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Как управлять Башкирией, воруя и распиливая миллиарды

  • Опубликовано: ПроУфу | 25.05.2021
    Раздел: Новости | Просмотры: 28266 | Комментарии: 9
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ЧересЦУР дорого. «Вспомогательный объект» Белого дома в Уфе обошелся в миллиард. Траты на открывающийся на днях Центр управления республикой могут вырасти в два раза.

Как управлять Башкирией, воруя и распиливая миллиарды


Здание Центра управления республикой (ЦУР) у подножия Белого дома планируется сдать в июне 2021 года. 21 мая прошло первое техническое совещание – первые лица осмотрели помещения. Пока продолжаются отделочные работы, закупается мебель и техника. На сегодня ЦУР обошелся примерно в 1 млрд рублей внебюджетных и бюджетных средств, хотя изначально говорилось лишь о 0,5 млрд. Источник в Правительстве РБ говорит, что на заливку подземных пустот придется потратить еще один миллиард. Итого – 2 млрд. Не дороговато ли обходится «игрушка» для премьер-министра Андрея Назарова и пиаршицы Елены Прочаковской? Попробуем разобраться.

Центр управления республикой – это, проще говоря, автоматический тотальный мониторинг соцсетей с целью систематизации проблем, их решения и нивелирования недовольства граждан. ЦУР в Башкирии существует с 19 ноября 2020 года и пока теснится в разных кабинетах правительства. Руководит им Елена Прочаковская. Должность ее звучит как начальник управления Главы РБ по социальным коммуникациям. Но по факту она выполняет и функции пиар-менеджера главы региона, и, как говорят, является автором его постов в соцсетях.

Центры управления регионами начали работать и в других регионах по поручению Владимира Путина. Но ни в одном из них не строят под эти цели новые здания, а размещают в имеющихся. Почему в Уфе, где в оперативном ведении или распоряжении ГУП УАЗ, ГКУ РБ или Регфонда РБ имеются множество зданий, решили вбухать миллиард-другой на стекляшку, понять сложно.

Во сколько обошелся?

Строительство ЦУР изначально шло в контексте строек ковид-госпиталей, которые были возведены в рекордные сроки (50 и 55 дней). Стоимость первого составила 1,4 млрд рублей, второго – 2,2 млрд рублей. Оба новых центра строились из материалов, поставленных компанией (ООО «Завод модульных конструкций «Башеврокуб»), занимающейся бытовками и жилыми вагончиками. Ковид-госпитали – временные, а не капитальные сооружения, сроком службы в 50 лет. Для сравнения, в Казани не стали заморачиваться с временными корпусами, а построили капитальную Республиканскую клиническую инфекционную больницу за 100 дней при стоимости в 1,8 млрд рублей. При этом количество койко-мест у соседей 500 вместо 370 и 312 в башкирских новых больницах при работе в режиме ЧС.

ЦУР изначально планировали построить быстро, как и госпитали, и уложиться в 540 млн рублей. Грандиозное строительство «вспомогательного объекта к Белому дому» - так его назвали в правительстве – началось у подножия здания 13 ноября 2020 года.

В отличие от ковид-госпиталей, стройка затянулась. Сдать ЦУР должны были 25 декабря 2020 года, однако сроки передвинулись к концу марта 2021 года. А потом перенеслись на конец мая. Цена строительства в результате изменения проекта тоже выросла. Теперь, судя по сайту госзакупок, она составила - 949 341 111 рублей. То есть почти миллиард. Но это тоже далеко не все.

Как говорил сам Андрей Назаров, выяснилось, что фундамент под Белым домом не укреплен. «То, что должны были сделать строители советского времени, делают теперь наши подрядчики», - ответил он на вопрос журналиста «Вестей» по поводу сложности грунта. По словам премьер-министра, в землю вкрутили почти 1000 спиральных свай. В глубину это практически двадцатиэтажный дом. Поэтому с помощью ЦУРа удалось убить двух зайцев – укрепить фундамент сползающего Белого дома и приделать к нему пристрой.

