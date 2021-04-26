Фальшивый коммунист пионеров наряжал

«Всегда готов!» В Уфе школьников приняли в пионеры. Коммунисты Башкирии возрождают традиции советской детской организации.19 мая в День пионерии в Доме-музее В. И. Ленина торжественно повязали красные галстуки юным уфимцам, успешно проявившим себя в учебе, желающим помогать людям, знать историю своей страны.Внимание – молодежиСолнечным майским днем во дворе ленинского музея собрались школьники начальных классов. Рядом комсомольцы с красными флагами, родители, все настроены серьезно, чуть взволнованны – скоро начнется торжественный прием в пионеры. Прохожие смотрят на собравшихся с интересом и одобрением: нечасто в Уфе бывают такие события.Возможно, кто-то думает, что пионерия осталась в прошлом. Это не так: детская организация, созданная 19 мая 1922 года, активно возрождается при поддержке КПРФ. За почти вековую историю она сделала немало полезного для страны: ребята с красными галстуками боролись с голодом и беспризорностью, отдавали жизни, сражаясь с фашизмом в годы Великой Отечественной войны, а в мирное время помогали ветеранам и пожилым людям, собирали металл и макулатуру – в экономике России есть частичка пионерского труда.Объединить детей и молодежь на основе любви к родине, уважения к старшим, нашей истории – это и есть истинный патриотизм, считают в КПРФ. Вот она – альтернатива насаждаемой бездуховности, плодами которой стали жестокость, саморазрушение. Достаточно вспомнить недавнюю трагедию в казанской школе, где «стрелок» сломал свою судьбу и отнял невинные жизни. Партия полагает, что молодежь оставлять без внимания нельзя.– Мое детство прошло под девизом «Будь готов!». Оно было ярким от пионерских костров, звонким от пионерских песен, мы гордимся своими делами. Очень рад возрождению пионерии, хочу пожелать ребятам яркой, задорной, полезной и незабываемой жизни, – рассказал первый секретарь Башкирского рескома КПРФ Юнир Кутлугужин.Кто они – пионеры XXI века?Второклассник Аскар стал пионером 22 апреля – в день рождения Ленина. Теперь ему выпала честь повязать галстуки новым товарищам. Он отлично учится, занимается музыкой и танцами.Восьмилетней Самире, ставшей пионеркой 19 мая, о детской организации много рассказывал отец, член КПРФ, и она твердо решила вступить в ее ряды.– Очень хочет помогать людям, знать историю своей страны, учиться новому. Самира будет единственной пионеркой в классе, возможно, и в школе. Это большая ответственность, нужно быть примером во всем. Я горжусь дочерью, – признался папа девочки.– В советское время самых достойных ребят торжественно принимали в пионеры в музее Ленина. Очень хорошая традиция, об этом с теплотой вспоминают многие наши посетители. Я тоже была пионеркой – жила в интересное время, когда мы учились дружить, быть ответственными и справедливыми, – рассуждает директор музея Гульназ Хусаинова.Наставниками будут комсомольцыРядом с пионерами их старшие товарищи – комсомольцы. Им предстоит стать наставниками ребят, чтобы привить все лучшее, что создано за век детским коммунистическим движением.– С гордостью заявляем, что организация жива, для нас большая честь участвовать в ее возрождении. Сегодня в пионерию вступают ребята не только из Уфы, но и других городов и районов Башкирии. Шефство над ними возьмут комсомольцы: у нас более 20 первичных организаций в республике, объединяющих свыше 150 человек. К новому учебному году планируем организовать кружок, чтобы обучать ребят, рассказывать о традициях, организовывать мероприятия, будем планировать общие дела, есть планы создать настоящий пионерский лагерь, – рассказала первый секретарь республиканского отделения ЛКСМ Валерия Шубенкова.Присутствующие на мероприятии депутаты Госсобрания, родители, ветеран пионерского движения Ришат Аллагузин поздравили ребят и угостили их мороженым и лимонадом.