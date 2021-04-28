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Прикипевший к курултайному креслу жулик назвал молодежь экстремистами

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Спикер Госсобрания Башкирии назвал сторонников Алексея Навального экстремистами и призвал воспитывать в молодежи «нетерпимость к деструктивным идеологиям и насилию».

Прикипевший к курултайному креслу жулик назвал молодежь экстремистами


В минувший вторник в Курултае состоялась конференция «Молодежь против экстремизма и терроризма», которую организовала молодежная общественная палата при республиканском парламенте и Башкирским государственным университетом, сообщили в пресс-службе заксобрания. По словам председателя Константина Толкачева, «экстремистские структуры постоянно занимаются вовлечением в свои ряды новых членов» с помощью интернета. Это, по его мнению, «упрощает им задачу и одновременно затрудняет борьбу с ними».

«Молодые люди в большей степени подвержены внушению. Ими проще управлять. Многие из них, ввязываясь в противозаконную деятельность, зачастую не до конца отдают себе отчет в своих действиях, не осознают возможных последствий. А эти последствия бывают крайне печальными как для них самих, так и для их близких», — заявил Толкачев.

Профилактикой вовлечения молодых людей в деструктивную деятельность должны заниматься как правоохранительные органы, так и общественные организации вместе с «духовными лидерами», считает спикер Госсобрания. Между тем сторонники оппозиционного политика Алексея Навального, по его словам, являются экстремистами, а их «деструктивный подход проявляется на каждом шагу». Эти слова Толкачева передает «Коммерсантъ-Уфа». В то же время несогласованные акции протеста организовывают подстрекатели, заявила представительница республиканской прокуратуры Татьяна Овчинникова.

Она считает, что в Уфе «активизировались неонацисты и квазирелигиозные секты», ищущие последователей среди студентов колледжей и вузов.

Верховный муфтий Башкирии Айнур Биргалин среди причин трагедии в казанской гимназии назвал «влияние Запада», а, по словам руководителя миссионерского отдела Уфимской епархии Русской православной церкви Дионисия Ефимова, Россия не должна брать пример с США, так как там происходили «убийства десятков миллионов коренного населения» и был рабовладельческий строй.

Эхо Москвы
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  • Эксперт
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  • 1 | 26.05.2021, 13:51 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1365 | Комментарии: 70863 | Рейтинг: +11651,2
Овчинникова - сука прокурорская.
Биргалин и Ефимов - пидорасы, оболванивающие людей мифологией и живущие за их счет.
А про Толкача-убийцу - давным давно все ясно.



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  • # 2 | 26.05.2021, 14:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • Гость
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  • 3 | 26.05.2021, 14:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Детей надо приучать мыслить аналитически с малых лет. Мы своих заставляли
(вначале) писать сочинения на всякие темы из жизни, не только об учебе, чтоб они умели анализировать, что пошло им на пользу.
Прискорбно, сегодня школьников приучают бездумному ЕГЭ, от которого многие страны давно отказались.
ЕГЭ диверсия либерастов против нашего подрастающего поколения.



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  • Эксперт
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  • 4 | 26.05.2021, 14:25 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1365 | Комментарии: 70863 | Рейтинг: +11651,2
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
ЕГЭ - детище пуйла. Он либераст? Ну тогда я Майя Плесецкая!



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8

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  • Гость
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  • 5 | 26.05.2021, 15:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 26.05.2021, 14:22 | Автор: Не зарегистрирован

Детей надо приучать мыслить аналитически с малых лет.
Мы своих заставляли (вначале) писать сочинения на всякие темы из жизни, не только об учебе, чтоб они умели анализировать, что пошло им на пользу.
Прискорбно, сегодня школьников приучают бездумному ЕГЭ, от которого многие страны давно отказались.
ЕГЭ диверсия либерастов против нашего подрастающего поколения.
====
ЕГЭ диверсия ПУТИНА против нашего народа!
Весьма большую роль имели политинформации, в результате расширялся кругозор детей, а подготовка политинформации вынуждала переосмысливать больший объём информации, что, в свою очередь, ведёт к улучшению работы мозга!
Ещё важный аспект: каллиграфия! И писать детям необходимо перьевыми ручками! Ныне выпускаются одноразовые перьевые ручки ценою в 31 руб и более.
Но лучше самостоятельно прослушайте профессора Савельева, - лучшего в мире учёного мозга. Это талантливый учёный и как всякий талантливый человек даёт прикладные полезные советы, т.е. применительно к нашей "мирской" жизни!