По словам пресс-секретаря Правительства РБ Ольги Красноногой, укрепление берега еще только планируется произвести следующим этапом, и это будет совместная работа с Администрацией Уфы. Кстати, обитатели основного здания на Тукаева не захотели ходить в ЦУР по улице. Сейчас возводимый объект и Дом правительства соединяют подземным переходом. Официально причастные структуры не желают отвечать на вопрос хотя бы об ориентировочной окончательной стоимости объекта. А неофициально говорится о возможных затратах еще на 1 млрд рублей. И чиновникам придется проходить через Сциллу и Харибду.

Ни рыба, ни мясо
В официальной переписке ведомства Госкомитет РБ по жилищному и строительному обзору называет постройку «вспомогательным объектом». Сами суммы затрат, сваи, заливка огромных объемов бетона однозначно не позволяют называть здание ЦУРа временным и некапитальным строением. Если при таких расходах здание признавать таковым, то силовикам впору привлекать инициаторов стройки за растрату.

А если признавать новое здание капитальным объектом, то возникнут проблемы с вводом его в эксплуатацию. В марте премьер-министр Андрей Назаров снял с должности руководителя Госжилстройнадзора РБ Ильдара Шафикова. Официальной причиной назвали имеющиеся в регионе проблемы с тарифами на ЖКУ. Но, по нашим данным, все гораздо сложнее. Дело в том, что при строительстве капитальных сооружений это ведомство ведет надзор с самых ранних этапов строительства. То есть это не разовая подпись чиновника в каком-то акте, а целая процедура и ведение реестров. После завершения строительства Госжилстройнадзор РБ выдает свое заключение, и только после этого соответствующие структуры мэрии дают разрешение на ввод в эксплуатацию. Но при господине Шафикове о привлечении его ведомства, как сообщают источники, то ли забыли, то ли забили. При этом коллеги характеризуют его как щепетильного человека. Вероятно, что он и его команда не стали бы подписывать документы по ЦУР. Последовала отставка. Но, судя по ответам на наши запросы в Госжилстройнадзор по РБ уже под руководством Андрея Агапова, ведомство до сих пор не привлечено к надзору над стройкой на Тукаева. И правильно: за подписи задним числом можно уехать в места не столь отдаленные.

Кстати, в ответе госкомитета значилось, что цена строительства будет определена по результатам государственной экспертизы достоверности сметной стоимости. То есть государственный орган открытым текстом сообщает, что стройка началась без экспертных оценок и технико-финансового обоснования? То есть строительство ЦУР отдали кому-то без торгов, а цену не определили? Если бы в компании «Гранель» менеджмент вел дела таким образом, то наверняка Андрей Назаров разогнал бы их в тот же момент.

За чей счет бриллиантовые метры?

По информации Правительства РБ, площадь объекта составила ориентировочно 6,2 тыс. кв.м. Если исходить от стоимости всего строительства в 1 млрд, то стоимость квадратного метра в этом «временном» сооружении будет более 160 тыс. рублей. Если потратят еще 1 млрд, то уже более 300 тыс. рублей. Это даже не золотые, а бриллиантовые метры!

Планируется эксплуатируемая крыша в 3 тыс. кв. метров, которую смогут посещать люди. В здании предусмотрено 300 рабочих мест. Уже известно, что в здании расположатся офисы Корпорации развития, Центра стратегических разработок, центра мониторинга «Инцидент-менеджмент».

Строительство, по словам Андрея Назарова, велось на внебюджетные деньги. И, как уточнила пресс-секретарь Ольга Красноногая, речь идет о средствах Фонда социальных целевых программ (ФСЦП). Удивительно, как легко чиновники называют республиканские средства «внебюджетными».

