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Уфимская РПЦ забыла про крепостное право, рабский народ и кровавого убийцу Сталина

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«Либо это место займет шайтан». Школьникам и студентам рассказали об экстремизме. В Курултае Башкирии вчера состоялась конференция для школьников и студентов «Молодежь против экстремизма и терроризма». Для них выступали представители силовых структур и духовенства. Вместе с рассказами о том, как террористы вербуют жителей Башкирии, участники конференции услышали, что сторонники Алексея Навального — экстремисты и подстрекатели. Представители духовенства призвали отказаться от западной культуры с ее «потаканием прихотям и страстям».

Уфимская РПЦ забыла про крепостное право, рабский народ и кровавого убийцу Сталина


Участников конференции на входе в зал встречала шеренга из шести молчаливых юнармейцев в камуфляжной форме. Все они — школьники старших курсов и студенты колледжей — курсанты первого отдельного Юнармейского полка имени генерал-майора Шаймуратова. В зале сидели студенты башкирских университетов, члены Молодежной палаты республики и «Молодой гвардии „Единой России“» — всего около 250 человек.

Выступавший в числе первых советник совета по государственно-конфессиональным отношениям при главе Башкирии Руслан Карамышев рассказал, что в Башкирии действуют ячейки запрещенных в России организаций: ИГИЛ, «Хизб-ут-Тахрир», «Орда», «Свидетели Иеговы», которые вербуют новых сторонников в интернете. Господин Карамышев призвал педагогов «ставить фильтр в головах подрастающего поколения», чтобы те «различали токсичный и позитивный контент», а СМИ — не писать статьи, вызывающие сочувствие к осужденным по террористическим статьям.

Взявший слово заместитель начальника Центра по противодействию экстремизму МВД Башкирии Эдгар Погосян рассказал о случаях вербовки жителей Башкирии. За последние годы, по словам господина Погосяна, более 100 жителей Башкирии с женами и детьми уехали в Сирию и Ирак и вступили в незаконные вооруженные формирования. Сейчас там находятся 29 уроженок Башкирии и 41 ребенок, среди которых есть как родившиеся в России, так и рожденные уже за границей.

Участник конференции, студент Башкирского госуниверситета представившийся Марком поинтересовался, зачем российские власти возвращают на родину жен боевиков и их детей. «Не являются ли они разносчиками идеологии?» — спросил он. Вопрос вызвал недоумение у замначальника центра «Э». Он заявил, что «дети — граждане России и не должны отвечать за поступки родителей». Силовые структуры не оставляют без внимания таких женщин и детей после их возвращения, отметил господин Погосян.

Выступавший далее спикер Курултая Константин Толкачев пожалел, что государство пока не придумало, «как управлять сетевым поведением молодежи», и раскритиковал сторонников оппозиционного политика Алексея Навального. «Деструктивный подход, который проявляется на каждом шагу, будь это поведение сторонников Навального или других экстремистов, во многом взращивается агрессией и ортодоксально-экстремистской идеологией, которая есть в интернете»,— сказал он.

Не обошла вниманием сторонников Навального и выступавшая представительница прокуратуры Татьяна Овчинникова. Она назвала организаторов несанкционированных «околополитических» акций подстрекателями, которые призывают выйти на улицы школьников и студентов, «прекрасно зная, какая ответственность грозит участникам». Прокурор рассказала, что в Уфе активизировались неонацисты и «квазирелигиозные секты», которые ищут последователей своей идеологии среди студентов колледжей и вузов.

В завершении конференции выступили представители духовенства.

Председатель Духовного управления мусульман Башкирии Айнур Биргалин в начале выступления предложил собравшимся подумать над высказыванием Аллаха о том, что у человека не может быть двух сердец. Впоследствии муфтий объяснил, что сердце человека не может быть одновременно хорошим и плохим: «Либо в сердце есть положительное, либо это место займет шайтан, который будет насаждать ему идеи терроризма и экстремизма». Господин Биргалин объяснил акты терроризма, в частности трагедию в школе в Казани, влиянием Запада, у которого Россия заимствовала принципы «крайнего индивидуализма», «потакания прихотям и страстям». Вербовщики, по словам муфтия, используют «либеральный прозападный тезис псевдогуманизации — отделения человека от общества».

Руководитель миссионерского отдела Уфимской епархии РПЦ, иерей Дионисий Ефимов заявил, что многие думают, будто Запад — идеальное место. «Но может ли слепец вести слепого?» — спросил он и заявил, что Россия не должна брать пример с США, где было рабовладение и «убийства десятков миллионов коренного населения».

