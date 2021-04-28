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Насилие депутанкой

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Игорь Савельев: Это не история, которая отражает актуальную повестку политического противостояния в стране.

Насилие депутанкой


Депутат Госдумы от Башкирии Инга Юмашева предложила признать пропаганду идеологии «чайлдфри» и радикального феминизма деструктивным контентом. Все это, по мнению Юмашевой, является формой «информационного насилия». Писатель Игорь Савельев в эфире «Эха» заметил, что относится с высказываниями Юмашевой как к «чудачеству».

— Оно бывает безобидное, которое не демонстрируют потому, что не занимают должностей. А бывает, когда попадают в парламент, и с ними происходит что-то страшное.

Он привел в пример Наталью Поклонскую.

— Поклонская, попав в парламент, занялась чем-то странным, даже однопартийцы пытались одергивать и останавливать. То же самое происходило с депутатом Мизулиной, которая была демократом, членом «Яблока».

Это неизвестный науке вирус поражает депутатов.

По мнению писателя, нет смысла обсуждать, почему спорные семейные инициативы выдвигает бездетная

Юмашева: это ее личное дело.

Ранее Савельев высказался в поддержку ЛГБТ-сообщества против гомофобии.

— В моем представлении норма жизни и ЛГБТ, и феминизм, то, что в нормальном течении общественно-политической жизни не привлекало бы внимания, все эти элементы должны занимать своим места. Эти явления преследуются государством, поэтому считаю возможным поддерживать. Поддерживаю, потому что Юмашева против.

По словам писателя, гомофобия — результат госпропаганды. Он напомнил, что еще в 90-е к геям относились «индифферентно», и общественные тренды в России и Европе не различались.

— Но потом пошел разнонаправленный тренд. В Европе активно внедрялось в общественное сознание, что это нормально, а в России всеми силами началась борьба, и явления, казавшиеся в 90-е нормальными в эстраде, кино и книгах – сегодня запрещены, и этим управляют такие, как Юмашева. Широкий круг людей в законодательной власти, которые задают повестку – на их совести преступления гомофобии. Вопрос о смене поколения во власти перезрел. Все что происходит – конфликт отцов и детей. Традиционные ценности существуют, но насаждать их на госуровне не уместно.

Савельев считает, что гражданское общество растет и не верит речам власти.

— Другое дело, что гражданское самосознание не связано с политической жизнью и не скоро выльется в голосования и поддержку партий – не про наше ближайшее будущее, само по себе развивается в дикой форме. Не думаю, что возможна ситуация, что может появиться независимый депутат в Думе или фракция, все отсекается на фильтрах со сбором подписей и регистрации. Что касается соотношения «ЕР» и системной оппозиции, ну допустим, большинство в парламенте приобретет КПРФ — на что это повлияет? Это не история, которая отражает актуальную повестку политического противостояния в стране.

Между тем, ряд общественников, ранее не коммуницировавших с партией власти, выдвигают свои кандидатуры от «ЕР» или участвуют в праймериз.

— Я считаю, что это личное дело Гагина. Для себя считал бы недопустимым. Это несовместимо с моральным поведением и несет репутационные риски, стадия, когда было допустимо – прошла.

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 27.05.2021, 12:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
— Но потом пошел разнонаправленный тренд. В Европе активно внедрялось в общественное сознание, что это нормально, а в России всеми силами началась борьба, и явления, казавшиеся в 90-е нормальными в эстраде, кино и книгах – сегодня запрещены, и этим управляют такие, как Юмашева.
----------------------------------
По мнению Савельева, Юмашева нехороша уже тем, что не приемлет ЛГБТ-отношения, и против их пропаганды в обществе?
Савельеву нравится толстый Киркоров в красных колготках? А может он хочет чтобы его сын стал родителем номер один? Или номер два?



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  • 2 | 27.05.2021, 12:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну скучно ей! Надо же себя проявить каким-то образом. Вот и ляпнула о кое чём.



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  • 3 | 27.05.2021, 12:49 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1365 | Комментарии: 70863 | Рейтинг: +11651,2
Какая же она мракобеска, человеконенавистница!



