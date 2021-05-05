Колят отраву под угрозой увольнения

Глава Минздрава Башкортостана назвал «перегибом палки» обязательную вакцинацию сотрудников БашГУ под угрозой увольнения.В конце мая ректор вуза Николай Морозкин подписал распоряжение, которое обязывает руководителей структурных подразделений, директоров институтов и деканов факультетов организовать «явку сотрудников, преподавателей и студентов на вакцинацию от COVID-19».В приложенном графике для каждой из структур предусмотрена отдельная дата иммунизации. К документу также прикреплена памятка, в которой со ссылкой на приказ федерального Минздрава указывается, что некоторые категории сотрудников обязаны проходить вакцинацию.Это, в частности, касается и работников образовательных организаций. Последние могут отказаться только по медицинским показаниям. В то же время в комментарии к письму указывается, что работодатель «обязан отстранить от работы сотрудника, который отказывается вакцинироваться».Это небольшой «перегиб палки», заявил сегодня в утреннем эфире «Эха» министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.«Никто никого не увольняет. Можно проводить разъяснительные беседы с целью мотивации вакцинироваться. Но случаев увольнения либо каких-то других жестких мер в случае отказа от вакцинации мне неизвестно. Я с этим не сталкивался», — объяснил он.Отметим, по состоянию на утро среды всего в Башкирии полностью завершили вакцинацию более 280-ти тыс. человек. Исходя из данных Башстата, это всего 7% населения республики. Такие показатели недостаточны для достижения коллективного иммунитета.