Дарья Кучеренко, Коммерсант
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  • Эксперт
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  • 1 | 26.05.2021, 13:54 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1365 | Комментарии: 70863 | Рейтинг: +11651,2
Шайтаны - но не мифические, а самые настоящие - двуногие - уже давно заняли все хлебные места и дрючат россиян 24/7

Но - это когда нибудь кончится. И живые шайтаны - позавидуют не дожившим.



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  • 2 | 26.05.2021, 13:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
мысль такая что у РПЦ говно не пахнет в отличии от других народов .



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  • Наблюдатель
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  • 3 | 26.05.2021, 14:06 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 8768 | Рейтинг: +2111,9
Выступавший далее спикер Курултая Константин Толкачев пожалел, что государство пока не придумало, «как управлять сетевым поведением молодежи», ...
_____________________________________________________
Сетевые протоколы обмена изначально были задуманы и разработаны что-бы такие вот желающие чем нибудь "поуправлять" сосали лапу.

Интернет создавался увлечёнными энтузиастами для свободного обмена информацией между людьми, минуя границы и запреты, это сейчас он невообразимо коммерциализировался и политизировался.

Многократные не прекращающиеся попытки наезда власти и чиновников на интернет, это индикатор свободы и прав человека в каждой конкретной взятой стране. Это по сути те же "радио-глушилки" на коротких волнах в СССР. Не помогло однако, кто хотел тот всё равно слушал...

У власти осталось только одно средство, отключить Интернет и вырубить электричество, а лучше и то и другое вместе...



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  • Наблюдатель
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  • 4 | 26.05.2021, 14:10 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 8768 | Рейтинг: +2111,9
«Либо это место займет шайтан». Школьникам и студентам рассказали об экстремизме...
______________________________________
Шайтан уже давно на своём месте, более двадцати лет к ряду...



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  • 5 | 26.05.2021, 14:15 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 8768 | Рейтинг: +2111,9
Не обошла вниманием сторонников Навального и выступавшая представительница прокуратуры Татьяна Овчинникова. Она назвала организаторов несанкционированных «околополитических» акций подстрекателями, которые призывают выйти на улицы школьников и студентов, «прекрасно зная, какая ответственность грозит участникам»...
__________________________________________
Дура ты, Татьяна. Подстрекатели сидят в Кремле...



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7

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  • Наблюдатель
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  • 6 | 26.05.2021, 14:26 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 8768 | Рейтинг: +2111,9
Прокурор рассказала, что в Уфе активизировались неонацисты и «квазирелигиозные секты», которые ищут последователей своей идеологии среди студентов колледжей и вузов...
___________________________________
Когда народный протест и недовольство загоняют в угол, он уходит в подполье и радикализуется. Это АКСИОМА для любого общества, понятная для любого думающего и образованного человека.

Но прокурору сия закономерность неведома, как и термин ЛЮСТРАЦИЯ видимо...



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  • 7 | 26.05.2021, 14:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 26.05.2021, 14:15 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
Публикации: 34 | Комментарии: 8761 | Рейтинг: +2110,5

..................................
Дура ты, Татьяна. Подстрекатели сидят в Кремле...
================
А ты,видимо, от большого ума можешь только транслировать пожелания госдепа, не понимая к чему они приводят.
Наглядный пример Украина, за печеньки разрушенная идиотами.



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3

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  • Наблюдатель
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  • 8 | 26.05.2021, 14:56 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 8768 | Рейтинг: +2111,9
А ты,видимо, от большого ума можешь только транслировать пожелания госдепа, не понимая к чему они приводят.
Наглядный пример Украина, за печеньки разрушенная идиотами...
_____________________________________________
Вам знакомы пожелания госдепа? Стесняюсь спросить... Откуда?

Украина деиствительно пример наглядный. Россия собственными руками вытолкала Украину в Европу не оставив ей другого выбора. Лет через пять -десять она неизбежно окажется там. А мы, как минимум ещё лет двадцать будем выбираться из глубокой задницы, в которую затащил страну параноик сотоварищи...



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6

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  • Участник
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  • 9 | 26.05.2021, 15:14 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4489 | Рейтинг: -350,4
ты,видимо, от большого ума можешь только транслировать пожелания госдепа, не понимая к чему они приводят.
Наглядный пример Украина, за печеньки разрушенная идиотами.
__________
У него мозги промыты. Он зомби.



