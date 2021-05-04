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Пропагандон с «холмиком» в виде шихана Куштау

  • Опубликовано: ПроУфу | 02.06.2021
    Раздел: Политика | Просмотры: 20423 | Комментарии: 17
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Скандальный пиарщик Хабирова Мурзагулов уволился. В своем прощальном сообщении он снова напомнил про Куштау, назвав его «холмиком», и не раз уточнил о неких «порошках».

Пропагандон с «холмиком» в виде шихана Куштау


Глава Общественной палаты Башкирии Ростислав Мурзагулов уходит со всех постов. Слухи об этом появились накануне. Однако только сегодня скандально известный пиарщик опубликовал подтверждение этих слов, опубликовав заявления об увольнении с должности руководителя Общественной палаты Башкирии и Совета директоров ФК «Уфа».

«Ну все, на свободу с чистой совестью. Власть и политика мне не подходят. Радий Фаритович ещё слишком долго терпел; видимо, какой-то толк в Арлекине всё же видел. Мои искренние поздравления всем, кто так долго ждал! Теперь заживёте). Выбирайте новую причину всех бед Башкирии».

Напомним, Ростислав Мурзагулов стал широко известен в Башкирии после того, как выступил против защитников Куштау, назвав шихан – холмиком. А уже более широкую, федеральную известность он приобрел после того, как снял провокационный клип в Белом доме Башкирии.

– Ищу работу. Хотя нет, правильнее сказать – ищу новых мотиваций для жизни. Командовать всеми – для меня не мотивация. Вообще не понимаю, почему один может командовать миллионами. Не может же он быть в миллион раз умнее. Когда-нибудь все изменится, но пока в мире 28 козлов владеют состоянием половины планеты. Власть концентрирована примерно так же. Уснуть бы лет на 20... Есть пилюлька такая у кого или порошочек?

К слову, Мурзагулов не удержался и напомнил читателям о Куштау.

– Кстати, о порошках. Дорогие защитники содового холмика (и экстремальные, и романтические) – вы в курсе, что защищали не только холмик, но и конкретный интерес одного из тех самых козлов? Знаю имена, суммы, мотивы... Ну и бог с ним, вышло неплохо))) Всем мира, добра, рокенрола и bisou» – написал он.

ПроУфу
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  • Эксперт
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  • 1 | 02.06.2021, 13:30 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1365 | Комментарии: 70882 | Рейтинг: +11644,9
Помер Максим - да и куй с ним.
Воздух в Б-стане станет чище и на много.

Думаю, что даже провластные дотационные СМИ, которым он рассылал два года команды ФАС, вздохнут свободней.



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  • Гость
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  • 2 | 02.06.2021, 13:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Уходит, но не в зону, но все ровно скатертю дорога



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3

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  • Гость
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  • 3 | 02.06.2021, 14:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сладкие Мои, противные Ужастики!
Я, Очень Опытный, я Гей, я Стукач, я Пидор, я Вор, я Подлец и Мерзавец, я Чмошник и дырявое Существо, беру в рот, даю в зад(сейчас этим подрабатываю на пенсии ), я крал с бюджета более 20 лет.. , и сейчас краду, все то , что плохо везде лежит
и хранится. И я не о чем не жалею, так как сейчас я на пенсии и состою в отряде "За Путина", вступайте в наши ряды, и будете как я : просыпаться с Путиным, молиться за Путина, рукоблудить на портрет Путина, Путин и Партия Единая Россия наше Всё! Слава и почёт нашему Благодетелю и Царю!! Молитесь за Путина! Любите Хабирова, а анального дальше гноить на зоне нужно!
Вы все неудачники и нищеброды вот и торчите в этом журнале уфимском! Голосуйте за Партию Единая Россия, это Партия будущего! Будьте как Я , живите как Я, и будет вам счастье!
Очень Опытный



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  • 4 | 02.06.2021, 15:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин спровоцировал нацпротивостояния. Вначале посредством антитатар которые себя именуют татарским движением. Это как волк из сказки о Керасной шапочке. Потом начал движение против башкир. А тут недовольства в Якутии Туве. О Хабаровске вам известно.
Не буди лихо пока тихо! Видимо в Тамбовской 0ПГ обучали другим наукам...



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  • 5 | 02.06.2021, 15:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
команда Хабирова трещит по швам! он набирал их по принципу свой - не свой. а надо было по их профессиональной компетенции.



