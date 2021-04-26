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По Грекову шапка или уфимская тумба-юмба

  • Опубликовано: ПроУфу | 24.05.2021
    Раздел: Новости | Просмотры: 15402 | Комментарии: 13
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Уфа стала городом-побратимом со столицей одной из самых отстающих стран Африки. У города есть всего одно преимущество.

По Грекову шапка или уфимская тумба-юмба


Мэр Уфы Сергей Греков подписал соглашение о сотрудничестве с африканским городом Джибути. Города даже стали побратимы. При этом республика Джибути является одной из наименее развитых стран Африки (по классификации ООН).

Муниципалитеты скрепили документом намерения о взаимовыгодном сотрудничестве в области промышленности, благоустройства городского пространства, торговли, туризма, культуры, образования, молодежной политики и спорта, – говорится в сообщении мэрии.

Проблема в том, что промышленность и торговля в регионе почти не развиты. Слаб и туризм, хоть медленными шагами и развивается. Спортивными успехами государство не славится, еще нет ни одной медали с олимпиады или других международных соревнований.

Молодежное движение и вовсе было замечено в двух нападениях с применением гранат.

Можно предположить, что уфимские чиновники не ограничились Википедией, а, действительно, углубились в познания экзотической страны, но верится в это слабо. Радий Хабиров водит дружбу с террористами из непризнанных республик Л/ДНР, а Сергей Греков обменивается опытом со страной третьего мира. Киберпанк, который мы заслужили, – прокомментировал на Facebook юрист Федор Телин.

Интерес к Джибути может вызвать только порт. Он стратегически расположен на перекрестке одного из самых оживлённых морских маршрутов в мире, связывающего Европу, Дальний Восток, полуостров Сомали и Персидский залив. В мэрии об этом тоже подумали.

Интерес к Республике Джибути со стороны иностранных компаний обусловлен занимаемым ею геостратегическим положением на перекрестке важных торговых путей из Азии в Европу и Африку. Через территориальные воды страны проходит 12% мирового объема морских перевозок грузов. Объем экспортно-импортных операций джибутийских портов в 2020 году составил более 50 млрд долларов, – говорится в сообщении городской администрации.

ПроУфу
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  • 1 | 24.05.2021, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Подмосковный урус подсунутый питерским бандитом "Радий Хабиров водит дружбу с террористами из непризнанных республик Л/ДНР, а Сергей Греков..."
===
да, урусы уже становятся изгоями всего цивилизованного мира... нация не ведающая своего позора!
Лучший в мире учёный мозга профессор Савельев поясняет что это социальные инстинкты и "лечатся" они только декапитацияй что упрощённо звучит: секир башка... "вроде не бездельники и могли бы житьь им бы понедельники (беспутство) взять и отменить"... скажите нет в сентябре!!!!!!!!!



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  • Гость
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  • 2 | 24.05.2021, 10:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
этот Путин огрызнулся в серёдке 2017 г.: "я отвечаю за всё!" на автодорогах Уфа - Учалы и Верхнеуральск - Магнитогорск умудрился ограничить скорость авто в 20 км/час без установки знака "жилая зона"! Этот же принцип формирования государств изложил Сирил Норкот Паркинсон в своей книге "Законы Паркинсона": бандит перекрывает ущелье и требует мзду, купец может объехать, но обойдётся в 3...4 раза дороже, а по эРэФии и объехать невозможно, - вежде торчит этот Путин в лице инспекторов ДПС с протянутой рукой: "Позолоти да позолоти!" и Кто там огрызался что сыны поломоек самые умные в эРэФии???????????



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  • 3 | 24.05.2021, 10:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Успешная" внешняя политика вашего Путина! Голосуйте за его ПЖиВ и да будет вам ваше куцее счастие вместе с недоростком!



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2

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  • Эксперт
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  • 4 | 24.05.2021, 12:36 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1365 | Комментарии: 70851 | Рейтинг: +11653,4
Джибути, лугандония - других друзей и побратимов для пуйлостана уже нет...



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5

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  • Эксперт
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  • 5 | 24.05.2021, 12:44 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1365 | Комментарии: 70851 | Рейтинг: +11653,4
Закрадываются смутные сомнения - не там ли готовят места для эвакуации на случай - сами знаете какой?!