Фонд социальных целевых программ работает с 2009 года и учрежден АО «Региональный фонд», который принадлежит на 100% Республике Башкортостан. Существует фонд на взносы крупнейших компаний - ПАО АНК «Башнефть», ООО «УГМК-Холдинг», ОАО «Интер РАО ЕЭС», ОАО АК «Транснефть», ПАО «Сибур». Формально средства в обоих фондах не подчиняются бюджетному правилу, но от этого не перестают быть республиканскими. Но, пользуясь их полной закрытостью, отсутствием в открытом доступе отчетности, руководители Башкирии относятся к этим фондам, на наш взгляд, как собственному кошельку. В Регфонде, к примеру, высшими руководителями являются глава региона Радий Хабиров, премьер-министр Андрей Назаров, первый вице-премьер Правительства РБ Илшат Тажитдинов, первый заместитель руководителя Администрации Главы РБ Ринат Баширов и Управделами Главы РБ Роман Ребров. При этом генеральный директор Ильдар Магданов, по некоторой информации, приходится родственником супруге Баширова.

На сайте ФСЦП говорится, что «финансирование социальных некоммерческих проектов через фонд обеспечивает полную прозрачность целевого использования средств благотворителей. Благодаря аккумулированным в фонде средствам, в Башкортостане строятся и ремонтируются больницы, школы, детские сады и другие социальные объекты, проводятся благотворительные акции и другие важные республиканские мероприятия».

Из всего вышесказанного следует, что административное здание для ЦУРа позиционируется фактически как социальный объект! Только если бы наши чиновники решили не городить огород с новым «вспомогательным зданием» Белого дома, то на 2 млрд рублей можно было построить как минимум три школы и четыре детских сада.

Кто получит куш

Генеральным подрядчиком строительства выступило ООО «ПроектСтройКомплекс». Учредителем и директором общества, согласно базе Картотека.ру, является Константин Афанасьев. Однако фактически контролируют стройку Дмитрий Дудко – учредитель строительной компании ООО «Медикал Групп» (приходится родным братом начальнику УМВД РФ по Уфе Виталию Дудко) и директор по строительству ООО «ПроектСтройКомплекс» Олег Бабенков. За стройку ковид-госпиталей они получили Орден Дружбы и Орден Салавата соответственно. Один и тот же адрес регистрации обеих компании говорит о настоящем бенефициаре подрядчика.

Так как контракт был заключен с единственным поставщиком по 223-ФЗ, в обход торгов, возникли вопросы у Федеральной антимонопольной службы. Андрей Назаров пояснил, что 223-ФЗ применялось потому, что использовались внебюджетные средства, а, значит, 44-ФЗ не обязателен. Мебель и техника в ЦУР закупаются за счет средств республиканского бюджета – уже по 44-ФЗ.

Куда жаловаться?

Какую отдачу даст такой «социальный объект» как ЦУР, покажет время. За два года работы система «Инцидент-менеджмент» перетянула на себя «одеяло» обращений граждан, которые, как правило, не знают, куда результативно пожаловаться.

Но это удовольствие оказалось слишком затратным для казны Башкортостана. При этом если с разовыми излишними тратами еще можно как-то мириться, но когда чиновники обходят нормы и законы на постоянной основе, не проводя торгов, то это уже становится откровенным хамством и наглостью. Можете жаловаться в систему «Инцидент», но похоже это те руководители, которых мы заслужили.

ПроУфу
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  • 1 | 25.05.2021, 10:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"вот он вот он русский мир"
0бман єто неполно сказанная правда!
Почему скрїли:
"групповой насильник несовершенноле них девочек Назаров Андрей Геннадьевич которого в упор не "уви дел" КГБПутин и затащ л в депутаті ГД РФ и когда народ их разоблачил то пристроил Премьер-министром Башкортостана" далее по тексту. ..

страна єРєФия должна гордиться своими героями : недоростком и насильн ком! Как успешній мировой пример внести в программу средней школи!і!



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5

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  • 2 | 25.05.2021, 11:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сладкие Мои Ужастики!
Я, Очень Опытный, я Гей, я Пидор, я Вор, я подлец и мерзавец, я чмошник и дырявое существо, беру в рот, даю в зад(сейчас этим на пенсии), я крал с бюджета более 20 лет.. , и сейчас краду, все то , что плохо везде лежит
и хранится. И я не о чем не жалею, так как сейчас я на пенсии и состою в отряде "За Путина", вступайте в наши ряды, и будете как я : просыпаться с Путиным, молиться за Путина, рукоблудить на портрет Путина, Путин и Партия Единая Россия наше Всё! Слава и почёт нашему Благодетелю и Царю!! Молитесь за Путина! Любите Хабирова, а анального дальше гноить на зоне нужно!
Вы все неудачники и нищеброды вот и торчите в этом журнале уфимском! Голосуйте за Партию Единая Россия, это Партия будущего!
Очень Опытный



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  • Гость
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  • 3 | 25.05.2021, 15:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А Тукаева ,16 чем тогда займется? Кто придумал этот центр ?



