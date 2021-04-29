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Кто не жулик и вор — тот иностранный агент

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Госсобрание Башкортостана в четверг приняло поправки в республиканский Кодекс о выборах, которые, вслед за аналогичными федеральными законами, вводят возможность многодневного голосования на региональных и местных выборах в республике. Кроме этого, поправки накладывают новые ограничения и обязанности на участвующие в выборах лица, признанные "иноагентами".

Кто не жулик и вор — тот иностранный агент


В частности, принятые нововведения дают право организующим выборы избиркомам проводить голосование избирателей "вне помещения для голосования на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования (на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах)". Участвующие же в выборах "иноагенты", а также выдвигающие их объединения обязаны будут размещать информацию об их статусе во всех документах и материалах, касающихся избирательной кампании, в том числе, в подписных листах и агитматериалах, при этом, в последнем случае, информация о статусе "иноагента" должна быть "ясно видимой (ясно различаемой на слух) и занимать не менее 15 процентов от площади (объема) агитационного материала". Также российские юрлица-"иноагенты" не вправе будут "осуществлять деятельность, способствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов, списков кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов, достижению определенного результата на выборах, а также в иных формах участвовать в избирательных кампаниях". Наконец, граждане, являющиеся физлицами-"иноагентами", обязаны будут указывать свой статус в платежных документах при внесении пожертвований в чей-либо избирательный фонд.

Внесение поправок вызвало сопротивление фракций КПРФ, ЛДПР и, отчасти, "Справедливой России", заявивших о дальнейшем девальвировании института выборов в республике.

— Мы предполагаем, что во время многодневного голосования могут быть допущены фальсификации и другие нарушения избирательного законодательства. Чтобы такого не происходило, мы с депутатами Ильгамом Галиным и Дмитрием Чувилиным внесли свою поправку о том, чтобы подсчет голосов производился каждый день голосования, сразу после закрытия избирательных участков, — заявил руководитель фракции КПРФ в Госсобрании Юнир Кутулугужин.

— [В законодательстве] есть другие инструменты, чтобы пресечь возможные фальсификации, — возразил докладчик по законопроекту, председатель комитета ГС по и СМИ Салават Хусаинов.

— После принятия этого законопроекта у нас, в Башкирии появится огромное количество "иностранных агентов". В основном, они будут состоять из людей, которые нежелательны для власти. Предлагаю всем к этому дружно приготовиться! Вообще, данный законопроект полностью дискредитирует институт выборов и выводит его за рамки правового поля. И мы понимаем, что все это вызвано боязнью перемен, боязнью изменений в органах власти, — присоединился к дискуссии депутат от КПРФ Дмитрий Чувилин.

— Вы уже делегализовали институт публичных мероприятий, а теперь точно также хотите делегализовать институт выборов? — обратился Чувилин к докладчику.

— Это не более, чем ваши предположения, — ответил Салават Хусаинов. — Опыт трехдневного голосования уже есть, в поправках учтены всю плюсы и минусы.

Руководитель фракции ЛДПР Вячеслав Рябов заявил, что либерал-демократы будут голосовать против законопроекта.

— Фракции ЛДПР и КПРФ в Госдуме голосовали против такого закона. Мы также считаем, что с принятием такого законопроекта института выборов уже не будет. Трехдневное голосование — это неподконтрольный процесс, это "кот в мешке"; при нем невозможно проследить и принять меры против возможных нарушений.

Руководитель фракции "Справедливой России" Владимир Нагорный, отметив, что думская партийная фракция голосовала против схожего законопроекта, заявил, что в Госсобрании "каждый член фракции будет голосовать в соответствии с личными убеждениями".

— Почему вы априори утверждаете, что будут нарушения? — продолжил дискуссию, обращаясь к коммунистам и либерал-демократам, спикер Госсобрания Константин Толкачев.

— Все, о чем говорили здесь КПРФ и ЛДПР, это из нашей жизненной практики. Если каждый из нашей фракции выложит в Интернет все видео и документальные [свидетельства], вам мало не покажется. Поэтому мы же предлагаем договариваться. И мы свое мнение суверенной республики об этом должны высказывать федеральному центру, а не соглашаться с ним молча. Иначе вы увидите, что в сентябре все это приведет к взрыву недовольства, — парировал коммунист Рустам Хафизов.

