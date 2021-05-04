«Нищие» воры Башкирии ...

Два депутата горсовета Уфы задекларировали годовой доход менее 1-го рубля. Проверка нарушений не нашла.Документ о доходах, расходах и имуществе депутатов совета города и членов их семей, в том числе несовершеннолетних детей, опубликован на официальном сайте органа местного самоуправления. Самый высокий суммарный доход за прошлый год оказался у совладельца строительной компании «ПСК-6» Андрея Носкова: он указал более 151-го млн рублей. Также у него имеется более 130-ти единиц имущества, в частности дома, жилые и нежилые помещения, современные и раритетные автомобили, земельные участки, квартиры и машиноместа. Некоторые из этих объектов расположено в России и Черногории.Между тем депутат Тимофей Вохмин, представляющий 12-й избирательный округ задекларировал 0 рублей годового дохода. При этом его супруга заработала 60 тыс. рублей за весь 2020-й. В безвозмездном пользовании у депутата и его 3-х несовершеннолетних детей имеется жилой дом почти в 230 кв. метров и земельный участок. Эти объекты принадлежат супруге Вохмина наполовину. Его место работы на сайте горсовета не указано.Немногим больше доход указал Анатолий Горячев, представляющий 7-ю территориальную группу: за весь 2020-й он получил доход в размере 9-ти копеек. По официальной информации, он занимает должность коммерческого директора в одной из уфимских компаний с прибылью за прошлый год в 590 тыс. рублей и нулевой выручкой. Члены семьи в его декларации не указаны.Предоставляемые депутатами и чиновниками аппарата сведения перед публикацией проходят проверку, заявил «Эху» пресс-секретарь уфимского горсовета Айдар Ишмаев. По его словам, в результате анализа нарушений обнаружены не было. При этом он отказался сообщать подробную информацию по телефону, рекомендовав отправить официальный журналистский запрос или связаться с депутатами лично.