сейчас я на пенсии и состою в отряде "За Путина", вступайте в наши ряды, и будете как я : просыпаться с Путиным, молиться за Путина, рукоблудить на портрет Путина, Путин и Партия Единая Россия наше Всё! Слава и почёт нашему Благодетелю и Царю!! Молитесь за Путина! Любите Хабирова, а анального дальше гноить на зоне нужно!
Вы все неудачники и нищеброды вот и торчите в этом журнале уфимском! Голосуйте за Партию Единая Россия, это Партия будущего!
Очень Опытный



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  • 4 | 24.05.2021, 12:38 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1365 | Комментарии: 70851 | Рейтинг: +11653,4
Ну не поможет, хоть всё в стране оклейте эмблемами едрисни.



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  • 5 | 24.05.2021, 12:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
в с. Ильинском памятник солдатам погибшим великой отечественной войне который 8 мая вернись 7 мая 2014 года выбросил на помойку глава сельского поселения Татьяна Якимова дала команду демонтировать памятник и утилизировать его, а исполнители отвезли памятник и выбросили его в натуральную помойную выгребную яму приводит юрист Долгих.

А этот Путин даже не икнул!
Тогда почему этот завклуб прикрываешься Победой нашего народа?! Сказку о Красной шапочке нам рассказывали как волк съев бабушку одел её одежду, но Красная шапочка ему не поверила! И ты Путин нас не обманешь, пообещал отвечать за всё, отвечай, а не отсиживайся в бункере!



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  • 6 | 24.05.2021, 13:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чморила проткнутая Опять Отметилась из под шконаря! Вот его Краткая Характеристика Очень Опытного:
Мразота, Кандон, Стукач( регулярно пишет доносы )
Опущенно-дырявое существо считающее и вохваляющее себя среди таких же опущенцев. На УЖе в рейтинге: -дырывый подшконошник, пишет разную куйню, которую не кто не читает и рассуждает сам с собою
Остальные свои качества он ежедневно описывает на страницах журнала. Одним словом : Ужовский шут и пЕсдабол! Подрабатывает своими писульками не только в Уфимском журнале, но и на других ресурсах, пёс подшконочно - дырявый ты Очень Опытный!



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  • 7 | 24.05.2021, 13:31 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1365 | Комментарии: 70851 | Рейтинг: +11653,4
Эхо Москвы в Уфе
1 ч ·
Общественник Альберт Рахматуллин намерен пожаловаться на использование атрибутики «Единой России» во время «Дня 1000 велосипедистов» в Уфе
23 мая по улицам Уфы проехали около 20 тысяч объединённых участием в одной акции велосипедистов, сообщили организаторы. Во главе колонны находились в том числе чиновники, депутаты и партийные лидеры. Среди них глава уфимской администрации Сергей Греков, экс-мэр, ныне сенатор Ирек Ялалов и руководитель регионального исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров.
Несмотря на заявленную аполитичность мероприятия, в колонне передвигались люди в одежде с партийной символикой и флагами «Единой России». По мнению активиста Альберта Рахматуллина, это явление в очередной раз демонстрирует принцип применения двойных стандартов. Несмотря на то, что ему с единомышленниками не хотелось бы привлекать к ответственности организаторов акции, другого выхода из ситуации он не видит:
«Пока мы не наведем порядок, пока мы не уберем двойные стандарты, пока все не начнут исполнять законы и проводить свои мероприятия строго по закону… То есть если это не политическое мероприятие, если в уведомлении нет каких-то политических требований, то не должно быть никаких флагов».
Рахматулин сообщил «Эху», что с жалобами в надзорные органы намерены обратиться сразу несколько лиц, список которых он уточнять не стал.
Руководитель аппарата Общественной палаты Башкирии Шамиль Валеев, комментируя в соцсетях обвинения «Единой России» в недобросовестной агитации, отметил, что во главе колонны были люди, «представляющие партию большинства в стране и республике». Он объяснил законность и уместность происходящего также тем, что «Единая Россия, имея парламентское большинство и большинство в муниципальных советах, формирует бюджет, структуру затрат и обладает властью на территории».
Между тем член совета по правам человека при главе Башкирии, активистка партии «Яблоко» Кристина Абрамичева написала в социальной сети, что городская администрация со ссылкой на эпидемические ограничения отказала «Яблоку» в проведении так называемой «предварительной кампании» в виде раздачи газет силами трех человек на фоне информационных кубов.