— Коллеги, у нас нет предмета для дискуссии. Мы приводим наш закон в соответствие с федеральным законом. Если вы не доверяете государству, его органам, ну, я не знаю… В данном случае, все равно будет действовать федеральный закон, — заметил спикер, после чего поставил вопрос на голосование.

Поправка КПРФ была большинством голосов отклонена. За принятие законопроекта в целом проголосовало 82 депутата, против — 21.

— Чтобы немножко успокоить эмоции, расскажу вам одну ситуацию, — решил очередной назидательной байкой закрепить "победу" в дискуссии спикер Константин Толкачев. — Был принят гимн СССР [в 1943 году]. В кулуарах Съезда писателей встречаются Константин Симонов и [автор текста гимна] Сергей Михалков. Симонов с присущей ему горячностью начал критиковать текст гимна. Михалков слушал-слушал, а потом сказал: "И петь будешь, и вставать будешь!" То есть, какой бы закон ни был, мы обязаны следовать его требованиям.

Напомним, известный поэт Сергей Михалков по заказу органов власти несколько раз переделывал слова написанного им гимна страны (сперва СССР, а затем нынешней РФ). После очередной переделки поэт получил в среде фрондирующей советской интеллигенции прозвище "гимнюк".

— Башкортостан идет в русле общего ужесточения законодательства, направленного, по сути, на ограничение избирательных прав граждан, — заявил координатор республиканского отделения движения "Голос" Ренат Факиев. – Мы уже наблюдали такое многодневное голосование за поправки к Конституции РФ, а также на выборах муниципальных советов в прошедшем году, и убедились, что такое голосование лишь значительно расширило возможности для фальсификаций и, в то же время, отнюдь не повысило явку избирателей. Что касается отклоненной поправки КПРФ о необходимости ежедневного подсчета голосов, думаю, она мало что решила бы. Разве что такой подсчет несколько больше прояснил бы ситуацию в ходе голосования в ее динамике, дал бы больше информации и немного больше возможностей для контроля. Но, в целом, это была бы, если там можно выразиться, лишь "маленькая ложка меда в большой бочке дегтя".

— Этот демарш так называемой "системной оппозиции" в Госсобрании я объясняю тем, что торг в Кремле и на Старой площади за места в будущей Госдуме еще не завершен, — считает политтехнолог Андрей Потылицын. — Эти партии полагают, — на мой взгляд, вполне обоснованно, — что их опять могут "кинуть" с количеством мест. Отмечу, что такой процесс "высушивания" партий "парламентской оппозиции", запущенный Старой площадью уже давно, значительно ускорился еще с прошлых выборов думу в 2016 году. Причина состоит в том, что эти партии становятся все больше обузой для Кремля: их политическая польза исчерпывается, содержание их для бюджета становится все накладнее, и, в то же время, падает их управляемость – в них, прежде всего, в КПРФ появляется все больше новых независимых и деятельных активистов, несогласных с "линией партии", Так что выборы 2021 года могут стать рубежом в окончательном "высушивании" этих партий, и они это чувствуют. И вот такими демаршами они демонстрируют свое недовольство ситуацией.

Эксперт также спрогнозировал, что на выборах в Уфимский горсовет КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия – За правду" еще могут получить представительство в новом составе Совета, но "уже не такое значительное, как это было по итогам выборов в 2016 году".

— Мы видим, что со стороны "Единой России" политическая агрессивность лишь нарастает; ее грубость и бесцеремонность, в итоге, приводит к затаптыванию даже таких декоративных конкурентов, — отметил политтехнолог.

Отметим, в четверг в Уфе прошла встреча главы Башкортостана Радия Хабирова с первым заместителем председателя ЦК КПРФ, депутатом Госдумы Юрием Афониным, на которой "обсуждалась подготовка к предстоящим выборам в российский парламент". "Конечно, нам хотелось бы выстроить рабочие взаимоотношения с КПРФ — одной из крупнейших политических партий в России, с историей, серьёзным активом и второй по численности фракцией в Госдуме", — заявил на встрече Хабиров.

