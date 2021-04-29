Кто не жулик и вор — тот иностранный агент

Госсобрание Башкортостана в четверг приняло поправки в республиканский Кодекс о выборах, которые, вслед за аналогичными федеральными законами, вводят возможность многодневного голосования на региональных и местных выборах в республике. Кроме этого, поправки накладывают новые ограничения и обязанности на участвующие в выборах лица, признанные "иноагентами".В частности, принятые нововведения дают право организующим выборы избиркомам проводить голосование избирателей "вне помещения для голосования на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования (на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах)". Участвующие же в выборах "иноагенты", а также выдвигающие их объединения обязаны будут размещать информацию об их статусе во всех документах и материалах, касающихся избирательной кампании, в том числе, в подписных листах и агитматериалах, при этом, в последнем случае, информация о статусе "иноагента" должна быть "ясно видимой (ясно различаемой на слух) и занимать не менее 15 процентов от площади (объема) агитационного материала". Также российские юрлица-"иноагенты" не вправе будут "осуществлять деятельность, способствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов, списков кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов, достижению определенного результата на выборах, а также в иных формах участвовать в избирательных кампаниях". Наконец, граждане, являющиеся физлицами-"иноагентами", обязаны будут указывать свой статус в платежных документах при внесении пожертвований в чей-либо избирательный фонд.Внесение поправок вызвало сопротивление фракций КПРФ, ЛДПР и, отчасти, "Справедливой России", заявивших о дальнейшем девальвировании института выборов в республике.— Мы предполагаем, что во время многодневного голосования могут быть допущены фальсификации и другие нарушения избирательного законодательства. Чтобы такого не происходило, мы с депутатами Ильгамом Галиным и Дмитрием Чувилиным внесли свою поправку о том, чтобы подсчет голосов производился каждый день голосования, сразу после закрытия избирательных участков, — заявил руководитель фракции КПРФ в Госсобрании Юнир Кутулугужин.— [В законодательстве] есть другие инструменты, чтобы пресечь возможные фальсификации, — возразил докладчик по законопроекту, председатель комитета ГС по и СМИ Салават Хусаинов.— После принятия этого законопроекта у нас, в Башкирии появится огромное количество "иностранных агентов". В основном, они будут состоять из людей, которые нежелательны для власти. Предлагаю всем к этому дружно приготовиться! Вообще, данный законопроект полностью дискредитирует институт выборов и выводит его за рамки правового поля. И мы понимаем, что все это вызвано боязнью перемен, боязнью изменений в органах власти, — присоединился к дискуссии депутат от КПРФ Дмитрий Чувилин.— Вы уже делегализовали институт публичных мероприятий, а теперь точно также хотите делегализовать институт выборов? — обратился Чувилин к докладчику.— Это не более, чем ваши предположения, — ответил Салават Хусаинов. — Опыт трехдневного голосования уже есть, в поправках учтены всю плюсы и минусы.Руководитель фракции ЛДПР Вячеслав Рябов заявил, что либерал-демократы будут голосовать против законопроекта.— Фракции ЛДПР и КПРФ в Госдуме голосовали против такого закона. Мы также считаем, что с принятием такого законопроекта института выборов уже не будет. Трехдневное голосование — это неподконтрольный процесс, это "кот в мешке"; при нем невозможно проследить и принять меры против возможных нарушений.Руководитель фракции "Справедливой России" Владимир Нагорный, отметив, что думская партийная фракция голосовала против схожего законопроекта, заявил, что в Госсобрании "каждый член фракции будет голосовать в соответствии с личными убеждениями".— Почему вы априори утверждаете, что будут нарушения? — продолжил дискуссию, обращаясь к коммунистам и либерал-демократам, спикер Госсобрания Константин Толкачев.— Все, о чем говорили здесь КПРФ и ЛДПР, это из нашей жизненной практики. Если каждый из нашей фракции выложит в Интернет все видео и документальные [свидетельства], вам мало не покажется. Поэтому мы же предлагаем договариваться. И мы свое мнение суверенной республики об этом должны высказывать федеральному центру, а не соглашаться с ним молча. Иначе вы увидите, что в сентябре все это приведет к взрыву недовольства, — парировал коммунист Рустам Хафизов.