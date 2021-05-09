Черный кобель при любой власти

Комментируя в эфире «Эха» уход Ростислава Мурзагулова со всех руководящих постов, политолог Арсен Шаяхметов напомнил, что тот работал и в администрациях Рахимова, и Рустэма Хамитова, и теперь Радия Хабирова, и всегда уходил со скандалом.— Это говорит о формате личности – человек портит отношения в той среде, в которой обитает. И явно, что сам устал, он любит управлять информацией, влиять на людей и теневые процессы. Между ними (с Хабировым – ред.) раскол есть, это показывает перевод Мурзагулова из «Башинформа» в Общественную палату и реакция на клип. Думаю, что не уйдет из информационного поля республики, продолжит влиять на информационную политику, но из тени, а из публичного процесса выйдет.Шаяхметов считает, что нет никакого распада команды Хабирова, а произошла очередная трансформация.— Нормальное явление, что люди уходят и приходят. Хабиров пришел с командой и в процессе трансформирует ее вместе со сменой задач – люди перемещаются с места на место. Пришло время более кардинальных перемен, когда первые задачи решены, и актуальной становится повестка выхода из коронакризиса. Под эту задачу нужны другие люди. Мурзагулов из-за усталости становился боле токсичным, чем полезным, собирая на себя негатив. А кто этот негатив на себя теперь примет?Политолог не считает, что Мурзагулов сделал информационную политику сильно открытой.— Сложно говорить об информационной открытости. Та же Прочаковская — достаточно контактный человек. Говорить о привязке к конкретной личности не приходится.Последние полгода Мурзагулов возглавлял Общественную палату Башкирии.— За период, когда он управлял палатой, были попытки собраться и обсудить резонансные темы, например, платежи «БашРТС» и другие. Но люди не увидели заявляемой открытости на большой площадке, где можно было бы собраться на равных. За эти полгода активность Общественной палаты снизилась, — резюмировал Шаяхметов.