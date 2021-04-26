Фальшивый коммунист пионеров наряжал

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Май 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Лучшие комментарии
«Тут нечего делать, пока ...

Политэмигранты из Башкортостана скептически отнеслись к идее, высказан ...
  Рейтинг: +4  ЯСЕНПЕНЬ

«Самовары» Сталина. Как с ...

Всех с великим праздником! Всех с днём Великой Победы!
  Рейтинг: +3  Корней

«Самовары» Сталина. Как с ...

Изображение Гость 15 | 09.05.2021, 16:39 | Автор: Не зарегистрирован ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
Как управлять Башкирией, ...

ЧересЦУР дорого. «Вспомогательный объект» Белого дома в Уфе обошелся в ...
  25.05.2021   37438    9

Фальшивый коммунист ...

«Всегда готов!» В Уфе школьников приняли в пионеры. Коммунисты Башкирии ...
  25.05.2021   30776    52

«Партия жуликов и воров, ...

Учителя из регионов ПФО потребовали не принуждать их участвовать в праймериз. ...
  25.05.2021   35405    3

Жулико-воровской ...

Мэрия Уфы особо подчеркнула участие «Единой России» в фестивале «День 1000 ...
  24.05.2021   12088    22

По Грекову шапка или ...

Уфа стала городом-побратимом со столицей одной из самых отстающих стран Африки. ...
  24.05.2021   36736    13

Последние публикации
Как управлять Башкирией, ...

ЧересЦУР дорого. «Вспомогательный объект» Белого дома в Уфе обошелся в ...
  25.05.2021   14672    9

Фальшивый коммунист ...

«Всегда готов!» В Уфе школьников приняли в пионеры. Коммунисты Башкирии ...
  25.05.2021   39152    52

«Партия жуликов и воров, ...

Учителя из регионов ПФО потребовали не принуждать их участвовать в праймериз. ...
  25.05.2021   20771    3

Жулико-воровской ...

Мэрия Уфы особо подчеркнула участие «Единой России» в фестивале «День 1000 ...
  24.05.2021   32390    22

По Грекову шапка или ...

Уфа стала городом-побратимом со столицей одной из самых отстающих стран Африки. ...
  24.05.2021   37955    13

Международный террорист ...

В Минске задержали Романа Протасевича, бывшего главного редактора ...
  24.05.2021   41093    76

Негативно оценил жуликов ...

В конце мая исполнится год с момента признания Верховным судом Республики ...
  21.05.2021   36222    54

Для Башкортостана ...

Уфимские эксперты резко раскритиковали намерение властей Башкортостана ...
  20.05.2021   23220    29

Мент по «правам человека» ...

Экс-глава МВД Башкирии станет омбудсменом по правам человека. Радий Хабиров ...
  20.05.2021   29248    21

Ах вот оно какое, лицо ...

Госсобрание Башкирии наградило экс-президента Адвокатской палаты Башкирии ...
  19.05.2021   19870    19

Читаемое за месяц
Продажные суды и ...

Уголовные дела в отношении него и неустановленных лиц из Адвокатской палаты, ...
  26.04.2021   36519    6

А мнение народа ...

Кристина Абрамичева: Давайте поможем Главе республики услышать мнение экспертов ...
  27.04.2021   20119    13

Лилия Чанышева ...

Она сообщила, чем будет заниматься. Координатор уфимского Штаба Навального ...
  27.04.2021   26041    20

«Тут нечего делать, пока ...

Политэмигранты из Башкортостана скептически отнеслись к идее, высказанной ...
  27.04.2021   22387    26

Вот такая у нас рыночная ...

Теперь Власть будет доплачивать буржуям за то, чтобы ТЕ вновь не подняли цены. ...
  28.04.2021   37077    6

Архив публикаций
Май 2021 (33)
Апрель 2021 (65)
Март 2021 (51)
Февраль 2021 (52)
Январь 2021 (42)
Декабрь 2020 (55)




Фальшивый коммунист пионеров наряжал

  • Опубликовано: ПроУфу | 25.05.2021
    Раздел: Политика | Просмотры: 23337 | Комментарии: 52
Оценили
0


«Всегда готов!» В Уфе школьников приняли в пионеры. Коммунисты Башкирии возрождают традиции советской детской организации.

