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А вы затягивайте пояса, сплотившись вокруг нацлидера под «мирным небом»

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Арсен Шаяхметов: в стране формируется класс сверхбогатых людей, связанных с властью. Анализ декларационной кампании чиновников и членов их семей в Башкирии и не только в очередной раз показывает, что в стране формируется класс сверхбогатых людей, связанных с властью. Доходы жен многих региональных руководителей многократно превышают заработки самих чиновников и губернаторов.

А вы затягивайте пояса, сплотившись вокруг нацлидера под «мирным небом»


Например, первая леди Брянской области владеет большим количеством земельных участков и техники. Она руководит одним из самых крупных картофельных хозяйств. Супруга губернатора Ростовской области Ольга Голубева в 2018 году заработала 49,2 млн рублей.

Ей принадлежат два земельных участка, общая площадь которых составляет более 7,5 тысячи квадратных метров. Кроме того, во владении супруги губернатора находятся три жилых дома и доли в двух нежилых зданиях. Также ей принадлежит автомобиль Audi Q5.

Супруга Президента Татарстана Рустама Минниханова Гульсина Минниханова, будучи владелицей престижного в Казани салона красоты, задекларировала доход в 480 млн рублей. Людмила Воробьева, мать губернатора Московской области Андрея Воробьева и жена сенатора Юрия Воробьева, в ковидный год увеличила свои доходы со 140 млн рублей до 535 млн руб.

Рекордсменом среди жен губернаторов жена губернатора Брянской области Ольга Богомаз в 2020 году показала доход в 978 млн рублей (причем, за год он снизился на 400 млн рублей).

Доходы элит будут расти, это данность. И реалии, на самом деле, декларации не отражают. Элита сверхбогата, только у одних доходы легальные, а у других получены, примерно, как у экс-губернатора Пензенской области Белозерцева, которого взяли за коррупцию. Кстати, в Пензенской области смеются не только над ним, но и над его дочерью, которая отдала гадалке 15 млн. руб. за решение ее личных проблем.

Сейчас процесс накопления трансформируется. Если прежде доходы сразу переправляли в офшоры, то теперь Кремль требует их переправлять на развитие территории. «Легалы» готовы платить налоги, а не уходить от них. Увы, доходы от приватизации ТЭК Башкирии уже безвозвратно утекли в офшоры и заграницу, где и пребывает их главный бенефициар. И сейчас, к сожалению, много средств утекает из страны.

Декларации, конечно, будут обсуждать, возмущаться, но в понимании руководства страны это становится допустимой нормой. Для них это меньший ущерб, нежели бегство капиталов, а для всех остальных, конечно, остается общественное мнение, которое требует от элит большей социальной ответственности за судьбу страны.

Эхо Москвы
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  • Эксперт
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  • 1 | 03.06.2021, 14:41 | Автор: юнг
    Публикации: 170 | Комментарии: 40855 | Рейтинг: +5082,1
Супруга премьер-министра Башкирии заработала за год 1,2 млрд рублей
14:55, 01 июня 2021 | c5439 Денис МЕЛЬНИКОВ
Перечень недвижимости в ее собственности занимает почти 15 страниц

Члены правительства Башкирии и их супруги опубликовали свои налоговые декларации за 2020 год. Примечательно, что почти 15 страниц от 18-страничного документа составляет перечень собственности супруги премьер-министра РБ, Ларисы Назаровой.

А годовой доход Ларисы Назаровой измеряется совсем другими порядками и составляет, опять же, согласно декларации – 1,2 млрд рублей. К слову, схожую сумму в настоящее время потратили на строительство Центра управления республикой. На госпожу Назарову зарегистрированы три автомобиля, Bentley Bentayga, Mercedes-Benz и Maybach, и еще три мотоцикла Harley-Davidson. Следующие 14 страниц документа занимает перечисление земельных участков, квартир, машино-мест и нежилых помещений, принадлежащих Назаровой.
ПОДРОБНЕЕ
Недавно мы писали о том, что сын премьер-министра Андрея Назарова, президент ГК «Аструм», Денис Назаров, заработал за год 132,7 млн рублей. В собственности у него по половине семи земельных участков, половина квартиры, также он владеет половиной доли восьми нежилых зданий и Mercedes Benz Vianсo CDI2.2. Супруга депутата задекларировала 1,4 млн рублей. В собственности у нее ½ доли в двух квартирах и Porsche Cayenne GTS.



