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Колят отраву под угрозой увольнения

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Глава Минздрава Башкортостана назвал «перегибом палки» обязательную вакцинацию сотрудников БашГУ под угрозой увольнения.

Колят отраву под угрозой увольнения


В конце мая ректор вуза Николай Морозкин подписал распоряжение, которое обязывает руководителей структурных подразделений, директоров институтов и деканов факультетов организовать «явку сотрудников, преподавателей и студентов на вакцинацию от COVID-19».

В приложенном графике для каждой из структур предусмотрена отдельная дата иммунизации. К документу также прикреплена памятка, в которой со ссылкой на приказ федерального Минздрава указывается, что некоторые категории сотрудников обязаны проходить вакцинацию.

Это, в частности, касается и работников образовательных организаций. Последние могут отказаться только по медицинским показаниям. В то же время в комментарии к письму указывается, что работодатель «обязан отстранить от работы сотрудника, который отказывается вакцинироваться».

Это небольшой «перегиб палки», заявил сегодня в утреннем эфире «Эха» министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.

«Никто никого не увольняет. Можно проводить разъяснительные беседы с целью мотивации вакцинироваться. Но случаев увольнения либо каких-то других жестких мер в случае отказа от вакцинации мне неизвестно. Я с этим не сталкивался», — объяснил он.

Отметим, по состоянию на утро среды всего в Башкирии полностью завершили вакцинацию более 280-ти тыс. человек. Исходя из данных Башстата, это всего 7% населения республики. Такие показатели недостаточны для достижения коллективного иммунитета.

Эхо Москвы
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  • Эксперт
  •  
  • 1 | 03.06.2021, 13:40 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1365 | Комментарии: 70885 | Рейтинг: +11643,7
Максим Забелин:
комментируя в утреннем эфире «Эха» ситуацию с распространением коронавируса, заметил, что она находится «в фазе стабильности, но напряженность остается». Минздрав зафиксировал 38 тысяч заболевших, за последние сутки - 91 человек.
- Умерло 520 человек, остается серьезная заболеваемость внебольничной пневмонией – 120 заболевших ежесуточно регистрируем.
________________________________________
То есть - пневмонией заболевает на 40% больше, чем короной.
В прошлом годы на весь Б-стан было выделено 20 тысяч вакцины Превинар-13 - США.
Детям(старше 2-х лет, младшим по схеме насколько раз) и взрослым вакцинация проводится однократно(то есть - пожизненно!!!). Пациентам, которые имеют в анамнезе хронические заболевания, рекомендуется делать прививку каждые 3 года.

Так почему так преступно мало выделено вакцины против внебольничной пневмонии? Разве лечить ее, тем более в стационаре - обходится дешевле стоимости вакцины?! Конечно же нет!

И да - я в прошлом году сделала эту прививку. Успела в те 2 недели, что было на нее отведено. Предназначалась она для пенсионеров, но, видимо, разошлась "по своим"...

Превенар 13 (вакцина пневмококковая полисахаридная) цена от 1848 руб

эффективна в отношении 13 типов пневмококковых бактерий (Streptococcus pneumoniae), возбудителей таких инфекционных заболеваний как (плеврит, менингит, перикардит, сепсис, отит, пневмония).



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  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 2 | 03.06.2021, 15:37 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4492 | Рейтинг: -350,5
Надо каждого жителя РФ взять за жопу и привить вакциной от ковид, в приказом порядке. Как в Китае, где уже давным-давно нет никакой пандемии.
У нас очень много глупых людей, которые не в том месте права качают, лучше бы против воров из ЖКХ залупались энергичнее.



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5

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  • Гость
  •  
  • 3 | 03.06.2021, 18:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 03.06.2021, 13:40 | Автор: Кухарка
Публикации: 1365 | Комментарии: 70883 | Рейтинг: +11644,1
Так почему так преступно мало выделено вакцины против внебольничной пневмонии? Разве лечить ее, тем более в стационаре - обходится дешевле стоимости вакцины?! Конечно же нет!

И да - я в прошлом году сделала эту прививку. Успела в те 2 недели, что было на нее отведено. Предназначалась она для пенсионеров, но, видимо, разошлась "по своим"...
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Убогая! Не скажу по количеству вакцин, но где-то через полтора месяца после моей вакцинации моя сестра тоже вакцинировалась этой вакциной из нового поступления! Так что возможно было и большее количество вакцины! Очень Опытный



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1

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  • Эксперт
  •  
  • 4 | 03.06.2021, 18:53 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1365 | Комментарии: 70885 | Рейтинг: +11643,7
Пидорасина!
Откуда известно, что из нового поступления?! Скорее всего в ее поликлинике не всю вакцину использовали из поступившей.



