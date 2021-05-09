А когда посадят бандита Азамата Абдрахманова?

В Башкирии спустя год задержали защитника Куштау, подозреваемого в избиении полицейского. Об этом сообщают следователи.В Ишимбае спустя год задержали 36-летнего жителя Уфимского района. Он подозревается в применении насилия, опасного для жизни, в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ).По материалам дела, еще 16 августа прошлого года он у подножья горы Куштау ударил деревянным черенком по голове полицейского. Тот получил тяжкий вред здоровью. В итоге мужчина сознался в преступлении, сообщает Следком РБ.Правоохранители рассматривают вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.Накануне, 2 июня, в Башкирии прошли обыски и задержания среди участников августовских протестов в защиту шихана Куштау. Об этом сообщили сразу несколько источников Пруфы.рф. Речь шла как минимум о четырех парнях.***В Башкортостане утром в четверг сотрудники ЦПЭ задержали еще одного защитника Куштау, активиста Ильгама Янбердина, известного, как "Ильгам Вахтовик".— Несколько дней подряд Ильгаму звонили полицейские, но он не хотел являться без повестки. Сегодня утром он был на работе, в Уфимском районе, ему позвонили и сказали, что за ним приедут сотрудники ЦПЭ и отвезут его в отдел полиции № 9 по Уфе. Как удалось выяснить, задержание связано с его участием в народном сходе в поддержку избитого Ильдара Юмагулова , который прошел в Баймаке в апреле, — сообщили друзья Янбердина.Сам активист позднее сообщил "Idel.Реалии", что ему предъявлено обвинение по ч.8 ст. 20.2 КоАП РФ (Повторное нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка его проведения). Он уточнил, что сотрудники ЦПЭ приехали за ним в село Шамонино, где он работал на строящемся объекте.Как следует из материалов дела, Янбердину, действительно, вменяют в вину "призывы" и личное "участие в несанкционированном митинге" в Баймаке.Санкция по ч.8 ст. 20.2 КоАП РФ предусматривает наложение административного штрафа на граждан в размере от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей, либо обязательные работы на срок от сорока до двухсот часов, либо административный арест на срок до тридцати суток.Напомним, что 25 апреля в Баймаке прошел сход в поддержку избитого местного экоактивиста Ильдара Юмагулова, на котором собралось более 500 человек, приехавших из различных районов и городов республики. Администрация Баймакского района под предлогом нарушения сроков подачи заявки отказалась согласовать проведение мероприятия на центральной площади города и активисты перенесли его на окраину Баймака. После схода подававший на него заявку местный активист Урал Сагитов был оштрафован Баймакским райсудом за "организацию несанкционированного митинга".Как сообщил сегодня Телеграм-канал "КушТау on-line", "по этой же причине [участие в сходе в Баймаке] пришли и к другим активистам кто был на данном мероприятии". Имен и фамилий авторы канала не назвали.Суд над Ильгамом Янбердиным должен был состояться сегодня вечером. Однако, как сообщил активист, судья Ольга Совина неожиданно распорядилась вернуть материалы дела обратно в полицию, найдя в них "множество нарушений".— Видимо, меня хотели закрыть надолго и крепко. Но получилось так, что полицейские при подготовке материалов дела допустили множество процессуальных и других нарушений, что увидели и мы с адвокатом, и судья. Она [судья] из-за этого около двух часов не начинала процесс, а затем объявила, что отправляет дело на доработку в полицию, — рассказал Ильгам Янбердин.В определении о возврате дела суд указал, что указанные в полицейском протоколе "недостоверные сведения о фактах привлечения Янбердина к административной ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных ст. 20.2 КоАП РФ в течение 180 дней… не позволяют отграничить административное правонарушение, ответственность за которое установлена ч.8 ст. 20.2 КоАП РФ, от преступления, предусмотренного ст. 212.1 УК РФ".Опрошенные юристы пояснили, что суд, исходя из имеющихся материалов дела, не смог решить, по какой статье — административной или уже уголовной — Янбердин может быть привлечен к ответственности. В последнем случае речь может идти о так называемой "дадинской" статье 212.1 УК РФ, которая может быть применена, если лицо ранее привлекалось к административной ответственности за совершение административных правонарушений, предусмотренных ст. 20.2 КоАП РФ, более двух раз в течение ста восьмидесяти дней. Однако, юристы также указали, что Конституционный суд РФ, хоть и признал статью не противоречащей конституции, тем не менее, уточнил, что уголовное дело по ней может быть возбуждено только при наличии трёх вступивших в силу судебных решений по статье 20.2 КоАП. При этом вступить в силу они должны в течение шести месяцев, но вот поводом для возбуждения уголовного дела становится не третье административное правонарушение за участие в несогласованной акции протеста, а четвёртое. Кроме того, КС указал, что статья подлежит применению только в тех случаях, когда действия нарушителя нанесли ущерб гражданам, общественной безопасности и конституционно охраняемым ценностям.Ильгам Янбердин заявил, что опасается возобновления дела после того, как полицейские исправят "все свои ошибки".— Они приготовили на меня целый пакет материалов, набранных за прошлый и нынешний годы. Я их еще спросил — почему именно на меня идет такое давление? Мне ответили, что я, мол, на "особом контроле", хорошо известен народу и поэтому меня хотят хорошенько припугнуть. Но будем надеяться, что об меня они "обломают зубы", — заявил активист.Напомним, что в ноябре прошедшего года Ишимбайский горсуд приговорил Ильгама Янбердина к 40 часам обязательных работ за "нарушение порядка проведения публичных мероприятий". Активисту вменили в вину участие в двух "несанкционированных митингах" в Ишимбае за отставку главы администрации района Азамата Абдрахманова. В те же дни Кировский райсуд Уфы во вторник приговорил активиста к 20 часам обязательных работ за "организацию несанкционированного публичного мероприятия" - народного схода граждан против земельной реформы у здания Госсобрания республики 29 октября, а также оштрафовал его на три тысячи рублей за нахождение без маски в общественном месте. В январе 2021 года Кировский райсуд Уфы признал Янбердинавиновным в "призывах к несанкционированному публичному мероприятию" – протестному шествию в Уфе в поддержку Алексея Навального и других политзаключенных. Активисту вновь вменили ч.8 ст.20.2 КоАП РФ и арестовали его на трое суток.Напомним также, что в минувшую среду силовые структуры в Башкортостане провели обыски у нескольких активистов — защитников Куштау. Как сообщали Телеграм-каналы, силовики искали "причастных к нанесению тяжких телесных повреждений сотруднику полиции в августе прошлого года на горе Куштау". Активисты расценили обыски и задержания, как "месть властей и силовиков за Куштау".P.S. Когда материал уже готовился к публикации, Следственное управление СКР по Башкортостану сообщило, что "в Ишимбае задержан подозреваемый в применении насилия опасного для жизни в отношении сотрудника полиции". По версии следствия, днем 16 августа 2020 года 36-летний житель Уфимского района, находясь у подножья горы Куштау, "из неприязненных отношений к сотруднику полиции, сложившихся в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, умышленно нанес удары деревянным черенком в область головы последнего, причинив тяжкий вред здоровью". Имя и фамилия задержанного не приводятся, но сообщается, что он "сознался в совершенном преступлении".