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  • Гость
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  • 4 | 25.05.2021, 15:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пидрила проткнутая Опять Отметилась из под шконаря! Вот его Краткая Характеристика Очень Опытного:
Мразота, Кандон, Стукач( регулярно пишет доносы )
Опущенно-дырявое существо считающее и вохваляющее себя среди таких же опущенцев. На УЖе в рейтинге: -дырывый подшконошник, пишет разную куйню, которую не кто не читает и рассуждает сам с собою
Остальные свои качества он ежедневно описывает на страницах журнала. Одним словом : Ужовский шут и пЕсдабол! Подрабатывает своими писульками не только в Уфимском журнале, но и на других ресурсах, пёс подшконочно - дырявый ты Очень Опытный!



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2

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  • Эксперт
  •  
  • 5 | 25.05.2021, 16:01 | Автор: юнг
    Публикации: 169 | Комментарии: 40841 | Рейтинг: +5082,3
Общественный деятель и издатель «Открытых медиа» Михаил Ходорковский в своём Telegram-канале объявил сбор информации о коррупционных и других преступлениях главы «Роснефти» Игоря Сечина, главы «Газпрома» Алексея Миллера, экс-генпрокурора Юрия Чайки и премьер-министра Михаила Мишустина.
cообщают «Открытые медиа» https://openmedia.io/news/n1/xodorkovskij-nachal-sbor-kompro
mata-na-figurantov-spiska-navalnogo-sredi-nix-sechin-i-mishu
stin/



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  • Участник
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  • 6 | 25.05.2021, 17:16 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 5025 | Рейтинг: -756,6
http://www.sobkor02.ru/news/sharp-corner/24047/
вот очередной передел собственности.



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  • Гость
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  • 7 | 25.05.2021, 19:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 25.05.2021, 10:00 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

"вот он вот он русский мир"
0бман єто неполно сказанная правда!
Почему скрїли:
"групповой насильник несовершенноле них девочек Назаров Андрей Геннадьевич которого в упор не "уви дел" КГБПутин и затащ л в депутаті ГД РФ и когда народ их разоблачил то пристроил Премьер-министром Башкортостана" далее по тексту. ..

страна єРєФия должна гордиться своими героями : недоростком и насильн ком! Как успешній мировой пример внести в программу средней школи!і!
________________________________________________________
ох и любят аллояры все на русский мир валить. Про насильников часто пишешь, тайно мечтаешь побыть жертвой?



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1

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  • Гость
  •  
  • 8 | 25.05.2021, 22:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 25.05.2021, 19:54 | Автор: Не зарегистрирован
1 | 25.05.2021, 10:00 | Автор: Не зарегистрирован

"вот он вот он русский мир"
0бман єто неполно сказанная правда!
Почему скрїли:
"групповой насильник несовершенноле них девочек Назаров Андрей Геннадьевич которого в упор не "уви дел" КГБПутин и затащ л в депутаті ГД РФ и когда народ их разоблачил то пристроил Премьер-министром Башкортостана" далее по тексту. ..
страна єРєФия должна гордиться своими героями : недоростком и насильн ком! Как успешній мировой пример внести в программу средней школи!і!
____________
ох и любят аллояры все на русский мир валить. Про насильников часто пишешь, тайно мечтаешь побыть жертвой?
___________
_____________А по существу слабо?!
Или это намёк на Хабирова что женщин назначал на должности через постель?!



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  • Гость
  •  
  • 9 | 25.05.2021, 23:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Батька молодец!!! Показал как нужно с предателями обращаться!!!!



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