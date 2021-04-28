Прикипевший к курултайному креслу жулик назвал молодежь экстремистами

Спикер Госсобрания Башкирии назвал сторонников Алексея Навального экстремистами и призвал воспитывать в молодежи «нетерпимость к деструктивным идеологиям и насилию».В минувший вторник в Курултае состоялась конференция «Молодежь против экстремизма и терроризма», которую организовала молодежная общественная палата при республиканском парламенте и Башкирским государственным университетом, сообщили в пресс-службе заксобрания. По словам председателя Константина Толкачева, «экстремистские структуры постоянно занимаются вовлечением в свои ряды новых членов» с помощью интернета. Это, по его мнению, «упрощает им задачу и одновременно затрудняет борьбу с ними».«Молодые люди в большей степени подвержены внушению. Ими проще управлять. Многие из них, ввязываясь в противозаконную деятельность, зачастую не до конца отдают себе отчет в своих действиях, не осознают возможных последствий. А эти последствия бывают крайне печальными как для них самих, так и для их близких», — заявил Толкачев.Профилактикой вовлечения молодых людей в деструктивную деятельность должны заниматься как правоохранительные органы, так и общественные организации вместе с «духовными лидерами», считает спикер Госсобрания. Между тем сторонники оппозиционного политика Алексея Навального, по его словам, являются экстремистами, а их «деструктивный подход проявляется на каждом шагу». Эти слова Толкачева передает «Коммерсантъ-Уфа». В то же время несогласованные акции протеста организовывают подстрекатели, заявила представительница республиканской прокуратуры Татьяна Овчинникова.Она считает, что в Уфе «активизировались неонацисты и квазирелигиозные секты», ищущие последователей среди студентов колледжей и вузов.Верховный муфтий Башкирии Айнур Биргалин среди причин трагедии в казанской гимназии назвал «влияние Запада», а, по словам руководителя миссионерского отдела Уфимской епархии Русской православной церкви Дионисия Ефимова, Россия не должна брать пример с США, так как там происходили «убийства десятков миллионов коренного населения» и был рабовладельческий строй.