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  • Гость
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  • 2 | 03.06.2021, 15:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"А вы затягивайте пояса, сплотившись вокруг Байдена"
Под таким заголовком вышли оппозиционные издания обращенные к миллионам нищих в США.



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  • Гость
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  • 3 | 03.06.2021, 16:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Зависть является одним из наиболее распространенных грехов современности. Виды зависти довольно разнообразны: мирская зависть, зависть к чужому богатству, зависть к власти, зависть уму и учености, зависть к личному счастью и благоденствию других.



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  • Гость
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  • 4 | 03.06.2021, 18:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Рекордсменом среди жен губернаторов жена губернатора Брянской области Ольга Богомаз в 2020 году показала доход в 978 млн рублей (причем, за год он снизился на 400 млн рублей).
=================================================
Рекордсменом наверное будет бывшая жена потанина которая взыскивает со своего бывшего муженька в Лондоне 6 млрд $, а это около 440 миллиардов бибариков. СССР построил Норникель, и после прихода барыг к рулю, кто-то, вытаскивает миллиарды долларов из РФ не имея к этим заводам никакого отношения. Тоже самое и с укралом, какое отношение он имел к нефтехимическому комплексу?

И-2



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  • Гость
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  • 5 | 03.06.2021, 18:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Уйдя от социализма, где доходы населения отличались друг от друга в несколько раз, пришли к обществу, где доходы одних во много-много раз больше доходов большинства населения! Не нравится? Тогда обратно в социализм, а потом и в коммунизм! Очень Опытный



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  • 6 | 03.06.2021, 21:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пидрила проткнутая Опять Отметилась из под шконаря! Вот его краткая характеристика Очень Опытного:
Мразота, Кандон, Стукач( регулярно пишет доносы )
Опущенно-дырявое существо считающее и вохваляющее себя среди таких же опущенцев. На УЖе в рейтинге: -дырывый подшконошник, пишет разную куйню, которую не кто не читает и рассуждает сам с собою
Остальные свои качества он ежедневно описывает на страницах журнала. Одним словом : Ужовский шут и пЕсдабол! Подрабатывает своими писульками не только в Уфимском журнале, но и на других ресурсах, пёс подшконочно - дырявый ты Очень Опытный! Удавись мразь!



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  • 7 | 04.06.2021, 00:30 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 8775 | Рейтинг: +2111,9
3 | 03.06.2021, 16:24 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Зависть является одним из наиболее распространенных грехов современности. Виды зависти довольно разнообразны: мирская зависть, зависть к чужому богатству, зависть к власти, зависть уму и учености, зависть к личному счастью и благоденствию других...
________________________________
Не надо ля-ля!

"Благоденствие других" в России построено на ограблении страны и её граждан. Умом талантом, а уж тем более учёностью в Путинской "вертикали" и не пахнет! Зато насквозь пропахла она наглостью, дикостью, хамством, и узаконенным воровством.

В странах где хоть как-то работает правосудие, ворам и бандитам не завидуют, их преследуют, судят и прячут за решётку...



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  • Наблюдатель
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  • 8 | 04.06.2021, 00:42 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 8775 | Рейтинг: +2111,9
2 | 03.06.2021, 15:59 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

"А вы затягивайте пояса, сплотившись вокруг Байдена"
Под таким заголовком вышли оппозиционные издания обращенные к миллионам нищих в США...
______________________
-Пошутил российский "нищий", размещая наворованное из Российского бюджета, в активы «Бэнк оф Америка»...



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