Уфимская РПЦ забыла про крепостное право, рабский народ и кровавого убийцу Сталина

«Либо это место займет шайтан». Школьникам и студентам рассказали об экстремизме. В Курултае Башкирии вчера состоялась конференция для школьников и студентов «Молодежь против экстремизма и терроризма». Для них выступали представители силовых структур и духовенства. Вместе с рассказами о том, как террористы вербуют жителей Башкирии, участники конференции услышали, что сторонники Алексея Навального — экстремисты и подстрекатели. Представители духовенства призвали отказаться от западной культуры с ее «потаканием прихотям и страстям».Участников конференции на входе в зал встречала шеренга из шести молчаливых юнармейцев в камуфляжной форме. Все они — школьники старших курсов и студенты колледжей — курсанты первого отдельного Юнармейского полка имени генерал-майора Шаймуратова. В зале сидели студенты башкирских университетов, члены Молодежной палаты республики и «Молодой гвардии „Единой России“» — всего около 250 человек.Выступавший в числе первых советник совета по государственно-конфессиональным отношениям при главе Башкирии Руслан Карамышев рассказал, что в Башкирии действуют ячейки запрещенных в России организаций: ИГИЛ, «Хизб-ут-Тахрир», «Орда», «Свидетели Иеговы», которые вербуют новых сторонников в интернете. Господин Карамышев призвал педагогов «ставить фильтр в головах подрастающего поколения», чтобы те «различали токсичный и позитивный контент», а СМИ — не писать статьи, вызывающие сочувствие к осужденным по террористическим статьям.Взявший слово заместитель начальника Центра по противодействию экстремизму МВД Башкирии Эдгар Погосян рассказал о случаях вербовки жителей Башкирии. За последние годы, по словам господина Погосяна, более 100 жителей Башкирии с женами и детьми уехали в Сирию и Ирак и вступили в незаконные вооруженные формирования. Сейчас там находятся 29 уроженок Башкирии и 41 ребенок, среди которых есть как родившиеся в России, так и рожденные уже за границей.Участник конференции, студент Башкирского госуниверситета представившийся Марком поинтересовался, зачем российские власти возвращают на родину жен боевиков и их детей. «Не являются ли они разносчиками идеологии?» — спросил он. Вопрос вызвал недоумение у замначальника центра «Э». Он заявил, что «дети — граждане России и не должны отвечать за поступки родителей». Силовые структуры не оставляют без внимания таких женщин и детей после их возвращения, отметил господин Погосян.Выступавший далее спикер Курултая Константин Толкачев пожалел, что государство пока не придумало, «как управлять сетевым поведением молодежи», и раскритиковал сторонников оппозиционного политика Алексея Навального. «Деструктивный подход, который проявляется на каждом шагу, будь это поведение сторонников Навального или других экстремистов, во многом взращивается агрессией и ортодоксально-экстремистской идеологией, которая есть в интернете»,— сказал он.Не обошла вниманием сторонников Навального и выступавшая представительница прокуратуры Татьяна Овчинникова. Она назвала организаторов несанкционированных «околополитических» акций подстрекателями, которые призывают выйти на улицы школьников и студентов, «прекрасно зная, какая ответственность грозит участникам». Прокурор рассказала, что в Уфе активизировались неонацисты и «квазирелигиозные секты», которые ищут последователей своей идеологии среди студентов колледжей и вузов.В завершении конференции выступили представители духовенства.Председатель Духовного управления мусульман Башкирии Айнур Биргалин в начале выступления предложил собравшимся подумать над высказыванием Аллаха о том, что у человека не может быть двух сердец. Впоследствии муфтий объяснил, что сердце человека не может быть одновременно хорошим и плохим: «Либо в сердце есть положительное, либо это место займет шайтан, который будет насаждать ему идеи терроризма и экстремизма». Господин Биргалин объяснил акты терроризма, в частности трагедию в школе в Казани, влиянием Запада, у которого Россия заимствовала принципы «крайнего индивидуализма», «потакания прихотям и страстям». Вербовщики, по словам муфтия, используют «либеральный прозападный тезис псевдогуманизации — отделения человека от общества».