Пропагандон с «холмиком» в виде шихана Куштау

Скандальный пиарщик Хабирова Мурзагулов уволился. В своем прощальном сообщении он снова напомнил про Куштау, назвав его «холмиком», и не раз уточнил о неких «порошках».Глава Общественной палаты Башкирии Ростислав Мурзагулов уходит со всех постов. Слухи об этом появились накануне. Однако только сегодня скандально известный пиарщик опубликовал подтверждение этих слов, опубликовав заявления об увольнении с должности руководителя Общественной палаты Башкирии и Совета директоров ФК «Уфа».«Ну все, на свободу с чистой совестью. Власть и политика мне не подходят. Радий Фаритович ещё слишком долго терпел; видимо, какой-то толк в Арлекине всё же видел. Мои искренние поздравления всем, кто так долго ждал! Теперь заживёте). Выбирайте новую причину всех бед Башкирии».Напомним, Ростислав Мурзагулов стал широко известен в Башкирии после того, как выступил против защитников Куштау, назвав шихан – холмиком. А уже более широкую, федеральную известность он приобрел после того, как снял провокационный клип в Белом доме Башкирии.– Ищу работу. Хотя нет, правильнее сказать – ищу новых мотиваций для жизни. Командовать всеми – для меня не мотивация. Вообще не понимаю, почему один может командовать миллионами. Не может же он быть в миллион раз умнее. Когда-нибудь все изменится, но пока в мире 28 козлов владеют состоянием половины планеты. Власть концентрирована примерно так же. Уснуть бы лет на 20... Есть пилюлька такая у кого или порошочек?К слову, Мурзагулов не удержался и напомнил читателям о Куштау.– Кстати, о порошках. Дорогие защитники содового холмика (и экстремальные, и романтические) – вы в курсе, что защищали не только холмик, но и конкретный интерес одного из тех самых козлов? Знаю имена, суммы, мотивы... Ну и бог с ним, вышло неплохо))) Всем мира, добра, рокенрола и bisou» – написал он.