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10

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  • Гость
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  • 6 | 26.05.2021, 15:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 26.05.2021, 14:25 | Автор: Кухарка
Публикации: 1365 | Комментарии: 70854 | Рейтинг: +11653
ЕГЭ - детище пуйла. Он либераст? Ну тогда я Майя Плесецкая!
===
Этот "убийца" себя скромно именует шпаной, хотя с восторгом сообщает о своих подельниках - бандитах один из которых даже отбывает пожизненное!



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7

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  • 7 | 26.05.2021, 17:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Время такое, оно порождает продажных, мелких и жадных людишек, которые пристраиваются в систему и несут свое жалкое послание этой земле. Многие видят, что произошло со страной и республикой, насколько мы деградировали, насколько упали нравы, но они молчат. Одно радует, при предстоящем объединении республик такие враги точно не останутся. Потом их будут искать и судить за их деяния.



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4

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Ну тогда я Майя Плесецкая!
+++++++++++++++++++++++
Могет быть, могет быть, а если в зеркало глянуть? Так что на людях лучше не показываться, за Майю Плисецкую просто отмордуют, и по асфальту фэйсем и задом повозят.



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4

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  • Гость
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  • 9 | 26.05.2021, 20:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин российским гражданам газ продаёт по 5 руб., а китайцам за 80коп.
В 2018 США 1 квт/час был 3 цента, снизили до 2,14 цента.
В Абхазии 40 коп и их не платят!

Путин уходи!



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7

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  • 10 | 26.05.2021, 20:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 26.05.2021, 20:06 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Путин российским гражданам газ продаёт по 5 руб., а китайцам за 80коп.
В 2018 США 1 квт/час был 3 цента, снизили до 2,14 цента.
В Абхазии 40 коп и их не платят!

Путин уходи!




Может лучше тебя в Опхазию?



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2

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  • Гость
  •  
  • 11 | 26.05.2021, 21:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 26.05.2021, 20:06 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин российским гражданам газ продаёт по 5 руб., а китайцам за 80коп.
В 2018 США 1 квт/час был 3 цента, снизили до 2,14 цента.
В Абхазии 40 коп и их не платят!

Путин уходи!
===
это что, в США квт за 1 руб 57 коп?! Не может быть такого потому что Путин лучший президент!
Я голосую только за Путина, пусть мне 1 квт*час хоть за 10 руб продаёт!



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7

  • # 12 | 27.05.2021, 00:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

  •   Комментарий скрыт модератором
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  • Гость
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  • 13 | 27.05.2021, 09:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 26.05.2021, 21:07 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 26.05.2021, 20:06 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин российским гражданам газ продаёт по 5 руб., а китайцам за 80коп.
В 2018 США 1 квт/час был 3 цента, снизили до 2,14 цента.
В Абхазии 40 коп и их не платят!
Путин уходи!
===
это что, в США квт за 1 руб 57 коп?! Не может быть такого потому что Путин лучший президент!
Я голосую только за Путина, пусть мне 1 квт*час хоть за 10 руб продаёт!
===
Путин многим странам, способным "переваривать", уран задёшево отдаёт, включая США! уРАН ВХОДИТ В IVгруппу стратегически важных минеральных сырьевых ресурсов. IV группа означает: срочно необходимо выделить $ для закупа в т.ч. Uranium из-за границы. И теперь 20% элэнергии США и другие развитые страны получают из этого Путиным сплавленного чужим странам U ! Вдовесок задёшево этот Путин в США гонит наш народу принадлежащий газ, те оторопев от такой удачи накидывают треть цены и гонят в Европу! Таже вакханалия творится и по другим жизненно важным народу позициям экономики!
Результат плачевный! Страшный до ужаса, вымирание народа РФ !
Яблочники устами Андрея Пионтковского сообщали 16: «За четыре года до своей смерти в 1932 году великий русский физиолог Иван Павлов написал: «Должен высказать свой печальный взгляд на русского человека - он имеет такую слабую мозговую систему, что не способен воспринимать действительность как таковую. Для него существуют только слова. Его условные рефлексы координированы не с действиями, а со словами»».



