Насилие депутанкой ...

Игорь Савельев: Это не история, которая отражает актуальную повестку политического противостояния в стране.Депутат Госдумы от Башкирии Инга Юмашева предложила признать пропаганду идеологии «чайлдфри» и радикального феминизма деструктивным контентом. Все это, по мнению Юмашевой, является формой «информационного насилия». Писатель Игорь Савельев в эфире «Эха» заметил, что относится с высказываниями Юмашевой как к «чудачеству».— Оно бывает безобидное, которое не демонстрируют потому, что не занимают должностей. А бывает, когда попадают в парламент, и с ними происходит что-то страшное.Он привел в пример Наталью Поклонскую.— Поклонская, попав в парламент, занялась чем-то странным, даже однопартийцы пытались одергивать и останавливать. То же самое происходило с депутатом Мизулиной, которая была демократом, членом «Яблока».Это неизвестный науке вирус поражает депутатов.По мнению писателя, нет смысла обсуждать, почему спорные семейные инициативы выдвигает бездетнаяЮмашева: это ее личное дело.Ранее Савельев высказался в поддержку ЛГБТ-сообщества против гомофобии.— В моем представлении норма жизни и ЛГБТ, и феминизм, то, что в нормальном течении общественно-политической жизни не привлекало бы внимания, все эти элементы должны занимать своим места. Эти явления преследуются государством, поэтому считаю возможным поддерживать. Поддерживаю, потому что Юмашева против.По словам писателя, гомофобия — результат госпропаганды. Он напомнил, что еще в 90-е к геям относились «индифферентно», и общественные тренды в России и Европе не различались.— Но потом пошел разнонаправленный тренд. В Европе активно внедрялось в общественное сознание, что это нормально, а в России всеми силами началась борьба, и явления, казавшиеся в 90-е нормальными в эстраде, кино и книгах – сегодня запрещены, и этим управляют такие, как Юмашева. Широкий круг людей в законодательной власти, которые задают повестку – на их совести преступления гомофобии. Вопрос о смене поколения во власти перезрел. Все что происходит – конфликт отцов и детей. Традиционные ценности существуют, но насаждать их на госуровне не уместно.Савельев считает, что гражданское общество растет и не верит речам власти.— Другое дело, что гражданское самосознание не связано с политической жизнью и не скоро выльется в голосования и поддержку партий – не про наше ближайшее будущее, само по себе развивается в дикой форме. Не думаю, что возможна ситуация, что может появиться независимый депутат в Думе или фракция, все отсекается на фильтрах со сбором подписей и регистрации. Что касается соотношения «ЕР» и системной оппозиции, ну допустим, большинство в парламенте приобретет КПРФ — на что это повлияет? Это не история, которая отражает актуальную повестку политического противостояния в стране.Между тем, ряд общественников, ранее не коммуницировавших с партией власти, выдвигают свои кандидатуры от «ЕР» или участвуют в праймериз.— Я считаю, что это личное дело Гагина. Для себя считал бы недопустимым. Это несовместимо с моральным поведением и несет репутационные риски, стадия, когда было допустимо – прошла.