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5

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  • Участник
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  • 10 | 26.05.2021, 15:24 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4489 | Рейтинг: -350,4
Люди с неустойчивой психикой и внутренними проблемами легко поддаются чужому влиянию, зомбированию. Яркий пример - это ЯСЕНПЕНЬ и Иннокентий.
Кухарка не всчет, она с детства недоразвитая.



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  • 11 | 26.05.2021, 15:40 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 26.05.2021, 14:26 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
Публикации: 34 | Комментарии: 8762 | Рейтинг: +2110,5
Прокурор рассказала, что в Уфе активизировались неонацисты и «квазирелигиозные секты», которые ищут последователей своей идеологии среди студентов колледжей и вузов...
__________
Когда народный протест и недовольство загоняют в угол, он уходит в подполье и радикализуется. Это АКСИОМА для любого общества, понятная для любого думающего и образованного человека.
Но прокурору сия закономерность неведома, как и термин ЛЮСТРАЦИЯ видимо...
_________________________
Я солидарен с Е. Понасенковым о необходимости люстрации с 1917 г.!

Этот, так называемый народ, может иметь любое мнение. Но социальные инстинкты невозможно преодолеть без люстрации с 1917 г.. Другой вариант хуже:.. потеря страны. Впрочем земли за Уралом они давно лишь условно российские, но есть возможность их вернуть, но без прекращения беспутства это невозможно!



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  • 12 | 26.05.2021, 16:18 | Автор: Не зарегистрирован
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...Россия не должна брать пример с США, где было рабовладение и «убийства десятков миллионов коренного населения»...
===
А крепостное право это не рабство, просто так называется, А.В. Суворов имел 5 тыс душ, Кутузов 5,5 тыс рабов, кстати женщина даже "душой" не являлась, даже статуса скота не имела! Окромя права первой ночи рабовладелец мог и продать и даже убить раба, а уж еженедельная порка это вообще норма.
Недалеко ушла и РФ сегодня, бесплатная годичная рекрутчина, зарплата величиною в концлагерный паёк, по сути отсутствие бесплатной но уже и самой медицины, также в сфере образования. Путинисты лечатся в ненавистном западе да деток там же обучают! А Путин вообще из банка со странным названием пенсионный фонд 5летний вклад присвоил!
Примеров много! Через каждые 10 км дороги путин в лице ДПС просит "позолотить", в ГСМ налоги 70%, впаривает электроэнергию и газ по сверхзавышенной цене гражданам РФ при этом гражданам Китая по дешёвке всё выше названное!



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  • 13 | 26.05.2021, 17:23 | Автор: Не зарегистрирован
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Александр Радищев приводит замечательный портрет такого господина.

«В губернии нашей жил один дворянин, который за несколько уже лет оставил службу. Вот его послужной список. Начал службу свою при дворе истопником, произведен лакеем, камер-лакеем, потом мундшенком, какие достоинства надобны для прехождения сих степеней придворныя службы, мне неизвестно. Но знаю то, что он вино любил до последнего издыхания… Чувствуя свою неспособность к делам, выпросился в отставку и награжден чином коллежского асессора, с которым он приехал в то место, где родился… Там скоро асессор нашел случай купить деревню, в которой поселился с немалою своею семьею.

Г. асессор произошел из самого низкого состояния, зрел себя повелителем нескольких сотен себе подобных. Сие вскружило ему голову… Он был корыстолюбив, копил деньги, жесток от природы, вспыльчив, подл, а потому над слабейшими его надменен. Если который казался ему ленив, то сек розгами, плетьми, батожьем или кошками, но сверх того надевал на ноги колодки, кандалы, а на шею рогатку… Сожительница его полную власть имела над бабами.

Помощниками в исполнении ее велений были ее сыновья и дочери, как то и у ее мужа. Ибо сделали они себе правилом, чтобы ни для какой нужды крестьян от работы не отвлекать… Плетьми или кошками секли крестьян сами сыновья. По щекам били или за волосы таскали баб и девок дочери.

Сыновья в свободное время ходили по деревне или в поле играть и бесчинничать с девками и бабами, и никакая не избегала их насилия. Дочери, не имея женихов, вымещали свою скуку над прядильницами, из которых они многих изувечили…»

Как видно, обращение с крепостными слугами в маленьком поместье бывшего лакея и в большом доме аристократки Салтыковой, а также ее знатных родственников практически одинаково.

