Ролик сопровождался аудиоцитатой Путина: «Все нас хотят укусить или чего-то от нас откусить». Президент пообещал зубы выбить тем, кто покушается на Сибирь. Однако у Евгении был свой взгляд на эту ситуацию.
— Однако стоит честно сказать, что не только внешние враги хотят откусить кусок от России, есть куча внутренних врагов: 1. Олигархи, которые беспощадно обогащаются на национальных богатствах России; 2. Чиновники, которые помогают обогащаться олигархам, вывозя лес из Сибири, качая нефть, загрязняя реки и причиняя непоправимый урон природе; 3. Представители правоохранительных органов, у которых находят квартиры, забитые миллиардами, — сообщила она в «Инстаграме».
Идель.Реалии
Оригинал публикации
***
Однако! Символично. Если раньше делали из овса (Ильф и Петров), то из выбитых зубов гораздо интереснее.
Портрет Путина из гнилых зубов
Раздел: Политика | Просмотры: 14420 | Комментарии: 22