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Портрет Путина из гнилых зубов

  • Опубликовано: юнг | 26.05.2021
    Раздел: Политика | Просмотры: 14420 | Комментарии: 22
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1


Художница из Уфы Евгения Хайбуллина собрала портрет президента из человеческих зубов. О том, как проходил сам процесс, она рассказала на своей странице в «Инстаграме» сегодня, 25 мая, и выложила соответствующее видео.

Портрет Путина из гнилых зубов


Ролик сопровождался аудиоцитатой Путина: «Все нас хотят укусить или чего-то от нас откусить». Президент пообещал зубы выбить тем, кто покушается на Сибирь. Однако у Евгении был свой взгляд на эту ситуацию.

— Однако стоит честно сказать, что не только внешние враги хотят откусить кусок от России, есть куча внутренних врагов: 1. Олигархи, которые беспощадно обогащаются на национальных богатствах России; 2. Чиновники, которые помогают обогащаться олигархам, вывозя лес из Сибири, качая нефть, загрязняя реки и причиняя непоправимый урон природе; 3. Представители правоохранительных органов, у которых находят квартиры, забитые миллиардами, — сообщила она в «Инстаграме».

Идель.Реалии
Оригинал публикации

***

Однако! Символично. Если раньше делали из овса (Ильф и Петров), то из выбитых зубов гораздо интереснее.






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  • 1 | 26.05.2021, 13:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Правильно, настоящий правитель должен быть зубастым, разве сравнить с европейскими губошлепами, транслирующими пожелания заокеанского соверена.



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3

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  • 2 | 26.05.2021, 13:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
надеюсь портрет из зубов путина или на худой конец ватников .



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1

  • # 3 | 26.05.2021, 14:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • Участник
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  • 4 | 26.05.2021, 15:04 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 5027 | Рейтинг: -756,6
Вчера был рейд Омон в Центре Мулдашева. Может тоже портрет нарисовали из удаленных глаз?!



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3

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  • Гость
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  • 5 | 26.05.2021, 15:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 26.05.2021, 13:49 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Правильно, настоящий правитель должен быть зубастым, разве сравнить с европейскими губошлепами, транслирующими пожелания заокеанского соверена.
===
У "европейских губошлёпов" народ живёт обеспеченно, а у хорошего 22летнего "убийцы" по вашей версии "настоящий правитель" народ вымирает!



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7

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  • Гость
  •  
  • 6 | 26.05.2021, 16:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 26.05.2021, 15:45 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 26.05.2021, 13:49 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Правильно, настоящий правитель должен быть зубастым, разве сравнить с европейскими губошлепами, транслирующими пожелания заокеанского соверена.
===
У "европейских губошлёпов" народ живёт обеспеченно, а у хорошего 22летнего "убийцы" по вашей версии "настоящий правитель" народ вымирает!
====
Да он из тех о ком великий Владимир Высоцкий метко сказал: "А здесь про таких не поют!"



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4

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  • Эксперт
  •  
  • 7 | 26.05.2021, 17:11 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1365 | Комментарии: 70863 | Рейтинг: +11651,2
per4atki
@Per4atkiPav

"Отмытые деньги «Роскосмоса» нашли в Гонконге и ОАЭ"
Ну, видимо там, Рогозин начал строить российскую лунную базу.

Речь про почти 5 млрд.



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5

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  • Гость
  •  
  • 8 | 26.05.2021, 17:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сладкие Мои, противные Ужастики!
Я, Очень Опытный, я Гей, я Пидор, я Вор, я подлец и мерзавец, я чмошник и дырявое существо, беру в рот, даю в зад(сейчас этим на пенсии), я крал с бюджета более 20 лет.. , и сейчас краду, все то , что плохо везде лежит
и хранится. И я не о чем не жалею, так как сейчас я на пенсии и состою в отряде "За Путина", вступайте в наши ряды, и будете как я : просыпаться с Путиным, молиться за Путина, рукоблудить на портрет Путина, Путин и Партия Единая Россия наше Всё! Слава и почёт нашему Благодетелю и Царю!! Молитесь за Путина! Любите Хабирова, а анального дальше гноить на зоне нужно!
Вы все неудачники и нищеброды вот и торчите в этом журнале уфимском! Голосуйте за Партию Единая Россия, это Партия будущего!
Очень Опытный



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3

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  • Эксперт
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  • 9 | 26.05.2021, 17:29 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1365 | Комментарии: 70863 | Рейтинг: +11651,2
Finanz.ru
@finanzru

ЦБ начал скрывать валютный баланс российских банков, обнаружив дыру на $15 млрд



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4

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  • Гость
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  • 10 | 26.05.2021, 17:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пидрила проткнутая Опять Отметилась из под шконаря! Вот его краткая характеристика Очень Опытного:
Мразота, Кандон, Стукач( регулярно пишет доносы )
Опущенно-дырявое существо считающее и вохваляющее себя среди таких же опущенцев. На УЖе в рейтинге: -дырывый подшконошник, пишет разную куйню, которую не кто не читает и рассуждает сам с собою
Остальные свои качества он ежедневно описывает на страницах журнала. Одним словом : Ужовский шут и пЕсдабол! Подрабатывает своими писульками не только в Уфимском журнале, но и на других ресурсах, пёс подшконочно - дырявый ты Очень Опытный!