Фальшивый коммунист пионеров наряжал


19 мая в День пионерии в Доме-музее В. И. Ленина торжественно повязали красные галстуки юным уфимцам, успешно проявившим себя в учебе, желающим помогать людям, знать историю своей страны.

Внимание – молодежи

Солнечным майским днем во дворе ленинского музея собрались школьники начальных классов. Рядом комсомольцы с красными флагами, родители, все настроены серьезно, чуть взволнованны – скоро начнется торжественный прием в пионеры. Прохожие смотрят на собравшихся с интересом и одобрением: нечасто в Уфе бывают такие события.

Возможно, кто-то думает, что пионерия осталась в прошлом. Это не так: детская организация, созданная 19 мая 1922 года, активно возрождается при поддержке КПРФ. За почти вековую историю она сделала немало полезного для страны: ребята с красными галстуками боролись с голодом и беспризорностью, отдавали жизни, сражаясь с фашизмом в годы Великой Отечественной войны, а в мирное время помогали ветеранам и пожилым людям, собирали металл и макулатуру – в экономике России есть частичка пионерского труда.

Объединить детей и молодежь на основе любви к родине, уважения к старшим, нашей истории – это и есть истинный патриотизм, считают в КПРФ. Вот она – альтернатива насаждаемой бездуховности, плодами которой стали жестокость, саморазрушение. Достаточно вспомнить недавнюю трагедию в казанской школе, где «стрелок» сломал свою судьбу и отнял невинные жизни. Партия полагает, что молодежь оставлять без внимания нельзя.

– Мое детство прошло под девизом «Будь готов!». Оно было ярким от пионерских костров, звонким от пионерских песен, мы гордимся своими делами. Очень рад возрождению пионерии, хочу пожелать ребятам яркой, задорной, полезной и незабываемой жизни, – рассказал первый секретарь Башкирского рескома КПРФ Юнир Кутлугужин.

Кто они – пионеры XXI века?

Второклассник Аскар стал пионером 22 апреля – в день рождения Ленина. Теперь ему выпала честь повязать галстуки новым товарищам. Он отлично учится, занимается музыкой и танцами.

Восьмилетней Самире, ставшей пионеркой 19 мая, о детской организации много рассказывал отец, член КПРФ, и она твердо решила вступить в ее ряды.

– Очень хочет помогать людям, знать историю своей страны, учиться новому. Самира будет единственной пионеркой в классе, возможно, и в школе. Это большая ответственность, нужно быть примером во всем. Я горжусь дочерью, – признался папа девочки.

– В советское время самых достойных ребят торжественно принимали в пионеры в музее Ленина. Очень хорошая традиция, об этом с теплотой вспоминают многие наши посетители. Я тоже была пионеркой – жила в интересное время, когда мы учились дружить, быть ответственными и справедливыми, – рассуждает директор музея Гульназ Хусаинова.

Наставниками будут комсомольцы

Рядом с пионерами их старшие товарищи – комсомольцы. Им предстоит стать наставниками ребят, чтобы привить все лучшее, что создано за век детским коммунистическим движением.

– С гордостью заявляем, что организация жива, для нас большая честь участвовать в ее возрождении. Сегодня в пионерию вступают ребята не только из Уфы, но и других городов и районов Башкирии. Шефство над ними возьмут комсомольцы: у нас более 20 первичных организаций в республике, объединяющих свыше 150 человек. К новому учебному году планируем организовать кружок, чтобы обучать ребят, рассказывать о традициях, организовывать мероприятия, будем планировать общие дела, есть планы создать настоящий пионерский лагерь, – рассказала первый секретарь республиканского отделения ЛКСМ Валерия Шубенкова.

