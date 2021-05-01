Невыборная вакханалия от ЕдРа уже началась

Сегодня в Башкирии открылись счетные участки на предварительно голосовании «Единой России».
В частности, 680 участков будут работать с 8 утра до 8 вечера. Голосование пройдет по смешанной системе - избиратели смогут проголосовать как электронно, так и очно на счетных участках по месту регистрации.
Провести очное голосование было решено из-за того, что в Башкирии преобладает сельское население, которое в меньшей степени пользуется «Госуслугами», а также есть места, где интернет нестабилен.
От общего числа участков 33% расположены в зданиях учебных заведений, 54% во дворцах культуры и сельских клубах, 10% — центрах творчества, библиотеках, спортивных центрах и организациях ЖКХ.
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