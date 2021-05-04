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«Нищие» воры Башкирии

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Два депутата горсовета Уфы задекларировали годовой доход менее 1-го рубля. Проверка нарушений не нашла.

«Нищие» воры Башкирии


Документ о доходах, расходах и имуществе депутатов совета города и членов их семей, в том числе несовершеннолетних детей, опубликован на официальном сайте органа местного самоуправления. Самый высокий суммарный доход за прошлый год оказался у совладельца строительной компании «ПСК-6» Андрея Носкова: он указал более 151-го млн рублей. Также у него имеется более 130-ти единиц имущества, в частности дома, жилые и нежилые помещения, современные и раритетные автомобили, земельные участки, квартиры и машиноместа. Некоторые из этих объектов расположено в России и Черногории.

Между тем депутат Тимофей Вохмин, представляющий 12-й избирательный округ задекларировал 0 рублей годового дохода. При этом его супруга заработала 60 тыс. рублей за весь 2020-й. В безвозмездном пользовании у депутата и его 3-х несовершеннолетних детей имеется жилой дом почти в 230 кв. метров и земельный участок. Эти объекты принадлежат супруге Вохмина наполовину. Его место работы на сайте горсовета не указано.

Немногим больше доход указал Анатолий Горячев, представляющий 7-ю территориальную группу: за весь 2020-й он получил доход в размере 9-ти копеек. По официальной информации, он занимает должность коммерческого директора в одной из уфимских компаний с прибылью за прошлый год в 590 тыс. рублей и нулевой выручкой. Члены семьи в его декларации не указаны.

Предоставляемые депутатами и чиновниками аппарата сведения перед публикацией проходят проверку, заявил «Эху» пресс-секретарь уфимского горсовета Айдар Ишмаев. По его словам, в результате анализа нарушений обнаружены не было. При этом он отказался сообщать подробную информацию по телефону, рекомендовав отправить официальный журналистский запрос или связаться с депутатами лично.

Эхо Москвы
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  • Эксперт
  •  
  • 1 | 02.06.2021, 13:28 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1365 | Комментарии: 70882 | Рейтинг: +11644,9
Вопиющая нищета!
Наверное на них подали в суд за неуплату ЖКХ, налогов на авто, землю. недвижимость и прочих услуг, и как они еще не умерли с голода - я вообще не представляю!

А эти грёбаные пенсы с доходом от 120 тыщ в год на каждого и без несовершеннолетних деток - еще чо-то ноют!



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  • Гость
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  • 2 | 03.06.2021, 00:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ша, хватит всяких нищебродов избирать во власть и депутаты. Как эти голодранцы могут принимать законы. Если они каждый вечер толкаются вместе со мной у контейнеров с просрочкой возле Ашана на Бакалинской.
Срочно надо вводить имущественный ценз (машины, зем участки, несколько квартир и 1 млн бакинских рублейна счету. И еще надо вернуть крепостное право ибо чел материал из села весь ушел в города и на вахты.А то скоро и пищевых отходов и суррогата на всех не хватит.



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1

  • Изображение
  • Гость
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  • 3 | 03.06.2021, 00:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 03.06.2021, 00:14 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ша, хватит всяких нищебродов избирать во власть и депутаты. Как эти голодранцы могут принимать законы. Если они каждый вечер толкаются вместе со мной у контейнеров с просрочкой возле Ашана на Бакалинской.
+++++++++++++++++++++++++++
Трепло! Нет на Бакалинской никакого Ашана.



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0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 03.06.2021, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3-й
2-й в вульгарной форме предлагает вернуться к первооснователям нашей цивилизации: Древним Риму и Греции.
да, рабы и пролетариат налоги не платили и "голосов" не имели.
>всех имел голосов тот кто мог построить боевой корабль, снарядить и содержать команду. Тот кто мог приобрести боевого клня снарядить и содержать всадника голосов плмегьше но весомо. Тот кто участвует в фаланге один голос.
И эта система общественного управления поивела к современной цивилизации.
У России всех её ипостасей всегда "особый путь" означающий пример: как не надо жить!
Главарь мафии областного ранга в которую выродилось КПСС Ельцин поставил бандита из СП/б и 22 г народ вымирает.
И что весьма показательно: те страны которые отказываются от русского пути преуспевают: Китай вторая экономика мира, - бедных 0,7% !



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