То есть туда почти легально, под благовидными предлогами - дружба-дружба-фройндщафт! - будут выводиться средства - ворованные, строиться. например, коттеджный поселок на шикарном мечте с выходом к морю, для хабировых, грековых. ялаловых, качкаевых и прочих ворюг от власти....



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  • 6 | 24.05.2021, 12:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Говорили Гондурас, а мы уже Африку обгоняем.
Главное, Империя. Путин!



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  • 7 | 24.05.2021, 13:34 | Автор: Не зарегистрирован
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Либерасты воют, караван идет. СП-2 достраивают, Украина в ужасе, США называют предателями.



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  • 8 | 24.05.2021, 14:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хорошенькие джибутиночки, я бы к ним сгонял по культурному обмену, а то здесь одни кухарки с опухшими мордами надоели.



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  • 9 | 24.05.2021, 15:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"... мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев оказался на 9-м месте...

Первое место занял Сергей Собянин (Москва), второе — Александр Беглов (Санкт-Петербург), третье — Руслан Кухарук (Тюмень), четвертое — Ильсур Метшин (Казань), пятое — Максим Ряшин (Ханты-Мансийск), 6-е — Алексей Титовский (Салехард), 7-е — Дмитрий Денисов (Калуга), 8-е — Хас-Магомед Кадыров (Грозный). Замыкает топ-10 мэров Сергей Кузнецов (Новокузнецк).

В число мэров, попавших в рейтинг, входят руководители столиц всех субъектов РФ с добавлением представителей пяти крупных финансово-экономических центров: Магнитогорска, Набережных Челнов, Новокузнецка, Сочи, Тольятти..."

А Джибути вполне себе нормальный город с почти 500 тысячным населением, Самое главное. он является крупным транспортным узлом страны.



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  • 10 | 24.05.2021, 15:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А Джибути вполне себе нормальный город с почти 500 тысячным населением, Самое главное. он является крупным транспортным узлом страны.

Заживём!!! Ур-р-а!!!



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  • 11 | 24.05.2021, 15:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 24.05.2021, 12:36 | Автор: Кухарка
Публикации: 1365 | Комментарии: 70835 | Рейтинг: +11655,5
Джибути, лугандония - других друзей и побратимов для пуйлостана уже нет...
___________________
Кухарка опять продемонстрировала свою глупость, как модель новый наряд на подиуме.
В политике нет друзей, но есть интересы. Учи Пальмерстона, Кухарка!
Основная ценность Джибути - стратегическое положение страны на двух крупнейших торговых путях: через Суэцкий канал и Красное море, и вокруг Африки.
Англичане, создавая свою огромную колониальную империю не тратили силы и средства на тотальный контроль гигантских территорий, а ставили свои мощные военные базы в стратегически важных точках: Гибралтар, Аден, Суэц, Мальта, Южная Африка, Аден, Оман и Ормузский пролив, Сингапур, Гонконг и др. Это позволяло англичанам держать под контролем все главные мировые торговые пути, богатеть на этом.
Сейчас Россия пошла этим путём, что вызывает бешенство у западных деятелей и прозападных дураков типа Кухарки.



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  • Участник
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  • 12 | 24.05.2021, 16:26 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4484 | Рейтинг: -350,2
На очереди братание с папуасами. Греков дело знает. Уфа и папуасия братья-блезнецы на век.



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  • 13 | 24.05.2021, 20:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 24.05.2021, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Подмосковный урус подсунутый питерским бандитом "Радий Хабиров водит дружбу с террористами из непризнанных республик Л/ДНР, а Сергей Греков..."
===
да, урусы уже становятся изгоями всего цивилизованного мира... нация не ведающая своего позора!
Лучший в мире учёный мозга профессор Савельев поясняет что это социальные инстинкты и "лечатся" они только декапитацияй что упрощённо звучит: секир башка... "вроде не бездельники и могли бы житьь им бы понедельники (беспутство) взять и отменить"... скажите нет в сентябре!!!!!!!!!
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ну что там, аллояришки опять чо то воют? вон каких вам братушек в африке приглядели. Тожк свободные как ветер. Пасут зебр и едят их.



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