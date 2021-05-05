В Башкирии снова кошмарят защитников Куштау

Телеграм-каналы: В Башкортостане вновь идут обыски у защитников Куштау. Башкортостанские Телеграм-каналы сегодня сообщили о массовых задержаниях активистов, принимавших в прошлом году участие в защите шихана Куштау от промышленных разработок."Поступила информация, что сегодня прошли обыски и задержания как минимум 4 человек. Задержания связаны с событиями Куштау годовалой давности в августе 2020 года когда прошли противостояния между экозащитниками с одной стороны и полицией, ОМОН, ЧОП, росгвардией и провластными титушками с другой", — сообщил канал "Башнационал"."МВД по РБ, СУ СК России по РБ, совместно с УФСБ России по РБ, в результате проведения специальных мероприятий установлены и задержаны жители Башкирии, причастные к нанесению тяжких телесных повреждений сотруднику полиции в августе прошлого года на горе Куш-тау в ходе беспорядков, организованных башкирскими националистами и псевдоэкоактивистами. В настоящее время по местам их жительства проводятся обыска, изъята экстремистская литература", — написал позднее канал "Футляр для курая".— По данным наших источников, действительно, задержания идут, скорее всего, где-то на юге Башкортостана. Больше информации не дают, все засекречено. Странно, что это происходит спустя почти год после событий на Куштау… Впрочем, мы полагаем, что это связано, в том числе, и с конфликтом в Кармаскалах. Вообще, ясно, что подобные задержания без санкции Москвы не происходят, и это делается в рамках давления на националистические организации, которые тяготеют к идеям сепаратизма. И еще это происходит, одновременно, в рамках давления на всякую уже оппозицию в преддверии думских выборов. Тем более, что Башкортостан сейчас на заметке у федерального центра из-за событий на Куштау и активности национальных организаций, — заявил один из администраторов канала, пожелавший остаться анонимным.Бывшие активисты запрещенной Верховным судом РБ организации "Башкорт" подтвердили факты обысков и задержаний. "Парни, у которых проводились обыски, не являются нашими активистами, они – простые участники событий на Куштау", — отметил один из бывших членов "Башкорта". Другой активист сообщил имена мужчин, у которых проводились обыски — Юнир, Айдар, Марсель и Ямиль, уточнив, что двое последних являются родными братьями. Их фамилии и места жительства активист сообщить не смог. Он также предположил, что правоохранители ищут человека, который во время событий на Куштау ударил полицейского лопатой. По этому поводу в МВД по Башкортостану в августе 2020 года было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти).Портал МКСЕТ со ссылкой на источник в силовых структурах сообщил, что силовики задержали подозреваемого в нанесении телесных повреждений сотруднику правоохранительных органов.В ноябре прошлого года сообщалось, что башкортостанская полиция провела в Челябинске обыск у одного из защитников Куштау Рифата Холматова, подозревая, что именно он ударил лопатой полицейского. Активист был этапирован в Ишимбай, однако, после допроса был отпущен. Личность мужчины с лопатой остается до сих пор неизвестной, активисты подозревают, что это был провокатор.Напомним также, что в январе нынешнего года башкортостанские силовики провели обыски и задержали четверых участников инцидента в Кармаскалах — Рустама Аманова, Ильнура Кинисарова, Раиля Абкадирова и Марата Шарафутдинова. Против них возбуждено уголовное дело по обвинению в хулиганстве и незаконном хранении оружия, они до сих пор содержатся под стражей. Бывшие лидеры запрещенного в РФ "Башкорта" полагают, что "кармаскалинское дело" является лишь этапом в развернутой цепи репрессий против всей организации и против них лично.В сегодняшних комментариях в соцсетях активисты практически единодушно отмечают, что задержания, по сути, являются "местью властей и силовиков за Куштау"."Источники говорят, что обыски и задержания лишь начало репрессий активистов — власти не собираются простому люду прощать то, что было на Куштау", — сообщил оппозиционный канал "Большой Хапок 2.0""Месть-это блюдо, которое подают холодным". Сегодня прошла совместная операция ФСБ, МВД, СКР по Башкортостану по задержанию боевиков "Башкорта" участвующих в беспорядках на Куштау год назад. Задержанные лица, участвовали в массовых беспорядках, принимали участие в избиениях сотрудников ОМОНа. Указанные боевики уже ранее засветились, в связях с террористической организацией ИГИЛ. По информации силовиков, задержанные дают чистосердечные признания на организаторов массовых беспорядков Алсынова, Габбасова и т.д.. Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным", — подтвердил, со своей стороны, подозрения активистов провластный Телеграм-канал "Пилорама РБ".В пресс-службе МВД по Башкортостану "Idel.Реалии" сообщили, что по поводу сегодняшних обысков у них "в настоящее время комментариев не имеется" и посоветовали обратиться "в другие правоохранительные органы". В Следственном управлении СКР по РБ заявили, что пока воздержатся от комментариев "в интересах следствия".Тем временем, еще один провластный Телеграм-канал "Техас Хабирова" публикует фотографии задержаний активистов, явно полученные от правоохранительных органов."Идут по пути Беларуси. Такого я еще не видела, чтобы в трусах фото с обыска выложили", — отметила активистка Ольга Комлева.