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Черный кобель при любой власти

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Комментируя в эфире «Эха» уход Ростислава Мурзагулова со всех руководящих постов, политолог Арсен Шаяхметов напомнил, что тот работал и в администрациях Рахимова, и Рустэма Хамитова, и теперь Радия Хабирова, и всегда уходил со скандалом.

Черный кобель при любой власти


— Это говорит о формате личности – человек портит отношения в той среде, в которой обитает. И явно, что сам устал, он любит управлять информацией, влиять на людей и теневые процессы. Между ними (с Хабировым – ред.) раскол есть, это показывает перевод Мурзагулова из «Башинформа» в Общественную палату и реакция на клип. Думаю, что не уйдет из информационного поля республики, продолжит влиять на информационную политику, но из тени, а из публичного процесса выйдет.

Шаяхметов считает, что нет никакого распада команды Хабирова, а произошла очередная трансформация.

— Нормальное явление, что люди уходят и приходят. Хабиров пришел с командой и в процессе трансформирует ее вместе со сменой задач – люди перемещаются с места на место. Пришло время более кардинальных перемен, когда первые задачи решены, и актуальной становится повестка выхода из коронакризиса. Под эту задачу нужны другие люди. Мурзагулов из-за усталости становился боле токсичным, чем полезным, собирая на себя негатив. А кто этот негатив на себя теперь примет?

Политолог не считает, что Мурзагулов сделал информационную политику сильно открытой.

— Сложно говорить об информационной открытости. Та же Прочаковская — достаточно контактный человек. Говорить о привязке к конкретной личности не приходится.

Последние полгода Мурзагулов возглавлял Общественную палату Башкирии.

— За период, когда он управлял палатой, были попытки собраться и обсудить резонансные темы, например, платежи «БашРТС» и другие. Но люди не увидели заявляемой открытости на большой площадке, где можно было бы собраться на равных. За эти полгода активность Общественной палаты снизилась, — резюмировал Шаяхметов.

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 04.06.2021, 12:33 | Автор: Не зарегистрирован
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Путин инан кутен!



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  • 2 | 04.06.2021, 12:49 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15674 | Рейтинг: -2222,2
...Хабиров пришел с командой и в процессе трансформирует ее вместе со сменой задач – люди перемещаются с места на место. Пришло время более кардинальных перемен, когда первые задачи решены, и актуальной становится повестка выхода из коронакризиса. Под эту задачу нужны другие люди.
_________________________________________
Интересно, а какие "первые задачи" решены?
Что это за задачи?
Хоть сказал бы.
И у нас только коронавирусный кризис? Других нет?
Ну и конечно, нужны новые люди. А этих, в полном составе, отправить куда подальше.
Мурзагулов же - типичный образчик мажористого тунеядца.



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  • 3 | 04.06.2021, 13:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ну... помнишь наши разногласия по выбору тактики и стратегии?
я говорил - нех рубить с плеча , сначала - рекогносцировка , расчёт и тока потом принятие решения и постановка задач (боевой приказ).
На что ты мне отвечал - хватит мусолить , надо дело делать...
А по уму , перед постановкой на должность, Х-2 должен был обсудить с одним человеком (который его и ставил) программу ( план) развития по пунктам. Выслушать и уяснить . что от него хотят и и внести свои предложения , заручиться мат и ад поддержкой в выполнении этой программы. а так боя, можно любого ставить ( ну как мустафина например), а там как бох пошлёт - чё выросло , то и выросло
турк



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  • Участник
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  • 4 | 04.06.2021, 13:40 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15674 | Рейтинг: -2222,2
Турк, так и не сделано ничего. Пусть даже с плеча.
Пока только мусолится и обещается.
Несколько лет обсуждают.
А сделано что?



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2

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  • Участник
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  • 5 | 04.06.2021, 13:41 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15674 | Рейтинг: -2222,2
Хамитов 8 лет планировал и обсуждал.
Тем и закончил.



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  • 6 | 04.06.2021, 13:50 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1365 | Комментарии: 70886 | Рейтинг: +11643,3
Действительно - Прочаковская из всей команды СРАдия - единственный вменяемый человек.

Все остальные - бесславные ублюдки.
Ну вот хотя бы возьмите приятеля старого пидарас по кличке доцент - Полстовалова - бывшего коллеги СРАдия в том числе.
Имела "счастье" пообщаться с этим едросовским отребьем у пидораса на днюхе в столовке юрфака, в банкетном зальчике... пренеприятнейшее впечатление, надо отметить! В те годы они оба были преподами юрфака.