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  • 4 | 27.05.2021, 12:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Инга, Инга, чья это личинка (папа) или лощинка (любовник), у кого есть информация?



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  • 5 | 27.05.2021, 12:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Настоящая женщина, красавица, умница, бьется за то чтобы в нашем обществе были мужики, а не извращенцы.



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  • Наблюдатель
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  • 6 | 27.05.2021, 13:14 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 8768 | Рейтинг: +2111,9
Депутат Госдумы от Башкирии Инга Юмашева предложила признать пропаганду идеологии «чайлдфри» и радикального феминизма деструктивным контентом. Все это, по мнению Юмашевой, является формой «информационного насилия». Писатель Игорь Савельев в эфире «Эха» заметил, что относится с высказываниями Юмашевой как к «чудачеству».

— Оно бывает безобидное, которое не демонстрируют потому, что не занимают должностей. А бывает, когда попадают в парламент, и с ними происходит что-то страшное...
______________________________________
Это не чудачества. Это присутствие в думе абсолютно некомпетентных и профнепригодных пустышек, не стесняющихся публично демонстрировать вакуум в своей голове и присутствие той лабуды почёрпнутой, которой они пытаются его заполнить...



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3

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  • Наблюдатель
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  • 7 | 27.05.2021, 13:15 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 8768 | Рейтинг: +2111,9
-- | 27.05.2021, 13:14 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
Публикации: 34 | Комментарии: 8763 | Рейтинг: 0

Депутат Госдумы от Башкирии Инга Юмашева предложила признать пропаганду идеологии «чайлдфри» и радикального феминизма деструктивным контентом. Все это, по мнению Юмашевой, является формой «информационного насилия». Писатель Игорь Савельев в эфире «Эха» заметил, что относится с высказываниями Юмашевой как к «чудачеству».

— Оно бывает безобидное, которое не демонстрируют потому, что не занимают должностей. А бывает, когда попадают в парламент, и с ними происходит что-то страшное...
______________________________________
Это не чудачества. Это присутствие в думе абсолютно некомпетентных и профнепригодных пустышек, не стесняющихся публично демонстрировать вакуум в своей голове и присутствие той лабуды почерпнутой из интернета, которой они пытаются его заполнить...



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2

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  • Наблюдатель
  •  
  • 8 | 27.05.2021, 13:26 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 8768 | Рейтинг: +2111,9
И всё-бы ничего, но за демонстрацию этого вакуума они получают такие деньги, которые и не снились высококлассному специалисту на производстве или заслуженному профессору с научными степенями и званиями...



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  • 9 | 27.05.2021, 13:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Депутат Госдумы от Башкирии Инга Юмашева предложила признать пропаганду идеологии «чайлдфри» и радикального феминизма деструктивным контентом.

---------------------------------

Кухарка с Ясенпнем предлагают признать пропаганду идеологии "чайлдфри" конструктивным контентом?
Нисколько не удивлен.



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  • Гость
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  • 10 | 27.05.2021, 13:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
По словам писателя, гомофобия — результат госпропаганды. Он напомнил, что еще в 90-е к геям относились «индифферентно», и общественные тренды в России и Европе не различались.
===================
В 90-е главный тренд в России разграбление госимущества и "оптимизация" населения под руководством дерьмократов, он продолжается до сих пор.



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  • 11 | 27.05.2021, 13:45 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1365 | Комментарии: 70863 | Рейтинг: +11651,2
Кухарка с Ясенпнем предлагают признать пропаганду идеологии "чайлдфри" конструктивным контентом?
_____________________________________
Чайлдфри — субкультура и идеология, характеризующаяся сознательным желанием не иметь детей. Речь не идёт о людях, которые откладывают рождение детей на более поздний срок или не имеют твёрдой позиции в данном вопросе

То есть - эта личная точка зрения индивидуума. И таких людей было достаточно во все времена, просто оно не было оформлено в движение.

Может быть ты с этой прошмандовкой Юмашевой, у которой, кстати НЕТ детей - хотите насильно заставить заводить детей?! Или как?
Запомни, пуйлососина, дети должны быть желанными! Точка.
Нежеланные дети - несчастны в семье, закомплексованы, страдают от недостатка внимания или даже от откровенного пренебрежения и даже хуже - морального и физического насилия в семье. А то и просто - от них отказываются, и что еще хуже - убивают сразу после рождения или поздней.