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  • 8 | 24.05.2021, 14:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Оставьте учителей в покое: обращение к Медьведеву.
Российские педагоги пожаловались, что их заставляют участвовать в праймериз партии власти. Открытое письмо на имя ее председателя Дмитрия Медведева опубликовано на сайте профсоюза «Учитель».
Авторами обращения стали учителя из Санкт-Петербурга, Крыма, Севастополя, Башкирии, Марий Эл, Мордовии, Чувашии, Московской, Омской, Калининградской и Орловской областей, а также Алтайского, Камчатского и Красноярского краев. Об этом сообщает "Рамблер". Далее: https://news.rambler.ru/community/46469760/?utm_content=news
_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink



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  • 9 | 24.05.2021, 15:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Почти 20 тысяч не велик посадили, молодцы, хорошее дело, войте дальше либерасты.



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  • 10 | 24.05.2021, 16:35 | Автор: Не зарегистрирован
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4 | 24.05.2021, 12:38 | Автор: Кухарка
Публикации: 1365 | Комментарии: 70836 | Рейтинг: +11655,3
Ну не поможет, хоть всё в стране оклейте эмблемами едрисни.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Убогая! Но только тогда, когда все противники ЕР придут на выборы и будет организовано квалифицированное наблюдение за выборами со стороны оппозиции! Очень Опытный



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  • 11 | 24.05.2021, 16:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 24.05.2021, 15:31 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Почти 20 тысяч не велик посадили, молодцы, хорошее дело, войте дальше либерасты.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Люди не тем возмущены, что людей на велосипеды посадили, а тем, что использована символика ЕР! Очень Опытный



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  • 12 | 24.05.2021, 16:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Люди не тем возмущены, что людей на велосипеды посадили, а тем, что использована символика ЕР! Очень Опытный
----------------------
Опытный, я тебя уважаю, но сколько тех людей хотя бы среди твоих знакомых? Да плевать всем на символику, а пробег запомнится как хорошее дело.
Слишком вы все заполитизированные, а можно ведь к жизни и попроще относиться.



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  • 13 | 24.05.2021, 17:30 | Автор: Не зарегистрирован
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11 | 24.05.2021, 16:44 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Люди не тем возмущены, что людей на велосипеды посадили, а тем, что использована символика ЕР! Очень Опытный
----------------------
Опытный, я тебя уважаю, но сколько тех людей хотя бы среди твоих знакомых? Да плевать всем на символику, а пробег запомнится как хорошее дело.
Слишком вы все заполитизированные, а можно ведь к жизни и попроще относиться.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Кто заполитизированный-то? Те, кто проводили "День 1000 велосипедистов" и которые потащили туда символику ЕР? Тогда я с Вами согласен! Очень Опытный



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  • 14 | 24.05.2021, 18:13 | Автор: юнг
    Публикации: 169 | Комментарии: 40841 | Рейтинг: +5082,3
ЧересЦУР дорого. «Вспомогательный объект» Белого дома в Уфе обошелся в миллиард
11:10, 24 мая 2021 | c1779 Рамиль РАХМАТОВ
Траты на открывающийся на днях Центр управления республикой могут вырасти в два раза

Здание Центра управления республикой (ЦУР) у подножия Белого дома планируется сдать в июне 2021 года. 21 мая прошло первое техническое совещание – первые лица осмотрели помещения. Пока продолжаются отделочные работы, закупается мебель и техника. На сегодня ЦУР обошелся примерно в 1 млрд рублей внебюджетных и бюджетных средств, хотя изначально говорилось лишь о 0,5 млрд. Источник в Правительстве РБ говорит, что на заливку подземных пустот придется потратить еще один миллиард. Итого – 2 млрд. Не дороговато ли обходится «игрушка» для премьер-министра Андрея Назарова и пиаршицы Елены Прочаковской? Попробуем разобраться.

Центр управления республикой – это, проще говоря, автоматический тотальный мониторинг соцсетей с целью систематизации проблем, их решения и нивелирования недовольства граждан. ЦУР в Башкирии существует с 19 ноября 2020 года и пока теснится в разных кабинетах правительства. Руководит им Елена Прочаковская. Должность ее звучит как начальник управления Главы РБ по социальным коммуникациям. Но по факту она выполняет и функции пиар-менеджера главы региона, и, как говорят, является автором его постов в соцсетях.