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6

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  • 14 | 27.05.2021, 11:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 26.05.2021, 20:53 | Автор: Не зарегистрирован
9 | 26.05.2021, 20:06 | Автор: Не зарегистрирован

Путин российским гражданам газ продаёт по 5 руб., а китайцам за 80коп.
В 2018 США 1 квт/час был 3 цента, снизили до 2,14 цента.
В Абхазии 40 коп и их не платят!

Путин уходи!

Может лучше тебя в Опхазию?
===
так вы, как и ваш Путин, против России7! То есть за вымирание народа РФ? Поясните, пожалуйста, чем вас не устраивает и без того обездоленный до вымирания народ России?! 0 вымирание свидетельствует устами статистики ваш Путин политкорректно называя сокращением численности населения. Жены, дети, любовницы всей этой беспутной мафии живут и обучаются в ненавистной им ЕвроАмерике! И даже собачек персональными самолётами возят! Так чем вам ненавистен народ России?



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3

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  • 15 | 27.05.2021, 13:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
... по словам руководителя миссионерского отдела Уфимской епархии Русской православной церкви Дионисия Ефимова, Россия не должна брать пример с США, так как там происходили

«убийства десятков миллионов коренного населения»
и был рабовладельческий строй...
===
тезис 1
и куда пропали башкиры с территорий Башкортостана, Оренбургской, Курганской, Челябинской, Свердловской, Пермской областей??!
Наверное бабы башкирские плохие, - не хотели рожать!
тезис 2
- годичная рекрутчина это не рабство, тогда что это в стране 95% крупных предприятий принадлежат загранице;
- МРОТ ниже концлагерного пайка это что;
- отказ гражданам РФ гарантировать прожиточный минимум это что;
- невыплата зарплат это что;
- кредит с ростовщическим % за который в США уголовная статья это что;
- да что о великом,.. приведу обывательщину, "мочильщик сортиров" где обещанные тобою сортиры???
дальнейший список продолжите сами...



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1

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  • 16 | 27.05.2021, 16:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Молодые люди в большей степени подвержены внушению.»
============================================
Высказывая своё недовольство участием в мирных акциях против творящегося беспредела, принимаемых законов и коррупции, кумовства от верхних эшелонов, так называемой, власти и до сельских АДминистраций молодёжь, видишь ли, подвергается внушению деструктивных сил и ввязывается «… в противозаконную деятельность, зачастую не до конца отдают себе отчет в своих действиях, не осознают возможных последствий. А эти последствия бывают крайне печальными как для них самих, так и для их близких». Вона оно как. Значит вы будете продолжать разрушать экономику и сельское хозяйство, иметь по два-три гражданства, принимать антинародные законы, пилить бюджет и хранить наворованные деньги в иностранных банках, а ваши дети и внуки будут жить, учиться и работать тама у «ворогов» по их законам или здесь на хлебных должностях, а молодёжь должна с этим соглашаться? Несмотря на вашу работу по отуплению народа, изощрённо- оголтелую пропаганду по насаждению любви к антинародной власти, молодёжь видит происходящее, задаёт вопросы, анализирует и приходит к неутешительным выводам, которые страшат буржуинов. «С тех пор как запретили потрошить лжецов и мерзавцев на дуэлях, они расплодились, обзавелись какими-то правами, прикрыли себя законами».
И-2



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