Присутствующие на мероприятии депутаты Госсобрания, родители, ветеран пионерского движения Ришат Аллагузин поздравили ребят и угостили их мороженым и лимонадом.

ПроУфу
Оригинал публикации






« Назад 1 2 3 Далее »

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 25.05.2021, 07:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Огромное спасибо даже за сохранение пионерских традиций. Есть надежда,
что через годы гонений они будут, наконец, востребованы, как единственно
верная форма воспитания подрастающего поколения.



Оценили
11

  • Изображение
  • Наблюдатель
  •  
  • 2 | 25.05.2021, 10:12 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 8757 | Рейтинг: +2110,5
– В советское время самых достойных ребят торжественно принимали в пионеры в музее Ленина. Очень хорошая традиция, об этом с теплотой вспоминают многие наши посетители. Я тоже была пионеркой – жила в интересное время, когда мы учились дружить, быть ответственными и справедливыми, – рассуждает директор музея Гульназ Хусаинова...
_____________________________________________
Деление на "достойных" и "недостойных" с детского возраста, жёсткая политизация неокрепшего детского сознания, воспитывает не ответственную, свободную и самостоятельную личность, а послушных, запрограммированных с детства, исполнительных винтиков для системы...



Оценили
4

  • Изображение
  • Наблюдатель
  •  
  • 3 | 25.05.2021, 10:18 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 8757 | Рейтинг: +2110,5
Наставниками будут комсомольцы...
________________________________
Может кто напомнит, где сейчас и кем стали эти "наставники" в лихих 90-х?



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 25.05.2021, 10:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Надо разобраться,не учит ли сей господин детей быть верными учению Муртазы? одни башкирские фамилии!



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 25.05.2021, 11:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 25.05.2021, 10:18 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
Публикации: 34 | Комментарии: 8757 | Рейтинг: +2110,3
Наставниками будут комсомольцы...
________________________________
Может кто напомнит, где сейчас и кем стали эти "наставники"

==========

Ты прям взвиваешься нынче, как ястреб. Позднесоветская комсомольская номенклатура - это уже не наставники. Вот они и выродились вместе с партийной номенклатурой. Мы, рядовые, уже не могли этому противостоять,
хотя видели всё и критиковали их на собраниях. Кончилось тем, что они нас просто кинули. Так что "мухи" - отдельно, "котлеты" - отдельно.



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 25.05.2021, 11:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Деление на "достойных" и "недостойных" с детского возраста, жёсткая политизация неокрепшего детского сознания, воспитывает не ответственную, свободную и самостоятельную личность, а послушных, запрограммированных с детства, исполнительных винтиков для системы...

-----------------------
Пень, ты сам давно уже винтик, настоящий зомби, до предела злобный человечишко, люто ненавидящий самое святое, что есть у человека - Родину.
Хорошо, что таких как вы с Кухаркой, в нашем обществе абсолютное меньшинство.



Оценили
9

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 25.05.2021, 11:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Эй, пионеры и комсомольцы эта поляна уже занята юнармейцами. И это мы по первому зову готовы встать на защиту Родины. У нас даже форма есть,



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 25.05.2021, 11:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Нет такого СМИ - ПроУфу. Есть Пруфы.



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 9 | 25.05.2021, 11:38 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1365 | Комментарии: 70851 | Рейтинг: +11653,4
Восьмилетней Самире, ставшей пионеркой 19 мая
___________________________________
Скоро с детсада начнут. Если родители идиоты-фанаты, то можно с роддома начинать.... что гитлерюгенд, что сралинюгенд, что зю-югенд, что пуйлоюгенд - пропаганда и оболванивание детей.



Оценили
3

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 10 | 25.05.2021, 11:41 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1365 | Комментарии: 70851 | Рейтинг: +11653,4
– В советское время самых достойных ребят торжественно принимали в пионеры в музее Ленина.
___________________________________________
Наглая ложь. В музее принимали всех, кроме уж самых отъявленных двоечников - у нас Федю Мусатова не приняли тогда. И Одну из близняшек-девочек. Ну там - ЗПР в полном объеме.