В построенной при Петре и его преемниках государственной системе только верная служба строю и династии давала знатность, богатство и привилегии. И главной привилегией была безнаказанность в отношении к зависимым людям. Известный общественный деятель, Кошелев был, кроме всего прочего, крупным помещиком и одно время даже предводителем уездного дворянства. Поэтому описанные им случаи из помещичьей практики особенно ценны. Он пишет: «В соседстве моем жил помещик Ч., человек недурной, пользовавшийся общим уважением в дворянстве… При земляных работах, чтобы работники не могли ложиться для отдыха, Ч-ов надевал на них особого устройства рогатки, в которых они и работали. За неисправности сажал людей в башню и кормил их селедками, не давая им при этом пить… Брань, ругательства и сечение крестьян производились ежедневно».

Каждая жалоба из бессчетного числа крестьянских челобитных представляет крепостное право с новой стороны, удивляя примерами господского цинизма и часто бессмысленной жестокости. Так, например, крепостные генерала Гурко жаловались на притеснения со стороны управляющего и чрезвычайное обременение работами. Писали, что управляющий запрягает крестьян с женами и детьми «вместо лошадей в сохи и пашет ими, как скотиной…»

Не только дворяне, но и монахи синодской церкви, а монастыри до 1764 года имели право владеть населенными имениями, обходились с крепостными немилостиво. В Курской губернии исследователем Добротворским были собраны интересные свидетельства о том, как жилось крестьянам под властью монашеской обители: «Монастырская неволя была пуще панской… Рассказывают старики, что житье было тогда незавидное. Вместо лошадей у монахов служили они: на них и воду возили, и землю пахали».

Весьма примечательно, что образ крепостных крестьян, впряженных в соху или телегу вместо скота, — постоянно встречается в записках современников. Как тут не вспомнить горькое радищевское сравнение крестьян с волом, «определенным тяжкую вздирати борозду»?!



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  • 14 | 26.05.2021, 17:25 | Автор: Не зарегистрирован
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Действительно, в эпоху крепостничества у крестьян было два основных способа устроить свою брачную жизнь — «по жребию» и «по страсти». О последнем способе дает представление следующая история: одна эмансипированная молодая барыня, вернувшись вскоре после реформы 1861 года из заграничного путешествия в свое имение, собрала крестьянских женщин и устроила чаепитие. За чаем она и поинтересовалась — все ли они вышли замуж «по любви»? Крестьянки явно не поняли вопроса госпожи и недоуменно смотрели на нее.

— Ах, ну как же вы не понимаете! — воскликнула барыня. — Ну, значит, по страсти!

— По страсти, по страсти, — вдруг оживившись, закивали женщины. — Известно — кого назначит барин, или бурмистр, с тем и под венец! А если заупрямишься, так выпорют кучера на конюшне, прямо страсть!

А. Пушкин, сам однажды пересказывая подобный же случай, отметил при этом: «Таковые «страсти» обыкновенны. Неволя браков давнее зло». Но необходимо помнить, что история, сегодня имеющая значение едва ли не анекдота, в крестьянском быту XVIII–XIX веков оказывалась человеческой трагедией.

Один «благородный» душевладелец оставил для потомства свои соображения о наилучшем развитии помещичьего хозяйства: «Добрые экономы от скотины и птиц племя стараются разводить, — писал он, — а потому о размножении крестьян тем более печность (т. е. заботу) следует иметь». И рекомендовал отдавать крепостных «девок» замуж не позднее 18 лет. Любопытно, что здесь с ним полностью соглашался А. С. Пушкин, который был не только великим русским поэтом, но и обыкновенным российским помещиком. В одной из своих публицистических статей он писал: «Осмелюсь заметить одно: возраст, назначенный законным сроком для вступления в брак, мог бы для женского пола быть уменьшен. Пятнадцатилетняя девка и в нашем климате уже на выдании, а крестьянские семейства нуждаются в работницах…»

Впрочем, в работницах нуждались не только крестьяне, но в первую очередь их владельцы. И решение этого «хозяйственного» вопроса было для них тем проще, чем глубже в среде поместного дворянства утверждался взгляд на крепостных людей, как на рабочую скотину. Новгородский губернатор Сивере, один из немногих вельмож за всю российскую историю, сохранивших объективность и здравый взгляд на действительность, отмечал утилитарное отношение помещиков к своим крестьянам: «Землевладельцы в России обыкновенно принуждают к браку молодых людей и делают это для того, чтобы иметь лишнюю пару, т. е. новое тягло, на которое можно еще наложить работу или оброк».