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  • 15 | 24.05.2021, 19:52 | Автор: Не зарегистрирован
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Сколько не пытаются подтянуть оправдания в происходящие безобразия, совершенно ничего не получается. Караван идет, деньги делаются, а народу пытаются вдолбить что это хитрый план, мы спасаем отечество 20 с лишним лет. Все хорошо, наши головки самые боевые, наши заводы самые заводные и наши коровы самые коровистые. Везде все колосится, плавится и копится для секретного прорыва.
Город УФа стал мелким провинциальным, пыльным городом и сколько не хвали, мы безумно отстали от Казани, Ебурга, Челябы и всех других соседей. А все потому, что воровать научились и не можем остановиться. Жадность местной илитки не вмещается в разумные понятия. Подумайте, в одно рыло увести Башнефть и за это ничего никому не было! Целые отрасли перестали существовать, районы пустеют, все ездиют на работу в другие регионы и ничего не меняется десятилетиями!



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  • 16 | 24.05.2021, 20:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Город УФа стал мелким провинциальным, пыльным городом и сколько не хвали, мы безумно отстали от Казани, Ебурга, Челябы и всех других соседей. А все потому, что воровать научились и не можем остановиться. Жадность местной илитки не вмещается в разумные понятия. Подумайте, в одно рыло увести Башнефть и за это ничего никому не было! Целые отрасли перестали существовать, районы пустеют, все ездиют на работу в другие регионы и ничего не меняется десятилетиями!
___________________________________________________________
Уфу зааллоярили, в этом вся причина. Начиная с муртазы местная этнократия занималась не благоустройством, а переименованием улиц и проспектов именами СЮ и собаки Валидки. А вы смотрите дальше на Казань и Ебург и удивляйтесь



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  • 17 | 24.05.2021, 20:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Экс-глава штаба политика Алексея Навального в Уфе Лилия Чанышева заметила в соцсетях, что организаторы запретили использовать политические лозунги и футболки с надписями всем, кроме единороссов, которые использовали партийную символику.
_________________________________________________
Поклонники Анального сами ездить на великах не умеют? Или им надо на чужое мероприятие припереться и там блажить опять?



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  • 18 | 24.05.2021, 20:42 | Автор: юнг
    Публикации: 169 | Комментарии: 40841 | Рейтинг: +5082,3
37 | 24.05.2021, 15:48 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как оттягивается то сейчас здешняя кура, работает, старается, а ведь ещё сказывает, что бухгалтерит по двум или большим числом организаций, и чти она варит, Кухарит, и стирает, и гладит. А ещё ведь она при очень важной должности, ДОМКОМ. Абалдеть.
Говорят, ей предложили должность референта при МИДе. Отказалась, сказав- "времени на вас нетути". А жалко.



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  • 19 | 24.05.2021, 23:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 24.05.2021, 16:44 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Люди не тем возмущены, что людей на велосипеды посадили, а тем, что использована символика ЕР! Очень Опытный
----------
Опытный, я тебя уважаю, но сколько тех людей хотя бы среди твоих знакомых? Да плевать всем на символику, а пробег запомнится как хорошее дело.

Слишком вы все заполитизированные, а можно ведь к жизни и попроще относиться.
------------
Да, какие мелочи, убивали чеченцев ковровыми бомбардировками да артобстрелами, Украинцев, Грузин, гражданам эРэФии работу не дают, - только китайским рабочим, поэтому им нефтегаз задёшево, элэнергию задёшево, лес, месторождения полезных ископаемых, всё что они попросят, но лишь бы граждане РФ не имели работу, и паёк отказываются им давать! Довели народ до вымирания, при том что в Китае бедных всего 0,7% !!!



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  • 20 | 24.05.2021, 23:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 24.05.2021, 19:52 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сколько не пытаются подтянуть оправдания в происходящие безобразия, совершенно ничего не получается. Караван идет, деньги делаются, а народу пытаются вдолбить что это хитрый план, мы спасаем отечество 20 с лишним лет. Все хорошо, наши головки самые боевые, наши заводы самые заводные и наши коровы самые коровистые. Везде все колосится, плавится и копится для секретного прорыва.
Город УФа стал мелким провинциальным, пыльным городом и сколько не хвали, мы безумно отстали от Казани, Ебурга, Челябы и всех других соседей. А все потому, что воровать научились и не можем остановиться. Жадность местной илитки не вмещается в разумные понятия. Подумайте, в одно рыло увести Башнефть и за это ничего никому не было! Целые отрасли перестали существовать, районы пустеют, все ездиют на работу в другие регионы и ничего не меняется десятилетиями!

===
Путин, впрочем как и Россия всех её ипостасей, мстит Башкортостану за то, что башкиры отвоевали эту территорию и отдали будущей России! Эта страна зыбкая, неустроенная, и что самое досадное, её граждане не желают её обустраивать!



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