— Коллеги, у нас нет предмета для дискуссии. Мы приводим наш закон в соответствие с федеральным законом. Если вы не доверяете государству, его органам, ну, я не знаю… В данном случае, все равно будет действовать федеральный закон, — заметил спикер, после чего поставил вопрос на голосование.Поправка КПРФ была большинством голосов отклонена. За принятие законопроекта в целом проголосовало 82 депутата, против — 21.— Чтобы немножко успокоить эмоции, расскажу вам одну ситуацию, — решил очередной назидательной байкой закрепить "победу" в дискуссии спикер Константин Толкачев. — Был принят гимн СССР [в 1943 году]. В кулуарах Съезда писателей встречаются Константин Симонов и [автор текста гимна] Сергей Михалков. Симонов с присущей ему горячностью начал критиковать текст гимна. Михалков слушал-слушал, а потом сказал: "И петь будешь, и вставать будешь!" То есть, какой бы закон ни был, мы обязаны следовать его требованиям.Напомним, известный поэт Сергей Михалков по заказу органов власти несколько раз переделывал слова написанного им гимна страны (сперва СССР, а затем нынешней РФ). После очередной переделки поэт получил в среде фрондирующей советской интеллигенции прозвище "гимнюк".— Башкортостан идет в русле общего ужесточения законодательства, направленного, по сути, на ограничение избирательных прав граждан, — заявил координатор республиканского отделения движения "Голос" Ренат Факиев. – Мы уже наблюдали такое многодневное голосование за поправки к Конституции РФ, а также на выборах муниципальных советов в прошедшем году, и убедились, что такое голосование лишь значительно расширило возможности для фальсификаций и, в то же время, отнюдь не повысило явку избирателей. Что касается отклоненной поправки КПРФ о необходимости ежедневного подсчета голосов, думаю, она мало что решила бы. Разве что такой подсчет несколько больше прояснил бы ситуацию в ходе голосования в ее динамике, дал бы больше информации и немного больше возможностей для контроля. Но, в целом, это была бы, если там можно выразиться, лишь "маленькая ложка меда в большой бочке дегтя".— Этот демарш так называемой "системной оппозиции" в Госсобрании я объясняю тем, что торг в Кремле и на Старой площади за места в будущей Госдуме еще не завершен, — считает политтехнолог Андрей Потылицын. — Эти партии полагают, — на мой взгляд, вполне обоснованно, — что их опять могут "кинуть" с количеством мест. Отмечу, что такой процесс "высушивания" партий "парламентской оппозиции", запущенный Старой площадью уже давно, значительно ускорился еще с прошлых выборов думу в 2016 году. Причина состоит в том, что эти партии становятся все больше обузой для Кремля: их политическая польза исчерпывается, содержание их для бюджета становится все накладнее, и, в то же время, падает их управляемость – в них, прежде всего, в КПРФ появляется все больше новых независимых и деятельных активистов, несогласных с "линией партии", Так что выборы 2021 года могут стать рубежом в окончательном "высушивании" этих партий, и они это чувствуют. И вот такими демаршами они демонстрируют свое недовольство ситуацией.Эксперт также спрогнозировал, что на выборах в Уфимский горсовет КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия – За правду" еще могут получить представительство в новом составе Совета, но "уже не такое значительное, как это было по итогам выборов в 2016 году".— Мы видим, что со стороны "Единой России" политическая агрессивность лишь нарастает; ее грубость и бесцеремонность, в итоге, приводит к затаптыванию даже таких декоративных конкурентов, — отметил политтехнолог.Отметим, в четверг в Уфе прошла встреча главы Башкортостана Радия Хабирова с первым заместителем председателя ЦК КПРФ, депутатом Госдумы Юрием Афониным, на которой "обсуждалась подготовка к предстоящим выборам в российский парламент". "Конечно, нам хотелось бы выстроить рабочие взаимоотношения с КПРФ — одной из крупнейших политических партий в России, с историей, серьёзным активом и второй по численности фракцией в Госдуме", — заявил на встрече Хабиров.Напомним также, что в сентябре, одновременно с выборами в Госдуму, пройдут очередные выборы Уфимского горсовета. В нынешнем составе Совета абсолютным большинством мандатов обладает "Единая Россия" (24 мандата из 36). КПРФ имеет фракцию в составе четырех депутатов, ЛДПР - фракцию в составе трех депутатов. Один мандат принадлежит бывшей партии "Патриоты России", которая вошла в состав новой партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду". Еще четверо депутатов не входят ни в какие фракции.