Понятно, что чем населеннее были дворянские вотчины, тем сильнее ограничивалась возможность индивидуального подхода к женитьбе крестьян. Князь А. Голицын, ознакомившись со списками, представленными ему старостами, убедился, что в его имениях слишком возросло число незамужних девиц и неженатых парней. Видя в сложившемся положении прямой убыток для себя, князь велел немедленно расписать потенциальных женихов и невест по возрасту и венчать «по жребию».

Справедливости ради надо сказать, что со стороны князя это была только мера устрашения. Как тогда говорили — «под рукой» велели бурмистрам не спешить с исполнением сурового приказа. И действительно, господский намек крестьянами был понят верно. За одну неделю сыграли 400 свадеб, не дожидаясь «жребия».



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  • 15 | 26.05.2021, 18:15 | Автор: Не зарегистрирован
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1 | 26.05.2021, 13:54 | Автор: Кухарка
Публикации: 1365 | Комментарии: 70856 | Рейтинг: +11652,3
Шайтаны - но не мифические, а самые настоящие - двуногие - уже давно заняли все хлебные места и дрючат россиян 24/7

Но - это когда нибудь кончится. И живые шайтаны - позавидуют не дожившим.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Убогая! Протасевич и Сапега тоже так писали, а сейчас в СИЗО поют соловьями и каются! Как тебе такая перспектива? Очень Опытный



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  • 16 | 26.05.2021, 18:19 | Автор: Не зарегистрирован
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3 | 26.05.2021, 14:06 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
Публикации: 34 | Комментарии: 8762 | Рейтинг: +2110,5
Выступавший далее спикер Курултая Константин Толкачев пожалел, что государство пока не придумало, «как управлять сетевым поведением молодежи», ...
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Сетевые протоколы обмена изначально были задуманы и разработаны что-бы такие вот желающие чем нибудь "поуправлять" сосали лапу.

Интернет создавался увлечёнными энтузиастами для свободного обмена информацией между людьми, минуя границы и запреты, это сейчас он невообразимо коммерциализировался и политизировался.

Многократные не прекращающиеся попытки наезда власти и чиновников на интернет, это индикатор свободы и прав человека в каждой конкретной взятой стране. Это по сути те же "радио-глушилки" на коротких волнах в СССР. Не помогло однако, кто хотел тот всё равно слушал...

У власти осталось только одно средство, отключить Интернет и вырубить электричество, а лучше и то и другое вместе...
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__ Пень! Ты лучше выскажи своё отношение к тому, какая политическая цензура на УЖе! Либерасты - самые отъявленные политические цензоры! Очень Опытный



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  • 17 | 26.05.2021, 19:04 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1757 | Рейтинг: +384,4
Что христианство, что ислам это секты иудаизма. Так что и поп и мулла сектанты. Оба призывают к терпилам, власть от боха, покорись, послушайся.



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  • 18 | 26.05.2021, 20:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 26.05.2021, 17:25 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Действительно, в эпоху крепостничества у крестьян было два основных способа устроить свою брачную жизнь — «по жребию» и «по страсти». О последнем способе дает представление следующая история: одна эмансипированная молодая барыня, вернувшись вскоре после реформы 1861 года из заграничного путешествия в свое имение, собрала крестьянских женщин и устроила чаепитие. За чаем она и поинтересовалась — все ли они вышли замуж «по любви»? Крестьянки явно не поняли вопроса госпожи и недоуменно смотрели на нее...
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Какая печалька. А где женщин как овец чуть не в мешке замуж продавали, да и сейчас практикуется, и ничего, никто на уже слезы не льет.



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  • 19 | 26.05.2021, 20:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Люблю смотреть как либерасты здесь пузыри пускают, обезьянка говорящая так вообще прелесть.



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  • 20 | 26.05.2021, 21:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 26.05.2021, 14:35 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 26.05.2021, 14:15 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
Публикации: 34 | Комментарии: 8761 | Рейтинг: +2110,5
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Дура ты, Татьяна. Подстрекатели сидят в Кремле...
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А ты,видимо, от большого ума можешь только транслировать пожелания госдепа, не понимая к чему они приводят.
Наглядный пример Украина, за печеньки разрушенная идиотами.
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===это обман! У них свои непутёвые "Путины"!



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