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4

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  • Эксперт
  •  
  • 5 | 03.06.2021, 19:18 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1365 | Комментарии: 70885 | Рейтинг: +11643,7
Надо каждого жителя РФ взять за жопу и привить вакциной от ковид
_______________________________________
Если модерной, то я добровольно могу привиться. А как относиться к Спутнику, а тем более к остальным трем отечественным, если они сами говорят, что:
1. Ковидом можно заболеть повторно - разные штаммы, исчезают со временем антитела
2. Ковидом можно заболеть после вакцинации - по тем же причинам.
3. Вакцинированный обязан носить маску, поскольку является опасностью для других.
4. Совершенно не изучена побочка - и неизвестно, когда она выстрелит, через какое время.
5. Вакцинация может и скорее всего станет ежегодной, как при гриппе, со сменой компонентов в связи с мутацией и переносом мутировавших штаммов по всему миру - мобильность населения стремительно выросла в последние полвека.
6. Гриппом никогда не болела, хотя несколько раз принудительно прививали на проходной в совеццкое время - раза 4-5. Это за 60 лет. И даже почти не знаю людей, болевшим гриппом.
7. Смертность от гриппа, особенно в первые годы его появления была куда выше, чем от ковида. И сегодня каждый год от респираторных заболеваний, связанных с сезонным гриппом, умирает до 650 тысяч человек.
Научатся лечить ковид - он станет не страшней гриппа. Я про грипп, а не про ОРВИ. Кстати - лекарств от Гриппа по сию пору нет. Вероятно и от ковида не будет. Есть протокол лечения вспомогательными препаратами, снижающими симптоматику.
На днях Австралия, кажется, заявила об изобретении лекарства или метода лечения от ковида апробированного на мышах... ну - посмотрим.



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3

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  • Гость
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  • 6 | 03.06.2021, 19:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 03.06.2021, 18:53 | Автор: Кухарка
Публикации: 1365 | Комментарии: 70884 | Рейтинг: +11644,1
Пидорасина!
Откуда известно, что из нового поступления?! Скорее всего в ее поликлинике не всю вакцину использовали из поступившей.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Убогая! Потому что в отличии от тебя, вруши либерастной, я пишу только о том, что было в реальности! Когда сестра обратилась в свою поликлинику, то ей сказали, что вакцина уже закончилась, но будет через некоторое время (месяц или два) новое поступление и записали её на вакцинацию! При поступлении вакцины позвонили и пригласили! Входит ли вновь поступившая вакцина в те 20 тысяч мне неизвестно, о чём я сразу и написал! Очень Опытный



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  • Гость
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  • 7 | 03.06.2021, 19:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 03.06.2021, 15:37 | Автор: xrul
Публикации: 75 | Комментарии: 4492 | Рейтинг: -350,4

Надо каждого жителя РФ взять за жопу и привить вакциной от ковид, в приказом порядке. Как в Китае, где уже давным-давно нет никакой пандемии.
У нас очень много глупых людей, которые не в том месте права качают, лучше бы против воров из ЖКХ залупались энергичнее.
===============
Если прививка была бы платной, тогда охотнее прививались.
Для глупцов: раз бесплатно, то что-то подозрительно



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2

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  • Участник
  •  
  • 8 | 03.06.2021, 21:24 | Автор: Ирек
    Публикации: 122 | Комментарии: 10904 | Рейтинг: -867,5
70775 | 02.06.2021, 13:58 | Автор: Кухарка
Публикации: 1365 | Комментарии: 70885 | Рейтинг: +11643,9
Посочувствуем Татарстану
она прямой потомок башкирского народного поэта Шайхзады Бабича
________________________________________
Какая чушь! Прямых потомков у него нет и быть не могло! Он не был женат и внутрибрачных и внебрачных детей не оставил. Был убит красными в 24 года, не создав семью и не оставив потомства.

Ну почему башкорты такие вруны?!
++++++++++++++++++++++++++++
И не только они. Я думаю, особо таких, два народа в России, и оне же особые приватизаторы всего и вся.



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  • Гость
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  • 9 | 04.06.2021, 00:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 03.06.2021, 19:48 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

2 | 03.06.2021, 15:37 | Автор: xrul
Публикации: 75 | Комментарии: 4492 | Рейтинг: -350,4

Надо каждого жителя РФ взять за жопу и привить вакциной от ковид, в приказом порядке. Как в Китае, где уже давным-давно нет никакой пандемии.
У нас очень много глупых людей, которые не в том месте права качают, лучше бы против воров из ЖКХ залупались энергичнее.
===============
Если прививка была бы платной, тогда охотнее прививались.
Для глупцов: раз бесплатно, то что-то подозрительно
=======================
История с внедрением картофеля в России разве не убедительный пример?



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