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2

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  • Гость
  •  
  • 11 | 26.05.2021, 18:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 26.05.2021, 17:29 | Автор: Кухарка
Публикации: 1365 | Комментарии: 70856 | Рейтинг: +11652,3
Finanz.ru
@finanzru

ЦБ начал скрывать валютный баланс российских банков, обнаружив дыру на $15 млрд
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Убогая! Ты себя всё же бухгалтером считаешь, вот и объясни народу ( не мне, я и так знаю), что это за дыра, почему она образовалась и чем это банкам грозит или нет! Очень Опытный



Оценили
1

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  • Гость
  •  
  • 12 | 26.05.2021, 20:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 26.05.2021, 17:11 | Автор: Кухарка
Публикации: 1365 | Комментарии: 70856 | Рейтинг: +11652,3
per4atki @Per4atkiPav
"Отмытые деньги «Роскосмоса» нашли в Гонконге и ОАЭ"
Ну, видимо там, Рогозин начал строить российскую лунную базу.

Речь про почти 5 млрд.
===
а Сталин возвращал! Сталин построил страну которую украл Путин с подельниками!



Оценили
6

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  • Гость
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  • 13 | 26.05.2021, 20:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 26.05.2021, 17:11 | Автор: Кухарка
Публикации: 1365 | Комментарии: 70856 | Рейтинг: +11652,3
per4atki @Per4atkiPav
"Отмытые деньги «Роскосмоса» нашли в Гонконге и ОАЭ"
Ну, видимо там, Рогозин начал строить российскую лунную базу.

Речь про почти 5 млрд.
===
а Сталин возвращал! Сталин построил страну которую украл Путин с подельниками!



Оценили
6

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 14 | 26.05.2021, 20:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 26.05.2021, 15:45 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

1 | 26.05.2021, 13:49 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Правильно, настоящий правитель должен быть зубастым, разве сравнить с европейскими губошлепами, транслирующими пожелания заокеанского соверена.
===
У "европейских губошлёпов" народ живёт обеспеченно, а у хорошего 22летнего "убийцы" по вашей версии "настоящий правитель" народ вымирает!
_____________________________________________________
Где там хорошо живет народ, в разбомленном косово, или вураине прибалтике, где народ ездит полякам унитазы мыть? Ты уже нашел кому поедешь мыть унитаз в Европе, так езжай.



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  • 15 | 26.05.2021, 21:01 | Автор: Не зарегистрирован
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9 | 26.05.2021, 17:29 | Автор: Кухарка
Публикации: 1365 | Комментарии: 70856 | Рейтинг: +11652,3
Finanz.ru @finanzru
ЦБ начал скрывать валютный баланс российских банков, обнаружив дыру на $15 млрд
===
не уж то Путин украл! Не храните деньги в деньгах, их Путин украдёт, - способов много, нашумевший 5летний пенсионный вклад иль привычный посредством инфляции и много других мошенничеств,
храните деньги в товаре, их точно уже, Путин не сможет украсть!



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  • 16 | 26.05.2021, 21:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 26.05.2021, 13:49 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Правильно, настоящий правитель должен быть зубастым, разве сравнить с европейскими губошлепами, транслирующими пожелания заокеанского соверена.
===
Американцам газ отдаёт по бросовой цене, те, опешив, треть накручивают и продают в Европу. Китайцам электоэнергию, газ, нефть, лес и месторождения почти даром отдаёт, но гражданам РФ "рожки да ножки"!
Газ Путин продаёт вообще в три раза дешевле чем даже Бирма!



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  • 17 | 26.05.2021, 21:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин поставляет Китаю, Англии, Герм., Фр., США уран. США из нашего урана получает 20% своей элэнергии, теперь понятно, почему они переходят на эл.автомобили, - халява сэр, ну почти халява!
Успешная внешняя политика Путина!



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  • 18 | 26.05.2021, 22:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 26.05.2021, 20:31 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 26.05.2021, 15:45 | Автор: Не зарегистрирован
1 | 26.05.2021, 13:49 | Автор: Не зарегистрирован
...
===
У "европейских губошлёпов" народ живёт обеспеченно, а у хорошего 22летнего "убийцы" по вашей версии "настоящий правитель" народ вымирает!
________
Где там хорошо живет народ, в разбомленном косово, или вураине прибалтике, где народ ездит полякам унитазы мыть? Ты уже нашел кому поедешь мыть унитаз в Европе, так езжай.
________
________мыть унитазы это профессия мамы вашего Путина, а папа квалификацией выше: вахтёр!!!



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3

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  • 19 | 26.05.2021, 22:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Просторы инета сообщают:
Герои нашей войны: подвиг на Днепре
Андрей Мартынов 5 мая 2021
Матвей Кузьмич Шапошников (1906—1994) прославился своим гражданским подвигом. Во время волнений в 1962 году в Новочеркасске он отказался стрелять в народ.
«Не вижу перед собой такого противника, которого следовало бы атаковать нашими танками», — возразил он командующему Северо-Кавказским военным округом. А позже, отвечая на вопросы, пояснял, что, если бы он выполнил этот преступный приказ, «погибли бы тысячи»
+
при последнем расстреле народа СССР большевиками подполковник отдал приказ и пустил себе пулю, милиционеры получив приказ стреляли...поверх голов!
=+=
"богатыри не вы, плохая им досталась доля, не многие вернулись с поля" из глубины веков вещает росгвардейцам и полицейским классик!



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  • 20 | 27.05.2021, 00:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 26.05.2021, 18:43 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 26.05.2021, 17:29 | Автор: Кухарка
Публикации: 1365 | Комментарии: 70856 | Рейтинг: +11652,3
Finanz.ru
@finanzru

ЦБ начал скрывать валютный баланс российских банков, обнаружив дыру на $15 млрд
____________________________________________________________

____________________________________________________________

__ Убогая! Ты себя всё же бухгалтером считаешь, вот и объясни народу ( не мне, я и так знаю), что это за дыра, почему она образовалась и чем это банкам грозит или нет! Очень Опытный
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Так и знал, что не объяснит: значит ничего не понимает! Очень Опытный



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