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  • Участник
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  • 6 | 02.06.2021, 15:40 | Автор: Ирек
    Публикации: 122 | Комментарии: 10902 | Рейтинг: -867,3
Пишут, что Хабиров решил даже конституцию республики. Ну, а что, работает.
+++++++++++++++++++++++++++

У меня, ночью ТВ обязательно фонит, сплю я под его шумок. Если просыпаюсь, отвлекает от моих, своих мыслей, и я вновь засыпаю. Бывает и днём, это фонит, особо не отвлекая, я и на работе в научной лаборатории трёп учёных женщин особо не слышал. Но уши же, бырыбер есть и вполне оне. Часто появляются сообщения по ТВ об успехах Казани, Татарстана. И за Уфу, за мой родной Башкортостан тоже появляются сообщения, и даже может быть даже чаще. Про большой негатив в них, высказывались даже на бывшем известном Башфоруме. А вот с назначением во власти в республике Радия Хабирова стало премного сообщений за всякий, и даже малозначащий чих в республике. Такое ощущение, что усиленно пиаярат его из Москвов.
Был пример, на одной передаче российского Гордона, действия Уфимских властей по борьбе с нынешней напастью, были представлены очень оченными, оченными. И на тебе, нам. Вроде на второй же день сообщили об печальках больших с этим в республике.



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  • 7 | 02.06.2021, 15:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Зульпихе место освободил!!!



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  • Участник
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  • 8 | 02.06.2021, 16:01 | Автор: Ирек
    Публикации: 122 | Комментарии: 10902 | Рейтинг: -867,3
Поменять решил.



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  • 9 | 02.06.2021, 16:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Человек старался за башкир. Опять не оценили. Ушлый парень, без работы не останется. Но ему не по-пути, с подобными, как Хабиров.



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  • 10 | 02.06.2021, 16:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Эту гениальную схему ротации кадров придумал сам ВВП:
Алина устроилась в Казани, за нею - Рустик,
следом Салавата Хамидуллина переведут в Татарстан,
а из Казани в Башкирию подойдут видные деятели из Казани, Бабынин Александр на место Мурзагулова,Бабаева Татьяна на место Алины,Бабичев Владислав на место Хамидуллина и так далее.



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  • 11 | 02.06.2021, 18:35 | Автор: Ирек
    Публикации: 122 | Комментарии: 10902 | Рейтинг: -867,3
следом Салавата Хамидуллина переведут в Татарстан
++++++++++++++++++++++++++
Ну, ну. А нафик, причём где-либо, кроме как в Уфах на службе при известной кормушке, он нужон. Знак вопроса не ставлю.



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  • 12 | 02.06.2021, 18:54 | Автор: Не зарегистрирован
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Мурзагулов и Сидякин- два дрыща которых давно надо было под зад пинком выгнать . Два зажравшихся ублюдка! Но такую бездарную команду набрал ты Радий и ты проиграл бездарный руководитель РБ! Почему держишь министра культуры Шафикову или министра образования Хажина ? Это же обмороки, а не министры . Не из- за того ли что эта тётка стала очередной служанкой у твоей жены ? Назаров для чего занял место премьер министра ? Он жулик и насильник . Твоя команда пестрит от таких персонажей . Бывший министр Абдразаков в прошлом подследственный , а ныне якобы худрук оперного театра и близкий твой друг Радий он ведь тоже жулик . У него зарплата более 500000 тысяч бюджетных рублей не считая премий . Он на работе не появляется совсем и кстати скрытый гей ! Вы что о***и совсем ?
Ждем когда вас всех возьмут за пятую точку и не отпустят ...



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  • 13 | 02.06.2021, 18:57 | Автор: Ирек
    Публикации: 122 | Комментарии: 10902 | Рейтинг: -867,3
9 | 02.06.2021, 16:32 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Человек старался за башкир. Опять не оценили. Ушлый парень, без работы не останется. Но ему не по-пути, с подобными, как Хабиров.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ещё скажите, расскажите, что Хамидуллины, Юсуповы, Бердины, и прочие таковые за башкир старются.



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  • 14 | 02.06.2021, 19:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12-й
Так вот почему Путин Радия "пригрел". То-то он в 2012-м Люсеньку бросил и другую не представил! Ну не в "кулачёк" же нужду справлять... хотя... "синий синий иней лёг..." да, шпион наш презик, переиспользованный!!! То-то он в 2012 контрацептивами обзывался...7



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  • 15 | 02.06.2021, 19:21 | Автор: Не зарегистрирован
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вы ошибаетесь, он набирал команду для других целей! Поэтому и групповушник Назаров сним вместе!



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  • 16 | 02.06.2021, 22:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
за два года превратили уфу в помойку.украли и спокойно уходят.Думаю и сам скоро напишет заявление. Вовремя уйти тоже искуство



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  • 17 | 02.06.2021, 23:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Скатерью дорожка! Скоро вся красногорская команда повылетает из своих теплых кресел!



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