К рождению детей нужно готовиться и морально, и материально. Случайные дети - обуза для матери или для матери и отца. Хотя отцы - легко отказываются от нежеланных детей.



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  • 12 | 27.05.2021, 13:48 | Автор: Не зарегистрирован
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"Традиционные ценности существуют, но насаждать их на госуровне не уместно."
В Европе активно внедрялось в общественное сознание, что это нормально,
==================
Если ЭТО делается, значит кому-то оно нужно, для сокращения населения.
Но ЭТО касается только христианского мира, не мусульманского.



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  • 13 | 27.05.2021, 13:49 | Автор: Не зарегистрирован
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Чайлдфри, как идеология
Ныне мы имеем глобальное, транснациональное явление во всём мире: движение значимого количества людей – чайлдфри.

Значимое, потому, что в это движение уже вовлечено сотни тысяч, а может миллионы, мужчин и женщин.

Но, дело даже не в количестве. А в том: чайлдфри обрело ярко выраженную идеологию. И поэтому, приобрело характер оголтелой агрессивности к инакомысКстати, обращаю ваше внимание: ВСЯКАЯ идеология, как только она становится оной. Становится нетерпимо агрессивной к инакомыслящим и инакоживущим людям.

Достаточно, навскидку, вспомнить такие факты из истории, как инквизиция, крушение церквей. Каждая религия, как и атеизм – это своды идей — идеология.

И они всегда агрессивны к своим оппонентам.

Вспомните ку-клукс-клан или интернационал, большевизм, коммунизм, капитализм, как идеологии, а не только экономические системы.

Или, ближе к теме: посмотрите на движение гомосексуалистов. Пока они таились, преследуемые законом и общественной моралью, их и видно не было.

А сейчас, они устраивают массовые демонстрации. А демонстрация – это показ открытой агрессивности ко всем прочим — «кто не с нами».



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  • 14 | 27.05.2021, 13:51 | Автор: Не зарегистрирован
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Чайлдфри — показатель деградации общества и личности человека
С другой стороны, чайлдфри – это показатель деградации общества и антинародной сущности государства.

Ибо только в обществе, которое находится на стадии духовного разложения, отдельные слабоумные его члены, могут иметь возможность открыто группироваться.

И открыто проповедовать такие антиобщественные идеи, как у чайлдфри.

И, ибо, только антиобщественное, антинародное государство, которое имеет свои, а не социальные интересы.

Может НЕ преследовать законодательно подобные антигуманные идеи и образование групп их носителей.



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  • 15 | 27.05.2021, 13:51 | Автор: Не зарегистрирован
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Общество, которое мирится с тем, что его основную, лучшую часть называют «рожалками», «свиноматками». А детей – «огрызками» и «опарышами».

Разве это не деградирующее общество?

Государство, которое скрыто и открыто, борется с естественным правом людей иметь своё потомство.

Разве это не разлагающееся и не противоестественное государство?

Ибо оно перестало выполнять свою основную функцию – служить интересам социума — людей.



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  • 16 | 27.05.2021, 13:52 | Автор: Не зарегистрирован
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Кто становится чайлдфри
И в третьих. Вот, скажите мне, пожалуйста: Можно ли считать психически нормальным человека, который оскорбляет матерей, отцов и детей?

И, более того, он проявляет ненависть к ним.

Например, бросая окурки, банки, бутылки от пива, и прочее, в детские коляски без детей, и даже с детьми?

А потом, ещё, сообщает о своих «подвигах» в интернете?



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  • 17 | 27.05.2021, 13:53 | Автор: Не зарегистрирован
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А можно ли считать психически нормальным человека, который посвящает всю свою жизнь себе – «единственному и неповторимому»?

И не имеет ни малейших естественных позывов выполнить свою основную миссию на Земле – оставить после себя что-то, кроме, извините, кучи говна?
Скажете: Это такая мораль или отсутствие оной, — психика здесь не причём?