Напомним также, что в сентябре, одновременно с выборами в Госдуму, пройдут очередные выборы Уфимского горсовета. В нынешнем составе Совета абсолютным большинством мандатов обладает "Единая Россия" (24 мандата из 36). КПРФ имеет фракцию в составе четырех депутатов, ЛДПР - фракцию в составе трех депутатов. Один мандат принадлежит бывшей партии "Патриоты России", которая вошла в состав новой партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду". Еще четверо депутатов не входят ни в какие фракции.

Идель.Реалии
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  • 1 | 29.05.2021, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин инан кутен!



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  • Эксперт
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  • 2 | 29.05.2021, 11:39 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1365 | Комментарии: 70873 | Рейтинг: +11649,4
Александр Шмелев
27 мая, 20:04 ·
Благодаря Николай Митрохин, нашел идеального путинского ветерана — человека, чьей безупречной биографией мы все должны гордиться, настоящий пример и образец для потомков!
Вот его страница на проекте «Память народа», которая скромно называется «Герой Василий Евгеньевич Лебедев»: https://foto.pamyat-naroda.ru/detail/3118669
На странице помимо фото — только краткие сведения: «Год рождения: 01.01.1900; Место рождения: Санкт-Петербург; Воинское звание: полковник; Участник Гражданской и Великой Отечественной Войны. Сотрудник органов государственной безопасности. После войны занимался общественной работой в Советском Комитете Ветеранов Войны».
Однако благодаря тому, что изрядную часть своей боевой биографии полковник Лебедев провел на службе в житомирском НКВД, в конце 1930-х в рамках борьбы с «кровавой ежовщиной» попал под внутреннее расследование (без особых последствий для себя), а сейчас Украина открыла свои архивы, теперь можно больше узнать о том, какие именно подвиги совершал этот герой.
Например:
«Систематически занимался избиением приговоренных к ВМН перед приведением приговора в исполнение» (Протокол судебного заседания Военного трибунала войск НКВД Киевского округа по делу Г.И. Гришина-Шенкмана и др. от 27 июня — 4 июля 1939 г.)
«Одновременно связывал по 200–250 человек, которых выстраивал в очередь в ожидании расстрела» (оттуда же)
«В январе месяце 1938 г. совместно с бывшим нач. УНКВД Якушевым, бывшим комендантом УГБ УНКВД Тимошенко и Гришиным взамен расстрела 11 человек приговоренных, задержанных после побега из тюрьпода, последних подвергали пыткам и в результате сожгли» (оттуда же)
«Перед приведением приговоров в исполнение бывш. зам. нач. УНКВД Гришин, Лебедев и Тимошенко жестоко избивали осужденных, нанося им удары деревянными “булавами”, железными ломами» (из показаний б. начальника тюрьмы УНКВД Ф. Игнатенко).
«Было много случаев, когда перед расстрелом женщин, особенно помоложе, раздевали догола в целях издевательства, полюбоваться фигурой и другое, делали это якобы для производства медосвидетельствования и купания в “бане”, больше всего это проделывали Гришин и Лебедев» (оттуда же, слово «другое» подчеркнуто карандашом)
«Мне, как шоферу, пришлось вывозить трупы спустя час или более после того, что указанные 4 человека — Лебедев и другие — взялись привести приговор в исполнение, то на этих трупах нигде не было видно следов пуль, тела были голые, опалены, шеи обгорели и обуглены» (ОГА СБУ. Ф. 5. Д. 67841. Т. 3. Л. 208. Протокол допроса И.М. Паншина)
«Помню, зимой 1938 г. я — Тимошенко совместно с Лебедевым, Гришиным, Игнатенко, в присутствии Люлькова, Вишневского и других участников операции, заставили одного старика-инвалида иметь половое сношение с расстрелянной женщиной, обещая его освободить, заставив его лечь на лежавшую среди груды расстрелянных. В момент выполнения этого требования старик был застрелен на трупе этой женщины» (Протокол допроса Г.А. Тимошенко. 10 февраля 1939 г.)

