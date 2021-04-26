По Грекову шапка или уфимская тумба-юмба

Уфа стала городом-побратимом со столицей одной из самых отстающих стран Африки. У города есть всего одно преимущество.Мэр Уфы Сергей Греков подписал соглашение о сотрудничестве с африканским городом Джибути. Города даже стали побратимы. При этом республика Джибути является одной из наименее развитых стран Африки (по классификации ООН).Муниципалитеты скрепили документом намерения о взаимовыгодном сотрудничестве в области промышленности, благоустройства городского пространства, торговли, туризма, культуры, образования, молодежной политики и спорта, – говорится в сообщении мэрии.Проблема в том, что промышленность и торговля в регионе почти не развиты. Слаб и туризм, хоть медленными шагами и развивается. Спортивными успехами государство не славится, еще нет ни одной медали с олимпиады или других международных соревнований.Молодежное движение и вовсе было замечено в двух нападениях с применением гранат.Можно предположить, что уфимские чиновники не ограничились Википедией, а, действительно, углубились в познания экзотической страны, но верится в это слабо. Радий Хабиров водит дружбу с террористами из непризнанных республик Л/ДНР, а Сергей Греков обменивается опытом со страной третьего мира. Киберпанк, который мы заслужили, – прокомментировал на Facebook юрист Федор Телин.Интерес к Джибути может вызвать только порт. Он стратегически расположен на перекрестке одного из самых оживлённых морских маршрутов в мире, связывающего Европу, Дальний Восток, полуостров Сомали и Персидский залив. В мэрии об этом тоже подумали.Интерес к Республике Джибути со стороны иностранных компаний обусловлен занимаемым ею геостратегическим положением на перекрестке важных торговых путей из Азии в Европу и Африку. Через территориальные воды страны проходит 12% мирового объема морских перевозок грузов. Объем экспортно-импортных операций джибутийских портов в 2020 году составил более 50 млрд долларов, – говорится в сообщении городской администрации.