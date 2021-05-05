А вы затягивайте пояса, сплотившись вокруг нацлидера под «мирным небом»

Арсен Шаяхметов: в стране формируется класс сверхбогатых людей, связанных с властью. Анализ декларационной кампании чиновников и членов их семей в Башкирии и не только в очередной раз показывает, что в стране формируется класс сверхбогатых людей, связанных с властью. Доходы жен многих региональных руководителей многократно превышают заработки самих чиновников и губернаторов.Например, первая леди Брянской области владеет большим количеством земельных участков и техники. Она руководит одним из самых крупных картофельных хозяйств. Супруга губернатора Ростовской области Ольга Голубева в 2018 году заработала 49,2 млн рублей.Ей принадлежат два земельных участка, общая площадь которых составляет более 7,5 тысячи квадратных метров. Кроме того, во владении супруги губернатора находятся три жилых дома и доли в двух нежилых зданиях. Также ей принадлежит автомобиль Audi Q5.Супруга Президента Татарстана Рустама Минниханова Гульсина Минниханова, будучи владелицей престижного в Казани салона красоты, задекларировала доход в 480 млн рублей. Людмила Воробьева, мать губернатора Московской области Андрея Воробьева и жена сенатора Юрия Воробьева, в ковидный год увеличила свои доходы со 140 млн рублей до 535 млн руб.Рекордсменом среди жен губернаторов жена губернатора Брянской области Ольга Богомаз в 2020 году показала доход в 978 млн рублей (причем, за год он снизился на 400 млн рублей).Доходы элит будут расти, это данность. И реалии, на самом деле, декларации не отражают. Элита сверхбогата, только у одних доходы легальные, а у других получены, примерно, как у экс-губернатора Пензенской области Белозерцева, которого взяли за коррупцию. Кстати, в Пензенской области смеются не только над ним, но и над его дочерью, которая отдала гадалке 15 млн. руб. за решение ее личных проблем.Сейчас процесс накопления трансформируется. Если прежде доходы сразу переправляли в офшоры, то теперь Кремль требует их переправлять на развитие территории. «Легалы» готовы платить налоги, а не уходить от них. Увы, доходы от приватизации ТЭК Башкирии уже безвозвратно утекли в офшоры и заграницу, где и пребывает их главный бенефициар. И сейчас, к сожалению, много средств утекает из страны.Декларации, конечно, будут обсуждать, возмущаться, но в понимании руководства страны это становится допустимой нормой. Для них это меньший ущерб, нежели бегство капиталов, а для всех остальных, конечно, остается общественное мнение, которое требует от элит большей социальной ответственности за судьбу страны.