А самых достойных приняли по осени на общей линейке в школе. А нас - среднячков - в ДР ЧЛенина в музее.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 25.05.2021, 11:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 25.05.2021, 11:25 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Эй, пионеры и комсомольцы эта поляна уже занята юнармейцами. И это мы по первому зову готовы встать на защиту Родины. У нас даже форма есть,
____________________________________
зб прикольнул , тока тупые могут минуса ставить
турк



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 12 | 25.05.2021, 12:11 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1365 | Комментарии: 70851 | Рейтинг: +11653,4
11 | 25.05.2021, 11:52 | Автор: Не зарегистрирован

Ты сурьёзно? Смотри, а то я шуток не люблю(анекдот)



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 13 | 25.05.2021, 12:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
зб прикольнул , тока тупые могут минуса ставить
турк
---------------------
Ну вот она и поставила.



Оценили
5

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 14 | 25.05.2021, 12:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как же она ненавидит...смачно с подробностями вспоминает, будто фашистские застенки описывает, а не свое детство.
Тяжелый случай.



Оценили
7

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 15 | 25.05.2021, 12:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Может кто напомнит, где сейчас и кем стали эти "наставники" в лихих 90-х?
-------------------------
Легче напомнить что такие нытики как ты как никогда никем не были так никогда никем и не стали.



Оценили
6

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 16 | 25.05.2021, 13:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 25.05.2021, 10:32 | Автор: Не зарегистрирован

Надо разобраться,не учит ли сей господин детей быть верными учению Муртазы? одни башкирские фамилии!
===
а сколь Башкир в списке Forbes Media LLC, .. а сколь урусов внесённых и сокрытых?! А почему главуруса Байден назвал убийцей?!
Кто организовал Горную академию в СП/б ? Ну конечно же сын поломойки оказавшийся из бандитов в 22летний срок!
Вот только Казахи его не понимают, растакие нехорошие, умудрились по ВВП обогнать! Им, конечно, легко, всё у них есть: несметные богатства и лес и металлы и нефтегаз и алмазы и всё другое весьма полезное, а что нашему великому Путину досталось, - нация ПЖиВов, ну что он может ещё, в завклубах иному учили!
Надоть пенсии ваабще отменить!!!
"Если у человека нет млн $ это не человек"! И правильно что Путин его поддержал!



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 17 | 25.05.2021, 13:05 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4484 | Рейтинг: -350,2
Автор: Кухарка
Публикации: 1365 | Комментарии: 70845 | Рейтинг: +11654,3
– В советское время самых достойных ребят торжественно принимали в пионеры в музее Ленина.
___________________________________________
Наглая ложь. В музее принимали всех, кроме уж самых отъявленных двоечников - у нас Федю Мусатова не приняли тогда. И Одну из близняшек-девочек. Ну там - ЗПР в полном объеме.

А самых достойных приняли по осени на общей линейке в школе. А нас - среднячков - в ДР ЧЛенина в музее.
_______
Видимо ты училась в школе для недоразвитых.

Вот в моей школе и всех остальных нормальных, в Доме музее Ленина принимали самых достойных.



Оценили
9

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 18 | 25.05.2021, 13:30 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1365 | Комментарии: 70851 | Рейтинг: +11653,4
))))))))))))))) Ну, если у нас почти весь класс был удостоен принятию в пионеры в музее, а у вас - только некоторые - то у кого школа для недоразвитых?!)))))))))



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 19 | 25.05.2021, 13:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну вот она и поставила.
_______________________________
Серьёзно? никак не ожидал . сегодня день филолога
турк



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 20 | 25.05.2021, 13:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Админ, куды девал пару комментов???



Оценили
0

« Назад 1 2 3 Далее »






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Информация на сайте строго запрещена для распространения среди детей. 18+

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com