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  • Эксперт
  •  
  • 3 | 29.05.2021, 11:39 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1365 | Комментарии: 70873 | Рейтинг: +11649,4
В общем, с фантазией был человек, чего уж там. Хотя материального тоже не чуждался — как и его нынешние последователи. Например:
«В конце 1937 г. и в начале 1938 г. Лебедев совместно с Тимошенко и бывшим нач. 2-го отдела Гершковичем избивал медной трубой 72-х летнюю старуху в гараже среди большого количества трупов расстрелянных, требуя от нее выдачи места хранения золотой валюты царской чеканки» (Протокол судебного заседания Военного трибунала войск НКВД Киевского округа по делу Г.И. Гришина-Шенкмана и др. от 27 июня — 4 июля 1939 г.; как видно из дальнейшего текста избиения медной трубой 72-летняя Елизавета Марковна Фельден-крайз-Бронштейн не выдержала и перед смертью рассказала Лебедеву, где хранятся монеты на сумму 6312 руб. 50 коп.)
И так далее.
Разумеется, не стоит писать дополнительно, что время войны на фронте этот герой не привел ни дня. Это и так понятно. Такими ценными специалистами разбрасываться нельзя — отправишь его на фронт, там ведь его и убить могут! Поэтому в 1941-1945 «Герой Василией Евгеньевич Лебедев» «использовался в зафронтовой деятельности органов НКГБ» (вероятно, забивал медными трубами не догоревших в танке или, хуже того, бежавших из плена бойцов). За счет чего и стал «ветераном-орденоносцем».
Ну, а по завершении войны В.Е.Лебедев продолжил свою героическую карьеру. Венцом которой, вероятно, стало личное участие в убийстве всемирно известного театрального режиссера Соломона Михоэлса. Именно Лебедев совместно с двумя коллегами ударили режиссера дубинкой по голове, после чего бросили его тело под колеса грузовика и раздавили. Навечно останется в памяти нашего народа этот бессмертный подвиг, как говорится! После этого можно было уже и на почетную пенсию — т. е. общественную работу в Советском Комитете Ветеранов Войны — переходить. Ну, и, конечно, молодежь своей героической биографии обучать. Выступать перед молодыми сотрудниками КГБ Вовой Путиным и Колей Патрушевым, летом в деревне обучать секретам мастерства колхозного парнишку Сашу Лукашенко, и так далее.
Как видим, уроки мастера не пропали втуне! Подготовленная им молодежь свято чтит подвиги отцов и пытается их повторить..
И ведь скажешь теперь, что ты думаешь про этого ветерана — отправишься на 5 лет в лапы его последователей и учеников. Память таких людей для России священна! Не позволим никому ее очернить! Именно для этого закон «об оскорблении ветеранов» и разработан.
Поэтому единственное, чем тут можно закончить — это задать 2 вопроса.
Первый — разнообразным сторонникам Путина с Лукашенко. Чисто для понимания того круга ада, в котором они уже находятся внутренне... Как вы относитесь к подвигам героя Василия Евгеньевича Лебедева? Уже одобряете их полностью и поддерживаете? Или пока еще находитесь на стадии «нет, конечно, это было ужасно, но....» (и дальше «время было такое», «он просто выполнял приказы», «если бы он не забил старушку медной трубой, ее забили бы солдаты НАТО» и т. д. и т. п.)?
Ну, а второй — тем нормальным людям, чьи родные и близкие, честно воевавшие на фронте или трудившиеся в тылу, каким-то образом тоже попали в страницы проекта «Память народа». Уверены ли вы, что хотите видеть их там в таком соседстве? Точно ли они этого заслуживают?
А больше вопросов у меня, пожалуй, и нет. Всё остальное — крайне органично и соответствует духу времени, чего уж там... Не зря они про «можем повторить» повторяют постоянно. Действительно, могут, и в общем-то уже повторять начинают постепенно (а в какой-нибудь Чечне или, там, Донецке, похоже, и вовсе по полной уже).

https://www.facebook.com/aashmelev/posts/4123114661065156



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