Так вот - он тоже из команды СРАдия, год варяжил в Красногорске, с ним оттуда вернулся и был назначен СРАдием и.о. минземимущества, откуда спустя год, видимо, как не справившегося его выдворили с глаз долой на должность начальника Управления по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан. Ну вот какое отношение он имеет к культурному наследию?! Просто бездарность пристроили....



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  • 7 | 04.06.2021, 13:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Интересно, а какие "первые задачи" решены?
Что это за задачи?
Хоть сказал бы.
__________________________________--
я тока отвечаю на эти твои слова.
ещё раз - по уму... у нас выборной системы нет . Следовательно конкурс на управляющего регионом оценивает жюри в составе ВВП. Что должно быть предоставлено на конкурс, кроме лояльности?
прально - программа !!!, либо тебе ставится задача по исполнению и не волнует как ты её исполняешь....всё!
какие вопросы к Х-2?
турк



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  • 8 | 04.06.2021, 14:16 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15674 | Рейтинг: -2222,2
Ха.
Главная программа - мы за всё хорошее, против всего плохого.
Примерно таких программ наштамповано по стране великое множество и всеми, без исключения, партиями и деятелями.
В общем, программ понаписано множество, а дел нет.



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  • 9 | 04.06.2021, 14:21 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15674 | Рейтинг: -2222,2
Зайди в любое министерство, учреждение или контору.
Тебе этих программ и планов, включая планы по устранению недостатков в предыдущих планах покажут целые шкафы. А то и архивы.



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  • 10 | 04.06.2021, 15:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ха... да нифига
1. Интересно, а какие "первые задачи" решены?
Что это за задачи?
Хоть сказал бы.
не может сказать и показать, потому что их нет и не было , а это значит не было плана
2. ты невнимательно читаешь - любой план должен быть обоснован, утверждён и обеспечен
нет обеспечения - нет ничего
турк



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  • # 11 | 04.06.2021, 16:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • Участник
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  • 12 | 04.06.2021, 16:04 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15674 | Рейтинг: -2222,2
Турк, мы не знаем какие задачи ставили они себе.
Нам озвученные, знаем.
Например, в автобусной реформе, я думал нлавные бенефициары это жители, а похоже, что Башавтотранс.
Если они планы делали для них, то, пожалуй, выполеили.
Если для людей, иная картина.
Думаю их планы имеют все перечисленные тобой параметры. Иначе бы их не утвердили.
Но вот исполнение...



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  • 13 | 04.06.2021, 16:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кухарка, где твои диссертации можно почитать.



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  • Гость
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  • 14 | 04.06.2021, 16:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 04.06.2021, 13:52 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Интересно, а какие "первые задачи" решены?
Что это за задачи?
Хоть сказал бы.
__________________________________--
я тока отвечаю на эти твои слова.
ещё раз - по уму... у нас выборной системы нет . Следовательно конкурс на управляющего регионом оценивает жюри в составе ВВП. Что должно быть предоставлено на конкурс, кроме лояльности?
прально - программа !!!, либо тебе ставится задача по исполнению и не волнует как ты её исполняешь....всё!
какие вопросы к Х-2?
турк
===
Выборы в беспутляндии есть, только избирает не народ, а "убийца"!
"турк"у до Ататюрка как до Америки пёхом!



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  • 15 | 04.06.2021, 17:50 | Автор: Ирек
    Публикации: 122 | Комментарии: 10905 | Рейтинг: -867,6
уход Ростислава Мурзагулова со всех руководящих постов
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Погодте, погодьте, Салаватку Хамидуллина вроде тоже ухожили, а потом кудыть то назначили.



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  • 16 | 04.06.2021, 19:05 | Автор: юнг
    Публикации: 170 | Комментарии: 40856 | Рейтинг: +5082
6 | 04.06.2021, 13:50 | Автор: Кухарка
Публикации: 1365 | Комментарии: 70886 | Рейтинг: +11643,4

Имела "счастье" пообщаться с этим едросовским отребьем у пидораса на днюхе в столовке юрфака, в банкетном зальчике... пренеприятнейшее впечатление, надо отметить!
Но, на халяву сойдет.
==============================================
Замечательно, поела, попила и нагадила.



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