Но, извините, разве такие моральные принципы, как любовь и уважение, почитание матерей, женщин, отцов и детей, не имеют в своей основе естественные рефлексы здоровой психики?

Разве психически и физически здоровый человек, — с нормально проявляемыми своими, даже, животными инстинктами, присоединится к чайлдфри?

Как назвать, кроме как вырожденец, человека, который, ни в какую, не хочет иметь своего потомства?

Но, дело, даже не в этом – психически больных людей в обществе всегда хватает.

Дело в том, что только в ненормальном обществе и государстве, психические ненормальные люди могут позволять себе указывать здоровым, как им жить.



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  • 18 | 27.05.2021, 13:55 | Автор: Не зарегистрирован
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А вот теперь, вопрос:

— Если у человека — мужчины или женщины, с Основным инстинктом всё нормально, разве может он примкнуть к чайлдфри?

Нет, ну конечно, в плане секса у него может быть, в чем я лично сомневаюсь, всё хорошо и даже более.

НО, вот остальное: нет инстинкта материнства и не хочется иметь сына или дочь мужчине.

Получается «пчёлка» — мужчина, и пустоцвет — женщина.

Чайлдфри, — люди с нарушениями в Основном инстинкте, только летают из постели в постель. И только, извините, «ноги раздвигают».

Секс, если он у чайлдфри ещё есть, — процесс только ради удовольствия.

А всё остальное — пустоцвет: ни женщина не выполнила свою вселенскую миссию — не родила человека взамен себя.

Ни мужчина не оставил после себя наследника, ни в прямом, ни в переносном смысле.



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  • 19 | 27.05.2021, 14:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Основной инстинкт — важнейшая система адекватного жизнеобеспечения человека
Основной инстинкт – это СИСТЕМА жизнеобеспечения человека.

И любое отклонение в ней – отсутствие одного из элементов или нарушение связей между ними. Влечёт разрушение или деформацию всей рефлексии этого инстинкта.

То есть, чайлдфри, которые демонстрируют, как минимум, неприятие деторождения. Имеют болезненные проблемы с Основным инстинктом.

Вот, именно отсюда, и появляется их повышенная агрессивность и скудоумие.

И прочие проявления неадекватности сознания и эмоционально-чувственной сферы их жизнедеятельности.

Ибо:

— скрытые или явные проблемы во взаимоотношениях с противоположным полом;
— сексуальная неудовлетворённость и проблемы в сексе;
— скрытые или явные фобии, связанные с детьми, их рождением и с семейными отношениями, и прочее, в таком духе,

НЕ МОГУТ не порождать агрессивность к окружающим и окружающему миру, как таковому.

И сами неполадки в Основном инстинкте, как в важнейшем факторе ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ адекватности. Порождают отклонения от нормы в психике и в системе сознания человека.

Кстати, именно поэтому, чайлдфри не способны ни в кого влюбиться и никого любить. Они любят лишь себя – у них работает только природное эго.

А любовь и даже уважение к другому человеку, включая своих детей, заложена в механизмах Основного инстинкта.

А что касательно любви и уважения чайлдфри к себе подобным — это, всего лишь, стадная сплочённость и боязнь одиночества. Боязнь остаться один на один со своими идеями.



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  • 20 | 27.05.2021, 14:03 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 8768 | Рейтинг: +2111,9
9 | 27.05.2021, 13:32 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Депутат Госдумы от Башкирии Инга Юмашева предложила признать пропаганду идеологии «чайлдфри» и радикального феминизма деструктивным контентом.

---------------------------------
Кухарка с Ясенпнем предлагают признать пропаганду идеологии "чайлдфри" конструктивным контентом?
__________________________________________
За кухарку не скажу...

Но додумывать за других это дурной скус...
Как собственно и различную лабуду из интернета в виде модных "движух", коих там туева хуча, называть "идеологией"...

Осуждать ваш "скус" не берусь и даже в определённой степени сочувствую.
У многих людей с неокрепшими мозгами, от огромного потока сетевой информации сносит крышу. Я к примеру и знать не знаю что такое "чайлдфри" и знать не хочу, ибо информацию надо фильтровать и беречь мозг от "информационного мусора"...

Вам можно, у вас места много...



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